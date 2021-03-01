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судья (2576) Высший совет правосудия (544)

ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей

Новости Цензор.НЕТ Общество

ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей

Высший совет правосудия призывает воздерживаться от заявлений, которые дестабилизируют судебную систему, подрывают авторитет правосудия и дискредитируют государственную власть Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"В медиапространстве участились случаи критики судебной ветви власти и заявления о тотальном недоверии общества к судам. Призывы о необходимости очередного реформирования звучат от послов "Большой семерки" (G7), Президента Украины, представителей законодательной и исполнительной власти. Такое давление на систему в условиях чрезмерной нагрузки и недофинансирования влияет не только на судей, но и на работников судов, которые каждый день должны преодолевать критику судов и своей работы", - сказано в сообщении.

В ВСП отметили, что проблема коррупции является общенациональной, борьба с ней является совместной работой всего государственного аппарата: "Судебная власть является неотъемлемой составляющей государства, одним из элементов обеспечения ее независимости. Для судов борьба с коррупцией является приоритетной задачей. Однако важно помнить, что все ветви власти взаимосвязаны, взаимодействуют и образуют единый государственный механизм, поэтому возлагать ответственность за результаты этой работы исключительно на суды недопустимо"

"В судебной системе работает около 30 000 человек - секретари судебных заседаний, помощники судей, судебные распорядители, работников аппаратов судов. Все они имеют высшее юридическое образование, большинство - значительный опыт работы, стаж государственной службы. Их тяжелая ежедневная работа в основном не содержит коррупционных рисков, выполняется честно и самоотверженно, несмотря на трудности, обусловленные недофинансированием. В ВСП ежедневно поступают сообщения судов о нехватке средств на выплату заработной платы", - подчеркнули в совете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо возобновить работу ВККС и усовершенствовать отбор в ВСП: из-за отсутствия судей граждане годами ожидают рассмотрения дел, - Зеленский

Подчеркивается также, что Высший совет правосудия поддерживает необходимость комплексных и взвешенных изменений в судебной системе, которые будут направлены, в том числе, на борьбу с коррупцией и касаться:

- совершенствования законодательства, формирование Верховным Судом единой правоприменительной практики;
- соблюдения прав и основных свобод человека;
- уменьшения нагрузки на суды путем отбора новых судей;
- обеспечения достойной оплаты труда работникам судов;
- прекращения травли судебной системы, обеспечение ее независимости.

Кроме того, как говорится в сообщении, именно на Высший совет правосудия возложено решение вопроса обоснованности привлечения судей к ответственности за коррупцию: "При рассмотрении таких и каких-либо других дел Высший совет правосудия действует в рамках действующего законодательства, его решения основываются на основах и принципах Конвенции о защите прав человека и основных свобод, практике Европейского суда по правам человека, в том числе на принципе презумпции невиновности - лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке".

В ВСП также напомнили, что в конце 2020 Центр Разумкова обнародовал результаты независимого социологического исследования "Отношение граждан Украины к судебной системе". Цифры из этого отчета показательны - большинство тех, кто обращался в суд, считают решение судов законными и справедливыми (66,1% опрошенных). Среди граждан, имеющих недавний опыт общения с судами, преобладает доверие к системе правосудия: судам доверяют 48,0%, не доверяют 41,6%. Еще выше доверие этих граждан в местные суды, доверие им высказали большинство опрошенных - 54,4%, недоверие - 34,9%.

В отчете также отмечалось, что негативное отношение к судам и судебной системы в целом формируется гражданами скорее по политическим соображениям, а не на основе собственного опыта или других реальных фактах. Кроме того, низкий уровень доверия к судам является следствием крайне низкого уровня доверия к государственным органам в целом.

"Формирование имиджа судебной системы как сосрдоточения коррупции в стране недопустимо. Обвинение всей системы, в которой работает около 30 000 человек, из-за единичных случаев коррупции не способствует восстановлению доверия как к судебной ветви власти, так и к государственной власти в целом.

Высший совет правосудия в очередной раз призывает воздерживаться от заявлений, которые дестабилизируют судебную систему, подрывают авторитет правосудия и дискредитируют государственную власть Украины", - резюмировали в пресс-службе ВСП.
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Топ комментарии
+39
возьми ЛЮБОГО судью, дома, квартиры дачи машины и это все на зарплату?
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01.03.2021 14:04
+34
******** один я ржу з ціє статі? ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей - Цензор.НЕТ 9866 ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей - Цензор.НЕТ 5715 ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей - Цензор.НЕТ 5715
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01.03.2021 14:03
+29
0,010% от всего населения Украины банда судивська а сколько они твари накаламутили людям..?????
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01.03.2021 14:02
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0,010% от всего населения Украины банда судивська а сколько они твари накаламутили людям..?????
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01.03.2021 14:02 Ответить
Насправді 90% працівникив апаратів судів не отримали навіть зарплату за лютий 2021, яка меньше мінімалки. Секретар судового засідання зараз отримує менше ніж 4500 грн. - це менше ніж прибиральниця в супермаркеті.
Те, що судді іноді гребують законом та отримують надмірні зарплати до 100 000 грн. не дозволяє можновладцям - президенту та міністерству фінансів навмисно здійснювати недофінансування, та не виплачувати належні працівникам апарату кошти.

Вони прості працівники апарату і не можуть відповідати за ті рішення, що приймають судді.
Звільняйте та садіть суддів за їх ганебні рішення, ліквідуйте суди - проте не чіпайте людей, що забезпечують роботу судової системи.
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01.03.2021 14:23 Ответить
ой 4500 грн этог базовая ставка которую получат в случае простоя судов и карантина.. а вы забыли доплата за госслужбу 70% оклада завредность 30% за переработку да да и на руки после уплаты налогов получают 12-15 тысяч что не то что вы написали нам я в системе права с 1981 года начинал работу курьером спецпочты в райсуде потом университет кафедра лаборатория криминалистики лаборант студент стационара учась отработал 4 года в прокуратуре помощником прокурора в советское время кстати практиковалось такое ты работал на 120% но без зарплаты а взамен тебе опыт знания и даже после окончания работа если бы сегодня такое практиковалось бы было бы лучше для людей.. и 25 лет отработал адвокатом.. и я в курсе им разницы между ставкой и коррупционными.. у нас некоторые секретари на 4500 гривен которые тут ноют на работу на Лексусах Меринах приезжают а платьях по 10 тысяч баксов и часами по 15 тыс на ручонке и так прикиды к каждому наряду.. и таких беднота Корейко 80% в судах... а вы забыли сказать сколько стоит у секретаря исковое иди жалоба.... а они давно уже конкурируют на рынке труда с адвокатами и адвокаты даже заранее платят помощникам судей и секретарям бабло в размере 2-3 месячных минималок- чтобы те им клиентов направляли целевым порядком.. так что не надо ля ля...а на сегодня юрфаки клепают придурков без знаний... и по итогу имеем цирк шапито а не суд....
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01.03.2021 14:46 Ответить
Фион, если бы там этим секретарям было так плохо и бедно они бы не лезли в эти суды как мухи на мёд!!! это во-первых..... во-вторых видимо и им что то перепадает раз держаться за места? видимо комфортно им возле судьи взяточника крутится а не другую профессию выбрать. я конечно не спец но кто такой секретарь и нужно ли ему юр освита? если нужна тотнаверное тоже мечтает судьёй стать чтобы бабло грести???
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01.03.2021 14:54 Ответить
років з 7-8 тому, зарплата дійсно була копійчина, бо в порушення закону їм не платили 30 % від суддівської а по постанові Кабміну....і наприклад у Пещерному суді де нелюдське навантаження і обсяг роботи, зарплата було 1,3- 2 тис грн.)) Але при цьому всі місця були зайняті і влаштуватися туди було неможливо....бо працювали всі не за зарплату)))
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01.03.2021 15:01 Ответить
та ладно ...які там ще 4500? Що Ви пишете? Зараз у помічника у районному суді зарплата 20-21 тис.
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01.03.2021 14:53 Ответить
Корумповані прогнивші суди є головним чинником руйнації державної системи. Я одразу після Майдану говорив - не змінете повністю судівський корпус з покаранням злочинців в мантіях, нічого на краще в державі Україна не зміниться, а буде тільки гірше. Так воно і є. І по іншому бути в принципі не може.
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01.03.2021 16:09 Ответить
І у першу чергу вина лежить саме на Вишій раді правосуддя через їх бездіяльність та постійне відмазування суддів від відповідальності за їх протизаконну діяльність.
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01.03.2021 21:25 Ответить
ВСП это клоака некое государство в государстве квази структура которая сама себе суд приговор палач и амнистия... скажу так в СССР-УССР при ПАРТИИ такого беспредела не было у адвокатом был вверху Минюст и облуправления Юстиции и Инструкция о порядке определения размера гонораров и все самоуправления у коллегий было больше чем сегодня некое гестапо НААУ... мы сами адвокаты раз в год определяли размер отчислений в фонд коллегии из которых на минутку финансировалась материальная помощь оплата труда адвоката в уголовных делах по назначению (бесплатные) командировки, отпускные роды и прочие на подписку газет журналов книг курсы повешения квалификации лекции и так далее... коммунальные услуги а дальше главное не нарушать Инструкцию нас проверяли 2 раза в год внезапно брали наши папки с договорами с клиентами и смотрели если перебрали 50 копеек паяли выговор и обязывали вернуть клиенту переводом 50 копеек излишне взятых с клиента смешно о таком читать сегодня... но ТАКОЕ БЫО НО ОБ ЭТОМ ПРЕДПОЧИТАЮТ МОЛЧАТЬ я пацан после вуза беспартийный зарабатывал до 1500 тысяв в кассу и столько или больше в карман и партию Президиум никого не колыхало все это Я ЗАРАБАТЫВАЛ в карман клиенты сами совали гроши я стажёр получавший полгода 95 рэ стажерских в адвокатуре каждую субботу НИКТО НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ приходил в контору и вел прием и зарабатывал в кассу 20-30 рублей и себе на покушать 25-30 рублей также... ПОВТОРЯЮ ЗАРАБАТЫВАЛ... тогда консультация стоила 2-5 рэ люди давали сами 10 и говорили что там в кассу а остальное вам потом печатал исковые жалобы и прочее сам на машинке 2-4 рэ за работу в зависимости от объема документа ..и мне не было чего стыдиться ехал в командировку 300 рэ в кассу + билеты и +300 рэ от клиента мне в карман потому что клиент понимал я лечу еду по его вопросу и делу и мне надо иметь деньги на дорогу гостиницу столовую на личные нужды..
СУДЬИ ПРОКУРОРЫ МИЛИЦИЯ ЭКСПЕРТЫ С НАМИ ПО ФАМИЛИИ ИМЕНИ ОТЧЕСТВУ НИКАКОГО ХАМСТВА НИКАКИХ НАМЕКОВ И ПОЛУНАМЕКОВ НИКОГО ЖЛОБСТВА УГРОЗ И ТАК ДАЛЕЕ.. никакого панибратства за пределами суда на улице просто здравствуйте и так далее разговоры о работе на улице вне помещений судов конторы прокуратуры милиции просто были дурным тоном и пресекались на корню дажес клиентами... если судью уличили в преступлениях он до того как прокурор подписывал ему просто района города области обвинение уже по линии партии был исключен автоматически со всеми вытекающими никто не смел замять дело с продажным судьей нотариусом ментом прокурором следователем никто кто пытался того система в один момент бросала в мясорубку.. А сегодня развезли жжвський цирк тфу мерзота еще да ДЕРЬМО и автократия а не закон честь совесть и равенство...
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01.03.2021 21:57 Ответить
******** один я ржу з ціє статі? ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей - Цензор.НЕТ 9866 ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей - Цензор.НЕТ 5715 ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей - Цензор.НЕТ 5715
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01.03.2021 14:03 Ответить
Це як у шкільному 11-му класі 15 пацанів ночами орудують як банда, а батьки отсанніх 10 дітей цього класу роблять заяву на захист честі усієї школи й педколективу!
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01.03.2021 14:04 Ответить
возьми ЛЮБОГО судью, дома, квартиры дачи машины и это все на зарплату?
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01.03.2021 14:04 Ответить
А всі хабарі передають саме через "серетарів, помічників" і т.п., про яких вони тут плачуться.
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01.03.2021 14:15 Ответить
Ну, не любого. Є там і чесні, але це виключення із правил. Наприклад, полтавська суддя Голик, яка судила мера Полтави, Мамая.
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01.03.2021 15:07 Ответить
ну и че ? мамай сидит - нет
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01.03.2021 18:27 Ответить
Блін, і не так багато потрібно гілок ...... для того щоб повісити 30 000 "тварєй"
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01.03.2021 14:04 Ответить
Для початку ВСП мав би вияснити, що входить в обов'язки "затравлених" судочинців. Головний обов' язок - вершити ПРАВОСУДДЯ керуючись законом і Конституцією. А "травля" - це протест саме проти того, шо свій обов'язок вони не виконують.
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01.03.2021 14:05 Ответить
ВСП ( ВСе Пропало)....Самі чесни працівники це....прибиральниці...Гівно своєчасно прибирають!
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01.03.2021 14:50 Ответить
Звичайно якщо виконують свої службові обовязки. А якщо зловживають своїми правами або виконують замовлення . В такому разі як?
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01.03.2021 14:05 Ответить
Циничные заразы...
"в основном не содержит коррупционных рисков, выполняется честно и самоотверженно, несмотря на трудности, обусловленные недофинансированием. В ВСП ежедневно поступают сообщения судов о нехватке средств на выплату заработной платы"

Ктото этому верит?
Факты и сводки говорят об обратном.
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01.03.2021 14:06 Ответить
На жаль це правда. Судді отримують зарплату захмарну, а 90% звичайних працівників апарату отримують якусь сюрреалістичну зарплату менше мінімалки. А судді ними ще й прикриваються, що недофінансування.
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01.03.2021 14:39 Ответить
9 березня оце ВСП у будинку профспілок буде приймати рішення перед мітингуючими ? Так я розумію? А це анонс?
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01.03.2021 14:06 Ответить
Дико смеюсь и плачу 😁😂😂.не берегут себя
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01.03.2021 14:07 Ответить
вот-вот
это не суд
а коррупционная СИСТЕМА
начнем с того сколько надо дать чтобы стать судьей??
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01.03.2021 14:08 Ответить
Не знаю, может я и дурак, но не смотря на свой солидный возраст, ни разу в жизни не встречал кристально честных судей. 🤔
Ни при СССР, ни сейчас. 😟
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01.03.2021 14:08 Ответить
" подрывают авторитет правосудия" - как можно подорвать то, чего нет?

"Их тяжелая ежедневная работа" - ну да...
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01.03.2021 14:08 Ответить
А шо не так? Видел брюхо главы КС Украины? Это от тяжёлого труда и поэтому он должен отдыхать в королевских апартаментах, в Эмиратах. А нам, простым смертным, не скиглить, больше работать и не задавать глупых вопросов.
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01.03.2021 15:35 Ответить
Самые дорогие проститутки Украины из ВРП заговорили о чести судей?!?
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01.03.2021 14:09 Ответить
их всех надо выгнать из судебной системы и пригласить иностранных судей. Кроме КС. И лет через 20 вернуть новое поколение своих судей. Эти "опытные судьи" похоже такие же как и "опытные менеджеры". Веры им нет, по крайней мере от меня, т к дела говорят о том что ни закона ни справеделивости там ждать нечего.
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01.03.2021 14:09 Ответить
и тут замена на "судью в телефоне" не решит абсолютно ничего.
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01.03.2021 14:10 Ответить
Разве можно подорвать то, чего ДАВНО НЕТ?!
Судьи, как ГАИшники:
Коррумпированы ДАВНО и ПОГОЛОВНО.
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01.03.2021 14:09 Ответить
Мне одному кажется, что эту статью и статистику степанову писал один и тот же "спичрайтер"? МЫ! ВАМ!! НЕ ВЕРИМ!!! Ваша тотальная брехня уже выбесила всех. Даже ваши легковнушаемые зелебобики начинают что-то подозревать. Парни, у вас осталось так мало времени, чтобы взяться за ум и за работу, что вы можете тупо не успеть. Дальше судить мы начнем сами. А там как пойдет. Но начакть хочется именно с судей и прокуроров.
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01.03.2021 14:09 Ответить
30 тисяч! І скільки ж серед них друзів пОРТНОВА, фанів пУТІНА і тих, хто вважає Революцію Гідності "гАсударствЄнним пЄрЄвАротом"?!! В законний спосіб таку кількість швидко не перевіриш і НЕ ЗВІЛЬНИШ, якщо не пройшло 9 років їх каденції. Та ще й перевіряючий може бути однодумцем...
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01.03.2021 14:12 Ответить
Судебную систему дистабилизоруют в первую очередь судьи своими не адекватными решениями. Самый справедливый суд в Украине это ЕСПЧ (если суд проходит без взяток и блата). Выиграть в суде заведомо выигрышное дело, это как выиграть в наперстки.
Доверие к судам в Украине ниже плинтуса.
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01.03.2021 14:14 Ответить
Був суддею чи був обслугою оного, як колись:10 лет без права переписки ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей - Цензор.НЕТ 6151
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01.03.2021 14:20 Ответить
Озвучили зарплату одного такого "трудоголіка" - 1800000 гр. за рік !!!!! Вони їб..улися , чи думають , що їх оточують одні дебіли ?
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01.03.2021 14:14 Ответить
ВРП першу треба розганяти і притягувати до відповідальності. ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей - Цензор.НЕТ 5510
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01.03.2021 14:15 Ответить
Авторитет? Благодаря именно этому самому ВСП - авторитет у нашего кривосудия находится на уровне плинтуса.
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01.03.2021 14:16 Ответить
Все это поганное племя подлежит процедуре освежевания (снятия кожи)
Есть ещё один вариант как некогда примененный в Харькове- отсечение их дрянных голов..
Пусть живут без голов.
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01.03.2021 14:17 Ответить
система пручається і завдає удару у відповідь..
свої "конверти" судді просто так не здадуть

#стерненкуволю
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01.03.2021 14:19 Ответить
Цивільна справа валяється півтора року без б/я руху в засратому райсуді, рішення якого нічого не значить ані для позв ні для вдпв. Хай валяється далі і не вякайте...просто дєнєх нєт... Ото позиція всп
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01.03.2021 14:21 Ответить
Всє как адін станєм на защіту судєйскай мантіі!
Якщо судова система нездатна нормально функціонувати то, до чого тут скільки людей в ній працює? Про прибиральниць ніхто нічого не говорить.
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01.03.2021 14:22 Ответить
"Если на руке судьи часы дешевле 100000 долларов, то он плохой судья!" - один из судей эпохи хама!
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01.03.2021 14:24 Ответить
Тому що у ВРП такі само пройдисвіти, як і у т.зв. "судах"
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01.03.2021 14:29 Ответить
"Не заслуговують за цькування". Так робіть все по закону і правильно. Що не суддя - то доларний мільйонер і купою будинків, квартир, дач і віл за кордоном і обов'язково в Криму чи Даунбасі. Образили таких чесних-причесних!
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01.03.2021 14:30 Ответить
Зато они заслуживают: неприкосновенность, ездить в не трезвом виде, снимать ******, получать огромные зарплаты и пенсии, брать взятки и прочее и прочее.
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01.03.2021 14:33 Ответить
Самые высокие зарплаты за самое низкое качество работы. Или не так?
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01.03.2021 14:34 Ответить
единственное- всех судей в крематорий и набрать новых
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01.03.2021 14:34 Ответить
Так.Версія про те,що Зєля вирішив використати навколостерненківський двіж,для контролю над ВРП,-досить вірогідна.
Аналогічні танці відбувались біля КСУ.
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01.03.2021 14:38 Ответить
Невиновных там нет, судя по тому что я вижу на протяжении моей жизни относительно судов и несудов, (подобные организации, оставляют яркий преступный шлейф, но мы знаем много преступников у власти, которые пользуются всеми правами, и не поажены за решетку).
Система самоочищения не работает, и никогда не работала с 1991 года.
Что касается псевдо-органа с громкими титульными словами, как говорится в Святом Писании "Судите по делам их, а не по словам".
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01.03.2021 14:39 Ответить
Одна шайка
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01.03.2021 14:40 Ответить
Реформа судов имени Порошенко сделала суды еще хуже. Нагло нарушают закон. А мы молчать не будем идите в Рашке указывайте кому молчать и кого критиковать!
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01.03.2021 14:40 Ответить
я бы вас по одному рассмотрел через микроскоп на предмет маетков, квартир, автопарков, яхт, "трудовых" накоплений, судебных справ в которых вдруг кто то оказался совсем невиновен, майна ваших ближайших родственников и т.д. что это у нас за государство в государстве? почему у моих родаков пенсии по 3-4 тысячи а у вас бедные по 60-100 ? это за какие такие заслуги??? шо это за голубая кровь и каста? и почему вас аж 30 тысяч с какого перепуга? за чей счет жируете суки? получается что за мой и моих предков пенсионеров. и главное - что этотза правосудие когда прчти во всех справах прчему то выигрывают богатые а не бедные??? я так подозреваю что вы себе зарплаты и пенсии за вредность начислили? да я прав? а вредность состоит в том, что раптово спалится можно? помните колядныка из Львова? вот пример как спалился судейка.....
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01.03.2021 14:42 Ответить
Судья из Донецка , сидел в ДНР а теперь судит Стерненко в Одессе!!!! Это не позор?
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01.03.2021 14:42 Ответить
Нет, это - преступление. Против Украины.
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01.03.2021 15:03 Ответить
Указ Президента України Про переведення суддів
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01.03.2021 17:54 Ответить
30 тисяч жирних котів. І всі за зарплату горбатяться! )))
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01.03.2021 14:45 Ответить
зеля ты перетряхивание именно с ВСП и начни. с каждого по отдельности и тогда посмотрим кто кого и когда компроментирует!!!!
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01.03.2021 14:47 Ответить
Посли G7 давлять на них.....ну це вже зовсім
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01.03.2021 14:48 Ответить
ВСЕ 30 000 на НАРЫ !!! ВРП заступилася за працівників судів: У системі працює 30 тис. осіб і вони не заслуговують на звинувачення і цькування через виконання своїх обов'язків - Цензор.НЕТ 6523
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01.03.2021 14:50 Ответить
Дармоедов наплодили.
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01.03.2021 14:54 Ответить
От уборщицы больше пользы, чем от этой банды вымогателей. Судьи! Ха. Ублюдки - это да. Но не судьи, в общепринятом понимании.
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01.03.2021 14:55 Ответить
Як то кажуть у багатьох прислів*як ..."ворон ворону око не виклює", "рука руку миє, злодій злодія криє")))
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01.03.2021 14:55 Ответить
А яку заяву ви чекали від цих тварюк? Що вони визнають себе винними,стануть жити чесно і добровільно віддадуть наколядоване? Там немає жодної нормальної людини. Система позбувається таких одразу.
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01.03.2021 14:56 Ответить
Судді виконують СВОЇ ОБОВ`ЯЗКИ? Смієтеся з Людей чи знущаєтесь?
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01.03.2021 14:59 Ответить
рабіновича КОЛИ посадите??? воно знову проявило себе ВІДКРИТО Україноненависником...
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01.03.2021 15:00 Ответить
ВСП шёл нах, ублюдок!
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01.03.2021 15:02 Ответить
30 тисяч виродків!!!?? В Україні не вистачить дерев щоб розвісити цих тварюк?? Чи гарячої смоли, щоб залити всю гнійну ВРП?
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01.03.2021 15:05 Ответить
Еле понял, что ВСП ведет речь и восхваляет наши суды, как систему. Думал, что речь о другой стране. Что-то было похожее в пропаганде,которую вел совок в песне:"Если кто-то, кое-где, у нас порой, честно жить не хочет, значит с ними нам вести незримый бой..." Вообще,какой-то "сюрреализм".
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01.03.2021 15:05 Ответить
саме цікаве: "не вистачає коштів на виплату зарплати"...
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01.03.2021 15:06 Ответить
до речі наприкінці 2020 і зара районні та деякі апеляційні суди не направляють сторонам повісток , бо відсутне фінансування і не має коштів на поштові послуги))))
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01.03.2021 15:11 Ответить
а в обязанности этих "судей" входит работа на кремлядь и на олигархов-воров? я так понимаю да, раз нельзя их подвергать травле за это.
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01.03.2021 15:11 Ответить
Давно пора розігнати ВРП як і вовчі суди ,це осередки корупції і вседозволденості.
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01.03.2021 15:13 Ответить
ВСП пусть сначала с Бабенко и Вовком разберется, а потом будет волать о справедливости!
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01.03.2021 15:20 Ответить
ВСП самая коррумпируванная структура после окружного суда.
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01.03.2021 15:22 Ответить
Рыба гниет с головы(и в "правосудии" тоже).
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01.03.2021 15:32 Ответить
Зажиревшие и охамевшие твари нет им веры
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01.03.2021 15:33 Ответить
Ждем статью от смотрящего по Украине в защиту воров в законе. Из той же серии ...
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01.03.2021 15:49 Ответить
Пошли вон,гниды ряженые.
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01.03.2021 15:55 Ответить
ВРП заступилася за працівників судів: У системі працює 30 тис. осіб і вони не заслуговують на звинувачення і цькування через виконання своїх обов'язків - Цензор.НЕТ 3001
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01.03.2021 16:02 Ответить
Корумповані прогнивші суди є головним чинником руйнації державної системи. Я одразу після Майдану говорив - не змінете повністю судівський корпус з покаранням злочинців в мантіях, нічого на краще в державі Україна не зміниться, а буде тільки гірше. Так воно і є. І по іншому бути в принципі не може.
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01.03.2021 16:07 Ответить
Розстріляти підер@сів усіх до одного!
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01.03.2021 16:17 Ответить
Им не хватает зарплаты! Не, ну не питарасы? ВРП заступилася за працівників судів: У системі працює 30 тис. осіб і вони не заслуговують на звинувачення і цькування через виконання своїх обов'язків - Цензор.НЕТ 496
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01.03.2021 16:17 Ответить
А давайте поставимо на референдумі питання: чи довіряють українці цієї судової системі (яка, до речі, з цією, як зазначено - багато десітитисячною армією корупціонерів-бюрократів, є 6-ю найдорожчою у світі по відношенню до ВВП)?
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01.03.2021 16:19 Ответить
Совет правосудия нужно тоже гнать сраной метлой и набирать новый с жесткой проверкой на все нажитое непосильным трудом.
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01.03.2021 16:53 Ответить
Что значит не заслуживают? Именно народ оценивает их "работу", а не Фреймут в белых перчатках. Судебные - это Система. Все недоверие заслуженно и обоснованно их неадекватными решениями!
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01.03.2021 17:52 Ответить
ВСП: два примера. Неправосудное, антиконституционное решение КС о роспуске Верховной Рады предыдущего созыва. Умышленное затягивание и необъективное рассмотрение сфальсифицированного Аваковым и Зеленским дела Антоненко, Кузьменко, Дугарь.
Суды не служат Закону и народу, а на побегушках у власти и денег.
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01.03.2021 17:57 Ответить
Вы сами подрывает авторитет правосудия. Судите по закону и справедливости, а не по звонку и за деньги.
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01.03.2021 18:05 Ответить
44. ...strongly insists on an integrity check of the unreformed High Council of Justice (HCJ); urges the Ukrainian authorities to continue and accelerate the reform of the judiciary in order not to undermine the work of the newly established anti-corruption institutions, to refrain from politically motivated trials and the instrumentalisation of the judiciary against political opponents, and to complete the legal framework for combating organised crime;
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44. ...рішуче наполягає на перевірці доброчесності нереформованої Вищої ради юстиції (ВРЮ); закликає українську владу продовжувати та прискорювати реформу судової системи, щоб не підривати роботу новостворених антикорупційних інституцій, утримуватися від політично вмотивованих судових процесів та інструменталізації судової влади проти політичних опонентів, а також завершити юридичну рамки боротьби з організованою злочинністю;

REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine
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01.03.2021 19:01 Ответить
Надо в корне поменять судовую систему, чтобы сделать ее прозрачной, публичной и контролируемой народом. Для этого нужно, чтобы при выборе судей сначала их выдвигала судейская коллегия по профессиональным качествам, потом их должен обязательно выбирать народ на публичных выборах каждые 5 лет, потом выбор народа должна утверждать ВРУ. Если народ не выбрал снова судью на выборах, то ВРУ в основном подтверждает выбор народа и у нее должны быть очень мощные аргументы и доказательства, чтобы этого не сделать. Каждые 5 лет судья должен подтверждать свое право быть судьей на народных выборах.
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01.03.2021 22:09 Ответить
"недофинансирование"???--- на вас, несколько десятков тысяч взяточников, идет 3% бюджета! Пользы ноль! вреда --по горло! один вовк чего стоит с Печерским судом!
Для сравнения, на армию идет только 5%---и мы живем в мирных городах!
А эти гниды еще ноют!
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01.03.2021 23:33 Ответить
 
 