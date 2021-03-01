ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей
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Высший совет правосудия призывает воздерживаться от заявлений, которые дестабилизируют судебную систему, подрывают авторитет правосудия и дискредитируют государственную власть Украины
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.
"В медиапространстве участились случаи критики судебной ветви власти и заявления о тотальном недоверии общества к судам. Призывы о необходимости очередного реформирования звучат от послов "Большой семерки" (G7), Президента Украины, представителей законодательной и исполнительной власти. Такое давление на систему в условиях чрезмерной нагрузки и недофинансирования влияет не только на судей, но и на работников судов, которые каждый день должны преодолевать критику судов и своей работы", - сказано в сообщении.
В ВСП отметили, что проблема коррупции является общенациональной, борьба с ней является совместной работой всего государственного аппарата: "Судебная власть является неотъемлемой составляющей государства, одним из элементов обеспечения ее независимости. Для судов борьба с коррупцией является приоритетной задачей. Однако важно помнить, что все ветви власти взаимосвязаны, взаимодействуют и образуют единый государственный механизм, поэтому возлагать ответственность за результаты этой работы исключительно на суды недопустимо"
"В судебной системе работает около 30 000 человек - секретари судебных заседаний, помощники судей, судебные распорядители, работников аппаратов судов. Все они имеют высшее юридическое образование, большинство - значительный опыт работы, стаж государственной службы. Их тяжелая ежедневная работа в основном не содержит коррупционных рисков, выполняется честно и самоотверженно, несмотря на трудности, обусловленные недофинансированием. В ВСП ежедневно поступают сообщения судов о нехватке средств на выплату заработной платы", - подчеркнули в совете.
Подчеркивается также, что Высший совет правосудия поддерживает необходимость комплексных и взвешенных изменений в судебной системе, которые будут направлены, в том числе, на борьбу с коррупцией и касаться:
- совершенствования законодательства, формирование Верховным Судом единой правоприменительной практики;
- соблюдения прав и основных свобод человека;
- уменьшения нагрузки на суды путем отбора новых судей;
- обеспечения достойной оплаты труда работникам судов;
- прекращения травли судебной системы, обеспечение ее независимости.
Кроме того, как говорится в сообщении, именно на Высший совет правосудия возложено решение вопроса обоснованности привлечения судей к ответственности за коррупцию: "При рассмотрении таких и каких-либо других дел Высший совет правосудия действует в рамках действующего законодательства, его решения основываются на основах и принципах Конвенции о защите прав человека и основных свобод, практике Европейского суда по правам человека, в том числе на принципе презумпции невиновности - лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке".
В ВСП также напомнили, что в конце 2020 Центр Разумкова обнародовал результаты независимого социологического исследования "Отношение граждан Украины к судебной системе". Цифры из этого отчета показательны - большинство тех, кто обращался в суд, считают решение судов законными и справедливыми (66,1% опрошенных). Среди граждан, имеющих недавний опыт общения с судами, преобладает доверие к системе правосудия: судам доверяют 48,0%, не доверяют 41,6%. Еще выше доверие этих граждан в местные суды, доверие им высказали большинство опрошенных - 54,4%, недоверие - 34,9%.
В отчете также отмечалось, что негативное отношение к судам и судебной системы в целом формируется гражданами скорее по политическим соображениям, а не на основе собственного опыта или других реальных фактах. Кроме того, низкий уровень доверия к судам является следствием крайне низкого уровня доверия к государственным органам в целом.
"Формирование имиджа судебной системы как сосрдоточения коррупции в стране недопустимо. Обвинение всей системы, в которой работает около 30 000 человек, из-за единичных случаев коррупции не способствует восстановлению доверия как к судебной ветви власти, так и к государственной власти в целом.
Высший совет правосудия в очередной раз призывает воздерживаться от заявлений, которые дестабилизируют судебную систему, подрывают авторитет правосудия и дискредитируют государственную власть Украины", - резюмировали в пресс-службе ВСП.
Пожалуйста, подождите...
Те, що судді іноді гребують законом та отримують надмірні зарплати до 100 000 грн. не дозволяє можновладцям - президенту та міністерству фінансів навмисно здійснювати недофінансування, та не виплачувати належні працівникам апарату кошти.
Вони прості працівники апарату і не можуть відповідати за ті рішення, що приймають судді.
Звільняйте та садіть суддів за їх ганебні рішення, ліквідуйте суди - проте не чіпайте людей, що забезпечують роботу судової системи.
СУДЬИ ПРОКУРОРЫ МИЛИЦИЯ ЭКСПЕРТЫ С НАМИ ПО ФАМИЛИИ ИМЕНИ ОТЧЕСТВУ НИКАКОГО ХАМСТВА НИКАКИХ НАМЕКОВ И ПОЛУНАМЕКОВ НИКОГО ЖЛОБСТВА УГРОЗ И ТАК ДАЛЕЕ.. никакого панибратства за пределами суда на улице просто здравствуйте и так далее разговоры о работе на улице вне помещений судов конторы прокуратуры милиции просто были дурным тоном и пресекались на корню дажес клиентами... если судью уличили в преступлениях он до того как прокурор подписывал ему просто района города области обвинение уже по линии партии был исключен автоматически со всеми вытекающими никто не смел замять дело с продажным судьей нотариусом ментом прокурором следователем никто кто пытался того система в один момент бросала в мясорубку.. А сегодня развезли жжвський цирк тфу мерзота еще да ДЕРЬМО и автократия а не закон честь совесть и равенство...
"в основном не содержит коррупционных рисков, выполняется честно и самоотверженно, несмотря на трудности, обусловленные недофинансированием. В ВСП ежедневно поступают сообщения судов о нехватке средств на выплату заработной платы"
Ктото этому верит?
Факты и сводки говорят об обратном.
это не суд
а коррупционная СИСТЕМА
начнем с того сколько надо дать чтобы стать судьей??
Ни при СССР, ни сейчас. 😟
"Их тяжелая ежедневная работа" - ну да...
Судьи, как ГАИшники:
Коррумпированы ДАВНО и ПОГОЛОВНО.
Доверие к судам в Украине ниже плинтуса.
Есть ещё один вариант как некогда примененный в Харькове- отсечение их дрянных голов..
Пусть живут без голов.
свої "конверти" судді просто так не здадуть
#стерненкуволю
Якщо судова система нездатна нормально функціонувати то, до чого тут скільки людей в ній працює? Про прибиральниць ніхто нічого не говорить.
Аналогічні танці відбувались біля КСУ.
Система самоочищения не работает, и никогда не работала с 1991 года.
Что касается псевдо-органа с громкими титульными словами, как говорится в Святом Писании "Судите по делам их, а не по словам".
Суды не служат Закону и народу, а на побегушках у власти и денег.
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44. ...рішуче наполягає на перевірці доброчесності нереформованої Вищої ради юстиції (ВРЮ); закликає українську владу продовжувати та прискорювати реформу судової системи, щоб не підривати роботу новостворених антикорупційних інституцій, утримуватися від політично вмотивованих судових процесів та інструменталізації судової влади проти політичних опонентів, а також завершити юридичну рамки боротьби з організованою злочинністю;
REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine
Для сравнения, на армию идет только 5%---и мы живем в мирных городах!
А эти гниды еще ноют!