РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14517 посетителей онлайн
Новости Экономика
1 338 20
пошлина (366) металлолом (189)

Экспортная пошлина на металлолом поможет Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и получить более 3 миллиардов налогов, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Экспортная пошлина на металлолом поможет Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и получить более 3 миллиардов налогов, - эксперт

Продление действия экспортной пошлины на металлолом позволит сохранить 25 000 рабочих мест и обеспечить отечественных металлургов сырьем.

 Об этом заявил руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва в эфире телеканала "Украина 24".

Эксперт напомнил, что введение пошлины на экспорт лома имело положительный экономический и социальный эффект. В частности, благодаря этому госбюджет дополнительно получил около 1 млрд грн налогов, было сохранено 20 000 рабочих мест и создано 4000 новых.

"Кроме этого, говоря о социально-экономических эффектах, действие этой пошлины позволило аккумулировать около 3 миллиардов гривен налогов на всех уровнях в результате активизации предприятий металлургической отрасли, в частности обработки и переработки лома черных металлов", - рассказал Гужва.

По его мнению, депутаты должны принять решение о продлении действия пошлины экспортной пошлины на лом, чтобы сырье для металлургов не вывозилось за границу, а перерабатывалось в Украине, обеспечивая работой отечественные предприятия.

"Предприятия металлургической отрасли уже заранее  подчеркивают, что на кону сейчас дальнейшая судьба их предприятий и около 25 000 рабочих мест. И они предложили: либо мы продолжаем это мероприятие, сохраняем эти рабочие места, создаем около 3,5 тыс. новых рабочих мест, а также обеспечиваем налоги от деятельности заготовительной отрасли, перерабатывающей, транспортной, энергетики. Или мы отпускаем это на откуп рынку, и это сырье выезжает за границу, зарабатывает только заготовительная отрасль", - пояснил Гужва.

Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что правительству следует продлить действие пошлины на экспорт металлолома, в противном случае отечественные металлурги столкнутся с дефицитом сырья.

В то же время депутат Муса Магомедов отметил: продолжение действия пошлины на экспорт металлолома обеспечит отечественных металлургов сырьем, а бюджет получит миллиарды гривен налогов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
Уточните - проплаченный эксперт.
У ахметки не хватает грошенят на закупку металлолома по мировым ценам.
А у простых украинцев на газ по мировым ценам должно хватать.
босота рыжая...
показать весь комментарий
01.03.2021 14:14
+3
Зберегти десятки тисяч кормушок мєнтів, що кришують нелегальні пункти збирання кольорових металів від крадіїв цьго брухту.
Ця схема має бути знищена один раз і назавжди.
Бомжі та алкоголіки не мають виности останнє з своїх родин та сусідів.
показать весь комментарий
01.03.2021 14:06
+3
Муса Сергоевич Магомедов - 100% ахметовский лоббист.
Раньше работал директором Запорожского коксохима, потом был переведён директором Авдеевского коксохима.
показать весь комментарий
01.03.2021 14:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо - и кацапские "гомконвои", которые заводы вывозят, пошлиной обложат?
показать весь комментарий
01.03.2021 14:01 Ответить
Зберегти десятки тисяч кормушок мєнтів, що кришують нелегальні пункти збирання кольорових металів від крадіїв цьго брухту.
Ця схема має бути знищена один раз і назавжди.
Бомжі та алкоголіки не мають виности останнє з своїх родин та сусідів.
показать весь комментарий
01.03.2021 14:06 Ответить
Типу якщо це металобрухт буде імпортуватися - бомжі та алкаші не будуть його здавати? З чого б це?

Маються на увазі робочі місця тих, хто цей металобрухт переробляє, а не збирає.
показать весь комментарий
01.03.2021 14:20 Ответить
В который раз читаю посты подобного содержания. Неужели в кабмине сидят такие тупорылые ЧЛЕНЫ что им с одного раза не доходит важность этого мероприятия.
показать весь комментарий
01.03.2021 14:14 Ответить
Ты читаешь посты подобного содержания, потому что СМИ печатают откровенную джинсу, проплаченную олигархами. Сначала металлургические комбинаты лоббируют экспортные пошлины на металлолом, затем роняют в почти ноль закупочную цену на него, ведь альтернативы всё равно нет, в результате получают десятки миллиардов дополнительное прибыли из ничего, из воздуха. Поэтому почему бы из этих денег не проплатить экспертов, депутатов, СМИ, блогеров и прочих агентов влияния, чтобы получить ещё больше денег? It's just business (c)
показать весь комментарий
01.03.2021 14:37 Ответить
Та где ж та цена упала в ноль? Третий год слушаю про упавшую в ноль, а металл всё тягают и тягают на приёмки, как же так?
показать весь комментарий
01.03.2021 21:26 Ответить
Цифры для примера. Сейчас Турция - самый крупный покупатель лома черных металлов в мире. Американцы, канадцы, голландцы, французы продают на турецкий рынок свой лом. Сегодня турецкие сталевары закупают лом большими судами по цене $320 за т .
А украинские потребители лома черных металлов, к примеру, ввиду наличия экспортной пошлины такой же металлолом покупают на рынке Украины по цене $260 за т. Разница составляет примерно $60-70 на тонне. Это разница в удешевлении сырья за счет экспортной пошлины.
показать весь комментарий
01.03.2021 22:47 Ответить
Вагон лома (около 40тонн обычно) стоит 6500-7000 долларов. Откуда $260?
показать весь комментарий
02.03.2021 14:34 Ответить
Уточните - проплаченный эксперт.
У ахметки не хватает грошенят на закупку металлолома по мировым ценам.
А у простых украинцев на газ по мировым ценам должно хватать.
босота рыжая...
показать весь комментарий
01.03.2021 14:14 Ответить
Ты хоть новости с мировых рынков изучи для начала, а потом рассказывай. Сейчас пошла на спад закупка лома во всём мире. Будешь тут рассказывать про мировые цены, что бы ты вообще о них знал.
показать весь комментарий
01.03.2021 21:27 Ответить
Расскажи. Експортне мито на металобрухт допоможе Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і отримати понад 3 мільярди податків, - експерт - Цензор.НЕТ 1560
показать весь комментарий
01.03.2021 23:59 Ответить
Муса Сергоевич Магомедов - 100% ахметовский лоббист.
Раньше работал директором Запорожского коксохима, потом был переведён директором Авдеевского коксохима.
показать весь комментарий
01.03.2021 14:19 Ответить
А тепер думаємо і аналізуємо, хто тут спонсор таких новин.
показать весь комментарий
01.03.2021 14:27 Ответить
Даю настоящее толкование "положительному" эффекту от экспортной пошлины - сегодня принимают металлолом по 4грн за 1 кг, а цена нового проката на металлобазах 35грн за 1кг (лист 2мм), хотя зимой прошлого года цена нового листа была 17грн за 1кг. Кому выгодны такие цены? Народу Украины? Отдай лом даром и получи новый металл по космической цене? Это твари ненасытные, которые в пандемию высасывают все соки из бедного украинца, и эксперт продажная тварь
показать весь комментарий
01.03.2021 14:36 Ответить
Наталия, а Вас не смущает, что цены на сырьё и сталь формируются рынком, а не внутри страны? Так же, как и цены на пшеницу, рапс и т.д.? И про каких бедных украинцев вы переживаете? Вы сами-то часто металл собираете?
показать весь комментарий
01.03.2021 21:22 Ответить
Якщо нам не потрібен ніякий метал, то що раніше заважало брати мито за експорт? Мільярди гривень промарнували, чи дещо поклали до кишені?
показать весь комментарий
01.03.2021 15:13 Ответить
А скільки Ахметка заробить? Чорти конченні, мразі повинні відповісти за все
показать весь комментарий
01.03.2021 16:57 Ответить
Для тех, кто в танке. В сентябре 2016 года пошлина поднята с €10 за т до €30 за т, в июне 2018-го - до €42 за т. И вот теперь - до €58 за т.
Когда экспортная пошлина увеличилась с €10 за т до €30 за т, крупные компании свернули все свои операции через морские порты и переориентировали реализацию на внутренний рынок.
показать весь комментарий
01.03.2021 22:56 Ответить
В мире уже намечается дефицит металлолома, при этом ситуация на рынках неспокойная. Если у нас остановятся предприятия, люди могут потерять работу, государство недополучит налоги.
показать весь комментарий
01.03.2021 21:20 Ответить
 
 