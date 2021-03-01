Экспортная пошлина на металлолом поможет Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и получить более 3 миллиардов налогов, - эксперт

Продление действия экспортной пошлины на металлолом позволит сохранить 25 000 рабочих мест и обеспечить отечественных металлургов сырьем.

Об этом заявил руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва в эфире телеканала "Украина 24".

Эксперт напомнил, что введение пошлины на экспорт лома имело положительный экономический и социальный эффект. В частности, благодаря этому госбюджет дополнительно получил около 1 млрд грн налогов, было сохранено 20 000 рабочих мест и создано 4000 новых.

"Кроме этого, говоря о социально-экономических эффектах, действие этой пошлины позволило аккумулировать около 3 миллиардов гривен налогов на всех уровнях в результате активизации предприятий металлургической отрасли, в частности обработки и переработки лома черных металлов", - рассказал Гужва.

По его мнению, депутаты должны принять решение о продлении действия пошлины экспортной пошлины на лом, чтобы сырье для металлургов не вывозилось за границу, а перерабатывалось в Украине, обеспечивая работой отечественные предприятия.

"Предприятия металлургической отрасли уже заранее подчеркивают, что на кону сейчас дальнейшая судьба их предприятий и около 25 000 рабочих мест. И они предложили: либо мы продолжаем это мероприятие, сохраняем эти рабочие места, создаем около 3,5 тыс. новых рабочих мест, а также обеспечиваем налоги от деятельности заготовительной отрасли, перерабатывающей, транспортной, энергетики. Или мы отпускаем это на откуп рынку, и это сырье выезжает за границу, зарабатывает только заготовительная отрасль", - пояснил Гужва.

Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что правительству следует продлить действие пошлины на экспорт металлолома, в противном случае отечественные металлурги столкнутся с дефицитом сырья.

В то же время депутат Муса Магомедов отметил: продолжение действия пошлины на экспорт металлолома обеспечит отечественных металлургов сырьем, а бюджет получит миллиарды гривен налогов.