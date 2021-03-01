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Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил две семьи, которые сегодня первыми подписали договоры ипотеки с банками в рамках Государственной программы "Доступная ипотека 7%".

Это семья Сергея и Валерии Лапченко, которые ждут пополнения, и Максима и Натальи Максимюк, которые воспитывают 4-летнего сына Марата. Обе семьи из Херсона, но уже давно проживают в столице, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Будем работать над тем, чтобы кредиты на жилье под 7% были действительно доступными для всех в Украине. Особенно для молодых семей, которые только встают на ноги и нуждаются в поддержке", – сказал Зеленский.

Министр финансов Украины Сергей Марченко, поздравляя первых участников программы доступной ипотеки, призвал граждан смелее пользоваться ее преимуществами.

Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский 01

"Обращайтесь в банки – список банков и агентов можно найти на сайте Фонда развития предпринимательства. Вы можете четко понять те шаги, которые вам нужны для получения кредита. Все очень просто, очень понятно, поэтому те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, уже сейчас могут это сделать", – сказал Марченко.

Министр также поблагодарил специалистов, которые подготовили соответствующую нормативную базу для запуска программы "Доступная ипотека 7%", банки, которые согласились реализовывать этот проект, а также граждан – владельцев новых квартир, которые стали первыми участниками этой программы.

Читайте также: "Доступная ипотека" под 7% стартовала. В Украине подписаны первые кредитные договоры, - Минфин

Отметим, что по условиям программы, объектом ипотеки может быть как квартира, так и частный дом, не старше шести лет. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Максимальная стоимость объекта – 2,5 млн грн, а сумма ипотеки – 2 млн грн. Первый минимальный взнос – 15%. Ипотечная ставка – 7%.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Носяться з цією іпотекою вже з пів року, якщо не більше, і в результаті аж дві (!) сім'ї тільки підписали контракти, ще навіть не отримали житло. Зате позавчора від коронавірусу вакцину отримало аж 90 чоловік.
Турборежим, бл@ть. Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2012
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01.03.2021 14:33
+4
Писав вже сьогодні з цього приводу...
Якщо вірити інформації на сайті Приватбанку, то лише разові додаткові платежі під час оформлення іпотечного кредиту обійдуться у приблизно 62000 грн.
7% це лише перші 12 місяців, а потім UIRD* 12М + 4,5% - наступні роки кредитування.
Без компенсації - вартість кредиту 12% на 1-й рік.
За 20 років виплати іпотеки і при 2000000 грн кредиту - доведеться виплатити банку 3740030 грн. + додатково щорічні платежі на страхування...
Ще потрібно додати перший внесок - 25% від максимальної вартості (625000 грн). Також незрозуміло - яка форма погашення кредиту - класична чи ануїтет... Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8512
Іпотека під 7%
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01.03.2021 14:45
+3
Скоро никто не будет открывать депозиты, откуда деньги брать? Из нацбанка?
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01.03.2021 14:28
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Скоро никто не будет открывать депозиты, откуда деньги брать? Из нацбанка?
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01.03.2021 14:28 Ответить
Носяться з цією іпотекою вже з пів року, якщо не більше, і в результаті аж дві (!) сім'ї тільки підписали контракти, ще навіть не отримали житло. Зате позавчора від коронавірусу вакцину отримало аж 90 чоловік.
Турборежим, бл@ть. Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2012
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01.03.2021 14:33 Ответить
Этот наркоман еще скоро наобещает доплачивать тем ,кто возьмет ипотеку!
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01.03.2021 14:40 Ответить
Сама така іпотека - і є доплата, бо реальний відсоток по іпотеці 12% (принаймні 1-й рік), а ті, хто буде допущений туди має платити 7%... Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 223
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01.03.2021 14:47 Ответить
Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4496 и тем 80% населения страны что на субсидиях?
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01.03.2021 14:36 Ответить
Что то меня за мой коментарий блокнули
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01.03.2021 15:06 Ответить
Писав вже сьогодні з цього приводу...
Якщо вірити інформації на сайті Приватбанку, то лише разові додаткові платежі під час оформлення іпотечного кредиту обійдуться у приблизно 62000 грн.
7% це лише перші 12 місяців, а потім UIRD* 12М + 4,5% - наступні роки кредитування.
Без компенсації - вартість кредиту 12% на 1-й рік.
За 20 років виплати іпотеки і при 2000000 грн кредиту - доведеться виплатити банку 3740030 грн. + додатково щорічні платежі на страхування...
Ще потрібно додати перший внесок - 25% від максимальної вартості (625000 грн). Також незрозуміло - яка форма погашення кредиту - класична чи ануїтет... Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8512
Іпотека під 7%
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01.03.2021 14:45 Ответить
очередной разводняк от зеленых точно такой же как и программа 5-7-9
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01.03.2021 15:14 Ответить
Типичная левацко-воровская схема державників:
1) Создается соцпрограмма за деньги налогоплательщиков
2) Показывают по всем сми 2-3 "счастливчиков"
3) дальше коррупция и казнокрадство... И "грошей в бюджетах нема"..
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01.03.2021 15:37 Ответить
просто думки - для того щоб отримати іпотеку на родину з 3-х чоловік біла зарплата з вирахування податків повинна бути 2270*3 + платіжки по іпотеці + страхування, інакше банк не буде навіть розглядать вашу заяву, як то кажуть думай - те
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01.03.2021 15:47 Ответить
піардля4моФСЬО
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01.03.2021 15:59 Ответить
Какая ипотека если в стране нет СТАБИЛЬНОЙ и оплачиваемой работы? Я уже не говорю о том что ипотечный кредит при ставке выше5%-вобще не имеет смысл.
Очередная зеленая показуха для Зебилов
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01.03.2021 16:18 Ответить
работник...)))
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01.03.2021 16:31 Ответить
У Казахстані молодим, що одружилися, дають квартиру під іпотеку. Причому перші 5 років вони не виплачують, а в наступні платять під1% .
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01.03.2021 16:35 Ответить
Государство говорит "Первый минимальный взнос - 15%". А государственный ПриватБанк требует первый минимальный взнос - 25%.
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01.03.2021 18:15 Ответить
 
 