Депутат "ОПЗЖ" Рабинович опубликовал карту Украины без оккупированного Крыма и с "ЛДНР". СКРИНШОТ
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Нардеп "ОПЗЖ" Вадим Рабинович в соцсетях опубликовал карту Украины без оккупированного Крыма, а ВОТ Донецкой и Луганской областей были обозначены как так называемые "ДНР" и "ЛНР".
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую публикацию Рабинович разместил в Facebook.
Пост нардепа посвящен языковому вопросу в Украине, авторство публикации принадлежит одному из сотрудников российских СМИ.
Так, на карте отсутствует часть оккупированного Крыма, а оккупированные территории Луганской и Донецкой областей подписаны как "ЛНР" и "ДНР".
Бывший народный депутат, экс-журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в комментариях написал: "Публикуя карту Украины без Крыма, вы совершаете уголовное преступление, и, надеюсь, понесете за него наказание".
Пожалуйста, подождите...
Якщо намалювати карту мов громад то фактично Україна розмовляє на Украіньській Мові і на сході і на заході і на півдні
со шнобелем повернутым в сторону кремля
Путь он там показывает карту Израиля без Восточного Иерусалима, Голанских высот и Иудеи!
Они ему менору сзади в одно место быстро засунут, все 800 кг!
А жителі Полтави , Черкас мовлять саме українською - саме мовлення цих регіонів визнанна базовим діалектом. А ось в Галичіні -- інший діалект .
Ось я щось ніколи не чув , що хтось тих регіонів приїздив вчитися до Карпенко-Карого й його там перевчали на грунті мовлення . Що б хтось в Київі й у Львові казав , що у абітур"єнта дикий діалект й словниковий запас як у барана . Еле ось над "рюзьким" молоді з Донбасу або з Харківа уся Маськва регоче , не кажучи про Пітер . Одна "няня" від Заворортнюк чого коштує ...
Одесская область: половина говорит на украинском, часть суржиком, на болгарском, гагаузском и немножечко на российском наречии! В Одессе, да, ситуация иная,хотя украинского все больше слышно на улицах)))
Брехливая эта карта--в кацапстане рисовали.