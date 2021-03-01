РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15401 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
25 088 149
Рабинович (245) сепаратизм (11317) карта (168) Оппозиционная платформа - За жизнь (441)

Депутат "ОПЗЖ" Рабинович опубликовал карту Украины без оккупированного Крыма и с "ЛДНР". СКРИНШОТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Депутат

Нардеп "ОПЗЖ" Вадим Рабинович в соцсетях опубликовал карту Украины без оккупированного Крыма, а ВОТ Донецкой и Луганской областей были обозначены как так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую публикацию Рабинович разместил в Facebook.

Пост нардепа посвящен языковому вопросу в Украине, авторство публикации принадлежит одному из сотрудников российских СМИ.

Так, на карте отсутствует часть оккупированного Крыма, а оккупированные территории Луганской и Донецкой областей подписаны как "ЛНР" и "ДНР".

Бывший народный депутат, экс-журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в комментариях написал: "Публикуя карту Украины без Крыма, вы совершаете уголовное преступление, и, надеюсь, понесете за него наказание".

Читайте: Нацсовет по ТРВ назначил две проверки телеканала "НАШ" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды

Депутат ОПЗЖ Рабинович опубликовал карту Украины без оккупированного Крыма и с ЛДНР 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+50
пропоную обуплікувати скріншот рабіновича без голови і ніг
показать весь комментарий
01.03.2021 14:28
+39
Депутат ВР Рабинович опубликовал карту Украины без оккупированного Крыма и с "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 2996
показать весь комментарий
01.03.2021 14:28
+36
Депутат ВР Рабинович опубликовал карту Украины без оккупированного Крыма и с "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 2536
показать весь комментарий
01.03.2021 14:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ця мразота вже попадає конкретно під статтю, де браві хлопаки з СБУ ?
показать весь комментарий
01.03.2021 15:13 Ответить
Пам'ятаю як колись давно цей Рабіновіч вимагав заборонити брошури і книжки видавництва МАУП на "антисемітську" тематику, тряс цими книжечками і бризкав слиною з екрана телевізора, а коли тепер намагаються заборонити антиукраїнську пропаганду він також несамовито верещить але вже про " ущємлєніє свАбоди слова" і співає "Вставай страна Агромная" !
показать весь комментарий
01.03.2021 15:16 Ответить
Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 8673
показать весь комментарий
01.03.2021 15:21 Ответить
А ЧЕ ЕМУ бояться, израильский пачпорт есть, а израиль никого не выдает даже самых страшных преступников. Не понимаю зачем мудрые евреи делают из своей страны данной Богом малину для преступников со всего мира, как они с ними жить будут.
показать весь комментарий
01.03.2021 15:23 Ответить
Стратегия фашистской россиюшки - оккупировать соседнюю страну на 100 лет, осуществить голодомор, изменить состав населения путем высылки коренного украинского в Сибить заселив освобожденные дома российскими фашистами, провести расстрелы украинской интеллигенции, поиграть в войнушки, тотально русифицировать, а потом на весь мир орать про исконные земли!
показать весь комментарий
01.03.2021 15:26 Ответить
А чого він села на сході України прималював до свого кацапського язика?
Якщо намалювати карту мов громад то фактично Україна розмовляє на Украіньській Мові і на сході і на заході і на півдні
показать весь комментарий
01.03.2021 15:27 Ответить
Это неполная карта Украины по распространению рашистской чумы на теле страны.
показать весь комментарий
01.03.2021 15:40 Ответить
Москальська карта 1914-го року, коли вони на нашу мову казали - нарєчіє

Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 5262
показать весь комментарий
01.03.2021 15:41 Ответить
Это официальный повод для уголовного дела. СБУ, ау.
показать весь комментарий
01.03.2021 15:42 Ответить
статья 110-111 УК.
показать весь комментарий
01.03.2021 15:43 Ответить
Для чого таке гарне дерево таким гімном пачкати?
показать весь комментарий
01.03.2021 16:01 Ответить
у Києві і каштанів вистачить
показать весь комментарий
01.03.2021 17:14 Ответить
только на кол садить
со шнобелем повернутым в сторону кремля
показать весь комментарий
01.03.2021 19:24 Ответить
Скормить крокодилам
показать весь комментарий
01.03.2021 15:47 Ответить
Отправить в цирк на принудительные работы клоуном . Там его поймут и приютят .
показать весь комментарий
01.03.2021 15:52 Ответить
Тому і потрібно виправляти ситуацію, яка бала створена за останні 100 років. Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 2637
показать весь комментарий
01.03.2021 15:54 Ответить
Рабиновичу можно всё. Депутат ВР Рабинович пожертвовал израильскому храму золотую менору весом 800 кг (Википедия).И Израиль отпустил ему все грехи и выдал паспорт.
показать весь комментарий
01.03.2021 15:54 Ответить
Так отправить его на историческую родину!
Путь он там показывает карту Израиля без Восточного Иерусалима, Голанских высот и Иудеи!
Они ему менору сзади в одно место быстро засунут, все 800 кг!
Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 3665
показать весь комментарий
01.03.2021 16:16 Ответить
На бутылку этого старого ******
показать весь комментарий
01.03.2021 16:02 Ответить
В нормальной стране Рабиновичь бы сидел пожизненно за сепаратизм.Ну или случайно-бы умер подскользнувшись и 3 раза ударившись головой об асфальт. Это настоящий изменникк Родине и ВР его должна лишить неприкосновенности. Кстати терроризм и измена Родине не должны попадать под депутатскую неприкосновенность в принципе. Да и никто ни судьи ни Президент не должны иметь неприкосновенность по этим статьям УК
показать весь комментарий
01.03.2021 16:15 Ответить
я з Вінницької області! цей лисий дол.бодятел її оформив як частково суржик, а частково російськомовну. Ще за совка в нас російськомових називали не інакше ніж к.апи. І їх було ну не більше 5%.так суржик присутній. Але він на рівні діалекту і аж ніяк не наполовину російський. Ця гнида просто тупо тягне свою мокшанську пропаганду в ЗМІ. Щодо Криму - а от це стаття 111 і за це потрібно садити
показать весь комментарий
01.03.2021 16:17 Ответить
Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 6789
показать весь комментарий
01.03.2021 16:27 Ответить
Падло еврейское гнать всех жидов с Украины!
показать весь комментарий
01.03.2021 17:05 Ответить
Это срок
показать весь комментарий
01.03.2021 17:05 Ответить
вы просто наивный...)))
показать весь комментарий
01.03.2021 17:08 Ответить
какой срок? Зедебилы против ОПЗЖ не могут даже толком работающие санкции ввести.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:58 Ответить
Рабинович с вещами на выход.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:39 Ответить
это говно, кроме как энкэвэдэшным агентом и пособником быть не может по определению...в этом его сущность
показать весь комментарий
01.03.2021 17:48 Ответить
Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 8927
показать весь комментарий
01.03.2021 17:52 Ответить
мы уже это видели. Что хотел сказать?
показать весь комментарий
01.03.2021 17:59 Ответить
И сколько ещё этот ОПАСЕРУН будет портить воздух в ВР? Всех бывших ПР и нынешних ОПАзаЖОПА на парашу и не панькаться, а бить ногами и желательно по голове.
показать весь комментарий
01.03.2021 18:42 Ответить
доколе, это будет продолжатся?
показать весь комментарий
01.03.2021 18:59 Ответить
На суржику як раз розмовляють жителі "юхафастока" . То така собі суміш фені , мату й московитської мови ...
А жителі Полтави , Черкас мовлять саме українською - саме мовлення цих регіонів визнанна базовим діалектом. А ось в Галичіні -- інший діалект .
Ось я щось ніколи не чув , що хтось тих регіонів приїздив вчитися до Карпенко-Карого й його там перевчали на грунті мовлення . Що б хтось в Київі й у Львові казав , що у абітур"єнта дикий діалект й словниковий запас як у барана . Еле ось над "рюзьким" молоді з Донбасу або з Харківа уся Маськва регоче , не кажучи про Пітер . Одна "няня" від Заворортнюк чого коштує ...
показать весь комментарий
01.03.2021 19:13 Ответить
ні, під Балоруссю ще білорусько-український суржик. Так в уксіх країнах на прикордонні. але усі знають державну.
показать весь комментарий
01.03.2021 21:37 Ответить
Викличте негайно санітарів!
показать весь комментарий
01.03.2021 19:15 Ответить
Чому у 17-20 століттях існували єврейські погроми?
показать весь комментарий
01.03.2021 19:18 Ответить
Тупо провоцырует. Лучший ответ напечатать фото Рабиновича без члена.
показать весь комментарий
01.03.2021 19:22 Ответить
Рабіновічь свідомо розганяє хвилю антисемітизму. А що на це єврейські організації? Мовчать...
показать весь комментарий
01.03.2021 20:06 Ответить
Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 848
показать весь комментарий
01.03.2021 20:28 Ответить
Разговор должен быть короткий. Нет Крыма, нет Рабиновича. Чтобы остальные "рабиновичи" в следующий раз думали.
показать весь комментарий
01.03.2021 21:29 Ответить
БРЕХНЯ!!!!!!!!!!! Я з Дніпропетровщини,села на 90% україномовні,меленькі містечка 50/50,а ось великі міста,там насправді 70-80% російськомовні!!!! АЛЕ НЕ --**росіяне**,життя поставило в такі рамки,що всі виші,технікуми,училища і майже всі школи і дитсадки проводили навчання-РОСІЙСЬКОЮ,тому молодь яка приїздила в міста хоч-не хоч переходила на російську,таж ситуація була і в СА. СВОЛОТА і більш нічого!!! Знову почали розхитувати мовну тему,кому вона нах.. потрібна,щоб ти все життя говорив тільки на івріті---ПОГАНЬ!!!!
показать весь комментарий
01.03.2021 20:42 Ответить
БРЕХНЯ!!!
Одесская область: половина говорит на украинском, часть суржиком, на болгарском, гагаузском и немножечко на российском наречии! В Одессе, да, ситуация иная,хотя украинского все больше слышно на улицах)))
Брехливая эта карта--в кацапстане рисовали.
показать весь комментарий
01.03.2021 23:24 Ответить
Видимо, после санкций Рабинович решил, что скрываться уже нет никакого смысла, и стал постить российские фейки с картой Украины без Крыма. Конечно, такую падаль надо выметать из парламента. Всему есть предел
показать весь комментарий
01.03.2021 21:16 Ответить
може потренуються на пагонних відставних, і за цих приймуться.
показать весь комментарий
01.03.2021 21:39 Ответить
Это преступление против Украины и если СБУ и прокуратура в очередной раз его не "заметят", значит они тоже будут соучастниками преступления Грабиновича против Украины. В ВР вообще не должно быть людей и партий ставящих под сомнение хоть каким-то образом территориальную целостность Украины в международно - признанных границах.
показать весь комментарий
01.03.2021 21:50 Ответить
А можна цьому недосаженому козлу відділити від його не Українського тулуба де які складові, без яких він відчує себе не цілісним і дуже засмученим???
показать весь комментарий
02.03.2021 12:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 