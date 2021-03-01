Депутат "ОПЗЖ" Рабинович опубликовал карту Украины без оккупированного Крыма и с "ЛДНР". СКРИНШОТ

Нардеп "ОПЗЖ" Вадим Рабинович в соцсетях опубликовал карту Украины без оккупированного Крыма, а ВОТ Донецкой и Луганской областей были обозначены как так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую публикацию Рабинович разместил в Facebook.

Пост нардепа посвящен языковому вопросу в Украине, авторство публикации принадлежит одному из сотрудников российских СМИ.

Так, на карте отсутствует часть оккупированного Крыма, а оккупированные территории Луганской и Донецкой областей подписаны как "ЛНР" и "ДНР".

Бывший народный депутат, экс-журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в комментариях написал: "Публикуя карту Украины без Крыма, вы совершаете уголовное преступление, и, надеюсь, понесете за него наказание".

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