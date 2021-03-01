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РФ игнорирует захороненные на маршруте "Северного потока-2" химические отравляющие вещества времен Второй мировой войны, - разведка. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

РФ игнорирует захороненные на маршруте

Быстрые темпы прокладки трубы в Датских водах в условиях увеличивающегося политического прессинга со стороны управляющих компаний о необходимости скорейшего завершения работ приводят к росту угроз не только для экологии, но и для жизни и здоровья членов экипажа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СВР.

"Актуализировался фактор, о котором предупреждали экологи - химические отравляющие вещества времен Второй мировой войны, которые были захоронены на дне в районе о. Бронхольм. Маршрут трубопровода "Северный поток 2" проходит рядом с этой зоной. За последние полвека морские течения сдвинули большое количество контейнеров с боевыми отравляющими веществами и разбросали их на значительной площади вокруг острова", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на протяжении последних менее чем 35 лет такие контейнеры и боеприпасы периодически обнаруживают на востоке и юге о. Бронхольм.

Для минимизации экологических рисков Дания, в качестве условия предоставления разрешения на прокладку трубопровода в своих водах, выдвигала условие обязательного использования судов с динамическим позиционированием (DP).

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"Такие суда были у подрядчика РФ в проекте - компания "Allseas". Но под угрозой санкций в 2019 году она вышла из проекта и вывела свои суда. В России же единственным трубоукладчиком с DP оказался "Академик Черский". Однако его техническое состояние не позволяет до сих пор начать работы. Поэтому РФ приложила значительные усилия и добилась получения изменений в датском разрешении, которые дали "зеленый свет" использованию якорного позиционирования. Теперь в водах Дании работает трубоукладчик "Фортуна", использующий 12 (!) якорей для своего позиционирования. И каждый из них рискует задеть опасный объект на дне.

Осознавая высокий уровень опасности, россияне в срочном порядке доставили на задействованные в работах судна ампулы с атропином (антидот при отравлении боевыми отравляющими веществами). Однако, несмотря на опасность жизни и здоровью экипажей и экосистеме Балтийского моря в целом, Россия продолжает ускорять работы по прокладке трубы, скрывая от общественности любую информацию", - подчеркнули в ведомстве.

РФ игнорирует захороненные на маршруте Северного потока-2 химические отравляющие вещества времен Второй мировой войны, - разведка 01

Инфографика: сайт СВР
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Хтось казламордого буя хоча у Дацькому королівстві скуштувати?
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01.03.2021 14:42 Ответить
все идет к тому,что в "северной рашистской газовой туруба" ,может образоватся большая дыра и "северная рашистская газовая туруба" тогда совсем "на,,,уй не будет никому нужна"
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01.03.2021 14:50 Ответить
Исследовательское судно Havila Subsea под флагом Норвегии выдвинулось в район работ в территориальных водах Германии, и на данный момент находится на границе мелководья и более глубоководного района вблизи трассы МГП Северный поток, немного южнее трассы МГП Северный поток-2.

Havila Subsea оборудовано для проведения подводных исследовательских работ.
На судне имеются 3 дистанционно управляемых подводных аппарата (ROV), в т.ч. подводный аппарат Перехватчик, оборудованный полным комплектом геофизических приборов, приборов освещения, камер с лазерным сканером с высоким разрешением.
На судне имеется кран грузоподъемностью 150 т, вертолетная площадка, судно оснащено системой динамического позиционирования DP-2.
Havila Subsea принадлежит норвежской компании Havila и находится в долгосрочном чартере у MMT Sweden.
Havila Subsea ранее работала на проекте Северный поток-2 и сейчас не скрывает свое участие в проекте, хотя против газопровода действуют расширенные санкции США, охватывающие в т.ч. услуги по инспектированию.
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01.03.2021 15:00 Ответить
Гроші не пахнуть...
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01.03.2021 15:48 Ответить
СВР больше нечем заняться? Каков практический результат, какая польза для Украины от "добытой" информации? РФ ігнорує захоронені на маршруті "Північного потоку-2" хімічні отруйні речовини часів Другої світової війни, - розвідка - Цензор.НЕТ 6006
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01.03.2021 16:41 Ответить
Заборона будівництва. До тебе не доходить?
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01.03.2021 17:16 Ответить
ты идиот?
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01.03.2021 22:53 Ответить
 
 