РФ игнорирует захороненные на маршруте "Северного потока-2" химические отравляющие вещества времен Второй мировой войны, - разведка. ИНФОГРАФИКА
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Быстрые темпы прокладки трубы в Датских водах в условиях увеличивающегося политического прессинга со стороны управляющих компаний о необходимости скорейшего завершения работ приводят к росту угроз не только для экологии, но и для жизни и здоровья членов экипажа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СВР.
"Актуализировался фактор, о котором предупреждали экологи - химические отравляющие вещества времен Второй мировой войны, которые были захоронены на дне в районе о. Бронхольм. Маршрут трубопровода "Северный поток 2" проходит рядом с этой зоной. За последние полвека морские течения сдвинули большое количество контейнеров с боевыми отравляющими веществами и разбросали их на значительной площади вокруг острова", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на протяжении последних менее чем 35 лет такие контейнеры и боеприпасы периодически обнаруживают на востоке и юге о. Бронхольм.
Для минимизации экологических рисков Дания, в качестве условия предоставления разрешения на прокладку трубопровода в своих водах, выдвигала условие обязательного использования судов с динамическим позиционированием (DP).
"Такие суда были у подрядчика РФ в проекте - компания "Allseas". Но под угрозой санкций в 2019 году она вышла из проекта и вывела свои суда. В России же единственным трубоукладчиком с DP оказался "Академик Черский". Однако его техническое состояние не позволяет до сих пор начать работы. Поэтому РФ приложила значительные усилия и добилась получения изменений в датском разрешении, которые дали "зеленый свет" использованию якорного позиционирования. Теперь в водах Дании работает трубоукладчик "Фортуна", использующий 12 (!) якорей для своего позиционирования. И каждый из них рискует задеть опасный объект на дне.
Осознавая высокий уровень опасности, россияне в срочном порядке доставили на задействованные в работах судна ампулы с атропином (антидот при отравлении боевыми отравляющими веществами). Однако, несмотря на опасность жизни и здоровью экипажей и экосистеме Балтийского моря в целом, Россия продолжает ускорять работы по прокладке трубы, скрывая от общественности любую информацию", - подчеркнули в ведомстве.
Инфографика: сайт СВР
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Havila Subsea оборудовано для проведения подводных исследовательских работ.
На судне имеются 3 дистанционно управляемых подводных аппарата (ROV), в т.ч. подводный аппарат Перехватчик, оборудованный полным комплектом геофизических приборов, приборов освещения, камер с лазерным сканером с высоким разрешением.
На судне имеется кран грузоподъемностью 150 т, вертолетная площадка, судно оснащено системой динамического позиционирования DP-2.
Havila Subsea принадлежит норвежской компании Havila и находится в долгосрочном чартере у MMT Sweden.
Havila Subsea ранее работала на проекте Северный поток-2 и сейчас не скрывает свое участие в проекте, хотя против газопровода действуют расширенные санкции США, охватывающие в т.ч. услуги по инспектированию.