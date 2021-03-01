Зеленский подписал закон о помощи по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины "О занятости населения" относительно оказания помощи по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины" № 1212-IX, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Действующее украинское законодательство предусматривает предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода из-за ограничительных мер, связанных с противодействием распространению COVID-19.

Согласно закону, который подписал Зеленский, помощь по частичной безработице может предоставляться не только на период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

Кабинет Министров получает право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

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