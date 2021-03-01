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Зеленский подписал закон о помощи по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подписал закон о помощи по частичной безработице на период карантина или чрезвычайной ситуации, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 47-1 Закона Украины "О занятости населения" относительно оказания помощи по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайной ситуации, установленных Кабинетом Министров Украины" № 1212-IX, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Действующее украинское законодательство предусматривает предоставление помощи по частичной безработице на период карантина для застрахованных лиц, утративших часть дохода из-за ограничительных мер, связанных с противодействием распространению COVID-19.

Согласно закону, который подписал Зеленский, помощь по частичной безработице может предоставляться не только на период карантина, вызванного коронавирусом, но и в случае других заболеваний или чрезвычайной ситуации на территории Украины.

Кабинет Министров получает право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина, чрезвычайной ситуации, ее размер, срок предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Даёшь БЕЗУСЛОВНЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД в Украине где-то 5 000 !
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01.03.2021 14:47 Ответить
$ в месяц
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01.03.2021 18:56 Ответить
Да. Зеленський підписав закон про допомогу з часткового безробіття на період карантину або надзвичайної ситуації, - ОП - Цензор.НЕТ 5905
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01.03.2021 19:02 Ответить
Як вчасно, не пройшло і року!

В раді повний зоопарк! Доходить, як до жирафів!
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01.03.2021 15:02 Ответить
в я собственноручно "добровольно" писала заявление на 0, 5 мин. зарпл (ставки) иначе иди бутылки собирай. Не забудьте бизнесюкам выплатить наши кормовые им надо ещё с десяток магазинов открыть.
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01.03.2021 15:09 Ответить
Бесполезно. Простому смертному без офф трудоустройства все равно нечего ловить и получать.
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01.03.2021 15:10 Ответить
это как с пропиской. никто по ней живёт, но все её требуют. В стране по документам 6 млн. безработных, но никто не умирает от голода, а самое главное, что безработные живут лучше работающих)))
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01.03.2021 18:58 Ответить
Помогают людям, а каким? Вечно и повсюду эта тайная дюжина бродит)
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01.03.2021 23:28 Ответить
Як він буде перевіряти часткову втрату доходу? Пальцем?
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01.03.2021 15:14 Ответить
 
 