До 6 марта ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac, - Степанов
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Министерство здравоохранения Украины ожидает поставку вакцины Coronavac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной Минздравом за средства госбюджета.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - отметил глава Минздрава.
Степанов отметил, что "государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий".
Министр подчеркнул, что в настоящее время перечень производителей вакцин расширяется.
"Производители вакцин постоянно добавляются, сегодня это 3-4 производителя в мире, а завтра - 10", - рассазал глава Минздрава.
Степанов заверил, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые будут зарегистрированы в Украине.
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Де сертифіковані вакцини?
А что потом?
Будем деньги возвращать + НЕУСТОЙКА?
Иди лучше вакцинируйся !
Может стране повезет ... 🤣👍🏼
Де вакцини, якими кожна вакцинували людей після 65 років????