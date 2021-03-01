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До 6 марта ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

До 6 марта ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины ожидает поставку вакцины Coronavac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной Минздравом за средства госбюджета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - отметил глава Минздрава.

Степанов отметил, что "государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий".

Министр подчеркнул, что в настоящее время перечень производителей вакцин расширяется.

"Производители вакцин постоянно добавляются, сегодня это 3-4 производителя в мире, а завтра - 10", - рассазал глава Минздрава.

Степанов заверил, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые будут зарегистрированы в Украине.

Также читайте: К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19 в день, - Степанов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
то был индийский шмурдяк, теперя будет китайский шмурдяк) Степа, где пфийзер? До 6 марта ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac, - Степанов - Цензор.НЕТ 6154
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01.03.2021 14:52
+8
Що з приводу китайського фуфломіцину каже ВОЗ? Теж, що й з приводу індійського?
Де сертифіковані вакцини?
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01.03.2021 14:54
+2
будет еще хуже, чем с индийской, которую уже частично утилизуют. Многие врачи и военные отказались прививаться. Особенно удивил коллектив Александровской инфекционной больницы. До 6 марта ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac, - Степанов - Цензор.НЕТ 6378
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01.03.2021 14:58
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то был индийский шмурдяк, теперя будет китайский шмурдяк) Степа, где пфийзер? До 6 марта ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac, - Степанов - Цензор.НЕТ 6154
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01.03.2021 14:52 Ответить
Вот сам ее себе и коли, дуралей!!
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01.03.2021 14:52 Ответить
Що з приводу китайського фуфломіцину каже ВОЗ? Теж, що й з приводу індійського?
Де сертифіковані вакцини?
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01.03.2021 14:54 Ответить
в нормальних країнах де влада піклується про своїх громадян..
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01.03.2021 15:00 Ответить
Україна навіть в чегру за ними не стала.
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01.03.2021 16:53 Ответить
Должны, ожидаем, планируем, будем .........................., других слов не выучили.
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01.03.2021 14:57 Ответить
будет еще хуже, чем с индийской, которую уже частично утилизуют. Многие врачи и военные отказались прививаться. Особенно удивил коллектив Александровской инфекционной больницы. До 6 марта ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac, - Степанов - Цензор.НЕТ 6378
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01.03.2021 14:58 Ответить
Ожидаем до 6-го.
А что потом?
Будем деньги возвращать + НЕУСТОЙКА?
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01.03.2021 14:59 Ответить
Зеленский, с рисованным дипломом папиной бурсы, рассуждает о конституциональных основах государства...
Иди лучше вакцинируйся !
Может стране повезет ... 🤣👍🏼
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01.03.2021 15:03 Ответить
Какого года???
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01.03.2021 15:08 Ответить
Корона-чпок, корона-шмяк?
Де вакцини, якими кожна вакцинували людей після 65 років????
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01.03.2021 15:10 Ответить
А що відомо про китайську вакцину, чи щеплювали цією вакциною самих китайців, чи це тільки для країн третього світу...
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01.03.2021 15:20 Ответить
Индийская, китайская ... останется полирнуть **********.
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01.03.2021 15:42 Ответить
Чудесно . Индия , Китай . Эксперимент за спасибо ?
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01.03.2021 15:49 Ответить
вколи її собі в голову, чудило
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01.03.2021 15:57 Ответить
где пфайцер?
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01.03.2021 16:02 Ответить
Там , где правители уважают свой народ .
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01.03.2021 16:05 Ответить
ни одного камента и заяления про пфайцер, хотя те говорили что ее производство в несколько раз увеличивают.
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01.03.2021 16:04 Ответить
Сложно сказать, читаю периодами мировые исследования и скажу что китайский шмурдяк на порядок лучше индийского, и если уже и колоть то лучше сделать выбор в его сторону
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01.03.2021 16:40 Ответить
шмурдяк-шмурдяк, зрада-зрада, ненавижу-ненавижу. хе-хе.
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02.03.2021 00:43 Ответить
 
 