Украинские дипломаты задержаны при перевозке 16 кг золота и 140 тысяч долларов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли противоправную деятельность действующих и бывших должностных лиц МИД Украины. Чиновники использовали официальные документы внешнеполитического ведомства для перевозки диппочты и контрабанды подакцизных товаров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники махинации перемещали через государственную границу Украины валюту, золото и подакцизные табачные изделия. Все это - при использовании дипломатических привилегий и иммунитетов.
"В частности, на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни контрразведчики СБУ совместно со следователями ГБР задержали грузовое транспортное средство с дипломатическими номерными знаками. На нем чиновники МИД Украины пытались перевезти в Европейский Союз:
- 140 тыс. долларов США, 67,2 тыс. евро, 11,6 тыс. польских злотых:
- почти 16 кг изделий из золота, (ориентировочная стоимость 15 млн грн);
- табачные изделия в количестве 8826 блоков (1,5 млн грн. по ценам черного рынка)", - подчеркивают в СБУ.
По данному факту продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства. По их результатам будет решаться вопрос о сообщении о подозрении фигурантам, отметили в СБУ.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрий Кулебы, 28 февраля двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.
Пожалуйста, подождите...
На первом месте у них всегда стояла торговля спиртным и проститутками (под видом au pair).
Підозрюю, що це була далеко не перша "транзакція"...
А справа має таки бути досить гучна!
Похоже настоящая смена власти произошла.
правник, волонтер, ветеран АТО, співзасновник ПДМШ ім. Миколи Пирогова
Редакция Цензор.НЕТ может не разделять позицию авторов. Ответственность за материалы в разделе "Блоги" несут авторы текстов.
НЕ ПОВТОРИТИ ДОЛЮ САРКОЗІ
Источник: https://censor.net/ru/n3250743
Ай-яй-яй, а ведь раньше только соседские дипломаты кокс аргентинский килограммами в диппочте возили, а теперь, при "бубочке", и украинские дипломаты золотишко с наличкой стали в дип почте перевозить.
Какие нынче забористые дипломаты пошли, пусть Кулеба разъяснит: это выручку везли или наоборот - оплату, и за какие такие труды и кому конкретно
Он еще не наработал достаточного количества.