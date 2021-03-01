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Украинские дипломаты задержаны при перевозке 16 кг золота и 140 тысяч долларов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли противоправную деятельность действующих и бывших должностных лиц МИД Украины. Чиновники использовали официальные документы внешнеполитического ведомства для перевозки диппочты и контрабанды подакцизных товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники махинации перемещали через государственную границу Украины валюту, золото и подакцизные табачные изделия. Все это - при использовании дипломатических привилегий и иммунитетов.

"В частности, на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни контрразведчики СБУ совместно со следователями ГБР задержали грузовое транспортное средство с дипломатическими номерными знаками. На нем чиновники МИД Украины пытались перевезти в Европейский Союз:

- 140 тыс. долларов США, 67,2 тыс. евро, 11,6 тыс. польских злотых:

- почти 16 кг изделий из золота, (ориентировочная стоимость 15 млн грн);

- табачные изделия в количестве 8826 блоков (1,5 млн грн. по ценам черного рынка)", - подчеркивают в СБУ.

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Украинские дипломаты задержаны при перевозке 16 кг золота и 140 тысяч долларов, - СБУ 01
Украинские дипломаты задержаны при перевозке 16 кг золота и 140 тысяч долларов, - СБУ 02
Украинские дипломаты задержаны при перевозке 16 кг золота и 140 тысяч долларов, - СБУ 03

По данному факту продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства. По их результатам будет решаться вопрос о сообщении о подозрении фигурантам, отметили в СБУ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрий Кулебы, 28 февраля двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+53
Интересно, это случаем не туда(оттуда) летел на выручку на всех парах дубинский, когда в аварию попал?
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01.03.2021 14:56
+27
Мало того что клоун на каждом шагу позорит Украину так и эти ещё голодающие. Ну естественно от нехватки ума куда залез этот Зе коррупция растёт семимильными шагами. Браво зелохи.
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01.03.2021 14:59
+19
Ага, це 'запорєбріковиє' дипломати обісралися!

На себе подивитися немає часу? Почни з себе, з свого вибору)
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01.03.2021 15:10
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Контрабанда всегда у них стояла на первом месте !
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01.03.2021 21:30 Ответить
Протестую!
На первом месте у них всегда стояла торговля спиртным и проститутками (под видом au pair).
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02.03.2021 08:29 Ответить
v Jagodine normalnye prodagnye tamogenniki-prastitutki, kommersy reshili ne delias provesti, ne podelivshis z mytnykamy kontrabas, vot i poluchili, cherez Jagodyn mogno i raketnuju ustanovku provesti (vosduhom) , vopros tolko v cene.
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01.03.2021 21:36 Ответить
І собачий рот не встиг допомогти...💩
Підозрюю, що це була далеко не перша "транзакція"...
А справа має таки бути досить гучна!
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01.03.2021 23:50 Ответить
Это всё Трамп подстроил и папередники...
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02.03.2021 00:06 Ответить
Колумбийкий энд Аргентинский сахар украл борт №1 РАБссии Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ - Цензор.НЕТ 5752ну типа начальник мавзолейный Патрушев
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02.03.2021 03:11 Ответить
До сего дня то были дипламаты соседские, а нынче золотишко с наличкой вывозят дипломаты украинские. Может, эти украинские дипломаты паспортами ошиблись? Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6719
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02.03.2021 08:28 Ответить
Кто-то пытался эвакуироваться.
Похоже настоящая смена власти произошла.
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02.03.2021 04:00 Ответить
Ермак сьезжает из ОПУ?
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02.03.2021 04:45 Ответить
Блоги Геннадій Друзенко

Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ - Цензор.НЕТ 5882
правник, волонтер, ветеран АТО, співзасновник ПДМШ ім. Миколи Пирогова
Редакция Цензор.НЕТ может не разделять позицию авторов. Ответственность за материалы в разделе "Блоги" несут авторы текстов.Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ - Цензор.НЕТ 5882
НЕ ПОВТОРИТИ ДОЛЮ САРКОЗІ
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02.03.2021 04:47 Ответить
Ой не смешите меня! Разве это преступление? Вот Стерненко это да!
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02.03.2021 06:50 Ответить
Маруся Зверобой и София Федина с Таней Черновол крутіші розбійники,напали на гаранта... Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ - Цензор.НЕТ 7001
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02.03.2021 07:24 Ответить
Мда.... Ну і позорище на весь світ....
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02.03.2021 08:20 Ответить
" Чиновники использовали официальные документы внешнеполитического ведомства для перевозки диппочты и контрабанды подакцизных товаров."
Источник: https://censor.net/ru/n3250743

Ай-яй-яй, а ведь раньше только соседские дипломаты кокс аргентинский килограммами в диппочте возили, а теперь, при "бубочке", и украинские дипломаты золотишко с наличкой стали в дип почте перевозить.
Какие нынче забористые дипломаты пошли, пусть Кулеба разъяснит: это выручку везли или наоборот - оплату, и за какие такие труды и кому конкретно Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ - Цензор.НЕТ 8416
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02.03.2021 08:27 Ответить
Не уволится Кулеба, и не надейтесь.
Он еще не наработал достаточного количества. Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ - Цензор.НЕТ 8159
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02.03.2021 08:32 Ответить
собачий рот не успел
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02.03.2021 13:10 Ответить
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