Украинские дипломаты задержаны при перевозке 16 кг золота и 140 тысяч долларов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и пресекли противоправную деятельность действующих и бывших должностных лиц МИД Украины. Чиновники использовали официальные документы внешнеполитического ведомства для перевозки диппочты и контрабанды подакцизных товаров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники махинации перемещали через государственную границу Украины валюту, золото и подакцизные табачные изделия. Все это - при использовании дипломатических привилегий и иммунитетов.

"В частности, на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни контрразведчики СБУ совместно со следователями ГБР задержали грузовое транспортное средство с дипломатическими номерными знаками. На нем чиновники МИД Украины пытались перевезти в Европейский Союз:

- 140 тыс. долларов США, 67,2 тыс. евро, 11,6 тыс. польских злотых:

- почти 16 кг изделий из золота, (ориентировочная стоимость 15 млн грн);

- табачные изделия в количестве 8826 блоков (1,5 млн грн. по ценам черного рынка)", - подчеркивают в СБУ.

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По данному факту продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства. По их результатам будет решаться вопрос о сообщении о подозрении фигурантам, отметили в СБУ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрий Кулебы, 28 февраля двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.