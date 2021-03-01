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Посольство Швейцарии напомнило Украине, что заморозка активов Януковича и его окружения может длиться максимум 10 лет: уже прошли семь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посольство Швейцарии напомнило Украине, что заморозка активов Януковича и его окружения может длиться максимум 10 лет: уже прошли семь

Семь лет назад Федеральный совет Швейцарии принял решение о заморозке всех активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения в стране, напомнило посольство Швейцарии в Украины.

"Реализуя это мероприятие, правительство Швейцарии стремилось избежать риска присвоения украинских государственных средств. С тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении", - подчеркивается в сообщении в соцсети Twitter.

В посольстве также напомнили, что, согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такой заморозки составляет 10 лет.

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Посольство Швейцарии напомнило Украине, что заморозка активов Януковича и его окружения может длиться максимум 10 лет: уже прошли семь 01
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Топ комментарии
+11
Мне кажется , что овощу повезёт . Посольство Швейцарии напомнило Украине, что заморозка активов Януковича и его окружения может длиться максимум 10 лет: уже прошли семь - Цензор.НЕТ 312
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01.03.2021 16:07
+11
Нам напоминают ... Стыдно .
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01.03.2021 16:09
+10
Меня все ещё интересует, куда таки пропали папки с бумагами с пруда межигорского?
Что же их пэтька так заныкал, что и не найти даже, почему?
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01.03.2021 16:21
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Мне кажется , что овощу повезёт . Посольство Швейцарии напомнило Украине, что заморозка активов Януковича и его окружения может длиться максимум 10 лет: уже прошли семь - Цензор.НЕТ 312
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01.03.2021 16:07 Ответить
Вот за такое нужно прокуроршу НА ХУтор !!! Гниды занимаются чем угодно кроме своей работы -- вот нахер они нужны Посольство Швейцарії нагадало Україні, що заморозка активів Януковича і його оточення може тривати максимум 10 років: вже минуло сім - Цензор.НЕТ 5546
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01.03.2021 19:28 Ответить
вот они - деньги на развитие страны.
Где следствие?
Или идут договорняки о "разделе"?
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01.03.2021 16:07 Ответить
Нам напоминают ... Стыдно .
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01.03.2021 16:09 Ответить
Скорее всего
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01.03.2021 21:20 Ответить
Порошенку та Зеленському по...., бо це їх не стосується.

Для них головне- рейтинг, а не громадяни України!!!!
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01.03.2021 16:08 Ответить
При Порохе деньги и активы заморозили и начали возврат их в казну Украины, при Зеленском прекратился возврат и совсем скоро активы вернут Януковичу и другим
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01.03.2021 16:11 Ответить
При порохе ни пшонка ни его последователь не вел это дело.
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01.03.2021 16:29 Ответить
При Порохе не было начато ни одного уголовного дела против бывших соратников Януковича.
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01.03.2021 19:37 Ответить
24% клінічна ідіотка.
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03.03.2021 08:03 Ответить
А Порошенка до чого приплели?
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01.03.2021 16:14 Ответить
Зебилы своих не бросают
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01.03.2021 16:09 Ответить
свыня стеснительно опустила глазки до долу та зашарилась, задорно крутнув фостыком
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01.03.2021 16:35 Ответить
Так а шо тут осталось, еще 3 потянут, и потом с батей разделять по чесноку. И будут виновати Швейцарцы шо гады разморозили деньги. Профит епт.
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01.03.2021 16:09 Ответить
Так може бути лише в нашому гнилому, тупому, примітивному суспільстві. Просто безнадійні виродки.
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01.03.2021 16:11 Ответить
Суспільство тут до чого?
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01.03.2021 16:22 Ответить
Много Боров знает, ох- много! Если его бабло не разморозить, по закону- много чего всплывет с остальным баблом, не Борова, а оппонентов. Потому, убежден: разморозят, странно, что до сих пор не разморозили.
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01.03.2021 16:13 Ответить
Меня все ещё интересует, куда таки пропали папки с бумагами с пруда межигорского?
Что же их пэтька так заныкал, что и не найти даже, почему?
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01.03.2021 16:21 Ответить
заморозка активов Януковича и его окружения может длиться максимум 10 лет/ Буратина чувствует -думать не умеет- что деньги Януковича ему ещё понадобятся. И размораживать их нельзя.
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01.03.2021 16:14 Ответить
Злые вы - швейцарцы! Люди с увлечением дерибанят и продают Украину, а вы их отвлекаете на всякую ерунду.
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01.03.2021 16:16 Ответить
Сколько же надо было ******...ть!!! Тварь!!!! И не Тарас Шевченко ни Степан Бандера - никто тебе не авторитет!!!! Найти и обезвредить- спросите у Израиля, как это делать!!!
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01.03.2021 16:32 Ответить
Нахрена отсуживать наворованые деньги у овоща, если можно просто просить у МВФ?
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01.03.2021 16:35 Ответить
Через три года зачислите себе в бюджет. Нам не нужно. Литва уже поживилась.
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01.03.2021 17:09 Ответить
5 тисяч трильйонів доларів вивели вивели через банк Порошенка. . Схеми підтверджують якимось папірцем без підписів і печаток.
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01.03.2021 20:36 Ответить
Некогда ! Прокуроры заняты Стерненком !
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01.03.2021 17:52 Ответить
Отобрать и использовать на благо народа. На благое дело в общем нужно отдать. Но в ЕС понимают, что благое дело находится глубоко в карманах целого ряда посредников.
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01.03.2021 17:57 Ответить
3 годика еще продержаться бедолаге
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01.03.2021 20:41 Ответить
Да ладно! Там еще проценты по депозиту вынуждены будут накинуть!
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01.03.2021 21:20 Ответить
Им януковощ пофиг,они за Стерненко гоняются...
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01.03.2021 21:58 Ответить
Боже, не дай Бог разморозят скоту активы, я от злости лично готов на майдан выйти и повесить кого надо и за что надо! не дай Бог и это прос*ут!!!
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01.03.2021 23:02 Ответить
 
 