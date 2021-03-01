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Посольство Швейцарии напомнило Украине, что заморозка активов Януковича и его окружения может длиться максимум 10 лет: уже прошли семь
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Семь лет назад Федеральный совет Швейцарии принял решение о заморозке всех активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения в стране, напомнило посольство Швейцарии в Украины.
"Реализуя это мероприятие, правительство Швейцарии стремилось избежать риска присвоения украинских государственных средств. С тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении", - подчеркивается в сообщении в соцсети Twitter.
В посольстве также напомнили, что, согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такой заморозки составляет 10 лет.
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показать весь комментарий01.03.2021 16:21
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Где следствие?
Или идут договорняки о "разделе"?
Для них головне- рейтинг, а не громадяни України!!!!
Что же их пэтька так заныкал, что и не найти даже, почему?