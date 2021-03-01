Тимошенко требует немедленно принять закон о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси

Фракция "Батькивщина" требует безотлагательно внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.



"Заводят сейчас электроэнергию из Беларуси и из России на коррупционной основе, а наши энергоблоки останавливают. Именно поэтому мы внесли законопроект №3739, где мы требуем прекратить импорт электроэнергии на территории Украины и поднять собственную энергетику, собственные мощности по генерации электроэнергии, включить все блоки атомных электростанций и обеспечить Украину дешевой электроэнергией", - заявила Тимошенко.

Она также призвала немедленно начать расследование в отношении импорта электроэнергии из России и Беларуси.



"Я обращаюсь сейчас к Службе безопасности Украины, в Совет национальной безопасности и обороны - немедленно расследовать импорт белорусской и российской электроэнергии в Украине, потому что это напрямую угрожает национальной безопасности Украины", - заявила Тимошенко.



По ее словам, с начала года Украина заплатила России и Беларуси 850 млн грн за импорт электроэнергии.



Напомним, Украина с 2021 возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЕРУ Трейдінг" Ярослава Мудрого.