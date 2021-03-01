Тимошенко требует немедленно принять закон о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси
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Фракция "Батькивщина" требует безотлагательно внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси.
Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
"Заводят сейчас электроэнергию из Беларуси и из России на коррупционной основе, а наши энергоблоки останавливают. Именно поэтому мы внесли законопроект №3739, где мы требуем прекратить импорт электроэнергии на территории Украины и поднять собственную энергетику, собственные мощности по генерации электроэнергии, включить все блоки атомных электростанций и обеспечить Украину дешевой электроэнергией", - заявила Тимошенко.
Она также призвала немедленно начать расследование в отношении импорта электроэнергии из России и Беларуси.
"Я обращаюсь сейчас к Службе безопасности Украины, в Совет национальной безопасности и обороны - немедленно расследовать импорт белорусской и российской электроэнергии в Украине, потому что это напрямую угрожает национальной безопасности Украины", - заявила Тимошенко.
По ее словам, с начала года Украина заплатила России и Беларуси 850 млн грн за импорт электроэнергии.
Напомним, Украина с 2021 возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЕРУ Трейдінг" Ярослава Мудрого.
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Так а чого раніше мовчала ? Ми вже певний час кацапів спонсоруємо.
Не за єнергетику - за потоки
Вместо того, чтобы навести порядок внутри Украины и вернуть атомную энергетику на прежние рельсы, начинаются сочиняться какие то дикие законы о запретах закупок.
У нас есть Министерство энергетики? Кто там управляет всем хозяйством? Вредит Украине? Под зад, судить и посадить и назначить нового министра.
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Киев признал «Крымский федеральный округ»?
27 января 2015
Согласно копиям договоров, которые попали в сеть, и устным заявлениям официальных лиц, Украина экспортирует из России электроэнергию объемом до 1500 МВт.
Одним из условий поставок «тока» является стопроцентное обеспечение потребностей в электроэнергии потребителей в Крыму.
Более того, Россия обязуется поставлять электричество на территорию Луганской и Донецкой областей, подконтрольную сепаратистам.
При этом оплачивает эти поставки Украина.
В контракте Киев закупает электроэнергию на основании формулы «бери и плати» - то есть оплачивает даже ту электроэнергию, в которой не нуждается.
Причем Россия, в соответствии с договором, может в одностороннем порядке повышать стоимость электроэнергии.
https://ru.krymr.com/a/26816562.html
Вже і шкуру підтягував, і кума нах посилав....
А тут знову ... партньорів підставляй.
Скоро здохне сіромаха.
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Коаліція зі "Слугою народу" та прем'єр Порошенко.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55983543