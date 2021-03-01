РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14712 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
5 085 166
Тимошенко (24577) электроэнергия (763)

Тимошенко требует немедленно принять закон о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Тимошенко требует немедленно принять закон о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси

Фракция "Батькивщина" требует безотлагательно внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявила лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.


"Заводят сейчас электроэнергию из Беларуси и из России на коррупционной основе, а наши энергоблоки останавливают. Именно поэтому мы внесли законопроект №3739, где мы требуем прекратить импорт электроэнергии на территории Украины и поднять собственную энергетику, собственные мощности по генерации электроэнергии, включить все блоки атомных электростанций и обеспечить Украину дешевой электроэнергией", - заявила Тимошенко.
Она также призвала немедленно начать расследование в отношении импорта электроэнергии из России и Беларуси.


"Я обращаюсь сейчас к Службе безопасности Украины, в Совет национальной безопасности и обороны - немедленно расследовать импорт белорусской и российской электроэнергии в Украине, потому что это напрямую угрожает национальной безопасности Украины", - заявила Тимошенко.


По ее словам, с начала года Украина заплатила России и Беларуси 850 млн грн за импорт электроэнергии.


Напомним, Украина с 2021 возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЕРУ Трейдінг" Ярослава Мудрого.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 78
показать весь комментарий
01.03.2021 16:28
+20
Видать выборы скоро, раз баба Юля взялась за патриотизм.
показать весь комментарий
01.03.2021 16:22
+17
Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 4229
показать весь комментарий
01.03.2021 16:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В 2 тяги. Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 1682
показать весь комментарий
01.03.2021 17:23 Ответить
Ну от як можна відреагувати на таке порнографічне хамське убожество? Хіба що цим!

Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 3277
показать весь комментарий
01.03.2021 19:41 Ответить
А это ее фото в названии статьи?
показать весь комментарий
01.03.2021 16:24 Ответить
Та да, залила не один литр ботекса в мордашку)) Я тоже удивился.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:00 Ответить
Не она это, 100% двойник. А Юля на дне Днепра лежит.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:08 Ответить
Вже було - газ по 400)
показать весь комментарий
01.03.2021 16:24 Ответить
вилізла бурятська красавіца....
показать весь комментарий
01.03.2021 16:24 Ответить
Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 7740 Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 4072
показать весь комментарий
01.03.2021 16:27 Ответить
Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 78
показать весь комментарий
01.03.2021 16:28 Ответить
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала фамилии ответственных в том то, что украинцы переплачивали за газ, тепло и горячую воду. По её словам, в этом следует винить экс-президента страны Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и главу «Нафтогаза» Андрея Кобелева. В качестве доказательства своих слов депутат предоставила решение двух судебных инстанций по поводу повышения тарифов ЖКХ.: https://news.rambler.ru/world/42493492/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
показать весь комментарий
02.03.2021 10:00 Ответить
ента чта? ботокс пошел гулять по харе, так перекосило заточку?
показать весь комментарий
01.03.2021 17:14 Ответить
А в Англии с 1830 г запрещено натравливать бульдога на быка. А раньше ставки принимали.
показать весь комментарий
01.03.2021 21:00 Ответить
А Герусу по барабану...
показать весь комментарий
01.03.2021 16:31 Ответить
Юлька оказалась не при делах, требует свою долю .
показать весь комментарий
01.03.2021 16:32 Ответить
Ой, ой, розквохталас Жулія...
Так а чого раніше мовчала ? Ми вже певний час кацапів спонсоруємо.
показать весь комментарий
01.03.2021 16:34 Ответить
чого-чого... научилась у зека-шлепера понты назводить... до того молчала , шо рыба об лед. Я уже испереживался ,мол, не случилось ли шо с дважды не судимой.
показать весь комментарий
01.03.2021 18:48 Ответить
Ага почали фінансувати ще на початку пересиденства Порошенка. Пецоботи такого собі типчика, як Насцалик, пеціна креатура, забули? І про забезпечення окупованого Криму електроенергією з України теж? Це коли патріоти підривали опори ліній електропередач в Херсонській обл., якщо хтось забув.
показать весь комментарий
01.03.2021 19:46 Ответить
І як це бандерівець Порошенко терпить так зраду?
показать весь комментарий
02.03.2021 10:02 Ответить
Единственный стоющий политик в Украине.
показать весь комментарий
01.03.2021 16:36 Ответить
2005-2007 годы в экономической истории Украины это "золотые годы". Премьер Тимошенко, экономика росла как на дрожжах, сборы в бюджет выросли в разы, прекратились невыплаты зарплат и отключения электроэнергии, пенсия выросла в пять раз, зарплаты в 5-7 раз, биржи безработных были на грани закрытия, объявлениями о найме на работу были заклеены все остановки и столбы. Даже бесполезный "офисный планктон" жировал. Потом начался мировой кризис, по его шумок порошенковские искусственные "сахарные" и прочие "кризисы", разнузданная кампания клеветы в олигархических СМИ, Тимошенко сняли, назначили Еханурова и начался пи_дец, а когда назначили премьером Януковича, то наступил полный пи_дец. Не олигархам, конечно, УКРАИНЦАМ.
показать весь комментарий
01.03.2021 16:42 Ответить
ну хоч хтось за енергетику заступився
показать весь комментарий
01.03.2021 16:45 Ответить
Хехехе
Не за єнергетику - за потоки Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 7179
показать весь комментарий
01.03.2021 16:46 Ответить
Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 2672
показать весь комментарий
01.03.2021 16:50 Ответить
Щюрячі перегони подалі від потопаючого ЗЄ-корита, або хто перший і гучніше пердне в калюжу. Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 9078
показать весь комментарий
01.03.2021 16:59 Ответить
А че это Юля возбудилась? ширка состоялась? Юля себя уже видит на веерных отключениях, как в ее бытность на премьерском посту?
показать весь комментарий
01.03.2021 16:59 Ответить
Вроде бы и правильно, только вот неправильные методы это!
Вместо того, чтобы навести порядок внутри Украины и вернуть атомную энергетику на прежние рельсы, начинаются сочиняться какие то дикие законы о запретах закупок.
У нас есть Министерство энергетики? Кто там управляет всем хозяйством? Вредит Украине? Под зад, судить и посадить и назначить нового министра.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:03 Ответить
Порядок и толпа. понятия не совместимые. Некоторым даже невдомёк, что делать надо ВСЁ хорошо, а плохо выйдет само.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:59 Ответить
Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 2329
показать весь комментарий
01.03.2021 17:04 Ответить
Та правильно, ааленям есть чего переживать , бо приди к ним юля, всю ягелеядию занапастит разными там ЕЭСР...
показать весь комментарий
01.03.2021 17:10 Ответить
ЗЕля, ты?!!!!
показать весь комментарий
01.03.2021 17:24 Ответить
Песики тепер за те щоб купувати в раші.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:10 Ответить
вы с дуба грохнулся, не понимаете шо репетувати против сношений с лаптеунтией...тока не Юле. хихикалке в Крыму с пыней.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:12 Ответить
Прямо таки в Криму? В якому саме місті, в Ялті, чи що? Забрехався ти, пецоботе. Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 8624
показать весь комментарий
01.03.2021 19:51 Ответить
шамов Куди ж Юлі докоманди"патріотів -бандерівців"?Тут і хіхакати не треба а просто ставити до стінки.
**

Киев признал «Крымский федеральный округ»?
27 января 2015
Согласно копиям договоров, которые попали в сеть, и устным заявлениям официальных лиц, Украина экспортирует из России электроэнергию объемом до 1500 МВт.
Одним из условий поставок «тока» является стопроцентное обеспечение потребностей в электроэнергии потребителей в Крыму.
Более того, Россия обязуется поставлять электричество на территорию Луганской и Донецкой областей, подконтрольную сепаратистам.
При этом оплачивает эти поставки Украина.
В контракте Киев закупает электроэнергию на основании формулы «бери и плати» - то есть оплачивает даже ту электроэнергию, в которой не нуждается.
Причем Россия, в соответствии с договором, может в одностороннем порядке повышать стоимость электроэнергии.
https://ru.krymr.com/a/26816562.html
показать весь комментарий
02.03.2021 09:00 Ответить
У тебе начинка протухла
показать весь комментарий
06.03.2021 08:25 Ответить
Ну хто б казав, найсмердюча, найтупуча недоістота кацап. У ваших ****** рашистських в бараках навіть параш нема, одна на вулиці без даху й дверей, в якій раз на рік хтось провалюється й тоне. А про душ чи ванну взагалі можна не розмовляти. Ти ж не чуєш запаху бо ви всі просмерділись. Сидиш з грязною дупою на кнопках строчиш.
показать весь комментарий
06.03.2021 15:21 Ответить
я ж казав, що у тебе начинка протухла, смердить тупістю і дебілізмом шмарклявим
показать весь комментарий
06.03.2021 18:44 Ответить
Хочу запитати тебе, як представника території обісцяних трусів. Ви коли серете знімаєте штани, чи так? Ато смердить завжди від вас.
показать весь комментарий
07.03.2021 12:13 Ответить
це у тебе начинка протухла і смердить, але ти цього не помічаєш, думаєш...., хоча чим ти можеш думати, як все протухло, ну це властиво шмарклявим зебілам.
показать весь комментарий
07.03.2021 14:40 Ответить
Ти стаєш передбачуваним, одне й те саме строчиш. Дивує те що проти зебіла виступаєш, він же ш начебто знищує Україну на користь раші. Чи так аби гавкнути, типу свій?
показать весь комментарий
07.03.2021 18:11 Ответить
сказати, що хотіло, навчись думки висловлювати, чи все вже вкінець протухло?
показать весь комментарий
07.03.2021 22:43 Ответить
Ти дибіл? Хоча чого я запииую, й так видно.
показать весь комментарий
08.03.2021 06:41 Ответить
ну що ти можеш побачити, Начинка тухла, як писати без помилок не можеш і думок висловлювати не вмієш, а причина одна у тебе Начинка протухла.
показать весь комментарий
08.03.2021 08:04 Ответить
Так недорозвиненому кацапу й не можна донести свою думку. Це ж кацап. Завжди п'яний смердючий кацап.
показать весь комментарий
08.03.2021 09:44 Ответить
тому я тобі нічогой не доводжу, ти не тільки завжди п'яний смердючий кацап, а ще й Начинка протухша.
показать весь комментарий
08.03.2021 18:22 Ответить
А коли це?
показать весь комментарий
01.03.2021 17:31 Ответить
Бідний пєська не встигає))
Вже і шкуру підтягував, і кума нах посилав....
А тут знову ... партньорів підставляй.
Скоро здохне сіромаха.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:50 Ответить
Нічого собі, яка оперативність у Дівулі. Вже скоро буде рік, як Зеля купує електроенергію і вугілля в Засрашці, а вона тільки розпуплилася. Що не дають премєрство? Обдурили? А це вони такі, вони всіх надурили.
показать весь комментарий
01.03.2021 17:50 Ответить
Походу бабулю прокатили с желанной должностью что хлеба...ботоксное литцо открыла.
показать весь комментарий
01.03.2021 18:02 Ответить
Зато агент російських спецслужб Порошенко не стидається і знову лізе у владу.
**

Коаліція зі "Слугою народу" та прем'єр Порошенко.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55983543
показать весь комментарий
02.03.2021 09:15 Ответить
Тимошенков теперь много, называйте её просто Йуля, чтобы точно знать кто треплется.
показать весь комментарий
01.03.2021 18:41 Ответить
Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі - Цензор.НЕТ 1594
показать весь комментарий
01.03.2021 19:37 Ответить
деградант підарченко тупо сам і попалився, сам же написав про тЮльку. іди пересмикни на капітельмашну і спати урод.
показать весь комментарий
01.03.2021 22:27 Ответить
на виродженця підарченко негативно впливають будь-які згадки про його вологі мрії капітельманшу.
показать весь комментарий
01.03.2021 22:28 Ответить
СэрЙожа, ты что ли вякаешь за Йулю?
показать весь комментарий
02.03.2021 00:29 Ответить
Половинчатое решение,чистый популизм,нужно установить максимальную цену продажи нашей эл.энергии,превышение которой будет и должно наказываться изъятием мощностей,также отмена нелепого пдв на газ и электрику.
показать весь комментарий
01.03.2021 20:07 Ответить
Что-то у Джульки морда стала в 2 раза шире, как у бульдога. А была как у таксы.
показать весь комментарий
01.03.2021 20:54 Ответить
старіє, а до руля вже не пускають
показать весь комментарий
01.03.2021 22:29 Ответить
Народний депутат Юлія Тимошенко, голова фракції "Батьківщина" у Верховній Раді, назвала "антиукраїнським шабашем" дії голови комітету паливно-енергетичного комплексу Андрія Геруса, пов'язані з ініціативою вивести з державної власності майже половину газотранспортної системи та відкриттям імпорту електроенергії з Росії https://dt.ua/POLITICS/timoshenko-slidom-za-rinkom-***************-gerus-zaproponuvav-zdati-rosiyanam-**********-gazotransportnu-sistemu-326588_.html
показать весь комментарий
02.03.2021 09:09 Ответить
Та_ мошенку подменили, то вже не вона!
показать весь комментарий
02.03.2021 00:30 Ответить
Для зниження тарифів президент Зеленський може скасувати постанови уряду Гройсмана-Порошенка про необґрунтоване підвищення цін на газ, призначити нових членів НКРЕКП та віддати український газ на потреби населення. https://gazetavv.com/news/policy/1560413289-yuliya-timoshenko-povnovazhen-prezidenta-dostatno-dlya-znizhennya.html?fbclid=IwAR1Egzn7zDeWqnU8i6SZvbD8Ou010QC0JGAonJMCBXf0teP8u7GkYS8aXmQ
показать весь комментарий
02.03.2021 09:12 Ответить
На лабутенах, на майдане, на коляске - нах.
показать весь комментарий
07.03.2021 12:34 Ответить
Страница 2 из 2
 
 