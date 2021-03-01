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"Лишние" дозы вакцины от COVID-19 будут предлагать людям, которых должны прививать позже, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае, если во время вакцинации от COVID-19 медработников будут оставаться неиспользованные дозы, вакцинировать будут людей, которые должны вакцинироваться на других этапах.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Флакон рассчитан на 10 доз. Во всех странах мира возникает ситуация, когда дозы остаются (после открытия одного флакона - ред.). Мы нашли решение этого вопроса, чтобы не оставалось ни одной дозы вакцины, чтобы не надо было ее утилизировать. В том числе мы будем добавлять из других этапов людей, когда будем видеть количество медицинских работников не кратное 10, то есть будут остатки вакцины", - сказал Степанов.

По его словам, медицинские работники не отказываются от вакцинации против COVID-19, просто многие из них уже переболели коронавирусной болезнью и могут пройти ее позже.

Также министр напомнил, что побочные эффекты могут возникнуть у небольшого количества людей при любой вакцинации. Наиболее распространенными из них могут быть повышение температуры, покраснение в месте, где непосредственно вводился иммунобиологический препарат. В некоторых случаях возможна аллергическая реакция на отдельные компоненты вакцины.

"Если мы сравним пользу (от вакцинации - Ред.) и риск побочных эффектов, то понятно, что польза намного больше - ты защищаешься от смертельной болезни. Если вакцинировался, то либо точно не заболеешь, либо получишь легкое течение болезни. Но точно не попадешь в реанимацию, не будешь имеешь тяжелых последствий, и точно будешь жив. Польза очевидна", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До 6 марта ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac, - Степанов
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Топ комментарии
+5

@_dopeless

Перший день вакцинації:
- Ми розпочнемо вакцинацію з людей з ризикових груп: медиків та людей віком старше 80ти років. Ставайте в чергу.
Іншим доведеться зачекати. Просимо розуміння.

Третій день вакцинації:
- Може хтось хоче вакцинувати кота чи хом'яка?
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01.03.2021 16:25
+4
А если развести вакцЫну физ раствором, можно увеличить количество доз вдвое, а то и в трое "Лишние" дозы вакцины от COVID-19 будут предлагать людям, которых должны прививать позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 5355
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01.03.2021 16:25
+3
О! Уже лишние дозы нарисовались "Лишние" дозы вакцины от COVID-19 будут предлагать людям, которых должны прививать позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 2687
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01.03.2021 16:24
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О! Уже лишние дозы нарисовались "Лишние" дозы вакцины от COVID-19 будут предлагать людям, которых должны прививать позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 2687
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01.03.2021 16:24 Ответить
А если развести вакцЫну физ раствором, можно увеличить количество доз вдвое, а то и в трое "Лишние" дозы вакцины от COVID-19 будут предлагать людям, которых должны прививать позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 5355
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01.03.2021 16:25 Ответить
Так эти уже некуда девать!
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01.03.2021 16:26 Ответить
вони умовно лишні: допустимо у лікарні 37 лікарів погодилися вакцинуватися, це означає, що 3 флакон будуть використані до останньої краплі на 30 вакцинованих. а ось 4 флакон матиме залишок у 3 дози. Ось ці три дози після 6 годин невикористання, але флакон взкритий, прийдеться викинути. Ось їм і треба уколоти ці три дози швиденько ще кому у лікарні, щоб не розкидатись добром.
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01.03.2021 20:29 Ответить
Так они и умовно вакцины "Зайві" дози вакцини проти COVID-19 будуть пропонувати людям, яких мають прищеплювати пізніше, - Степанов - Цензор.НЕТ 2494
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02.03.2021 12:49 Ответить

@_dopeless

Перший день вакцинації:
- Ми розпочнемо вакцинацію з людей з ризикових груп: медиків та людей віком старше 80ти років. Ставайте в чергу.
Іншим доведеться зачекати. Просимо розуміння.

Третій день вакцинації:
- Може хтось хоче вакцинувати кота чи хом'яка?
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01.03.2021 16:25 Ответить
"Лишние дозы", уже смешно... "Лишние" дозы вакцины от COVID-19 будут предлагать людям, которых должны прививать позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 6654 "Лишние" дозы вакцины от COVID-19 будут предлагать людям, которых должны прививать позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 1125
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01.03.2021 16:28 Ответить
Ой как запел проавлил все что мог а сейчас запел как соловей
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01.03.2021 16:31 Ответить
Неужели сообразили?!!!!
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01.03.2021 16:35 Ответить
коменти почитали )))
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01.03.2021 20:30 Ответить
Я бы их в социальную ветклинику пердал. "Зайві" дози вакцини проти COVID-19 будуть пропонувати людям, яких мають прищеплювати пізніше, - Степанов - Цензор.НЕТ 6281
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01.03.2021 16:39 Ответить
Даже врачи не хотят этим говном прививаться оставте себе и своим близким
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01.03.2021 16:41 Ответить
Воно змогло увійти в мережу, та почитати відгуки!

Це прогрес!
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01.03.2021 16:41 Ответить
Испанский стыд , колоться шмурдяком от индуса степанова .
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01.03.2021 16:45 Ответить
На дворе 2021 год. Некоторые уже летят на Марс, а у нас как был "совок" и трындеж так и остается.
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01.03.2021 16:45 Ответить
а де ти саме у цій статті триндьош побачила?
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01.03.2021 20:31 Ответить
А-а-а-а-а-а-а......
Знайшли "цікаве рішення"...
"Зайві" дози вакцини проти COVID-19 будуть пропонувати людям, яких мають прищеплювати пізніше, - Степанов - Цензор.НЕТ 2089
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01.03.2021 16:48 Ответить
Какая власть - такая и "вакцинация"
ЗЕландия
В Украине полностью провален старт вакцинации.
За первые дни, вакцинировали всего чуть более 3000 человек (За субботу вакцинированы 90 человек).
Медики, которые должны вакцинироваться в первой волне, массово отказываются делать прививки индийской вакциной. Доходит до того, что в регионах открытые препараты приходится выбрасывать - не находится желающих колоться индийским
шмурдяком !
Зеля , на выход ....
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01.03.2021 16:51 Ответить
пропоную, вірніше вимагаю лишніми вколоти притиреного степанова і його посередників!!!
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01.03.2021 16:52 Ответить
Опять кинули или ,, зробили це разом" слуги уроды , народ Украины и очень мощно , так как откаты там , ну очень пристойные !
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01.03.2021 16:54 Ответить
тобі треба потрандіть? бо ти зовсім у тему не попав.
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01.03.2021 20:32 Ответить
Министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева.
Не первый но самый интересный ляпсус в жизни Степанова. По его заявлениям он уже "переболел" COVID-19 в декабре 2020 г. но забыв о том, что врал в феврале уже "вакцинируется". Ждем на вакцинации "переболевших" Зеленского, Ермака и Разумкова.
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01.03.2021 16:55 Ответить
ну і що, що привився? може бути імунітет а може і не бути. вакцині пофіг, якщо є імунітет, поборе безсимптомно.
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01.03.2021 20:34 Ответить
Ну, вот и кормушка легализована.
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01.03.2021 16:59 Ответить
як у тебе вийшла так мислЯ? узкий мозг старается?
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01.03.2021 20:35 Ответить
Лішніє дози вакцини будуть прививати лішнім людям.Таким чином відбудеться утилізація вакцин і людей.За яку теж оплатить бюджет.
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01.03.2021 17:04 Ответить
уступаю остатки правительству...они на переднем крае им нужнее
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01.03.2021 17:38 Ответить
Могу посоветовать степанову куда использовать 450 доз. Число как раз кратное 10. Все равно сидят бездельничают, либо наши налоги разворовывают, а так хоть какая польза будет, прорекламируют "супервакцину" на себе.
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01.03.2021 20:18 Ответить
 
 