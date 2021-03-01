"Лишние" дозы вакцины от COVID-19 будут предлагать людям, которых должны прививать позже, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае, если во время вакцинации от COVID-19 медработников будут оставаться неиспользованные дозы, вакцинировать будут людей, которые должны вакцинироваться на других этапах.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Флакон рассчитан на 10 доз. Во всех странах мира возникает ситуация, когда дозы остаются (после открытия одного флакона - ред.). Мы нашли решение этого вопроса, чтобы не оставалось ни одной дозы вакцины, чтобы не надо было ее утилизировать. В том числе мы будем добавлять из других этапов людей, когда будем видеть количество медицинских работников не кратное 10, то есть будут остатки вакцины", - сказал Степанов.

По его словам, медицинские работники не отказываются от вакцинации против COVID-19, просто многие из них уже переболели коронавирусной болезнью и могут пройти ее позже.

Также министр напомнил, что побочные эффекты могут возникнуть у небольшого количества людей при любой вакцинации. Наиболее распространенными из них могут быть повышение температуры, покраснение в месте, где непосредственно вводился иммунобиологический препарат. В некоторых случаях возможна аллергическая реакция на отдельные компоненты вакцины.

"Если мы сравним пользу (от вакцинации - Ред.) и риск побочных эффектов, то понятно, что польза намного больше - ты защищаешься от смертельной болезни. Если вакцинировался, то либо точно не заболеешь, либо получишь легкое течение болезни. Но точно не попадешь в реанимацию, не будешь имеешь тяжелых последствий, и точно будешь жив. Польза очевидна", - сказал Степанов.

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