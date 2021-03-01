На госслужбе есть травля и харассмент, но люди об этом не говорят, а просто увольняются, - глава НАГС Алюшина
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Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина заявляет, что государственные служащие не говорят о харассменте, а просто увольняются с государственной службы.
"В 2018 году мы проводили исследование - есть травля на государственной службе, в частности буллинг, моббинг, харассмент. В рамках этого масштабного всеукраинского опроса мы пришли к выводу, что 66,6% лиц, прошедших опрос, подвергались травле. Но самое важное, что люди никуда не обращались", - сказала Алюшина в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, результаты опроса показали, что 1-2% обращались в профсоюзы, не более 2% - в суд, а подавляющее большинство никуда не обращалось.
"Также является фактом, что подавляющее большинство, около 60%, людей уходят с госслужбы в первый год работы. То есть первый год на государственной службе имеет чрезвычайную текучесть, а те, кто остается, - они вырастают в системе. Что касается вопроса харассмента, то люди об этом не говорят, они этого стесняются. Они просто уходят с государственной службы", - добавила Алюшина.
Пожалуйста, подождите...
А КУДА. Обращаться??? К коррупционным судьям ?
Вообще-то серость всегда травит ярких людей .
Навіть у приватному секторі ставлять на грошові посади ТУПИХ родичів (не завжи, є і розумні люди), а на відповідальні посади найманців профі, котрих топлять при першій можливості. Отаке воно життя по Українськи(
От жёсткого феминизма общества и законодательства нулевой эффект . А точнее отрицательный -- это удар по семейным ценностям , ибо современный человек должнен пробовать и в том числе и нарываться на непорядочного партнёра . А когда цена такого опыта -- запись в полицейской базе данных и куча запретов + репутация , то проще там , где простые и очевидные отношения .
Існують вже надцять років певні юридичні поняття : (harassment & bullying) й навіщо вигадувати ровер там де навіть ********* сленг (тролінг , лайк , зафрендиться , хайпанути, хейтери) не вдається перекласти так , щоб народ прийняв .
А тут набагато складніші злочини , або навіть правопорушення . Ну не є переслідування повним аналогом булінга й домагання це зовсім не harassment ...
Тавр як й двутавр (або - швелєр) це різновид металугрічного прокатного профіля . Й де цей прокат використовують -- це взагалом перелічити однієї страниці не вистачить .
До речі , ми дуже счастліві , що колись перейшли від "локнів" й "вест" на метричну ситему ... що на декілька порядків більш досконала .
А ось британці й янки до сьогодення страждають , що виміряют труби в інчах й прокат в майлз й фитах ... Як й altitude ... Але навіть такі гіганти індустрії не мають жодного сумніву , що й їм требо перейти на метричну систему . Але проблема не в інженерах й науковцях які й зараз працюють постійно в двух вимірах (й навіть зпросонь знають, що 5/16" це приблизно М6.5) . Проблема в простих обивателях , яким скажи , що їх літак перебува на 8 км від землі почнуть панічно пристебувати ремені , шо 8 тисяч feet це для їх майже landing ...
Только булинг это открытое издевательство , а под harassment можно подвести что угодно .
Например , работа в условиях прессинга - ту же систему agile легко можно впистать в понятие харасмента .
Харасмент вообще невозможно доказать , если только в страну не ввести жёткий порнографический феменизм и за предложение колеге женского полу "lady's first" тупо увольнять за этот самый харасмент . *** столько бы прекрасных бы браков и даже просто служебных романов бы не смогли даже теоритически сложиться .
Причём , зная суровый опыт супер-дупер феминистких обществ редко удаётся спасти реальную жертву не то что от харамента , но от булинга просто тупого изнасилования на робочем месте . Бо харасмент , булинг , насилие у дам он сперва в голове держится , в страхе за последствия . И никакие законы этот страх не могут купировать , если для дамы срах потерять хорошую работу важнее чести и достоинства ...
Но при этом нормальные мужики , нормальные дамы страдают . Бо на работе человек проводит в разы больше времени , чем на отдыхе . А в жёстких феминистких обществах мужики просто тупо предпочитают серзьёзным , но неопределённым отношениям вполне определённую "любовь за деньги" . Где всё честно и по правилам . Где нет предательства и судилищ , в которых слово женщины всегда "правдоподобнее" . И где за цветок подаренный колеге или комплемент не повесят клеймо "маньяка" !
Отакий іще херассе мент.
І 67 % це явне завищення.
Поясню.
На держслужбі 90% складу жінки. Питається, хто їх там харасментить ??
Відповідь - самі ж жінки. Або такі ж жінки, тільки старші.
Плинність кадрів є. Але вона з-за недостатньої зарплати, а не буллінга.
Або, скоріше за все, це просто психологічний, жіночий прояв - усі скривдженні по життю.
Суцільне, цілорічне, 8 березня навпаки.