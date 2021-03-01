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Новости Политика Украины
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НАГС (4) Алюшина Наталья (3) Нацагентство по вопросам госслужбы НАГС (3)

На госслужбе есть травля и харассмент, но люди об этом не говорят, а просто увольняются, - глава НАГС Алюшина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На госслужбе есть травля и харассмент, но люди об этом не говорят, а просто увольняются, - глава НАГС Алюшина

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина заявляет, что государственные служащие не говорят о харассменте, а просто увольняются с государственной службы.

"В 2018 году мы проводили исследование - есть травля на государственной службе, в частности буллинг, моббинг, харассмент. В рамках этого масштабного всеукраинского опроса мы пришли к выводу, что 66,6% лиц, прошедших опрос, подвергались травле. Но самое важное, что люди никуда не обращались", - сказала Алюшина в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, результаты опроса показали, что 1-2% обращались в профсоюзы, не более 2% - в суд, а подавляющее большинство никуда не обращалось.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Средняя зарплата на госслужбе в Украине - 9-12 тыс. Это далеко не конкурентоспособная оплата труда, - глава НАГС Алюшина

"Также является фактом, что подавляющее большинство, около 60%, людей уходят с госслужбы в первый год работы. То есть первый год на государственной службе имеет чрезвычайную текучесть, а те, кто остается, - они вырастают в системе. Что касается вопроса харассмента, то люди об этом не говорят, они этого стесняются. Они просто уходят с государственной службы", - добавила Алюшина.
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Топ комментарии
+6
«Но самое важное, что люди никуда не обращались", - сказала Алюшина в интервью "Интерфакс-Источник: https://censor.net/ru/n3250776
А КУДА. Обращаться??? К коррупционным судьям ?

Вообще-то серость всегда травит ярких людей .
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01.03.2021 16:29
+6
открою тайну - не на госслужбе еще хуже - ты бесправный. увольняют по любому поводу, задержка зп по нескольку месяцев, харассмент в полный рост...
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01.03.2021 16:30
+3
Є таке гарне українське слово - цькування. А дістали тому, що хочеться повийожуватися причетністю до вєлікого і могучего британського язика, а іще тому, що ліньки шукати відповідник у рідній мові.
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01.03.2021 19:44
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«Но самое важное, что люди никуда не обращались", - сказала Алюшина в интервью "Интерфакс-Источник: https://censor.net/ru/n3250776
А КУДА. Обращаться??? К коррупционным судьям ?

Вообще-то серость всегда травит ярких людей .
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01.03.2021 16:29 Ответить
Цікаво,доки будут засерати мову вселякою хрєнью іншомовною ???))
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01.03.2021 17:18 Ответить
открою тайну - не на госслужбе еще хуже - ты бесправный. увольняют по любому поводу, задержка зп по нескольку месяцев, харассмент в полный рост...
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01.03.2021 16:30 Ответить
бизнес никогда не уволит хорошего работника, задержки по .з.п конечно ужасно
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01.03.2021 16:45 Ответить
если бизнес семейный и ты перешел дорогу либо умнее одного из учредителей из семьи - готовься на выход....в корпорациях конечно все сложнее
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01.03.2021 16:49 Ответить
Ще одна хоче бути , як"корабєльная сосна"🤔🤔🤔
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01.03.2021 16:36 Ответить
Знову гіППер-феміністки і гендериці педалюють неіснуючу тему. Треба душити такі спроби в зародку, бо це не боротьба за права, а боротьба проти чоловіків як частина плану зі зменшення народжуваності білої раси. Зара' вже дуже добре видно, до чого ця боротьба призвела на Заході.
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01.03.2021 19:41 Ответить
Класика жанру, тварюки залишають біля себе тварюк.

Навіть у приватному секторі ставлять на грошові посади ТУПИХ родичів (не завжи, є і розумні люди), а на відповідальні посади найманців профі, котрих топлять при першій можливості. Отаке воно життя по Українськи(
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01.03.2021 16:40 Ответить
Харасмент це взагалі якийсь абсурд.Людина може згадати,що колись там,щось не так подивився і іншу можуть звільнити з роботи,без доказів.Не все те що зараз на заході,потрібно втілювати в Україні.Спочатку економічну складову потрібно підтягнути,а потім вже дуріти.
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01.03.2021 16:43 Ответить
2/3 это очень много
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01.03.2021 16:45 Ответить
Вспомните дело мамзели(геверет) "Алеф" , которая 10 лет не носила трусов в секретариат президента , а потом воскликнула (когда старый похотливый маразманик Кацав ей отказал в поездке за кордон) , мол "ах он меня изнасиловал" . Мерзота Кацав -- безусловно . Жадный и похотливый - без вариантов... но где "насилие" ?! А потом удивляются дамы , шо ходят к проституткам мужики и не хотят серьёзных отношений .
От жёсткого феминизма общества и законодательства нулевой эффект . А точнее отрицательный -- это удар по семейным ценностям , ибо современный человек должнен пробовать и в том числе и нарываться на непорядочного партнёра . А когда цена такого опыта -- запись в полицейской базе данных и куча запретов + репутация , то проще там , где простые и очевидные отношения .
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01.03.2021 17:31 Ответить
А Українських визначень вже встидаємось? У багатій українській мові їх аж два. І можна конкретизувати - переслідування і домагання.
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01.03.2021 17:00 Ответить
Послухайте , шановний пан ... Може йще в мови програмування вести замість операторів while , if теж щось переклати на українську мову (оператори - "Доки" й "коли" ). Й замість С++ або С# щось на кшалт Це два плюси , або "гострий Це-шарпєй" ?!
Існують вже надцять років певні юридичні поняття : (harassment & bullying) й навіщо вигадувати ровер там де навіть ********* сленг (тролінг , лайк , зафрендиться , хайпанути, хейтери) не вдається перекласти так , щоб народ прийняв .
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01.03.2021 17:45 Ответить
А до чого тут мова програмування? Української мови програмування не аж. Як і відповідників специфічних термвюінів, скажімо, балка, чи тавр (з будівництва). А цим словам відповідники є. І це не арго. Тому не треба пафосу. Щод юридичних термінів, вказаних у матеріалі, у відповідних статтях ККУ їх немає. Щате там є в значення, які я написав.
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01.03.2021 18:03 Ответить
Українська армія навіть при Ібуковичу була в рази ближча до стандартів НАТО , ніж Вими цитований ККУ до ********* стандартів правочинства . Послухайте , в англійській мові до 200 тисяч корнів . А будь якій слов"янській не більше 50 . Але це зовсім не означає , що українська бідніша за англійську , бо 8 падежів нема ніде ! В німецькій мові тільки 4 (а інгліш зовсім нема) - тому ну не требо вагадувати обо підгоняти під совкоїні положення те , що ніколи не працювало навіть в простих випадках . Навить гвалтування в половині випадків сидять невині , а більше половини гвалтівників -- непокаранні .

А тут набагато складніші злочини , або навіть правопорушення . Ну не є переслідування повним аналогом булінга й домагання це зовсім не harassment ...
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01.03.2021 18:27 Ответить
До речі тавр й навіть балка це дуже вузьке уявлення , що то є походить від "будівництва" .
Тавр як й двутавр (або - швелєр) це різновид металугрічного прокатного профіля . Й де цей прокат використовують -- це взагалом перелічити однієї страниці не вистачить .

До речі , ми дуже счастліві , що колись перейшли від "локнів" й "вест" на метричну ситему ... що на декілька порядків більш досконала .
А ось британці й янки до сьогодення страждають , що виміряют труби в інчах й прокат в майлз й фитах ... Як й altitude ... Але навіть такі гіганти індустрії не мають жодного сумніву , що й їм требо перейти на метричну систему . Але проблема не в інженерах й науковцях які й зараз працюють постійно в двух вимірах (й навіть зпросонь знають, що 5/16" це приблизно М6.5) . Проблема в простих обивателях , яким скажи , що їх літак перебува на 8 км від землі почнуть панічно пристебувати ремені , шо 8 тисяч feet це для їх майже landing ...
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01.03.2021 18:52 Ответить
Так булинг , травля и харасмент это же всё синонимы ...
Только булинг это открытое издевательство , а под harassment можно подвести что угодно .
Например , работа в условиях прессинга - ту же систему agile легко можно впистать в понятие харасмента .
Харасмент вообще невозможно доказать , если только в страну не ввести жёткий порнографический феменизм и за предложение колеге женского полу "lady's first" тупо увольнять за этот самый харасмент . *** столько бы прекрасных бы браков и даже просто служебных романов бы не смогли даже теоритически сложиться .

Причём , зная суровый опыт супер-дупер феминистких обществ редко удаётся спасти реальную жертву не то что от харамента , но от булинга просто тупого изнасилования на робочем месте . Бо харасмент , булинг , насилие у дам он сперва в голове держится , в страхе за последствия . И никакие законы этот страх не могут купировать , если для дамы срах потерять хорошую работу важнее чести и достоинства ...

Но при этом нормальные мужики , нормальные дамы страдают . Бо на работе человек проводит в разы больше времени , чем на отдыхе . А в жёстких феминистких обществах мужики просто тупо предпочитают серзьёзным , но неопределённым отношениям вполне определённую "любовь за деньги" . Где всё честно и по правилам . Где нет предательства и судилищ , в которых слово женщины всегда "правдоподобнее" . И где за цветок подаренный колеге или комплемент не повесят клеймо "маньяка" !
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01.03.2021 17:13 Ответить
Приходить якесь чудо на високу посаду в ЦОВВ і звільняє керівників структурних підрозділів, ставлячи своїх. А ті, у свою чергу, керівників відділів.
Отакий іще херассе мент.
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01.03.2021 18:36 Ответить
Буллинг, моббинг, харассмент. Неужели нет русских или украинских слов. Достали уже этими американизмами.
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01.03.2021 18:47 Ответить
Є таке гарне українське слово - цькування. А дістали тому, що хочеться повийожуватися причетністю до вєлікого і могучего британського язика, а іще тому, що ліньки шукати відповідник у рідній мові.
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01.03.2021 19:44 Ответить
Незрозуміло, чому ця дама посилається на дослідження 2018 року, якщо проводили таке саме 3 місяці тому.
І 67 % це явне завищення.
Поясню.
На держслужбі 90% складу жінки. Питається, хто їх там харасментить ??
Відповідь - самі ж жінки. Або такі ж жінки, тільки старші.
Плинність кадрів є. Але вона з-за недостатньої зарплати, а не буллінга.
Або, скоріше за все, це просто психологічний, жіночий прояв - усі скривдженні по життю.
Суцільне, цілорічне, 8 березня навпаки.
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01.03.2021 18:56 Ответить
А нормальною мовою не можна було написати. ЦЬКУВАННЯ, ЗНУЩАННЯ, ДОМАГАННЯ.
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01.03.2021 19:41 Ответить
Знову гіППер-феміністки і гендериці педалюють неіснуючу тему. Треба душити такі спроби в зародку, бо це не боротьба за права, а боротьба проти чоловіків як частина плану зі зменшення народжуваності білої раси. Зара' вже дуже добре видно, до чого ця боротьба призвела на Заході.
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01.03.2021 19:45 Ответить
 
 