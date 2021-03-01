Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине

Российские войска, которые свободно перемещались на территории Крыма на основании Харьковских соглашений 2012 года, 27 февраля захватили все органы власти Автономной республики Крым

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Ровно 7 лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине.

Признанный РФ президент Украины Виктор Янукович обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести российские войска в Украину. Это требование было незаконным, поскольку 22 февраля Верховная Рада голосами 328 депутатов объявила об отстранении от власти Януковича. Также по Конституции Украины разрешение на ввод иностранных войск предоставляет Верховная Рада Украины, а не президент.

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Однако Совет Федерации РФ 1 марта разрешил президенту Путину применение российских войск в Украине несмотря на отсутствие запроса от Верховной Рады.

Это было прямое объявление войны.

После получения этого решения российские войска с точки зрения РФ начали вести боевые действия на законных основаниях.

В тот же день 1 марта Совет нацбезопасности Украины принял решение о приведении армии в полную боевую готовность и проведении учебных сборов военнообязанных, а исполняющий обязанности президента Александр Турчинов ввел это решение в действие.

Но еще до решения Совета федерации РФ, российские войска, которые свободно перемещались на территории Крыма на основании Харьковских соглашений 2012 года, 27 февраля захватили все органы власти Автономной республики Крым, а 28 февраля - авиабазу истребителей Бельбек. Также на въезде в Крым был установлен блок-пост российской морской пехоты.

Началась война, объявленная Россией, и необъявленная Украиной.

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24 января 2019 года экс-президент Янукович был заочно осужден к 13 годам лишения свободы за обращение к Путину о вводе войск, за государственную измену, а также пособничество в ведении агрессивной войны.