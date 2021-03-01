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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
12 281 93
война (46904) Путин (29865) Россия (91304) Турчинов (3337) Янукович (30770) Бутусов Юрий (3913)

Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине

Российские войска, которые свободно перемещались на территории Крыма на основании Харьковских соглашений 2012 года, 27 февраля захватили все органы власти Автономной республики Крым

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Ровно 7 лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине.

Признанный РФ президент Украины Виктор Янукович обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести российские войска в Украину. Это требование было незаконным, поскольку 22 февраля Верховная Рада голосами 328 депутатов объявила об отстранении от власти Януковича. Также по Конституции Украины разрешение на ввод иностранных войск предоставляет Верховная Рада Украины, а не президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шендерович: Мерзость оккупации Донбасса и Крыма понимают миллионы россиян

Однако Совет Федерации РФ 1 марта разрешил президенту Путину применение российских войск в Украине несмотря на отсутствие запроса от Верховной Рады.

Это было прямое объявление войны.

После получения этого решения российские войска с точки зрения РФ начали вести боевые действия на законных основаниях.

В тот же день 1 марта Совет нацбезопасности Украины принял решение о приведении армии в полную боевую готовность и проведении учебных сборов военнообязанных, а исполняющий обязанности президента Александр Турчинов ввел это решение в действие.

Но еще до решения Совета федерации РФ, российские войска, которые свободно перемещались на территории Крыма на основании Харьковских соглашений 2012 года, 27 февраля захватили все органы власти Автономной республики Крым, а 28 февраля - авиабазу истребителей Бельбек. Также на въезде в Крым был установлен блок-пост российской морской пехоты.

Началась война, объявленная Россией, и необъявленная Украиной.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Пам'ятай, хто почав війну", - серия роликов о российско-украинской войне. ВИДЕО

24 января 2019 года экс-президент Янукович был заочно осужден к 13 годам лишения свободы за обращение к Путину о вводе войск, за государственную измену, а также пособничество в ведении агрессивной войны.
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Топ комментарии
+34
Смерть москальким окупантам - Слава Україні!!!
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01.03.2021 16:40
+33
Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 9311
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01.03.2021 16:44
+32
Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 5993
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01.03.2021 16:43
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Правила форума Совет форумчан
Смерть москальким окупантам - Слава Україні!!!
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01.03.2021 16:40 Ответить
Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 1170
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01.03.2021 16:40 Ответить
К СВЕДЕНИЮ ЛАПТЕУНТОВ: СМЕРТЬ КОММУНО-ФАШИСТАМ !!! АМИНЬ !!!
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01.03.2021 16:47 Ответить
Заглохни, казламордае... Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 3839
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01.03.2021 16:53 Ответить
Скільки українців вбила клята рашка...
"браття" наші, запеклі вороги.
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01.03.2021 16:41 Ответить
Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 5993
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01.03.2021 16:43 Ответить
Нет "Республик советской Прибалтики" (1940), а Литва - еще и 1991.
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01.03.2021 17:42 Ответить


Дмитрий@dmitriypaut 4 ч

Вспомнился мир в глазах Путена.
Семь лет назад по просьбе Путена совет Педирации разрешил ввод войск в Украину.
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01.03.2021 18:47 Ответить
Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 9311
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01.03.2021 16:44 Ответить
Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 4310
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01.03.2021 16:50 Ответить
А ,що цікаво не поділили бувші союзники фашистська Германія та срср?
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01.03.2021 16:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kK2eVnsOCYI
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01.03.2021 16:56 Ответить
лаптєрилий свинособака методичку зміни. Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 7887
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01.03.2021 16:56 Ответить
Ты мне все никак не ответишь,хоть и ник сменил.Тебе стыдно за убитых вами украинцев?
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01.03.2021 16:56 Ответить
как раз Германия в ночь на 22 июня прислала посла в МИД, с нотой об объявлении войны. Совки отказались его принять чтобы потом причитать "напали без объявления войны!"
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01.03.2021 16:45 Ответить
Наличие документов не опровергает факт ведения кацапами войны против Украины.
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01.03.2021 16:46 Ответить
Вы хоть статью прочтите, а не сразу лизать ботинки у )(уйла. Там написано в каком документе официально объявлено об нападении росиянские войск на Украину.
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01.03.2021 17:01 Ответить
Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила "гражданскую войну" в Украине,единогласно в ГосДуре!!!!!
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01.03.2021 16:42 Ответить
Плохо , что в 2014-м ни у Украины не хватило сил , ни у всего мира не хватило воли против орды . Сейчас все жалеют . Некоторые , строя Nord Stream 2 .
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01.03.2021 16:45 Ответить
Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 5235
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01.03.2021 16:45 Ответить
Объявление войны - юридическая, дипломатическая процедура в международном праве и международной политике, заключающаяся в официальном, в установленном порядке предупреждении одним государством другого о прекращении между ними мира и переходе в состояние войны.(с). Я что-то пропустил? Пусть Бутусов напомнит: когда сие состоялось? Понятный перец- не сможет. Так тогда формулировать надо верно, а не так, как в башку взбредет.
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01.03.2021 16:49 Ответить
идиЁт, это в твою башку ничего не взбредёт, потому как ты не в состоянии даже понять суть прочитанного.

По сути формальное разрешение пуйлу на ввод войск в Украину, данное госДурой паРаши, это и есть документ о начале войны. А позже рашистская тварь скажет, что ничего не объявляла, ибо власти в Украине не было, был гос.переворот и прочее ко,ко,ко *********,
не взирая на то, что парламент Украины, Рада работала все это время.
По сути, свою гибридную войну против Украины паРаша начала еще раньше - с захвата Крымского Верховного Совета и Совета министров Крыма, а диверсионные команды рашистов начали еще раньше - с растрелов украинских патриотов на Майдане.

номерной придурок андрейко, больше не пиши ерундой.

Захват Совета министров и ВС в Крыму. все про начало оккупации Крыма.
хронология-
https://ru.krymr.com/a/29066075.html
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01.03.2021 17:28 Ответить
Казламордае, вылупи свои узкие глазёнки и читай, паскуда !!! Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 2777

Война́ - конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими группировками и так далее, - происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.
Как правило, война является средством навязывания противнику своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое.
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01.03.2021 17:43 Ответить
Смерть рашистським фєдєрастам!
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01.03.2021 16:52 Ответить
Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 7258
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01.03.2021 16:54 Ответить
Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 4487
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01.03.2021 16:54 Ответить
Нужная статья. Сколько парашного говна тут же набежало. Админ их даже банить не успевает. Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 597
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01.03.2021 16:57 Ответить
Зря ми помішали зєлєнському звільнити Крим від свинособак лаптєрилих.
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01.03.2021 16:58 Ответить
Дипломатические отношения не разорваны, торговля многомиллиардная спокойно идет, границы открыты.. кто там кому чего объявлял не понятно???
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01.03.2021 16:59 Ответить
"Почалась війна,оголошена Росією і не оголошена Україною".Можливо,краще сказати напала без оголошення війни?Це звучить якось більш пристойніше.
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01.03.2021 17:02 Ответить
Уймись, мангалоид недоразвитый... Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 4762
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01.03.2021 17:25 Ответить
Што, казламордае животное, заскулило, да ??? Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 5681
Я тебя, паскуду, буду спамить даже если ты из всего своего сранья только точку будешь ставить, гадюка ты абосранная !!! Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 5789
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01.03.2021 17:47 Ответить
Шо заткнулась, паскуда ты казламордая ??? Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 5514
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01.03.2021 17:53 Ответить
Э, казламордае, просыпайся, ******* ты лагерная !!! Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 6477
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01.03.2021 18:01 Ответить
Все буде Україна!!!
Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 8181
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01.03.2021 17:05 Ответить
Вот такие они кацапы - ссуки православные:

Прощеное воскресенье является последним днем перед началом Великого поста, кроме этого праздник всегда совпадает с Масленицей. В 2014 году Прощеное воскресенье православный мир будет отмечать 2 марта. По традиции, поскольку Масленица и Прощеное воскресенье совпадают, в этот день проводят шумные народные гулянья, пекут и угощают всех блинами, устраивают игры, конкурсы и катания с горок.

Главной традицией и обязательным начинанием на Прощеное воскресенье является момент, когда все просят друг у друга прощение, чтобы вступить в Великой пост с чистым сердцем, примирившись с врагами и обидчиками. В храмах на Прощеное воскресенье на вечернем богослужении совершается чин всепрощения. На Руси было принято отвечать на слова «Прости меня» фразой «Бог простит!». Обычай просить прощение на Прощеное воскресение идет с древних времен и был известен на Руси....., а днём ранее:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.rbc.ru/rbcnews/politics/01/03/2014/570418849a794761c0ce7496&ved=2ahUKEwjHyvSAz47vAhUtzYUKHULuBlIQFjAAegQIARAC&usg=AOvVaw2xz_fFEVMg2K2iE0tDCH7O&ampcf=1
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01.03.2021 17:24 Ответить
"Да отсохнет перст, непотребно СПАМящий"®
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01.03.2021 18:55 Ответить
Главное чтобы бутылка в твоём очке не отсохла
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01.03.2021 21:15 Ответить
"Свиняча ти морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, ну і мать твою ... (дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження)"©
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01.03.2021 21:23 Ответить
А вот раша считает, что войны не объявляла. Ну, в точности, как фашистская Германия, без объявления вторглась...
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01.03.2021 17:26 Ответить
Ни кто ничего не объявлял, они даже не объявили военное положение. А военкоматы вообще повели себя как проститутки. Из всех только у двух этих заведениях начали писать карандашом на листке бумаги лиц пришедших на "мобилизацию". А теперь изобретают на ходу жопозащитные бумажки, боясь что доберутся и до них после развенчания генесралов.
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01.03.2021 17:29 Ответить
Для зебилов эта дата ничего не значит.
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01.03.2021 17:29 Ответить
так нет никаких обьявлений войны)
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01.03.2021 17:34 Ответить
И мозгов нет, что не мешает тебе сидеть на бутылке
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01.03.2021 21:16 Ответить
я так скажу, скорее альфа центавра станет федеральным округом расеи,чем Ху%о получит Украину..то, что он пытается откусить, проглотить у него не получится....
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01.03.2021 17:41 Ответить
Да ну? Я наверное что то пропустил. А можно ссылку на новость с объявлением войны? Я то думал, что у нас только позорное АТО было, а оно вон как.
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01.03.2021 17:47 Ответить
Не было у тебя в Воркуте АТО и не будет никогда, кацап. Што это если не война и не объявление войны, гадёнышь ты казламордый ???

Война́ - конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими группировками и так далее, - происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.
Как правило, война является средством навязывания противнику своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое.
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01.03.2021 17:50 Ответить
Мразь удмуртская
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01.03.2021 21:17 Ответить
у нас тільки пазорниє мордвини накшталт "damaged_mak" трапляються і то лише на цензорі
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02.03.2021 06:58 Ответить
Не объявила войну а напала на Украину!
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01.03.2021 17:56 Ответить
Это и есть объявление войны.
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01.03.2021 18:00 Ответить
е ні. Напад і проголошення війни не те саме.
Це все одно, що спочатку попередити а потім дати по морді чи дати по морді неочікувано

Хоча всі розумні люди ще після Тузли знали що таке рано чи пізно відбудеться
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02.03.2021 06:59 Ответить
Розумні люди зрозуміли, що кацапи об"явили Україні війну ще 26 серпня 1991 року, через два дні після проголошення Україною своєї незалежності, коли прессекретар Єльцина, за його дорученням, оголосив про те, що РРФСР залишає за собою право порушення питання про перегляд кордонів між рф та бувшими союзними республіками, а 28 серпня 1991 року, через два дні після цієї заяви, віце-президент рф Руцкой примчав у Київ з метою примусити керівництво України відмовитися від незалежності, яку було проголошено за 4 дні до його т.з. явлєнія у Києві. За півроку після цих дій та заяв, 21травня 1992 року, вєрховний савєт рф прийняв постанову про відміну рішення вищих органів держ. влади РРФСР 1954 року про предачу кримської області до складу Української РСР і визнав цю постанову як таку, що втратила юридичну силу.
Підкреслюю: ці події відбулися у 1991-92 роках !!!
Але об"явити війну - це зовсім не означає її розпочати. Після об"ялення війни її початку передує період підготування до початку і ведення війни. Саме це і відбулося. За проміжок часу між об"явленням і початком війни кацапії проти України відбулися події, які відтермінували напад на Україну. Це і події 1993 року (розстріл з танкових гармат вєрховнава савєта), і 2 чеченські війни, і кацапська економічна криза 1998 року, і криза керівництва, і зміна їхнього президента-алкаша на президента-*****.
Але вже під час нападу на Грузію у 2008 році почалася грунтовна підготовка до вторгнення в Україну. Була "обкатана" тактика інтервенції, поведінки та пропаганди. Був приблизно зя"сований рівень міжнародної реакції на подібні дії, виявлені слабки міста у тактиці, шляхи та засоби їх усунення, корекція тактичних планів та термінів.
Про намагання ***** встановити в Україні маріанеткове керівництво, за допомогою якого він намагався знищити спроможність армії України до здійснення опору кацапскій агресії - я вже казати не буду.
Тому війна була об"явлена і об"явлена задовго до факту її початку. І не погодитися з цим може або сліпий, або цілковитий дурень, або лютий ворог незалежної України.
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02.03.2021 09:03 Ответить
Голова відмовлялася сприймати ту новину ...
Одна справа, що вони ховалися, брехали, =зєльониє і вєжлівиє чєлавєчкі= ...
Але офіційне прийняття такого рішення однозначно вказувало на те, що війна - питання часу.
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01.03.2021 18:20 Ответить
не было объявления войны. Объявление войны Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 8015 Иначе получается, что нам войну объявили, а мы промолчали. Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 2460
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01.03.2021 18:36 Ответить
Война́ - конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими группировками и так далее, - происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.
Как правило, война является средством навязывания противнику своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое.
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01.03.2021 19:02 Ответить
Это вы, казламордые промолчали, а ваше ***** на весь мир заявило, што в Крыму были ваши зелёные ***********.Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 1928
Кароче, абасрались вы, кацапы... Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 8946
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01.03.2021 19:05 Ответить
Стули свою пельку, ординський обмилок... Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 8327
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01.03.2021 21:40 Ответить
Пи.Си.
Казламорде, незабаром ягідки будуть для тебе розкішшю, дурбецало ти безголове... Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 4217 Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 7274
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01.03.2021 21:42 Ответить
Объявление войны - юридическая, дипломатическая процедура в международном праве и международной политике, заключающаяся в официальном, в установленном порядке предупреждении одним государством другого о прекращении между ними мира и переходе в состояние войны. После Второй мировой войны практически не применяется.
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01.03.2021 19:14 Ответить
Ещё одна тварь *************
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01.03.2021 21:17 Ответить
Помним....и забывать не собираемся...
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01.03.2021 19:07 Ответить
Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 9822
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01.03.2021 19:33 Ответить
Пі(дик !!! Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 6952
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01.03.2021 21:51 Ответить
Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 8210"
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01.03.2021 20:23 Ответить
Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 7306
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01.03.2021 20:36 Ответить
События следует называть своими именами: Россия начала гибридную агрессию против Украины. Но какая такая война, если не прекращены дипломатические и торговые отношения? Разве воюют с торговым партнёром? Или война, или дипломатия с торговлей.
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01.03.2021 21:28 Ответить
Кацапець, зроби так, щоб твій язик покоротшав, а ноги подліншали, тобто ПНХ, казламорде !!! Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 1367
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01.03.2021 21:44 Ответить
Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 5383
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01.03.2021 21:51 Ответить
А когда будут страшные санкции о Байдена на Россию? Или Байден уже не наш? Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 9223
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01.03.2021 22:46 Ответить
Місяці підготовки, мільярдні бюджети, весь апарат держави, сотні годин ефірів та відосіків, зруйнована економіка, під 25 тисяч померлих від ковіду... і 90 вакцинованих на добу.
Уявіть, що відбувається на інших напрямках, не настільки критичних.
І ці "чувакі" щось казали про "ми відстояли б Крим"?
Та в умовах 2014 року, вони і Карпати б втратили, не те що Крим !!
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02.03.2021 01:04 Ответить
Российские войска, которые свободно перемещались на территории Крыма на основании Харьковских соглашений 2012 года, 27 февраля захватили все органы власти Автономной республики Крым Источник: https://censor.net/ru/n3250780

- ПИТАННЯ : КОЛИ УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ МОСКОВІЮ І КРЕМЛЬ?

- ВІДПОВІДЬ : ТОДІ КОЛИ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ УСВІДОМИТЬ ЩО КОЖЕН РАСЄЯНІН/ РУСКІЙ ЦЕ ВОРОГ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
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02.03.2021 01:15 Ответить
В нормально функционируемом государстве, с патриотической властью во главе, существа голосовавшие за Харьковские соглашения в 2012 году должны плотно сидеть за решеткой.
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02.03.2021 04:22 Ответить
 
 