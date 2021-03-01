Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине
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Российские войска, которые свободно перемещались на территории Крыма на основании Харьковских соглашений 2012 года, 27 февраля захватили все органы власти Автономной республики Крым
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Ровно 7 лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине.
Признанный РФ президент Украины Виктор Янукович обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести российские войска в Украину. Это требование было незаконным, поскольку 22 февраля Верховная Рада голосами 328 депутатов объявила об отстранении от власти Януковича. Также по Конституции Украины разрешение на ввод иностранных войск предоставляет Верховная Рада Украины, а не президент.
Однако Совет Федерации РФ 1 марта разрешил президенту Путину применение российских войск в Украине несмотря на отсутствие запроса от Верховной Рады.
Это было прямое объявление войны.
После получения этого решения российские войска с точки зрения РФ начали вести боевые действия на законных основаниях.
В тот же день 1 марта Совет нацбезопасности Украины принял решение о приведении армии в полную боевую готовность и проведении учебных сборов военнообязанных, а исполняющий обязанности президента Александр Турчинов ввел это решение в действие.
Но еще до решения Совета федерации РФ, российские войска, которые свободно перемещались на территории Крыма на основании Харьковских соглашений 2012 года, 27 февраля захватили все органы власти Автономной республики Крым, а 28 февраля - авиабазу истребителей Бельбек. Также на въезде в Крым был установлен блок-пост российской морской пехоты.
Началась война, объявленная Россией, и необъявленная Украиной.
24 января 2019 года экс-президент Янукович был заочно осужден к 13 годам лишения свободы за обращение к Путину о вводе войск, за государственную измену, а также пособничество в ведении агрессивной войны.
Пожалуйста, подождите...
"браття" наші, запеклі вороги.
Дмитрий@dmitriypaut 4 ч
Вспомнился мир в глазах Путена.
Семь лет назад по просьбе Путена совет Педирации разрешил ввод войск в Украину.
По сути формальное разрешение пуйлу на ввод войск в Украину, данное госДурой паРаши, это и есть документ о начале войны. А позже рашистская тварь скажет, что ничего не объявляла, ибо власти в Украине не было, был гос.переворот и прочее ко,ко,ко *********,
не взирая на то, что парламент Украины, Рада работала все это время.
По сути, свою гибридную войну против Украины паРаша начала еще раньше - с захвата Крымского Верховного Совета и Совета министров Крыма, а диверсионные команды рашистов начали еще раньше - с растрелов украинских патриотов на Майдане.
номерной придурок андрейко, больше не пиши ерундой.
Захват Совета министров и ВС в Крыму. все про начало оккупации Крыма.
хронология-
https://ru.krymr.com/a/29066075.html
Война́ - конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими группировками и так далее, - происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.
Как правило, война является средством навязывания противнику своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое.
Я тебя, паскуду, буду спамить даже если ты из всего своего сранья только точку будешь ставить, гадюка ты абосранная !!!
Прощеное воскресенье является последним днем перед началом Великого поста, кроме этого праздник всегда совпадает с Масленицей. В 2014 году Прощеное воскресенье православный мир будет отмечать 2 марта. По традиции, поскольку Масленица и Прощеное воскресенье совпадают, в этот день проводят шумные народные гулянья, пекут и угощают всех блинами, устраивают игры, конкурсы и катания с горок.
Главной традицией и обязательным начинанием на Прощеное воскресенье является момент, когда все просят друг у друга прощение, чтобы вступить в Великой пост с чистым сердцем, примирившись с врагами и обидчиками. В храмах на Прощеное воскресенье на вечернем богослужении совершается чин всепрощения. На Руси было принято отвечать на слова «Прости меня» фразой «Бог простит!». Обычай просить прощение на Прощеное воскресение идет с древних времен и был известен на Руси....., а днём ранее:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.rbc.ru/rbcnews/politics/01/03/2014/570418849a794761c0ce7496&ved=2ahUKEwjHyvSAz47vAhUtzYUKHULuBlIQFjAAegQIARAC&usg=AOvVaw2xz_fFEVMg2K2iE0tDCH7O&cf=1
Война́ - конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими группировками и так далее, - происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.
Как правило, война является средством навязывания противнику своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое.
Це все одно, що спочатку попередити а потім дати по морді чи дати по морді неочікувано
Хоча всі розумні люди ще після Тузли знали що таке рано чи пізно відбудеться
Підкреслюю: ці події відбулися у 1991-92 роках !!!
Але об"явити війну - це зовсім не означає її розпочати. Після об"ялення війни її початку передує період підготування до початку і ведення війни. Саме це і відбулося. За проміжок часу між об"явленням і початком війни кацапії проти України відбулися події, які відтермінували напад на Україну. Це і події 1993 року (розстріл з танкових гармат вєрховнава савєта), і 2 чеченські війни, і кацапська економічна криза 1998 року, і криза керівництва, і зміна їхнього президента-алкаша на президента-*****.
Але вже під час нападу на Грузію у 2008 році почалася грунтовна підготовка до вторгнення в Україну. Була "обкатана" тактика інтервенції, поведінки та пропаганди. Був приблизно зя"сований рівень міжнародної реакції на подібні дії, виявлені слабки міста у тактиці, шляхи та засоби їх усунення, корекція тактичних планів та термінів.
Про намагання ***** встановити в Україні маріанеткове керівництво, за допомогою якого він намагався знищити спроможність армії України до здійснення опору кацапскій агресії - я вже казати не буду.
Тому війна була об"явлена і об"явлена задовго до факту її початку. І не погодитися з цим може або сліпий, або цілковитий дурень, або лютий ворог незалежної України.
Одна справа, що вони ховалися, брехали, =зєльониє і вєжлівиє чєлавєчкі= ...
Але офіційне прийняття такого рішення однозначно вказувало на те, що війна - питання часу.
Как правило, война является средством навязывания противнику своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое.
Кароче, абасрались вы, кацапы...
Казламорде, незабаром ягідки будуть для тебе розкішшю, дурбецало ти безголове...
Уявіть, що відбувається на інших напрямках, не настільки критичних.
І ці "чувакі" щось казали про "ми відстояли б Крим"?
Та в умовах 2014 року, вони і Карпати б втратили, не те що Крим !!
- ПИТАННЯ : КОЛИ УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ МОСКОВІЮ І КРЕМЛЬ?
- ВІДПОВІДЬ : ТОДІ КОЛИ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ УСВІДОМИТЬ ЩО КОЖЕН РАСЄЯНІН/ РУСКІЙ ЦЕ ВОРОГ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ