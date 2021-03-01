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Трем сотрудникам "МГБ" заочно сообщено о подозрении в содержании и пытках лиц в подпольной тюрьме "Изоляция", - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Трем сотрудникам

Двум конвоирам-охранникам подпольной тюрьмы "Изоляция" и псевдооперуполномоченному оперативного подразделения "Министерства государственной безопасности" заочно сообщено о подозрении в торговле людьми, участии. в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 40-летний так называемый "оперуполномоченный оперативного подразделения "МГБ", контролируемого РФ на временно оккупированной территории Донецкой области, задерживал гражданских лиц и после допросов, в ходе которых применял к ним пытки, отвозил в подпольную тюрьму "Изоляция".

Также, 40-летний и 41-летний конвоиры охраняли незаконно лишенных свободы людей на территории бывшего завода изоляционных материалов. Для получения информации от пленных, их принуждали к тяжелому труду: уборке территории, разгрузке и погрузке оружия, боеприпасов и емкостей с горюче-смазочными материалами.

Установлены 11 потерпевших, пострадавших от преступных действий подозреваемых.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Прожить жизнь и не попасть на подвал - это считай что и не жил Трем сотрудникам "МГБ" заочно сообщено о подозрении в содержании и пытках лиц в подпольной тюрьме "Изоляция", - прокуратура - Цензор.НЕТ 5828
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01.03.2021 17:05 Ответить
Не заочные подозрения надо выносить, а провести аналог Мивца Заам аЭль
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01.03.2021 17:09 Ответить
 
 