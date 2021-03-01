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Новости Политика Украины
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НАПК (1164) Слуга народа (2547) Корниенко (651)

Корниенко об остановке финансирования "Слуги народа": Мы разбираемся, планируем устранить все нарушения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко об остановке финансирования

В "Слуге народа" изучают сообщения НАПК об остановке государственного финансирования из-за "признаков нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил глава партии Александр Корниенко.

"Мы разбираемся сейчас. Хотим почитать, что они говорят нам, и будем тогда реагировать. Надо понять, как это работает: есть остановка, есть отмена. Отмена - это если партия не предоставила объяснений, не исправила ситуацию, тогда на следующий квартал они могут отменить. А пока они пишут, что приостановлен процесс финансирования", - сказал Корниенко.

По его словам, политическая сила уже получила выделенные государством средства на первый квартал текущего года, поэтому решение НАПК может касаться второго квартала.

"Слуга народа" планирует устранить все нарушения, указанные НАПК

Ранее сообщалось, что НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Ваш дом ТЮРЬМА.
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01.03.2021 17:49
+2
Столб
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01.03.2021 17:53
+2
Вибачаюся, але на це може бути тільки одна відповідь - а хрен його знає.
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01.03.2021 20:32
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Ваш дом ТЮРЬМА.
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01.03.2021 17:49 Ответить
Столб
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01.03.2021 17:53 Ответить
ниче, коля-котлета конверты раздаст....
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01.03.2021 17:51 Ответить
Неудивительно будет , что позже найдут золотые унитазы и батоны .
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01.03.2021 17:53 Ответить
Зелень сама должна доплачивать за свои "концерты". Финансируй ещё этот сброд из бюджета.
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01.03.2021 17:57 Ответить
Капець.Слуги народу розікрали фонд фінансування власної партії. Причому так тупо,що навіть не потрудились замести сліди. (Так само,як з закупівлею індійської вакцини втридорога через прокладку). Корнієнко про зупинку фінансування "Слуги народу": Ми розбираємося, плануємо усунути всі порушення - Цензор.НЕТ 8760
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01.03.2021 18:11 Ответить
Гетманцев протянул послабления в закон об игорном бизнесе: снижение ставки налога на прибыль с 30% до 10%, НДФЛ и военный сбор будут взиматься только с выигрышей в более 8 минимальных зарплат (на сегодня это 48 тыс. гривен), плата за лицензии уменьшена втрое. Комитет Гетманцева рекомендует народным депутатам принять новую редакцию закона за основу и в целом. Зебилье, а вы платите военный сбор?

ПЫ.СЫ По требованию ОП
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01.03.2021 18:12 Ответить
После их разбора, для партии "суки народа" финансирование увеличится на 200%. А деньги как всегда, найдут и выделят из ковидного фонда.
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01.03.2021 18:33 Ответить
Корниенко об остановке финансирования "Слуги народа": Мы воруем, крысятничаем,кидаем
.
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01.03.2021 18:46 Ответить
Ау, партія влади. Ви що не можете діяти без порушення закону? Який приклад ви подаєте. Всередині партії не можете розібратися, а ще виконуєте керівну роль в державі.
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01.03.2021 19:34 Ответить
Ну если в штате партии не числится ни одного человека (даже бухгалтера !!!), то кого финансировать ?
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01.03.2021 20:26 Ответить
Вибачаюся, але на це може бути тільки одна відповідь - а хрен його знає.
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01.03.2021 20:32 Ответить
 
 