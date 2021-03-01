Корниенко об остановке финансирования "Слуги народа": Мы разбираемся, планируем устранить все нарушения

В "Слуге народа" изучают сообщения НАПК об остановке государственного финансирования из-за "признаков нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил глава партии Александр Корниенко.

"Мы разбираемся сейчас. Хотим почитать, что они говорят нам, и будем тогда реагировать. Надо понять, как это работает: есть остановка, есть отмена. Отмена - это если партия не предоставила объяснений, не исправила ситуацию, тогда на следующий квартал они могут отменить. А пока они пишут, что приостановлен процесс финансирования", - сказал Корниенко.

По его словам, политическая сила уже получила выделенные государством средства на первый квартал текущего года, поэтому решение НАПК может касаться второго квартала.

"Слуга народа" планирует устранить все нарушения, указанные НАПК

Ранее сообщалось, что НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа".

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