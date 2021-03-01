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Кабмин в прошлом году профинансировал только 9% потребности на закупку масок и антисептиков для школ, - МОН. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин в прошлом году профинансировал только 9% потребности на закупку масок и антисептиков для школ, - МОН. ДОКУМЕНТ

В 2020 году Кабинет Министров выделил 539,5 миллиона гривен на закупку медицинских масок, дезинфицирующих средств для учреждений образования. Это составляет 9% от необходимых 6 млрд грн, которые просило Министерство образования и науки.

Об этом сообщили в ведомстве на запрос организации StateWatch, передает Цензор.НЕТ.

В Минобразования отметили, что в октябре 2020 года выделили 539,5 миллиона гривен в рамках субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. Средства перераспределили из других бюджетных программ, в частности:

- уменьшили расходы на программу "Общегосударственные мероприятия в сфере образования" (учебники, пособия, методическое обеспечение, расходы на электронное образование) на 77 млн грн;

- уменьшили финансирование академических стипендий студентам, аспирантам, докторантам на 40 млн грн;

- уменьшили финансирование программы "Обеспечение получения профессионального образования по профессиям общегосударственного значения" на 10 млн грн;

- уменьшили расходы на проведение конкурса "Учитель года" на 4 млн грн.

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В сентябре 2020 года Минобразования обращалось в Кабмин, чтобы тот предоставил им из COVID-фонда 3 миллиарда гривен. Однако правительство не выделило эти средства.

Согласно расчетам Минобразования, общая потребность на закупку масок и дезинфицирующих средств на 4 миллиона учеников и 520 тысяч работников школ составляла 6 млрд гривен, половину средств должны найти благодаря совместному финансированию.

В ответе StateWatch Министерство образования и науки также отметило, что организовывать материально-техническое обеспечение учебных заведений должны исполнительные органы местных советов.

Кабмин в прошлом году профинансировал только 9% потребности на закупку масок и антисептиков для школ, - МОН 01
Кабмин в прошлом году профинансировал только 9% потребности на закупку масок и антисептиков для школ, - МОН 02
Кабмин в прошлом году профинансировал только 9% потребности на закупку масок и антисептиков для школ, - МОН 03

Напомним, 13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом. Из 66 миллиардов гривен 16 миллиардов гривен выделено для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования и так далее. Для финансирования фонда по безработице было выделено около 7 миллиардов гривен, из которых 2,7 миллиарда гривен - на помощь по частичной безработице. Также 2,5 миллиарда гривен направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и категориям, обеспечивающим жизнедеятельность населения. Кроме того, 35 миллиардов гривен пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Зато на офіс пРезидента постійно збільшували фінансування.
Але у відосиках та фотозвітах през розказує, як він любить діток і турбується про них.
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01.03.2021 17:59
+11
Кабмин в прошлом году профинансировал только 9% потребности на закупку масок и антисептиков для школ, - МОН - Цензор.НЕТ 3597
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01.03.2021 17:55
+10
Кабмин в прошлом году профинансировал только 9% потребности на закупку масок и антисептиков для школ, - МОН - Цензор.НЕТ 604
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01.03.2021 18:03
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Кабмин в прошлом году профинансировал только 9% потребности на закупку масок и антисептиков для школ, - МОН - Цензор.НЕТ 3597
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01.03.2021 17:55 Ответить
То отож,головне-"лишьби не Порошенко!" !!!)))
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01.03.2021 18:04 Ответить
Ничего святого , даже дети ! Зеленый членограй и его прислуга давно переплюнули бандюковича и кучму ! МЕГАВОРЬЕ !
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01.03.2021 21:07 Ответить
обложался кабмин
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01.03.2021 17:58 Ответить
Слава нації, ворюги понад усе!
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01.03.2021 17:59 Ответить
Зато на офіс пРезидента постійно збільшували фінансування.
Але у відосиках та фотозвітах през розказує, як він любить діток і турбується про них.
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01.03.2021 17:59 Ответить
Як віслючок натхненно та з завзятям розказував дітлахам про вселяки податки та відсотки,замість подаорунків на Різдво та Новий Рік!!!)))
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01.03.2021 18:02 Ответить
Тому і такий високий відсоток смертей! В усьому вина недолугості зеленої влади недоумків, бо вони вирішили нажитися на людях під час пандемії.
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01.03.2021 17:59 Ответить
Все бабло під асфальт закатали !!!)))
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01.03.2021 17:59 Ответить
Кабмин в прошлом году профинансировал только 9% потребности на закупку масок и антисептиков для школ, - МОН - Цензор.НЕТ 604
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01.03.2021 18:03 Ответить
зато ментам и преЗЕ кентам (на дорогу ...ну как бы)))) перепало по-полной...с хвостиком )))
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01.03.2021 18:01 Ответить
І нехай скажуть, що в усьому вина "коронаботів" і треба заблокувати всі "анали" іншого вони не можуть зрозуміти.
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01.03.2021 18:02 Ответить
А залишок, у 91 відсоток, зі своїх кишень, оплатили 73 відсотки...
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01.03.2021 18:05 Ответить
Усе путьом! Кабмін у минулому році НАПРЯМУ запустив граблі у кижені держпідприємств (енергоатом... багато де). Грошей багато не буває, шкільних грошей вже не вистачає!
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01.03.2021 18:08 Ответить
91% Ушли в Оман и на покатушки.
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01.03.2021 18:11 Ответить
скоты!
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01.03.2021 18:21 Ответить
Дороги важнее и жирнее!
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01.03.2021 18:37 Ответить
Просто твари .
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01.03.2021 18:44 Ответить
 
 