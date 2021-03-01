Кабмин в прошлом году профинансировал только 9% потребности на закупку масок и антисептиков для школ, - МОН. ДОКУМЕНТ

В 2020 году Кабинет Министров выделил 539,5 миллиона гривен на закупку медицинских масок, дезинфицирующих средств для учреждений образования. Это составляет 9% от необходимых 6 млрд грн, которые просило Министерство образования и науки.

Об этом сообщили в ведомстве на запрос организации StateWatch, передает Цензор.НЕТ.

В Минобразования отметили, что в октябре 2020 года выделили 539,5 миллиона гривен в рамках субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. Средства перераспределили из других бюджетных программ, в частности:

- уменьшили расходы на программу "Общегосударственные мероприятия в сфере образования" (учебники, пособия, методическое обеспечение, расходы на электронное образование) на 77 млн грн;

- уменьшили финансирование академических стипендий студентам, аспирантам, докторантам на 40 млн грн;

- уменьшили финансирование программы "Обеспечение получения профессионального образования по профессиям общегосударственного значения" на 10 млн грн;

- уменьшили расходы на проведение конкурса "Учитель года" на 4 млн грн.

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В сентябре 2020 года Минобразования обращалось в Кабмин, чтобы тот предоставил им из COVID-фонда 3 миллиарда гривен. Однако правительство не выделило эти средства.

Согласно расчетам Минобразования, общая потребность на закупку масок и дезинфицирующих средств на 4 миллиона учеников и 520 тысяч работников школ составляла 6 млрд гривен, половину средств должны найти благодаря совместному финансированию.

В ответе StateWatch Министерство образования и науки также отметило, что организовывать материально-техническое обеспечение учебных заведений должны исполнительные органы местных советов.







Напомним, 13 апреля 2020 года Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом. Из 66 миллиардов гривен 16 миллиардов гривен выделено для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты им повышенной заработной платы, закупки для больниц необходимого оборудования и так далее. Для финансирования фонда по безработице было выделено около 7 миллиардов гривен, из которых 2,7 миллиарда гривен - на помощь по частичной безработице. Также 2,5 миллиарда гривен направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и категориям, обеспечивающим жизнедеятельность населения. Кроме того, 35 миллиардов гривен пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.

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