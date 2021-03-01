1 украинский воин ранен, 8 получили боевые травмы в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве, - пресс-центр ОС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли подразделения украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя - еще и из станковых противотанковых гранатометов.
На этом же направлении, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевое травмирование. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Неподалеку от Богдановки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали огонь.
На Светлодарском направлении также зафиксировано проведение противником инженерных работ по оборудованию новых позиций в направлении подразделений ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
чим більше повбивають українців - тим краще для Зєйла.
Все, що потрібно знати про клоуна.
нема слів і...сил від того кривавого перемир"я і від сліпої німоти головноякбикомандуючого...
тільки повернув можливість надавати "ответку" коли вже зовсім кепсько...і то з автоматичної зброї...і бажано не часто..і краще якщо зовсім ні...
а інші,- то ярмо!
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Дмитрий@dmitriypaut 4 ч
Вспомнился мир в глазах Путена.
Семь лет назад по просьбе Путена совет Педирации разрешил ввод войск в Украину.
Фєдєрасти вже дороги мінують, біля позицій ВСУ...
ЗЄ ПЕРЕМИРРЯ, ПЛЯТЬ...
Потери - по отделению в день уже только официальные! А зеля с пацанами что-то там соблюдают. ****, суд в смартфоне важнее жизни и здоровья наших воинов...
Это было по сути прямое объявление войны.
После получения этого решения российские войска начали вести боевые действия на законных основаниях.
её личный враг - Порох, Антоненко, Стерненко, Федина, Звиробий.. и порохоботы, все, кто не бьются в экстазе от найвелычнишого на сеансах массового психоза квартала-сватов..
Пресслужба як накажуть так і розкаже. А між тим підрив на міні - 1 поранений і 8 травмованих це має занепокоїти. Чергове підтвердження того, що з осесені 2019 контузія не вважається пораненнням а травмою. Так зменшується кількість поранених для звіту, а що буде з пораненими "зелених" не хвилює. "ГОЛОВНЕ ПРИПИНИТИ СТРІЛЯТИ?"