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Новости Политика Украины
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выборы (24321) кандидат (1013) ЦИК (3635) Европейская Солидарность (998) Кузьменко Юлия (168)

Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского хирурга и волонтера Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского хирурга и волонтера Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты

Юлия Кузьменко баллотируется в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область) от партии "Европейская солидарность".

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

Всего сегодня ЦИК зарегистрировала 5 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах, которые состоятся 28 марта.

В частности, зарегистрирована Юлия Кузьменко, кандидат от политической партии "Европейская Солидарность" в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область).

В этом же округе зарегистрировали кандидатов Андрея Аксенова (политпартия "Порядок") и Николая Головко (самовыдвиженец). Еще 5 кандидатам — Олегу Пазюричу, Михаилу Сахно, Сергею Шаповалову, Юрий Чиху и Ольге Квитке — в регистрации отказали. Причинами послужили невнесения залога, несоответствие документов и тому подобное.

Читайте на Цензор.НЕТ: "ЕС" выдвинула Юлию Кузьменко кандидатом на довыборы в Раду

Напомним, партия "Европейская Солидарность" выдвинула кардиохирурга, волонтера Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты в 50-м округе в Донецкой области 15 февраля. 24 февраля Кузьменко подала документы в ЦИК.

Музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, который (как и Кузьменко) является фигурантом "дела Шеремета", поддержал ее выдвижение.

Также на Цензор.НЕТ: Антоненко поддержал выдвижение Кузьменко кандидатом на довыборы в Раду от "ЕС"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
Совсем обосцится потерпевший

Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского хирурга и волонтера Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 3901
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01.03.2021 18:51
+24
Ненависть до Зєйла досягає такої напруги,що вірогідність її перемоги досягає 90 %;.
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01.03.2021 18:46
+19
Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского хирурга и волонтера Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 2522
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01.03.2021 18:48
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Ненависть до Зєйла досягає такої напруги,що вірогідність її перемоги досягає 90 %;.
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01.03.2021 18:46 Ответить
Ахаха! Там Валентин Рыбин от Партии Шария зарегистрирован он и будет депутатом.
В Покровске идиотов нет.
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01.03.2021 18:50 Ответить
От партии какого Шария? Вам педофил впарил фейк, и вы до сих пор это дерьмо жуете с аппетитом. Лошары Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского хирурга и волонтера Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 2679
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01.03.2021 18:53 Ответить
Якщо - ідіотов нєт , то з якого ж дива адепт петушарія стане депутатом . ?? Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского хирурга и волонтера Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 6092 .
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01.03.2021 18:55 Ответить
Это тявкнул отпетушариный дешевый 🤖
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01.03.2021 20:08 Ответить
В Покровске сплошные свидетели секты нетрадиционной сексуальной ориентации?
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01.03.2021 18:56 Ответить
там ареал рижої мразі; на кого той вкаже - той і набере свої 35% в першому турі.
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01.03.2021 19:02 Ответить
О как забулькала клоака)))
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01.03.2021 19:03 Ответить
то не булькай Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 334
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01.03.2021 19:13 Ответить
Креатуру від Пєтушария можуть в кожну міть зняти з перегонів ...

Тим більше , що там й Ахметка свої кровні посіває в Мураєвську наволочь не аби за що .

У Юлії там шансів нуль , не від Петурарія вже точно , а від загальнго відсотка ватності софкоїдів десь так в 50% ...
Ну ******* в тому регіоні садо-мазо збоченність , тому й волали *****-введи . Ось ім й ввели й мизк й в дупу одночастно !
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01.03.2021 19:40 Ответить
Це букмекери так сказали, я ж не помиляюсь?
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01.03.2021 18:57 Ответить
Везёт нам с женскими историями.
Тимошенко, Савченко, теперь Кузьменко... 🥴
Что ж, поживём - увидим... 🧐
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01.03.2021 18:47 Ответить
Да у неё нет ни одного шанса, это порожняк.
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01.03.2021 18:51 Ответить
Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского хирурга и волонтера Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 2522
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01.03.2021 18:48 Ответить
Это министр экономики азирова в оппозиции был? Неожиданно...
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02.03.2021 12:30 Ответить
Нет. Это был твой генитальный писюнист. Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 5115
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02.03.2021 13:38 Ответить
Что так? Правда глазки колет?
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02.03.2021 14:11 Ответить
Главное, что не член об клавиши. Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 6754
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02.03.2021 16:34 Ответить
Совсем обосцится потерпевший

Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского хирурга и волонтера Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 3901
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01.03.2021 18:51 Ответить
То таке, а от ти вже повітря зіпсував!)))
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01.03.2021 18:58 Ответить
Иди жопу помой, глядишь и воздух чище вокруг тебя станет
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01.03.2021 19:19 Ответить
18c49ed2 - Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 202
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01.03.2021 22:43 Ответить
Маєш слабкість до дупних забавок, "запарєбріку"?)))
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02.03.2021 11:05 Ответить
От зеркала отойди, дебил. У тебя обострение биполярной шизы. Попустит.
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02.03.2021 12:28 Ответить
Навіщо мені твій діагноз?
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02.03.2021 14:20 Ответить
Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 2580
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02.03.2021 14:55 Ответить
В Донецкой области маловероятно.
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01.03.2021 18:52 Ответить
Там большинство упоротая вата,они быстрее выберут какого-нибудь гопника или маньяка,чем человека с проукраинскими взглядами.
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01.03.2021 19:00 Ответить
Вы сделали ещё один пост для того, чтобы мой прогноз сбылся.
Продолжайте в том же духе и получите ответную реакцию.
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01.03.2021 19:19 Ответить
Вася,,большинство из тех,кого я помянул,абсолютно не интересуются тем,что пишут в интернете на украинских ресурсах.Даже если все украинцы в едином порыве начнут в интернете их называть украинскими суперпатриотами,эта публика об этом даже не узнает.У меня там много родственников и я не понаслышке знаю настроения большинства местных.
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01.03.2021 20:33 Ответить
Я сразу сообразил откуда ты родом.
По манерам. Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 1393
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02.03.2021 00:01 Ответить
З України,звісно.
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02.03.2021 07:33 Ответить
Якраз то й ні! Це вотчина тих, де до цього часу голосують по команді і де виборчкоми виконують те, що їм сказали. Саме так і перемагають там...
Скажуть:"Люміній!" - буде люміній.
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01.03.2021 19:05 Ответить
треба ще знати, хто команлує: рижа мразь
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01.03.2021 19:08 Ответить
Не "рижа мразь", а попутчік революції (його назва від Луценко)!
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01.03.2021 19:10 Ответить
Кто им даст команду за неё голосовать?
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01.03.2021 19:16 Ответить
То вже інше питання. Просто так в такій місцині б не ставили, де голосували та голосують виключно за місцевих князьків, котрі три шкури обдирають з тих самих голосуючих.
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01.03.2021 19:18 Ответить
Не будут там за неё голосовать.
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01.03.2021 19:21 Ответить
"Неважливо, як голосують - важливо, як рахують."(с)
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01.03.2021 19:28 Ответить
прекрасно! готовим украинских волкодавов на зеленых шакалов
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01.03.2021 18:53 Ответить
Як Федина - так Франківщина (хоча й там зі "Свободою" й "Батьківщиною" ЕС буде складно) .

Щодо Донетчини - це профонація . Що не знайшлось для Юлії округа десь хоча б на Київщині , або наприкінець - Полтавщині ?!

Бо це вигляда як знущання над політв"язницею !
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01.03.2021 18:58 Ответить
Над чим?
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01.03.2021 18:59 Ответить
Політув'язненою .
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01.03.2021 19:02 Ответить
Це коли вона політичною стала? По мокрій справі проходить в групі.
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01.03.2021 19:07 Ответить
Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 4413 .Це що , питання до мене ? Я лише поправив коментатора зверху .
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01.03.2021 19:11 Ответить
Ну куда ей до педофила )))
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01.03.2021 19:13 Ответить
Політв"язень звучить якось природно як одне слово , а ось ув"язнена й тим більш політ-... якось складно вимовити !
Алу Горську совєтам простіше було вбити , ніж при"язати до якоїсь статті -- дуже сумно
Але депутатство Юлії Кузьменко було в десять разів потрібнійше ніж Федині , якій погрожує лише черговий булінг над ЗЕкомандою .
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01.03.2021 19:28 Ответить
Але ж - політв'язниця , звучить теж , якось - курйозно. Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 9870 . Політична в'язниця .
Ну , взагалі то не переймайся ,, я не мав злого умислу , відповідаючи тобі ..
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01.03.2021 20:02 Ответить
але все-одно потрібно спробувати, якщо побудувати агітацію на наголошенні її досягнень як дитячого хірурга і т.п, шанси є, хоч в це тяжко віриться
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01.03.2021 19:03 Ответить
Може краще по мінуванню автівок? Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 6182
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01.03.2021 19:05 Ответить
іди в сраку Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 6321
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01.03.2021 19:10 Ответить
Я бачу ти тільки з відтіля Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 4761 )))
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01.03.2021 19:28 Ответить
Ти про Юлію Прасолову, справжню вбивцю?
Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 300
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01.03.2021 19:12 Ответить
Ну так далеко не все малолетних племянников хотят сексуально...как петушарий.не зря вас везде бьют до реанимации-хотя я бы и ногой не дотронулась до шариопа,а взяла бы дубину с гвоздем)
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01.03.2021 19:16 Ответить
Ору, запятые по своему усмотрению расставлять в заголовке))
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01.03.2021 19:02 Ответить
Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 1976
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01.03.2021 19:04 Ответить
Кацап, ухаді.
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01.03.2021 19:05 Ответить
ні, він чекає на деактив
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01.03.2021 19:10 Ответить
Кондітєр, це твоя учениця? Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 463

Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 2914
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01.03.2021 19:18 Ответить
Кандітєр, ти не відповів мені . Ти тупий чи де?
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01.03.2021 19:26 Ответить
зепадлы дают поносный напор
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01.03.2021 19:17 Ответить
_Её не подозревают - напавшие на неё "прокуроры" лучше всех знают что это липа, потому что сами это и слепили из говна и веток.
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01.03.2021 19:20 Ответить
Мне лично кажется,что это больше полит поддержка Кузьменко -очень желаю пройти,но там столько гремучей ваты...
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01.03.2021 19:23 Ответить
Вітаю!
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01.03.2021 19:23 Ответить
А все ж цікаво скільки голосів віддатуть за неї. Тоді вже можна гадати чи хоч "отямилися" там за 7 років, чи до цієї пори ще чекають прибуття поїздів з "бандерівцями".
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01.03.2021 19:28 Ответить
Как фанера над Парижем. Если бы в Западной Украине выдвинули, то еще был бы шанс.
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01.03.2021 19:57 Ответить
много знает.
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02.03.2021 01:19 Ответить
Логика "обвинён - депутат- невиновен" Мне не нравится
Лучше "обвинён-оправдан - лжесвидетели под судом" , а честный человек найдёт свое место в политике или жизни
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02.03.2021 06:20 Ответить
 
 