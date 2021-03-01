Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского хирурга и волонтера Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты
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Юлия Кузьменко баллотируется в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область) от партии "Европейская солидарность".
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Всего сегодня ЦИК зарегистрировала 5 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах, которые состоятся 28 марта.
В частности, зарегистрирована Юлия Кузьменко, кандидат от политической партии "Европейская Солидарность" в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область).
В этом же округе зарегистрировали кандидатов Андрея Аксенова (политпартия "Порядок") и Николая Головко (самовыдвиженец). Еще 5 кандидатам — Олегу Пазюричу, Михаилу Сахно, Сергею Шаповалову, Юрий Чиху и Ольге Квитке — в регистрации отказали. Причинами послужили невнесения залога, несоответствие документов и тому подобное.
Читайте на Цензор.НЕТ: "ЕС" выдвинула Юлию Кузьменко кандидатом на довыборы в Раду
Напомним, партия "Европейская Солидарность" выдвинула кардиохирурга, волонтера Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты в 50-м округе в Донецкой области 15 февраля. 24 февраля Кузьменко подала документы в ЦИК.
Музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, который (как и Кузьменко) является фигурантом "дела Шеремета", поддержал ее выдвижение.
Также на Цензор.НЕТ: Антоненко поддержал выдвижение Кузьменко кандидатом на довыборы в Раду от "ЕС"
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В Покровске идиотов нет.
Тим більше , що там й Ахметка свої кровні посіває в Мураєвську наволочь не аби за що .
У Юлії там шансів нуль , не від Петурарія вже точно , а від загальнго відсотка ватності софкоїдів десь так в 50% ...
Ну ******* в тому регіоні садо-мазо збоченність , тому й волали *****-введи . Ось ім й ввели й мизк й в дупу одночастно !
Тимошенко, Савченко, теперь Кузьменко... 🥴
Что ж, поживём - увидим... 🧐
Продолжайте в том же духе и получите ответную реакцию.
По манерам.
Скажуть:"Люміній!" - буде люміній.
Щодо Донетчини - це профонація . Що не знайшлось для Юлії округа десь хоча б на Київщині , або наприкінець - Полтавщині ?!
Бо це вигляда як знущання над політв"язницею !
Алу Горську совєтам простіше було вбити , ніж при"язати до якоїсь статті -- дуже сумно
Але депутатство Юлії Кузьменко було в десять разів потрібнійше ніж Федині , якій погрожує лише черговий булінг над ЗЕкомандою .
Ну , взагалі то не переймайся ,, я не мав злого умислу , відповідаючи тобі ..
Лучше "обвинён-оправдан - лжесвидетели под судом" , а честный человек найдёт свое место в политике или жизни