РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14864 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 461 5
Transparency International (115) конкурс (1128) Горбатюк (425) САП (1948) Костин (122)

На должность руководителя САП претендуют 111 кандидатов, среди которых экс-глава управления ГПУ Горбатюк и "слуга народа" Костин, - Transparency

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На должность руководителя САП претендуют 111 кандидатов, среди которых экс-глава управления ГПУ Горбатюк и

На вакантные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру подалось 169 кандидатов, из которых 111 претендуют на кресло руководителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Transparency Ukraine.

Из 169 кандидатов на вакантные должности в САП 128 примут участие в конкурсе - 41 не допустили из-за формальных оснований.

На должность руководителя получили 111 заявлений, на заместителя - 90, начальника отдела - 75.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На должность главы САП бешеный конкурс, - Венедиктова

Возглавить САП может и.о. руководителя Максим Грищук, "слуга народа", глава комитета ВР по вопросам правовой политики Андрея Костина или экс-глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Также среди допущенных есть и прокуроры САП Сергей Козачина, Игорь Семак, Андрей Перов, а также руководитель юридического управления НАБУ Игорь Ярчак.

Напомним, 15 февраля закончился прием документов от претендентов на три должности: заместителя генпрокурора - руководителя САП, заместителя руководителя САП и начальника пятого отдела управления процессуального руководства поддержания государственного обвинения и представительства в суде САП. Конкурс по выбору главы САП стартовал 25 января.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, якщо так багато прітіндєнтов, значить посада дуже дохідна...На должность руководителя САП претендуют 111 кандидатов, среди которых экс-глава управления спецрасследований ГПУ Горбатюк и "слуга народа" Костин, - Transparency - Цензор.НЕТ 3798
показать весь комментарий
01.03.2021 20:14 Ответить
все хотят прибарахлиться...
показать весь комментарий
01.03.2021 20:22 Ответить
Бывшим региАналам и подельникам енакиевского урки приоритет.
показать весь комментарий
01.03.2021 20:48 Ответить
припишите в Закон после окончания службы глава На посаду керівника САП претендують 111 кандидатів, серед яких ексголова управління ГПУ Горбатюк і "слуга народу" Костін, - Transparency - Цензор.НЕТ 3450 САП подлежит ЛИКВИДАЦИИ.... интересно хоть потом один дэбил найдется на конкурс!!!??? На посаду керівника САП претендують 111 кандидатів, серед яких ексголова управління ГПУ Горбатюк і "слуга народу" Костін, - Transparency - Цензор.НЕТ 4368 На посаду керівника САП претендують 111 кандидатів, серед яких ексголова управління ГПУ Горбатюк і "слуга народу" Костін, - Transparency - Цензор.НЕТ 2397 На посаду керівника САП претендують 111 кандидатів, серед яких ексголова управління ГПУ Горбатюк і "слуга народу" Костін, - Transparency - Цензор.НЕТ 3795 На посаду керівника САП претендують 111 кандидатів, серед яких ексголова управління ГПУ Горбатюк і "слуга народу" Костін, - Transparency - Цензор.НЕТ 1986
показать весь комментарий
01.03.2021 21:23 Ответить
Є там достойна людина, зараз в.о. голови САП, так званий «прокурор-кіборг», Грищук Максим 36 років, народний Герой України.
Оберуть його, буде у мене довіра до САП, ні - навряд
На посаду керівника САП претендують 111 кандидатів, серед яких ексголова управління ГПУ Горбатюк і "слуга народу" Костін, - Transparency - Цензор.НЕТ 1197
показать весь комментарий
01.03.2021 21:28 Ответить
 
 