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Новости Политика Украины
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Аваков (3444) Стерненко (384)

Аваков: выносить "дело Стерненко" в таком аспекте в дни Майдана, - это провокация

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Аваков: выносить

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в протестах против приговора одесскому активисту Сергею Стерненко скорее выброс агрессии, который не стоит путать со стратегическими угрозами.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Аваков говорит, что он узнал о приговоре Стерненко в день вынесения вердикта. "А Зеленский об этом узнал, когда это появилось в прессе и когда вышел протест", - сообщил он.

"Я считаю, что вынос этого дела в таком аспекте, с такой степенью интенсивности, в особенности, в дни Майдана - это своего рода провокация. И это все хорошо должны понимать, промайдановские силы, проукраинские в том числе. Уверен, что они это понимают, но есть еще и фактор эгоизма - понимают ли они, что расшатывание украинской государственности является опасным? Да, понимают. Но им хочется вернуться в политическую работу", - сказал Аваков.

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Говоря о популярности Стерненко среди молодежи, Аваков выразил мнение, что в Украине подменены понятия настоящих героев и героев "искусственных".

"Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря. Если говорим о том же Стерненко... в чем же его героизм? Может он на фронте был? Может он в самые тяжелые моменты на Майдане в 2013-2014 году был? Нет. Он появился на самом финише Майдана, они об этом сами говорят. Он отличился в различных протестах под разными офисами с острой критикой. Или, может у него есть опыт каких-то хороших свершений? Я не хочу верить лозунгам и не хочу верить маскам и мифам. Я хочу видеть конкретику", - высказался министр.

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Глава МВД отметил, что уголовные дела против Стерненко "удивительно быстро побежали вперед".

"Нет идеальных людей и идеального общества. Судебная система такая, какая есть. Возможно, это и порождает кризис справедливости... Определённые силы стимулировали этот шаг (вынесение приговора, - Ред.)" - сказал Аваков.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+40
Аваков , а как там дело по Рифу обстоит?Или ваша совместная прессуха с весельчаком не была провокацией?
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01.03.2021 20:25
+38
От кого провокация? Ты же один из власти, плоть от плоти, и тебе теперь вовек не отмыться от зеленого дерьма, иуда.
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01.03.2021 20:22
+36
Дело Стерненко - супер показательное! На человека совершили три покушения, менты были к этому причастны, СБУ типа расследовало и .... посадили самого потерпевшего!
А почему? Посмел выступить/озвучить про незаконную застройку в Одессе, про аваковский наркотрафик и все...тюрьма!
Это тот случай когда криминалитет действует в унисон с полицией и СБУ !!!
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01.03.2021 20:34
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Стратегическая угроза єто зебил у власти.
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02.03.2021 01:23 Ответить
Рюкзаков будет сидеть в тюрьме!
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02.03.2021 04:07 Ответить
Навіщо він нам "в тюрьме"? Зробити йому те, що він зробив Білому.
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02.03.2021 07:09 Ответить
Так расскажи нам о том,как ты,Авакян,отличился на Майдане? Или о пролитых тобой мешками кровь на фронте? Конкретики ему подавай,чертиле.
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02.03.2021 06:21 Ответить
да...аваков черт.....борьба Стерненка опасне МАЙДАНА!!!!!!!Стерненко говорит о том---ЧТО ДОЖНА БЫТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В СУДАХ и ПОЛИЦИИ...а МИНИСТР МВД----на стороне бандитов....парадокс...или аваков черт или аваков----министр

оккупантов
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02.03.2021 06:27 Ответить
Аваков, а при чем здесь Стерненко? Люди вышли против произвола и несправедливости судов , а Стерненко,лиш один из многих.
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02.03.2021 06:43 Ответить
пошов ти наХ... виродок
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02.03.2021 06:56 Ответить
А замутить такое дело это что?
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02.03.2021 07:28 Ответить
Не плохо придумал: все дураки,а Аваков умный.
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02.03.2021 07:36 Ответить
Вони хто? Правоохоронці і правосуддя, чи зборище україножерів, відрижка рускамірської колоніальної імперії, кочові елементи, які або самі, або їхні папіньки/маміньки яких приперлись в Україну з своєю кирзою та портянками?
1. Сабаков - азербайжанський вірмен-приблуда, якого в Україну привіз папік-ара. Настільки ненавидить Україну, що навіть надрукований українською мовою текст прочитати не може.
2. Бенядиктова.Не треба навіть досліджувати біографію цієї проКурви - лице бурятки саме все каже. А діла тим більше.
3. Літінант фальшивий Баканов Ванька. Криворіжський квартальний рускамірський виродок, шабес-гой ЗЕлупин. Розвалює СБУ вслід за папєрєдніками до фундаменту.

4. Про "суддівський корпус", крім руска-монгольських матюків, нема слів. Якого, чи яку, не візьми - зразок морального падіння людини. Такі судисти, схоже, вже народжуються від якихось покручів з урізаною ДНК, з якої видалені елементи совісті, честі та сорому.

І так якого не візьми! Від рядового мусора до мерзоти на посадах міністрів, генпрокурвів та інших "достойників". Суцільна рускамірська погань, ненависники України і українців!
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02.03.2021 08:35 Ответить
Аваков: виносити "справу Стерненка" в такій площині в дні Майдану, - це провокація - Цензор.НЕТ 5486
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02.03.2021 08:36 Ответить
Який же справедливий Аваков, прямо нічого сказати. Беркутівців, які вбили кожен по кілька десятків мирних протестувальників відпустили і нічого з ними не роблять, ворогів, які тут розв'язали війну не тягають по судах, а Стерненко, який можливо і дав по пиці сепару, який тягнув Одесу до агресора, скоренько розслідували і ще сфальшували, щоб не лопнуло в суді на розбій. Немає вибірковості, пане Аваков?
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02.03.2021 08:36 Ответить
армянская мафия рулит Украиной
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02.03.2021 08:51 Ответить
Ну, надо же!
И Аваков и Зеля узнали о приговоре в день его вынесения!
Кому вы рассказываете такие сказки?.
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02.03.2021 09:19 Ответить
Рюкзаков, він як той вуж...
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02.03.2021 09:39 Ответить
аваков - курвогнида смердюча
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02.03.2021 10:39 Ответить
"Міністр розповів, що він дізнався про вирок Стерненку в день винесення вердикту, оскільки в Одесі було потрібно залучення додаткових сил поліції. За словами Авакова, президент України Володимир Зеленський дізнався про вирок після вироку".

Безумовно, віримо, знаємо що вони не знали про це і не мають до цього ніякого відношення. Та цей міністр досі нічого не знає і не чув про вбивство Сашка Білого, преЗЕдент нічого не чув і не знає про зраду і зрив операції проти вагнерівців, про виселення із будинку і зняття охорони з ексначальника ГУР Василя Бурби, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів у Білорусі. Він, в своєму віртуально смартфонно-тренажерному та ненажерно-хуцповому світі всеосяжного перемир'я нічого не знає про те що вчора ЗНОВУ маємо втрати, дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі...
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02.03.2021 10:49 Ответить
сіркою засмерділо. чорт ротяку роззявив.
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02.03.2021 11:14 Ответить
Волю українським патріотам, ворам та ворогам України вязниця та смерть!
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02.03.2021 11:42 Ответить
Садить чувака на 23 февраля в подарок ***** руками судьи-коллаборанта за нападение на руководителя титушек - это, конечно же, не провокация. Аваков - черт. Решала-мокрушник из 90х.
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02.03.2021 12:24 Ответить
Возможно он и до Шапошникова добрался, так как тот замолчал, а перед этим очень много на эффективного министра нашего "наговаривал", тут не только Стерненко
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02.03.2021 12:53 Ответить
СТЕРНЕНКО СЕЛ, А ТАТАРОВ НЕ СЯДЕТ.
Приговор Стерненко - это политическое преследование.
Русский разведчик Портнов, олицетворение беспредела в правозащитной системе, сделал за две недели двухходовочку. Через подконтрольного судью - вынес приговор Стерненко. И вот, истекает срок производства по его дружку Татарову. Теперь тот может спокойно ходить на работу. Для него тяжелые времена закончились. Отмазали. Портнов снова показал всем, кто в доме хозяин.
Еще вчера Зеленский на открытии форума «Украина 30. Реформа правосудия» так хорошо рассказывал, что его команда таки сделает реформу.
Вот и сделали - отмазали Татарова, также, как и посадили Стерненко - по беспределу. В прошлом году назначили Генпрокурору Ирине Венедиктовой в замы человека Портнова - Алексея Симоненко
Когда Максим Микитась пошел на сотрудничество со следствием и дал показания на Татарова об аферах с квартирами Нацгвардии, казалось бы, что Татарову крышка, но не тут то было. По ходатайству адвокатов Татарова Печерский суд вынес постановление о передаче этого дела от НАБУ в СБУ. Нарушив КПК, где четко указано, что такие дела ведет НАБУ. Офис генпрокурора выполнил это странное решение. Мало того, опасаясь, что САП и НАБУ через ВАКС отменят это решение Венедиктова оперативно организовала жалобу в Киевский апелляционный суд. Киевский апелляционный суд в турборежиме рассмотрел жалобы и отклонил их, оставив в силе решение Печерского суда. Затем и Верховный суд подыграл Портнову-Ермаку, не приняв к производству кассационные жалобы. И решение Печерского суда осталось в силе. Все три инстанции прошли за 10 дней. Красота. Здесь годами ждут, а тут турборежим.
Потому что сотрудничали три внешние команды: Офис президента Офис генпрокурора и адвокаты Татарова - и три суда: Печерский, Апелляционный и Верховный. Все играли за Татарова.
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02.03.2021 13:01 Ответить
Аваков: виносити "справу Стерненка" в такій площині в дні Майдану, - це провокація - Цензор.НЕТ 7778
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02.03.2021 20:31 Ответить
Этот ***** в самом начале войны, помню статью с ним, ругал нацгвардейцев за то что они по украински на долбабве говорят. Мудило.
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02.03.2021 20:47 Ответить
Парадокскально но ведь именно Аваков сделал из Стерненка героя. Если бы С. дали госохрану, а она подчиняется именно МВД (Авакову) то не было третьего покушения на Стерненко, и он и бы не убил титушку. Кумиром молодежи Стеренко стал после убийства титушки, до этого он был просто яркий активист, как многие. Получаетя как Хутин сейчас сделал из Навального мировую звезду, так и Аваков с Трухановым сделал из Стерненко героя. Не мой герой, мои воевали за Украину на фронте, но молодежи нравится "мученик" Стенренко и это надолго.
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02.03.2021 20:56 Ответить
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