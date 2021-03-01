Аваков: выносить "дело Стерненко" в таком аспекте в дни Майдана, - это провокация
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в протестах против приговора одесскому активисту Сергею Стерненко скорее выброс агрессии, который не стоит путать со стратегическими угрозами.
Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Аваков говорит, что он узнал о приговоре Стерненко в день вынесения вердикта. "А Зеленский об этом узнал, когда это появилось в прессе и когда вышел протест", - сообщил он.
"Я считаю, что вынос этого дела в таком аспекте, с такой степенью интенсивности, в особенности, в дни Майдана - это своего рода провокация. И это все хорошо должны понимать, промайдановские силы, проукраинские в том числе. Уверен, что они это понимают, но есть еще и фактор эгоизма - понимают ли они, что расшатывание украинской государственности является опасным? Да, понимают. Но им хочется вернуться в политическую работу", - сказал Аваков.
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Говоря о популярности Стерненко среди молодежи, Аваков выразил мнение, что в Украине подменены понятия настоящих героев и героев "искусственных".
"Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря. Если говорим о том же Стерненко... в чем же его героизм? Может он на фронте был? Может он в самые тяжелые моменты на Майдане в 2013-2014 году был? Нет. Он появился на самом финише Майдана, они об этом сами говорят. Он отличился в различных протестах под разными офисами с острой критикой. Или, может у него есть опыт каких-то хороших свершений? Я не хочу верить лозунгам и не хочу верить маскам и мифам. Я хочу видеть конкретику", - высказался министр.
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Глава МВД отметил, что уголовные дела против Стерненко "удивительно быстро побежали вперед".
"Нет идеальных людей и идеального общества. Судебная система такая, какая есть. Возможно, это и порождает кризис справедливости... Определённые силы стимулировали этот шаг (вынесение приговора, - Ред.)" - сказал Аваков.
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оккупантов
1. Сабаков - азербайжанський вірмен-приблуда, якого в Україну привіз папік-ара. Настільки ненавидить Україну, що навіть надрукований українською мовою текст прочитати не може.
2. Бенядиктова.Не треба навіть досліджувати біографію цієї проКурви - лице бурятки саме все каже. А діла тим більше.
3. Літінант фальшивий Баканов Ванька. Криворіжський квартальний рускамірський виродок, шабес-гой ЗЕлупин. Розвалює СБУ вслід за папєрєдніками до фундаменту.
4. Про "суддівський корпус", крім руска-монгольських матюків, нема слів. Якого, чи яку, не візьми - зразок морального падіння людини. Такі судисти, схоже, вже народжуються від якихось покручів з урізаною ДНК, з якої видалені елементи совісті, честі та сорому.
І так якого не візьми! Від рядового мусора до мерзоти на посадах міністрів, генпрокурвів та інших "достойників". Суцільна рускамірська погань, ненависники України і українців!
И Аваков и Зеля узнали о приговоре в день его вынесения!
Кому вы рассказываете такие сказки?.
Безумовно, віримо, знаємо що вони не знали про це і не мають до цього ніякого відношення. Та цей міністр досі нічого не знає і не чув про вбивство Сашка Білого, преЗЕдент нічого не чув і не знає про зраду і зрив операції проти вагнерівців, про виселення із будинку і зняття охорони з ексначальника ГУР Василя Бурби, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів у Білорусі. Він, в своєму віртуально смартфонно-тренажерному та ненажерно-хуцповому світі всеосяжного перемир'я нічого не знає про те що вчора ЗНОВУ маємо втрати, дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі...
Приговор Стерненко - это политическое преследование.
Русский разведчик Портнов, олицетворение беспредела в правозащитной системе, сделал за две недели двухходовочку. Через подконтрольного судью - вынес приговор Стерненко. И вот, истекает срок производства по его дружку Татарову. Теперь тот может спокойно ходить на работу. Для него тяжелые времена закончились. Отмазали. Портнов снова показал всем, кто в доме хозяин.
Еще вчера Зеленский на открытии форума «Украина 30. Реформа правосудия» так хорошо рассказывал, что его команда таки сделает реформу.
Вот и сделали - отмазали Татарова, также, как и посадили Стерненко - по беспределу. В прошлом году назначили Генпрокурору Ирине Венедиктовой в замы человека Портнова - Алексея Симоненко
Когда Максим Микитась пошел на сотрудничество со следствием и дал показания на Татарова об аферах с квартирами Нацгвардии, казалось бы, что Татарову крышка, но не тут то было. По ходатайству адвокатов Татарова Печерский суд вынес постановление о передаче этого дела от НАБУ в СБУ. Нарушив КПК, где четко указано, что такие дела ведет НАБУ. Офис генпрокурора выполнил это странное решение. Мало того, опасаясь, что САП и НАБУ через ВАКС отменят это решение Венедиктова оперативно организовала жалобу в Киевский апелляционный суд. Киевский апелляционный суд в турборежиме рассмотрел жалобы и отклонил их, оставив в силе решение Печерского суда. Затем и Верховный суд подыграл Портнову-Ермаку, не приняв к производству кассационные жалобы. И решение Печерского суда осталось в силе. Все три инстанции прошли за 10 дней. Красота. Здесь годами ждут, а тут турборежим.
Потому что сотрудничали три внешние команды: Офис президента Офис генпрокурора и адвокаты Татарова - и три суда: Печерский, Апелляционный и Верховный. Все играли за Татарова.