Рада примет закон, позволяющий при обострении на Донбассе за сутки призвать резервистов, - "слуга народа" Завитневич

Верховная Рада намерена принять во втором чтении законопроект о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов. Этот закон позволит в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

Об этом сообщил журналистам руководитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Речь идет о законопроекте №3553.

"Законопроект касается введения нового вида службы, предусматривающего контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период, - Ред.)... Этот инструмент позволит очень оперативно на протяжение суток в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже имеющийся резерв", - отметил парламентарий.

По словам Завитневича, в этот резерв войдёт небольшая группа граждан, "которые уже отслужили, имеют боевой опыт". В связи с этим, он подчеркнул, что мобилизация и формирование оперативного резерва имеют существенное отличие.

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Вместе с тем законопроект предлагает реформировать местные органы воинского управления путем создания на базе военных комиссариатов соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Также документ предлагает усовершенствовать порядок осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе ведение воинского учета резервистов.

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"Будет введен электронный программный продукт, который принят в конце 2019 года, - это автоматизированная система "Оберег", которая даст возможность объединить этот электронный реестр военнослужащих с другими реестрами в государстве", - уточнил Завитневич.

Как сообщалось, Верховная Рада 15 сентября 2020 года приняла законопроект №3553 в первом чтении.