Рада примет закон, позволяющий при обострении на Донбассе за сутки призвать резервистов, - "слуга народа" Завитневич
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Верховная Рада намерена принять во втором чтении законопроект о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов. Этот закон позволит в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.
Об этом сообщил журналистам руководитель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Речь идет о законопроекте №3553.
"Законопроект касается введения нового вида службы, предусматривающего контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период, - Ред.)... Этот инструмент позволит очень оперативно на протяжение суток в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже имеющийся резерв", - отметил парламентарий.
По словам Завитневича, в этот резерв войдёт небольшая группа граждан, "которые уже отслужили, имеют боевой опыт". В связи с этим, он подчеркнул, что мобилизация и формирование оперативного резерва имеют существенное отличие.
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Вместе с тем законопроект предлагает реформировать местные органы воинского управления путем создания на базе военных комиссариатов соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Также документ предлагает усовершенствовать порядок осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе ведение воинского учета резервистов.
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"Будет введен электронный программный продукт, который принят в конце 2019 года, - это автоматизированная система "Оберег", которая даст возможность объединить этот электронный реестр военнослужащих с другими реестрами в государстве", - уточнил Завитневич.
Как сообщалось, Верховная Рада 15 сентября 2020 года приняла законопроект №3553 в первом чтении.
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а там какое никакое ружо дадут!
мобилизация требует отдельной постановы ВР
а тут предлагают обойтись без этого
причем написано "в особый период". а что за особый период? а х.з. мутно как все у зеленых бабуинов
Про це рішення заступник міністра оборони Олександр Миронюк розповів Defense Expres.
Зокрема він зазначив, що в Збройних силах України зараз є потреба в оновленні 122-мм реактивних систем залпового вогню радянського виробництва «Град». Водночас в Україні є дві, фактично, конкуруючи розробки: «Верба» від ХКБМ та «Берест» від Шепетівського ремонтного заводу.
За його словами, кожна з них має свої ефективні рішення, тому в Міноборони вважають, що найкращим рішенням буде об'єднати їх - взяти напрацювання з автоматизації з «Верби» та інтегрувати їх з бойовою частиною «Берста», яка має більшу вогневу потужність.
Необхідно зазначити, що БМ-21У «Верба» є модернізацією «Града» шляхом встановлення вже існуючої бойової частини на шасі КрАЗ-6322 та додаванням ряду навігаційних та автоматизованих систем. Тобто «Верба» використовує стару радянську бойову частину. Саме в такому вигляді «Верба» була прийнята на озброєння у 2019 році, а також анонсований початок її серійного виробництва на Шепетівському ремонтному заводі.
Своєю чергою, на БМ-21УМ «Берест» використано нову бойову частину, яка виготовляється на вітчизняних потужностях. Що більше, ця РСЗВ має більшу кількість напрямних - 50, замість 40. А у якості шасі використано КрАЗ-5401НЕ.
В обох випадках серійне виготовлення КрАЗівського шасі зараз залишається під питанням через процедуру банкрутства та автомобільного заводу. Тому для нової РСЗВ буде обрано інше шасі, яке буде уніфіковано у рамках запланованого переходу на єдину мультиплатформу (із різною колісною формулою) для всіх комплексів та систем ракетних військ та артилерії ЗСУ.
В Берлинской операции СССР потерял миллион человек, хотя Берлин защищали по большей части нестроевые войска (старики, дети и французские нацисты-добровольцы).
Если кремлевский маньяк полезет дальше в Украину, ее должны иметь возможность защищать все, кто хочет, те кто когда-то прошел военную подготовку, должны иметь возможность восстановить ее в нормальных условиях, несмотря на старческие болячки, а молодняк, который не служил, и не будет служить по разным причинам, должен иметь возможность ее приобрести.
Это значительно усилит резерв, иначе многие люди, желающие защитить свою землю, не смогут этого сделать при вторжении.
у всех волн оперативного резерва(1-6),у каждого УБД есть предпиасание-в случае мобилизации/войны/особого положения-прибыть в пункт постоянной дислокации-т.е.в свою часть.и нахер эти сраные военкоматы.
под Добробаты наверно затачивают,шоб их как всегда в песдорез первыми послать.