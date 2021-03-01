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Новости Происшествия ДТП
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ДТП (7443) Арахамия (958) Дубинский Александр (413)

Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что внефракционный народный депутат Александр Дубинский в понедельник попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня он (Дубинский. - Ред.) попал в ДТП. Я сегодня ему звонил, спрашивал, нужна ли ему какая-то помощь, он сказал, что все нормально, чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев", - сказал Арахамия.

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский 1 марта около 6:20 утра попал в ДТП во Львовской области. Позже появились его снимки с места аварии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинский попал в ДТП во Львовской области. Автомобиль нардепа выехал на "встречку", - СМИ

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
"нажаль почувается гарно."
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01.03.2021 20:32
+13
горе то какое
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01.03.2021 20:31
+10
повторюсь !
г*ндон ! сначала ДТП устроил...
а теперь (казляре... как с гуся вода).. ваще расстроил..
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01.03.2021 20:34
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горе то какое
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01.03.2021 20:31 Ответить
своим то ходом. Ужас.
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01.03.2021 20:33 Ответить
Ага, пешком. Похудеет, наверное. Или ему с вертолета корм сбрасывают?
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01.03.2021 21:46 Ответить
Арахамія про Дубінського, який потрапив у ДТП: "Почувається добре, постраждалих немає, машина трохи побита, своїм ходом добирається до Києва" - Цензор.НЕТ 4978 жаль !
искренне жаль !

что вот так вот......
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01.03.2021 22:21 Ответить
Ужас, теперь только на метро.
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01.03.2021 20:32 Ответить
А кто-то переживал??
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01.03.2021 20:32 Ответить
так ара-хамия...прямо кушать не может
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01.03.2021 20:35 Ответить
Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 6322
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01.03.2021 20:47 Ответить
"нажаль почувается гарно."
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01.03.2021 20:32 Ответить
пешком?
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01.03.2021 20:33 Ответить
ничего, в гараже мамы еще 25 тачек
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01.03.2021 20:33 Ответить
у дубинеску черная полоса.... явно сглазил какой то чорт
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01.03.2021 20:33 Ответить
недосглазил ...
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01.03.2021 20:36 Ответить
Черта Байденом кличут.
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01.03.2021 21:47 Ответить
повторюсь !
г*ндон ! сначала ДТП устроил...
а теперь (казляре... как с гуся вода).. ваще расстроил..
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01.03.2021 20:34 Ответить
Лучше бы, конечно, наоборот. Тупой Собачий Рот побит, машина возвращается своим ходом.
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01.03.2021 20:41 Ответить
однозначно!!!
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01.03.2021 20:43 Ответить
Toйота 200, то вже бита, за ту ціну, що мама купувала вже не продать.
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01.03.2021 20:35 Ответить
ничё...они на ней в налоговую будут ездить...жалобить )))
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01.03.2021 20:37 Ответить
добирається..... Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 6515

Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 8376
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01.03.2021 20:36 Ответить
Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 6610

.
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01.03.2021 20:40 Ответить
Важность какая.Оно нам надо?...Лучше бы рассказал, как чувствуют себя раненые воины.
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01.03.2021 20:38 Ответить
Зараз 4-й канал ..! Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 4807
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01.03.2021 20:39 Ответить
нахер вместе с 4 каналом, фарион и дроздовым
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01.03.2021 20:44 Ответить
хто видав тупому собачому роту права?
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01.03.2021 20:40 Ответить
Пешком, всмысле?
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01.03.2021 20:41 Ответить
Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 2985
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01.03.2021 20:41 Ответить
Как открыто транжирят бюджетные деньги, заработанные другими,..для развлечений депутатов на совдеповский праздник
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01.03.2021 22:39 Ответить
а попытка №2 ? Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 2512
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01.03.2021 20:42 Ответить
Вже за кого за кого, але за цього козла ніхто не хвилюється.
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01.03.2021 20:47 Ответить
Машина Дубинского после аварии:
Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 6537
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01.03.2021 20:52 Ответить
То что мама любит.
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01.03.2021 21:00 Ответить
Вообще то псина бени коломойши должен гордиться, что удостоился персональных американских санкций, значит известный мудак, но обычно беда не приходит одна, тем более, сколько срани принесла эта гнида.
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01.03.2021 21:03 Ответить
Арахамия - лох! Какую помощь ты ему предлагал?
Один звонок и его мама тут как тут!
Льюис Хэмилтон у неё сидел бы на хвосте, а Феттель и Батон нервно курили бы....
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01.03.2021 21:03 Ответить
завтра в новостях "добирался своим ходом. на штанах не было катафотов. ночью несколько раз влезали ему в зад. єлє дотіліпав, ноги пошти не переставляє"
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01.03.2021 21:04 Ответить
"Саня любит скорость" Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 9951
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01.03.2021 21:11 Ответить
А мы так надеялись
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01.03.2021 21:18 Ответить
Так шкода що це падло не загинуло...
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01.03.2021 21:47 Ответить
він трохи людей покалічив.
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02.03.2021 02:01 Ответить
Жаль что не сдох!... Арахамія про Дубінського, який потрапив у ДТП: "Почувається добре, постраждалих немає, машина трохи побита, своїм ходом добирається до Києва" - Цензор.НЕТ 6631
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01.03.2021 22:27 Ответить
дуже шкода...
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01.03.2021 22:32 Ответить
ось тут в подробицях
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02.03.2021 02:00 Ответить
"...машина трохи побита, своїм ходом добирається до Києва..."

Краще було б якщо б машина була ціла, а Дубинський побитий.
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02.03.2021 05:08 Ответить
АраХамская уже подрабатывает
спикером у Дубинского!
Талант лизуна не спрячешь!
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02.03.2021 06:26 Ответить
Не "попал в аварию".а "спровоцировал аварию".Что,без протокола таки отпустили гниду?
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02.03.2021 08:39 Ответить
 
 