Делегациям государств-участников ОБСЕ представили "Крымскую платформу" и пригласили на первый саммит, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время онлайн-брифинга для делегаций государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представила цель, структуру и планы работы Крымской платформы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Отмечается, что Джапарова также призвала членов Организации принять активное участие в ее первом саммите, который пройдет 23 августа 2021 года в Киеве.
"Очень важно совместно искать ответы на весь комплекс последствий временной оккупации Крыма и держать эту проблему в постоянном поле зрения международного сообщества",- заявила Джапарова.
Помимо заместителя министра иностранных дел, в брифинге принимали участие также Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич и заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.
Антон Кориневич осветил широкий спектр нарушений прав человека и основных свобод российской оккупационной властью в Крыму.
Анатолий Петренко представил факты, подтверждающие продолжающуюся милитаризацию Россией временно оккупированного полуострова и Черноморско-Азовского региона, которая несет в себе угрозу для всего пространства ОБСЕ.
Иностранные партнеры подтвердили непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, решительно осудили нарушения прав человека в Крыму, его милитаризации, а также продвижение Россией дезинформации с целью сокрытия негативных последствий оккупации.
Напомним, 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы, который запланирован на 23 августа.
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