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Новости Политика Украины
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Аваков (3444) Медведчук (1755) Сурков (290)

Аваков о беседе Медведчука и Суркова: не последний разговор, там будет еще

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Аваков о беседе Медведчука и Суркова: не последний разговор, там будет еще

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что разговор бывшего помощника президента России Владислава Суркова и народного депутата Виктора Медведчука, запись которого обнародовал Цензор.НЕТ, не единичен, будут и новые записи.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Роль Медведчука тоже вылезает. Какие-то добрые люди взяли и опубликовали его разговор с Суровым. Мне, например, известно, что это не последний, там будут еще. И это потихоньку становится прозрачным и ясным", - сказал Аваков.

Глава МВД выразил мнение: "Медведчук - это цинизм нашей современной ситуации, воплощенный в конкретных вещах. Он получил силу за счёт разговора с Путиным, который является его кумом, и он эту силу здесь реализует. Поэтому он катализатор в любом вопросе".

Слушайте на Цензор.НЕТ: "Давай уже сделаем и будем двигаться, бл#" - Сурков и Медведчук в 2014 году обсуждают поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе. АУДИО+расшифровка

Аваков отметил: "когда президент Зеленский принял решение с открытым забралом сказать, что Медведчук, извините, классовый враг для украинцев, для меня это дорогого стоит".

По словам главы МВД, когда этот вопрос был поднят на СНБО, "он опасался до последнего момента, что это сорвется".

Напомним, ранее Цензор.НЕТ обнародовал запись разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе. В СБУ сообщили, что изучают опубликованные записи.

Также на Цензор.НЕТ: Медведчук прокомментировал запись вероятного разговора с Сурковым, которую опубликовал Цензор.НЕТ

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Аваков о беседе Медведчука и Суркова: не последний разговор, там будет еще - Цензор.НЕТ 9391
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01.03.2021 21:21
+13
Аваков о беседе Медведчука и Суркова: не последний разговор, там будет еще - Цензор.НЕТ 5115
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01.03.2021 21:19
+12
Так если примут закон то сразу же появятся вопросы к жене Зеленского за то что сдавала позиции наших военных и к самому Зеленскому за концерты в захваченной Горловке
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01.03.2021 21:24
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Правила форума Совет форумчан
и шо?(это, кстати, суржик по рабиновичу)
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01.03.2021 21:17 Ответить
сАбаков работает у ЗЕбени кочегаром-говнобросателем на вентилятор ? Аваков про бесіду Медведчука і Суркова: не остання розмова, там будуть ще - Цензор.НЕТ 6077
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01.03.2021 22:17 Ответить
А яке ж палєво на тих плівках, якщо то правда, для святого Петра...
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01.03.2021 21:18 Ответить
Аваков о беседе Медведчука и Суркова: не последний разговор, там будет еще - Цензор.НЕТ 9391
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01.03.2021 21:21 Ответить
А продажі ;слуґа народа; та ;ліґа смєха; кацапам то вже перемога?
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01.03.2021 21:27 Ответить
А Крим чий, бостууга?
І купувати в РФ електроенергію, це таки зрада чи перемога?
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01.03.2021 21:33 Ответить
Посадки пособников российских оккупантов будут на веснi? Или только очередные разговоры? Там он Рабинович в открытую форсит пикчи с Украиной без Крыма? Снова не последний разговор?
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01.03.2021 21:19 Ответить
Какие посадки? Они даже ни одну его компанию не закрыли, он и дальше получают огромную прибыль со своих компаний в Украине
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01.03.2021 21:22 Ответить
Аваков о беседе Медведчука и Суркова: не последний разговор, там будет еще - Цензор.НЕТ 5115
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01.03.2021 21:19 Ответить
А порошенко вообще владел фабрикой в росии во время войны. зрада или нет?
а тут комуналка. смешно. про пороха пиши. где фабрика, а где комуналка???!!!
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02.03.2021 11:37 Ответить
Как хорошо и удобно всем, когда нет закона про коллаборационизм!
Через год-два, любой политикан на дебильном телешоу, будет рассказывать, что он знал и он предупреждал, но его никто не слушал!
А министр МВД уже сейчас спокойно говорить о диалоге медведчука с "той стороной" (и глава СБУ может).
И никакой ответственности!
Бесконечные возможности для манипуляций, пиара и никакой ответственности!
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01.03.2021 21:21 Ответить
100%
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01.03.2021 21:23 Ответить
Так если примут закон то сразу же появятся вопросы к жене Зеленского за то что сдавала позиции наших военных и к самому Зеленскому за концерты в захваченной Горловке
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01.03.2021 21:24 Ответить
Не появятся.
Закон обратной силы не имеет.
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01.03.2021 21:26 Ответить
тільки не потрібно забувати, що закону "Про колабораціонізм" в минулій Верховній раді активно протидіяла група депутатів з Народного фронту, яких називали "харківські", і яких тоді очолював Антон Геращенко (причина - їхні ватні виборці...). Саме через цю групу коаліція БПП+НФ в минулій ВР не змогла це закондавство "протягнути".
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02.03.2021 00:10 Ответить
незабаром дізнаємось, що всі були готові за гроші продати Україну... і то не всі дізнаються, особливо хворі на голову будуть вірити в ідолів ще.
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01.03.2021 21:28 Ответить
Ви вже про Байдена-Порошенко "плівки" крутили ...

Борис Кушнірук

Коментар щодо одного, дуже примітивного, фейку проти Петра Порошенка

Мене постійно хтось з ФБ друзів чи читачів просить прокоментувати ту чи іншу подію. Причому, вони впевнені, що я майже зобов'язаний це робити.

Але у мене не завжди є час та бажання коментувати все, що, можливо, того потребує.
Так, наприклад, я не дуже хотів витрачати час на розлоге коментування вкидування в інформпростір "запису розмови Медведчук-Сурков".
Бо добре розумів, що цей "запис" оприлюднений лише з однією метою - ще трохи вилити інформаційного лайна на Петра Порошенка.
Але сьогодні мені довелося влізти у дискусію з одним відносно популярним блогером, який коментував цей "запис", з відповідним "праведним" гнівом на адресу пана Порошенка.

Я ставлю слова "запис розмови" у лапки, бо, насправді, він є фейковими.
Причому, схоже, йдеться не просто про компіляцію різних розмов Медведчука та Суркова, а про змонтований з електронним фальшуванням голосів фейк.
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01.03.2021 21:38 Ответить
Чому так впевнено я стверджую, що йдеться про фейк, свідомо створений та поширений?

Для цього висновку достатньо проаналізувати декілька аспектів цього "запису розмови".

Спочатку - коли ця "розмова" відбувалася?

Під час "розмови" Медведчук каже Суркову: "вчора дзвонив президенту в Австралію".


Президент Петро Порошенко знаходився з візитом в Австралії 11-12 грудня 2014 року.
Таким чином, ця "розмова між Медведчуком та Сурковим" мала відбутися 12-13 грудня 2014 року.

Трохи згодом під час цієї "розмови" Медведчука з Сурковим йде наступний діалог:

"Медведчук: Слухай, ще в одну авантюру мене хочуть втягти.

Сурков: Чого?

Медведчук: Дивись, запропонував наш шановний Петре Олексійовичу, і це було підтримано Володимиром Володимировичем, взяти участь у звільненні полонених. Мені. Тобто він готовий дати мені мандат.

Сурков: Ну, так. Я знаю, що ти там ... можеш грати, так. І чого в підсумку?

Медведчук: Ну нічого, я чекаю мандат. (Сміється)

Сурков: Давай-давай, забирай-забирай".
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01.03.2021 21:39 Ответить
І тут ті, хто фактично заради цієї частини розмови весь цей фейк готували, потрапляють у пастку неспівпадіння часу подій.

Річ у тім, що інформація про включення Медведчука у склад ТКГ була оприлюднена ще у червні 2014 року. І це кожен може перевірити просто задавши пошук разом трьох прізвищ "Порошенко Меркель Медведчук", наприклад, наведу такі посилання, хоча, насправді, їх значно більше:

https://politics.segodnya.ua/politics/poroshenko-soglasilsya-privlech-medvedchuka-k-peregovoram-v-donbasse-531715.html?fbclid=IwAR2cSWSiXPv7qUt0fK7pdu8ZINxndTxok4Uaw3dxLaGlfKi_aIUq-USqeEE

https://www.pravda.com.ua/news/2014/06/25/7030140/

https://zn.ua/POLITICS/merkel-predlozhila-vvesti-medvedchuka-v-peregovory-kontaktnoy-gruppy-razgovor-s-poroshenko-ollandom-i-putinym-147828_.html?fbclid=IwAR11jTdRZxQ0B4foHNIO9UnQHUDOcjXwIdrsMDzfGZEKv7IcVKuyVS9p_js
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01.03.2021 21:40 Ответить
Отже, ця інформація пресслужбою Президента Порошенка була оприлюднена ще 25 червня 2014 року. Саме з посиланням на повідомлення пресслужби Президента України наведені мною цілком респектабельні видання ("Інтерфакс", "УНІАН", "Українська правда", "Сегодня", "Дзеркало тижня"), тоді поширили цю інформацію.

Але згідно із "записом розмови" Медведчук повідомляє про це Суркову 12-13 грудня 2014 року. Ще і поради питає, чи є сенс йому цим займатися.
Тобто, минуло вже півроку, коли ця інформація була вже поширена українськими ЗМІ, а Медведчук повідомляє Суркову "новину". Цікаво, кого за таких обставин творці цього "запису" ідіотом вважають - Медведчука чи Суркова, чи зразу обох?

Але наші "незалежні блогери", які включилися у поширення та коментування цього фейку, кажуть, ну добре, щось тут не так. Але все ж таки, це Порошенко запропонував кандидатуру Медведчука, а його пресслужба просто приписала це Меркель.
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01.03.2021 21:41 Ответить
У цьому випадку і ці "незалежні" блогери, і творці цього запису не сповна розумом вважають Петра Порошенка.
Бо потрібно зовсім не розумітися на дипломатії та міжнародних зносинах, щоби уявити, що його пресслужба видає відверто недостовірну інформацію зі згадуванням канцлера Німеччини пані Меркель, підтримка якої вкрай потрібна і самому Президенту Петру Порошенко і Україні.

Поширення недостовірної інформації неминуче обернулося би дипломатичним скандалом прямо тоді, причому, з офіційним запереченням з боку уряду Німеччини, чи, щонайменше, посольства цієї держави в Україні. Нічого гіршого для стосунків Порошенка з пані Меркель, мабуть, вигадати тоді було б неможливо.

Схоже, творці цього фейку, за яким стирчать вуха "Офісу" на Банковій, рівень професійних знань та розумових здібностей Петра Порошенка прирівнюють до свого рівня.
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01.03.2021 21:42 Ответить
так сам Соєвий , так і не спростував це все ... Отже це - все чиста правда ! Аваков про бесіду Медведчука і Суркова: не остання розмова, там будуть ще - Цензор.НЕТ 2266
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01.03.2021 21:44 Ответить
У вас самих не вистачає мізків зрозуміти, що це фейк?
То читайте, розумні люди розклали по поличках.
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01.03.2021 21:46 Ответить
звісно , що це все правда - бо інакше б вже всі причетні , до цього , побігли до суду ...
А так - сказати нічого , бо це все чиста правда ! Чи хтось думає , що ЦН став би постити фейки ? Якщо так - висловлюйте претензії адміністрації сайту ...
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01.03.2021 21:51 Ответить
Покладусь на суд Божий та кармічні закони...
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01.03.2021 21:57 Ответить
Порошенко крёстный отец возвращения Медведчука в большую политику.
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01.03.2021 21:54 Ответить
Совіну до Меркель недалеко, нехай спитає її хто його повертав.
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01.03.2021 21:59 Ответить
Порошенко надеялся, что если он даст возможность восстановиться пророссийским силам после Майдана, Путин пойдёт на определённые уступки по Донбассу. Медведчук- идеальный кандидат для такого компромисса. Хорошо и давно знаком как с Порошенко, так и с Путином. Фрау Меркель тут сбоку~припёку
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01.03.2021 22:28 Ответить
Вау! Ви читаєте чужі думки?
Тоді розкажіть, що насправді думав Зеленський навесні 2019, коли на шостому році кривавої війни вважав, що війна не закінчується тому, що цього не хоче Порошенко?
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01.03.2021 22:47 Ответить
Георгий Совин - "Фрау Меркель тут сбоку~припёку"

Аваков про бесіду Медведчука і Суркова: не остання розмова, там будуть ще - Цензор.НЕТ 6193
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01.03.2021 23:30 Ответить
кацапа,щоб ты ото в украинских делах саоброжал? Аваков про бесіду Медведчука і Суркова: не остання розмова, там будуть ще - Цензор.НЕТ 6044
сиди ровно на бутылке и не крутись по сторонам
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01.03.2021 22:04 Ответить
Аваков про бесіду Медведчука і Суркова: не остання розмова, там будуть ще - Цензор.НЕТ 9071
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01.03.2021 21:50 Ответить
Мы послушаем,что зекретин расскажет,когда про него и операцию "вагнеровцев" покажут фильм -расследование всему миру)
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01.03.2021 21:51 Ответить
бред, медведчук сказал что будет заниматься освобождением пленных, а в июне речь шла о его участии в переговорах. Почему нет опровержения этого разговора от медведчука?
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01.03.2021 21:52 Ответить
треба не забуватись коли саме була створена ця "мінська група" - якщо хтось забув в липні 2014 ...
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01.03.2021 21:54 Ответить
Автор посту відповідав на подібний закид в коментарях.

Борис Кушнірук




Медведчука в ТКГ, за інформацією поширеною 25 червня 2014 року у тому числі УП, включили саме для переговорів щодо обміну полоненими. Прочитайте текст повідомлення на УП.
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01.03.2021 22:15 Ответить
и петя также не опроверг
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01.03.2021 21:53 Ответить
"также" як хто?
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01.03.2021 22:00 Ответить
Мало того, рекламують не тільки "незалежні блогери", але безпосередньо осередки Зе і за гроші. Так є от така платна реклама на Фейсбуці
Аваков про бесіду Медведчука і Суркова: не остання розмова, там будуть ще - Цензор.НЕТ 8390
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01.03.2021 21:56 Ответить
Шо снова такая же лажа?)))зесрань,вы хоть под даты подстраивайтесь,а то первые совсем уж позорно сделаны,тем более современные возможности позволяют сделать более менее правдиво,а не так...
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01.03.2021 21:39 Ответить
Кстати,сказали,что первая часть фильма,про то как зекретин сливал пуйлу операцию по вагнеровцам,выйдет на днях!запасаемся попкорном
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01.03.2021 21:43 Ответить
Аваков про бесіду Медведчука і Суркова: не остання розмова, там будуть ще - Цензор.НЕТ 3815
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02.03.2021 00:41 Ответить
будут еще пленки. тоже склеенные?
ничему деркач не учит... ну ну
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01.03.2021 21:47 Ответить
Активи колишнього президента України Віктора Януковича та наближених до нього осіб лишатимуться замороженими у Швейцарії ще максимум три роки.
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01.03.2021 21:49 Ответить
Семен Семенченко
4 год ·
Україна арештувала i тепер має можливість управляти і отримувати дохід від майна екс міністра внутрішніх справ уряду Януковича Віталія Захарченка. Про це сьогодні повідомили в ДБР. Серед цих активів 3 квартири, 4 житлових будинки, 6 машиномісць (паркінгів), 24 земельні ділянки, сукупна вартість яких перевищує 1,4 мільярда гривень. Шкода що це чомусь було неможливо при каденції Порошенка (колишнього колеги В.Захарченко по уряду Януковича - Азарова). «Меркель не веліла», Путін міг «ще більше напасти», Захарченко «сидів під плінтусом як миша», Байден «не тримав»Петра «за яйця» і тупо «не було повноважень». Нажаль...
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01.03.2021 21:55 Ответить
расскажи тупому семену что этот арест произошел в ходе следствия по делу о "финансировании министром захарченко преступной группировки созданной януковичем". прочитай еще раз. еще раз. это фабула дела. ты реально думаешь что оно имеет перспективы?
а арест - всего лишь запрет на любое отчуждение. а знаешь зачем? а чтобы его имущество теперь не попало в обеспечение по перспективному делу по расстрелу майдана. а так да ты с насинням умные а все остальные дураки
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01.03.2021 22:10 Ответить
Шо ? Знову ? Чи Костя газету дворічної давнини прочитав ?
13.02.2019 Суд знову наклав арешт на майно екс-глави МВС Захарченка

"Як повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на постанову суду від 7 лютого в Єдиному держреєстрі судових рішень, йдеться про 20 земельних ділянок, три будинки, квартиру і два машиномісця в Києві, Київській і Донецькій областях."
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01.03.2021 23:22 Ответить
"Не бери на понт, мусор!"©
Как-то уже было, когда мудак Аваков на брифинге потрясал какими-то бумаженциями, называя их неопровержимыми уликами в отношении главы ГСНС Бочковского. А последняя строка в разделе "Трудовая деятельность" статьи Википедии о Бочковском выглядит так:
"26 апреля 2018 года по решению суда оправдан и восстановлён в должности."
Это значит, что Бочковскому, как минимум, выплатили денежное содержание за вынужденный прогул (3 года), а, как максимум - платят по сей день (это ж Украина, тут и нетакое возможно).
Только Медведчук - это не Бочковский - если Аваков переусердствует или ошибётся, может оказаться нахлобученным голой жопой на вершину Арарата.
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01.03.2021 21:58 Ответить
За "розмови з Байденом" уже отримали на горіхи, але зупинитися ця Зе-срань не може.
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01.03.2021 22:01 Ответить
Кто бы сомневался.
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01.03.2021 22:15 Ответить
Учора подивилась підсумкову тижневу передачу на каналі АхмєтоваУкраїна 24 від свєточа ліберальної журналістика Евгенія Кисєльва . Повнне обожнювання влади Зеленського, що він робив ще й на Прямому, повне "апусканіє" Медведчука та "васторг" від успіхів Вовки у боротьбі з ним , й пряме посилання на ці прослуховування на майбутні неприємності для Порошенка . Підспівува йому бувший член команди Пороха й короткочасний ЧЛЕН команди Вовки - Олександр Данилюк . Цей данилюк не викисає зараз від Шустреа й взагалі з каналів Ахметова. Висновок- олігархи України взяли Буратіну підв ласне опікування й просування на вибори , захоплюючи патріотичний електорат. Почали з "" у вакцинаціїї ... Там ще Смґшко не викисає , ну мабуть підуть усі за списком від Ляшка до Юлі.
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01.03.2021 22:23 Ответить
Аваков звичайно з ними й його нацжони теж! (судячи з війни проти Стерненка)
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01.03.2021 22:25 Ответить
Є дві відомі особи "Олександр Данилюк". До речі, обидва балотувались в 2019-му в президенти. Один - сотник Майдану, сотні Правого Сектору, радник колишнього міністра оборони Гелетея.. Другий - колишній міністр фінансів, короткочасний секретар РНБО.
Їх треба розрізняти. В них кардинально різниться політичне кредо.
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02.03.2021 00:20 Ответить
Медведчук,-класовий ворог для Авака....
Вибачте,але ці обидва персонажі-ОДНОГО КЛАСУ-олігархи.Тобто люди.які використовують державу,вплив на державні інституції,для власного збагачення !
Чому я маю розбиратись в сортах гвна ?
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01.03.2021 23:12 Ответить
Иными словами - сделаем всё возможное, чтобы отвлечь ваше внимание от фильма-расследования Bellingcat об операции по поимке вагнеровцев, сорванной предателями из властной верхушки Украины.
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01.03.2021 23:22 Ответить
Гы == "Какие-то хорошие люди взяли и опубликовали этот его разговор с Сурковым. Мне, например, известно, что это не последний разговор, там будет еще. Это тоже потихоньку становится прозрачным и ясным", - сказал Аваков.

Он напомнил, что разговор происходил в декабре 2014 года - между боями за Иловайск и за Дебальцево. По мнению Авакова, Медведчук хотел на фоне ситуации на Донбассе вернуться к власти.

Также министр заявил, что Медведчуку помог вернуть политическое влияние пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Петр Алексеевич тогда сделал такой выбор: он попытался обуздать этот механизм. Решил, что на этом его эгоизме он решит какие-то свои проблемы. И дал Медведчуку силу, которой тот не имел. Кем Медведчук был после революции? Где? Нигде", - считает глава МВД.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/avakov-anonsiroval-poyavlenie-novyh-plenok-medvedchuka-surkova-1542071.html Аваков про бесіду Медведчука і Суркова: не остання розмова, там будуть ще - Цензор.НЕТ 366
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01.03.2021 23:36 Ответить
Медведчук повідомляє 12-13 грудня 2014-го року суркову новину. Йому запропонували увійти до складу ТКГ. Але вже майже півроку, як ця інформація вже поширена українськими ЗМІ. Цікаво, кого за таких обставин творці цього "запису" ідіотами вважають?
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02.03.2021 00:08 Ответить
Я прогнозую, що частина "пльонок" можуть дискредитувати і Зе.
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02.03.2021 00:15 Ответить
Кто-то опубликовал. Не я. Но будут еще публикации.

вообще не палится черт
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02.03.2021 00:20 Ответить
Мне не интересен звиздеж двух ублюдков-шестерок м+с, набивающих себе цену друг перед другом.

Я вижу ФАКТЫ : при Порохе медведчук был НИКТО и НИГДЕ, его Порох использовал и выкинул!
А при осле оманском мертвечук депутат, руководитель паламентской партии и фракции и от имени Рады шляется в кацапскую думу и к х-лу с официальными визитами, ДВА года из телевизора не вылезал---при Порохе это мертвое чмо никто и не видел, и не слышал!
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02.03.2021 00:51 Ответить
а де ж ти ...андон дірявий раніше був увесь цей час, якщо відомо за всі ці розмови?
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02.03.2021 07:26 Ответить
Читайте твори С.Бандери і дійте.
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02.03.2021 08:30 Ответить
 
 