Аваков о беседе Медведчука и Суркова: не последний разговор, там будет еще
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что разговор бывшего помощника президента России Владислава Суркова и народного депутата Виктора Медведчука, запись которого обнародовал Цензор.НЕТ, не единичен, будут и новые записи.
Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Роль Медведчука тоже вылезает. Какие-то добрые люди взяли и опубликовали его разговор с Суровым. Мне, например, известно, что это не последний, там будут еще. И это потихоньку становится прозрачным и ясным", - сказал Аваков.
Глава МВД выразил мнение: "Медведчук - это цинизм нашей современной ситуации, воплощенный в конкретных вещах. Он получил силу за счёт разговора с Путиным, который является его кумом, и он эту силу здесь реализует. Поэтому он катализатор в любом вопросе".
Слушайте на Цензор.НЕТ: "Давай уже сделаем и будем двигаться, бл#" - Сурков и Медведчук в 2014 году обсуждают поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе. АУДИО+расшифровка
Аваков отметил: "когда президент Зеленский принял решение с открытым забралом сказать, что Медведчук, извините, классовый враг для украинцев, для меня это дорогого стоит".
По словам главы МВД, когда этот вопрос был поднят на СНБО, "он опасался до последнего момента, что это сорвется".
Напомним, ранее Цензор.НЕТ обнародовал запись разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе. В СБУ сообщили, что изучают опубликованные записи.
Также на Цензор.НЕТ: Медведчук прокомментировал запись вероятного разговора с Сурковым, которую опубликовал Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
І купувати в РФ електроенергію, це таки зрада чи перемога?
а тут комуналка. смешно. про пороха пиши. где фабрика, а где комуналка???!!!
Через год-два, любой политикан на дебильном телешоу, будет рассказывать, что он знал и он предупреждал, но его никто не слушал!
А министр МВД уже сейчас спокойно говорить о диалоге медведчука с "той стороной" (и глава СБУ может).
И никакой ответственности!
Бесконечные возможности для манипуляций, пиара и никакой ответственности!
Закон обратной силы не имеет.
Борис Кушнірук
Коментар щодо одного, дуже примітивного, фейку проти Петра Порошенка
Мене постійно хтось з ФБ друзів чи читачів просить прокоментувати ту чи іншу подію. Причому, вони впевнені, що я майже зобов'язаний це робити.
Але у мене не завжди є час та бажання коментувати все, що, можливо, того потребує.
Так, наприклад, я не дуже хотів витрачати час на розлоге коментування вкидування в інформпростір "запису розмови Медведчук-Сурков".
Бо добре розумів, що цей "запис" оприлюднений лише з однією метою - ще трохи вилити інформаційного лайна на Петра Порошенка.
Але сьогодні мені довелося влізти у дискусію з одним відносно популярним блогером, який коментував цей "запис", з відповідним "праведним" гнівом на адресу пана Порошенка.
Я ставлю слова "запис розмови" у лапки, бо, насправді, він є фейковими.
Причому, схоже, йдеться не просто про компіляцію різних розмов Медведчука та Суркова, а про змонтований з електронним фальшуванням голосів фейк.
Для цього висновку достатньо проаналізувати декілька аспектів цього "запису розмови".
Спочатку - коли ця "розмова" відбувалася?
Під час "розмови" Медведчук каже Суркову: "вчора дзвонив президенту в Австралію".
Президент Петро Порошенко знаходився з візитом в Австралії 11-12 грудня 2014 року.
Таким чином, ця "розмова між Медведчуком та Сурковим" мала відбутися 12-13 грудня 2014 року.
Трохи згодом під час цієї "розмови" Медведчука з Сурковим йде наступний діалог:
"Медведчук: Слухай, ще в одну авантюру мене хочуть втягти.
Сурков: Чого?
Медведчук: Дивись, запропонував наш шановний Петре Олексійовичу, і це було підтримано Володимиром Володимировичем, взяти участь у звільненні полонених. Мені. Тобто він готовий дати мені мандат.
Сурков: Ну, так. Я знаю, що ти там ... можеш грати, так. І чого в підсумку?
Медведчук: Ну нічого, я чекаю мандат. (Сміється)
Сурков: Давай-давай, забирай-забирай".
Річ у тім, що інформація про включення Медведчука у склад ТКГ була оприлюднена ще у червні 2014 року. І це кожен може перевірити просто задавши пошук разом трьох прізвищ "Порошенко Меркель Медведчук", наприклад, наведу такі посилання, хоча, насправді, їх значно більше:
https://politics.segodnya.ua/politics/poroshenko-soglasilsya-privlech-medvedchuka-k-peregovoram-v-donbasse-531715.html?fbclid=IwAR2cSWSiXPv7qUt0fK7pdu8ZINxndTxok4Uaw3dxLaGlfKi_aIUq-USqeEE
https://www.pravda.com.ua/news/2014/06/25/7030140/
https://zn.ua/POLITICS/merkel-predlozhila-vvesti-medvedchuka-v-peregovory-kontaktnoy-gruppy-razgovor-s-poroshenko-ollandom-i-putinym-147828_.html?fbclid=IwAR11jTdRZxQ0B4foHNIO9UnQHUDOcjXwIdrsMDzfGZEKv7IcVKuyVS9p_js
Але згідно із "записом розмови" Медведчук повідомляє про це Суркову 12-13 грудня 2014 року. Ще і поради питає, чи є сенс йому цим займатися.
Тобто, минуло вже півроку, коли ця інформація була вже поширена українськими ЗМІ, а Медведчук повідомляє Суркову "новину". Цікаво, кого за таких обставин творці цього "запису" ідіотом вважають - Медведчука чи Суркова, чи зразу обох?
Але наші "незалежні блогери", які включилися у поширення та коментування цього фейку, кажуть, ну добре, щось тут не так. Але все ж таки, це Порошенко запропонував кандидатуру Медведчука, а його пресслужба просто приписала це Меркель.
Бо потрібно зовсім не розумітися на дипломатії та міжнародних зносинах, щоби уявити, що його пресслужба видає відверто недостовірну інформацію зі згадуванням канцлера Німеччини пані Меркель, підтримка якої вкрай потрібна і самому Президенту Петру Порошенко і Україні.
Поширення недостовірної інформації неминуче обернулося би дипломатичним скандалом прямо тоді, причому, з офіційним запереченням з боку уряду Німеччини, чи, щонайменше, посольства цієї держави в Україні. Нічого гіршого для стосунків Порошенка з пані Меркель, мабуть, вигадати тоді було б неможливо.
Схоже, творці цього фейку, за яким стирчать вуха "Офісу" на Банковій, рівень професійних знань та розумових здібностей Петра Порошенка прирівнюють до свого рівня.
То читайте, розумні люди розклали по поличках.
А так - сказати нічого , бо це все чиста правда ! Чи хтось думає , що ЦН став би постити фейки ? Якщо так - висловлюйте претензії адміністрації сайту ...
Тоді розкажіть, що насправді думав Зеленський навесні 2019, коли на шостому році кривавої війни вважав, що війна не закінчується тому, що цього не хоче Порошенко?
сиди ровно на бутылке и не крутись по сторонам
Борис Кушнірук
Медведчука в ТКГ, за інформацією поширеною 25 червня 2014 року у тому числі УП, включили саме для переговорів щодо обміну полоненими. Прочитайте текст повідомлення на УП.
ничему деркач не учит... ну ну
4 год ·
Україна арештувала i тепер має можливість управляти і отримувати дохід від майна екс міністра внутрішніх справ уряду Януковича Віталія Захарченка. Про це сьогодні повідомили в ДБР. Серед цих активів 3 квартири, 4 житлових будинки, 6 машиномісць (паркінгів), 24 земельні ділянки, сукупна вартість яких перевищує 1,4 мільярда гривень. Шкода що це чомусь було неможливо при каденції Порошенка (колишнього колеги В.Захарченко по уряду Януковича - Азарова). «Меркель не веліла», Путін міг «ще більше напасти», Захарченко «сидів під плінтусом як миша», Байден «не тримав»Петра «за яйця» і тупо «не було повноважень». Нажаль...
а арест - всего лишь запрет на любое отчуждение. а знаешь зачем? а чтобы его имущество теперь не попало в обеспечение по перспективному делу по расстрелу майдана. а так да ты с насинням умные а все остальные дураки
13.02.2019 Суд знову наклав арешт на майно екс-глави МВС Захарченка
"Як повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на постанову суду від 7 лютого в Єдиному держреєстрі судових рішень, йдеться про 20 земельних ділянок, три будинки, квартиру і два машиномісця в Києві, Київській і Донецькій областях."
Как-то уже было, когда мудак Аваков на брифинге потрясал какими-то бумаженциями, называя их неопровержимыми уликами в отношении главы ГСНС Бочковского. А последняя строка в разделе "Трудовая деятельность" статьи Википедии о Бочковском выглядит так:
"26 апреля 2018 года по решению суда оправдан и восстановлён в должности."
Это значит, что Бочковскому, как минимум, выплатили денежное содержание за вынужденный прогул (3 года), а, как максимум - платят по сей день (это ж Украина, тут и нетакое возможно).
Только Медведчук - это не Бочковский - если Аваков переусердствует или ошибётся, может оказаться нахлобученным голой жопой на вершину Арарата.
Їх треба розрізняти. В них кардинально різниться політичне кредо.
Вибачте,але ці обидва персонажі-ОДНОГО КЛАСУ-олігархи.Тобто люди.які використовують державу,вплив на державні інституції,для власного збагачення !
Чому я маю розбиратись в сортах гвна ?
Он напомнил, что разговор происходил в декабре 2014 года - между боями за Иловайск и за Дебальцево. По мнению Авакова, Медведчук хотел на фоне ситуации на Донбассе вернуться к власти.
Также министр заявил, что Медведчуку помог вернуть политическое влияние пятый президент Украины Петр Порошенко.
"Петр Алексеевич тогда сделал такой выбор: он попытался обуздать этот механизм. Решил, что на этом его эгоизме он решит какие-то свои проблемы. И дал Медведчуку силу, которой тот не имел. Кем Медведчук был после революции? Где? Нигде", - считает глава МВД.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/avakov-anonsiroval-poyavlenie-novyh-plenok-medvedchuka-surkova-1542071.html
вообще не палится черт
Я вижу ФАКТЫ : при Порохе медведчук был НИКТО и НИГДЕ, его Порох использовал и выкинул!
А при осле оманском мертвечук депутат, руководитель паламентской партии и фракции и от имени Рады шляется в кацапскую думу и к х-лу с официальными визитами, ДВА года из телевизора не вылезал---при Порохе это мертвое чмо никто и не видел, и не слышал!