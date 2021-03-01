Разрешения на оружие, выданные с нарушением процедуры, могут отозвать, - советник главы МВД Варченко
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Советник министра внутренних дел Иван Варченко говорит, что работа всех разрешительных центров системы Нацполиции, уполномоченных на выдачу разрешений на оружие, прекращается.
Об этом он заявил в эфире Громадського радіо, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о разрешительных центрах системы Нацполиции, уполномоченных на выдачу разрешений на оружие, на поверку согласно законодательного поля, которое есть в Украине и касается оборота оружия в Украине.
"В ближайшее время проанонсирована реорганизация этой структуры (разрешительных центров Нацполиции. - Ред.) и создание новой структуры, которая избежит тех коррупционных рисков, в которых обвиняются сотрудники разрешительной системы Нацполиции. Обнаружила эту коррупционную схему внутренняя безопасности Нацполиции, и теперь те нарушения, которые были совершены работниками, передаются в ГБР, и уже в дальнейшем ГБР будет решать и квалифицировать каждое преступление, участие каждого полицейского, который был причастен к тем или иным преступлениям", - говорит Варченко.
Также он добавил, что касается оружия, разрешение на которое было выдано с нарушением, "то будет проведена проверка владельцев этого оружия и документов, касающихся получения разрешений на приобретение или ношение такого оружия, эти разрешения будут отменены".
"Согласно данным внутренней безопасности, на сегодня есть информация о 2 тысячах владельцев этого оружия, которое было выдано с нарушением соответствующей процедуры и коррупционной составляющей", - отметил Варченко.
Напомним, работники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия.
Речь идет о выдаче охотничьего огнестрельного нарезного оружия, гладкоствольного и так называемых "травматов" - устройств для отстрела резиновых пуль.
Пожалуйста, подождите...
Одна идиотская галка в бюллетене, и 5 лет такого дерьма!!!
Всего лишь прогнозируемый результат коррупции в отделениях разрешительной системы.
Но и это чисто номинально: ведь вместо полиции, выдачей разрешений займется...полиция!
Правда всякие там завистники и злые языки, называют это перестановкой кроватей в борделе...
Все дело в том, что треть лицензий в Украине, получается через решал (посредниками выступают магазины).
Что в общем то неправильно.
Причины довольно простые:
- банальная лень/отсутствие времени
- отсутствие информации о том как это делается (многие ошибочно считают, что надо месяц потратить на походы в десятки учреждений, для получения разрешения)
- и наконец самое главное: для того, что бы получить разрешение на "травматику", нужно либо быть "избранным", либо заплатить решалам и стать "избранным".
Я не буду искать благородных побуждений у Авакова, его цель "перетрусить" владельцев оружия, с кого содрать денег, а у политически неблагонадёжных её забрать
Надо оплатить налог и передать копию своих документов.
Это нормально, но как можно быть посредником на медосмотре?
Как можно не проходя курс изучения матчасти оружия, получить сертификат?
Хоча якщо йдеться лише про 2 тис. стволів, то може і ні
Не смешите мои травматы.
Але от якраз у сфері обігу зброї велика законодавча діра.
Закону немає. Все, як при совку, регулюється самими ж поліцаями.
Заплатят Авакову ещё раз и будут жить спокойно... пока власть снова не проголадается
- функцію "смотрящєего" в сфері обігу зброї присвоїла поліція явочним порядком і протягнула це в законі про поліцію авторства МВС;
- "докУмент" типу наказ про обіг зброї видають самі ж поліцаї;
- дозволи видають ті самі поліцаї за своїми ж "правилами";
- кому і що видавати, а кому і що не видавати визначають знову ж таки поліцаї;
- корупціонерами в схемі можуть бути виключно поліцаї;
- нагляд у сфері обігу зброї теж поліцайський;
- розслідування порушень у сфері обігу зброї поліцайське;
- накладення стягнень на порушників всередині системи (а, може, незгодних із системою) теж поліційне;
- визначення що робити з тими, хто дозвіл отримав (залякувати, погрожувати відібранням дозволу і зброї) - теж поліція.
А тепер питання: для чого при такій супермонополії поліцям потрібен закон про зброю?
Та вони кістками ляжуть проти закону, будуть пудрити мізки усякими відмазками і показушними кампаніями боротьби з корупціонерам ще десятки років. Аби тільки зберегти цю гнилу совкову схему.