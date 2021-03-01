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Разрешения на оружие, выданные с нарушением процедуры, могут отозвать, - советник главы МВД Варченко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Разрешения на оружие, выданные с нарушением процедуры, могут отозвать, - советник главы МВД Варченко

Советник министра внутренних дел Иван Варченко говорит, что работа всех разрешительных центров системы Нацполиции, уполномоченных на выдачу разрешений на оружие, прекращается.

Об этом он заявил в эфире Громадського радіо, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о разрешительных центрах системы Нацполиции, уполномоченных на выдачу разрешений на оружие, на поверку согласно законодательного поля, которое есть в Украине и касается оборота оружия в Украине.

"В ближайшее время проанонсирована реорганизация этой структуры (разрешительных центров Нацполиции. - Ред.) и создание новой структуры, которая избежит тех коррупционных рисков, в которых обвиняются сотрудники разрешительной системы Нацполиции. Обнаружила эту коррупционную схему внутренняя безопасности Нацполиции, и теперь те нарушения, которые были совершены работниками, передаются в ГБР, и уже в дальнейшем ГБР будет решать и квалифицировать каждое преступление, участие каждого полицейского, который был причастен к тем или иным преступлениям", - говорит Варченко.

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Также он добавил, что касается оружия, разрешение на которое было выдано с нарушением, "то будет проведена проверка владельцев этого оружия и документов, касающихся получения разрешений на приобретение или ношение такого оружия, эти разрешения будут отменены".

"Согласно данным внутренней безопасности, на сегодня есть информация о 2 тысячах владельцев этого оружия, которое было выдано с нарушением соответствующей процедуры и коррупционной составляющей", - отметил Варченко.

Напомним, работники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия.

Речь идет о выдаче охотничьего огнестрельного нарезного оружия, гладкоствольного и так называемых "травматов" - устройств для отстрела резиновых пуль.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
Похоже на прикрытое обезоруживание. У любого могут отозвать лицензию под соусом "липы". У любого "неблагонадежного", по мнению властей.
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01.03.2021 22:08
+10
могут и не отозвать. все зависит от суммы...
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01.03.2021 21:45
+8
Липовых подозреваемых могут отпустить, липовых осужденых могут реабилитировать...
Одна идиотская галка в бюллетене, и 5 лет такого дерьма!!!
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01.03.2021 21:54
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могут и не отозвать. все зависит от суммы...
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01.03.2021 21:45 Ответить
Ага, вводится абонентная плата за ношенин оружия.
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01.03.2021 22:27 Ответить
Відкликайте, бажано всі в один день.
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01.03.2021 21:47 Ответить
Только вдумайтесь в сюда: липовые разрешения могут отозвать! ****, могут и не отозвать?!
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01.03.2021 21:48 Ответить
А деньги даденые настоящии что, вернут?
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01.03.2021 21:49 Ответить
Липовых подозреваемых могут отпустить, липовых осужденых могут реабилитировать...
Одна идиотская галка в бюллетене, и 5 лет такого дерьма!!!
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01.03.2021 21:54 Ответить
Так предлагали же думать,а потом "визировать",но вам поржать захотелось.
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01.03.2021 22:12 Ответить
Я в заложниках: моей галки там не было. Вообще, ключевое слово - "5", топлю за выборы раз в год.
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02.03.2021 00:02 Ответить
Та я же не к тебе,но раз в год?таки Боливар оху..еет,просто загнётся нахрен,ты там не из Лугано случаем?У нас тут другие стандарты.
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02.03.2021 00:25 Ответить
Не отголоски ли это стрельбы из травматов в Днепре намедни?
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01.03.2021 21:48 Ответить
Нет.
Всего лишь прогнозируемый результат коррупции в отделениях разрешительной системы.
Но и это чисто номинально: ведь вместо полиции, выдачей разрешений займется...полиция!
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01.03.2021 21:50 Ответить
Только с более человеческим лицом и которую будет невозможно привлечь за получение денег.
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01.03.2021 21:59 Ответить
Конечно.
Правда всякие там завистники и злые языки, называют это перестановкой кроватей в борделе...
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01.03.2021 22:42 Ответить
Похоже на прикрытое обезоруживание. У любого могут отозвать лицензию под соусом "липы". У любого "неблагонадежного", по мнению властей.
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01.03.2021 22:08 Ответить
Для этого не надо таких заявлений делать. Все проще. Выдаем разрешение за деньги с нарушением процедуры, проводим проверку, отзываем разрешения, за деньги не отзываем разрешения или выдаем за деньги новые "законные" разрешения.
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01.03.2021 22:17 Ответить
Нет.
Все дело в том, что треть лицензий в Украине, получается через решал (посредниками выступают магазины).
Что в общем то неправильно.
Причины довольно простые:
- банальная лень/отсутствие времени
- отсутствие информации о том как это делается (многие ошибочно считают, что надо месяц потратить на походы в десятки учреждений, для получения разрешения)
- и наконец самое главное: для того, что бы получить разрешение на "травматику", нужно либо быть "избранным", либо заплатить решалам и стать "избранным".
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01.03.2021 22:18 Ответить
Борьба с коррупцией в разрешительной системе, это "выглядит" не плохо. Вот только почему не бороться с покупкой мед справок, существуют тысячи точек выдачи липовых справок от нарколога, психиатра, необходимых для получения разрешений на оружие
Я не буду искать благородных побуждений у Авакова, его цель "перетрусить" владельцев оружия, с кого содрать денег, а у политически неблагонадёжных её забрать
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02.03.2021 05:05 Ответить
Именно магазины в любой цивилизованной стране и являются посредниками,а у нас непонятная разреширельная система.
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02.03.2021 09:21 Ответить
В США, магазин выступает посредником для проведения биографической проверки, проводимой вроде бы ФБР.
Надо оплатить налог и передать копию своих документов.
Это нормально, но как можно быть посредником на медосмотре?
Как можно не проходя курс изучения матчасти оружия, получить сертификат?
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02.03.2021 12:29 Ответить
К примеру тот же 22 лр свободно продается в магазинах без всяких разрешений, детям на подарки покупают.
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02.03.2021 21:54 Ответить
Без FFL (Federal Firearms License), не продадут не оружие 22lr ни патроны к нему.
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03.03.2021 08:49 Ответить
Разрешение не нужно - штаты, где для приобретения оружия разрешения не нужно (Аляска, Аризона, Айдахо - для жителей штата старше 21 года, Канзас, Мэн, Миссисипи, Монтана, Нью-Гэмпшир, Нью-Мексико, Оклахома, Вермонт, Западная Вирджиния и Вайоминг).
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03.03.2021 09:08 Ответить
ось і мені здається, що під цим тухлим соусом спробують роззброїти громадян перед вторгненням.
Хоча якщо йдеться лише про 2 тис. стволів, то може і ні
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02.03.2021 07:08 Ответить
Перед відкликанням всіх "незаконних" збирайте в певному місці, можна навіть на передовій.
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01.03.2021 21:50 Ответить
Можливо не доведеться Донецьк та Луганськ відвойовувати, самі здадуться.
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01.03.2021 21:51 Ответить
Да Аваков на добрый полк оружия надарил, и что все законно?
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01.03.2021 22:01 Ответить
А шо с водительскими правами? Сколько продали и за какие деньги? А шо на таможне? В налоговой? Зеслуги урода стригут бабло с зетипиллов.
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01.03.2021 22:06 Ответить
ну то військовому вторгненню не заважатиме - навіть навпаки
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02.03.2021 07:10 Ответить
"По-хорошему" у нас получить разрешение на оружие, это всё равно, что сдать вождение без неофициальных затрат.
Не смешите мои травматы. Дозволи на зброю, видані з порушенням процедури, можуть відкликати, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 4444
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01.03.2021 22:14 Ответить
А шо, есть не липовые?
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01.03.2021 22:15 Ответить
Представьте себе.
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01.03.2021 22:19 Ответить
Только две тысячи? Да одних "наградных" стволов лично от Авакова будет больше. Или там всё законно?
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01.03.2021 22:29 Ответить
А є процедура відкликання? Радник забув Конституцію Українив, що всі державні органи і їх посадові особи діють в межах та у спосіб, визначений Конституцією і законами України
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01.03.2021 22:44 Ответить
Питання дуже слушне.
Але от якраз у сфері обігу зброї велика законодавча діра.
Закону немає. Все, як при совку, регулюється самими ж поліцаями.
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02.03.2021 09:35 Ответить
а как будет доказано нарушение процедуры? Подпись другая? А может я каждый день другую подпись ставлю или вообще плюсик\крестик? вроде я никому нигде не обязан, в этом плане следовать каким-то правилам!
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01.03.2021 23:51 Ответить
Интересно, они заведомо провоцируют бунт вооруженных людей во время войны, или просто идиоты?
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02.03.2021 00:29 Ответить
Какой там бунт, владельцы оружия люди состоятельные и приобретали оружие для защиты дома и семьи. Они пойдут в подполье и устроят бунт ?
Заплатят Авакову ещё раз и будут жить спокойно... пока власть снова не проголадается
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02.03.2021 05:15 Ответить
В разгул бандитизиа и ментопофигизма резиновые пистолеты вообще должны иметь все Дозволи на зброю, видані з порушенням процедури, можуть відкликати, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 5906
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02.03.2021 06:29 Ответить
Особисто я, проти гумострілу, який провокує своєю "несправжністю" бездумне застосування. Зброя має бути справжньою і власник має усвідомлювати всі наслідки застосування. Я за те аби кожен бажаючий мав право.
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02.03.2021 10:11 Ответить
Справжня зброя з Законом про її безкарне застосування проти грабіжника у свєму помешканні це просто не здійсненна мрія. Наші вилупки-обранці в ніякому разі не урівняють себе з простолюдинами. Вони і без Закону безкарно можуть вбити грабіжника у своєму маєтку та й на вулиці як Пашинський та інші держ. кормчії з українською фемідою разом про злочини яких ми не дізнались ...

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03.03.2021 05:50 Ответить
Дебіляка, НЕ можуть, чи мають бути відкликаними?
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02.03.2021 07:17 Ответить
Дебіляка, НЕ можуть, а мають бути відкликаними. З іншого боку, якщо громадянин сплатив вам ідіотам мусорським все як того вимагав закон за певною процедурою, то чим ви доведете, що ви як мУвЕсЕ дуркувате видали йому документи з порушенням і при чому він до ваших ідіотів, що видають фальшиві документи? Позору ідіотське авакінське мУвЕсЕ ще й у суді набереться.
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02.03.2021 07:24 Ответить
А їм нічого не потрібно доводити- монополія на насилля.
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02.03.2021 10:09 Ответить
Взагалі ситуація з правового боку ідеальна для поліцаїв в умовах відсутності закону про зброю:
- функцію "смотрящєего" в сфері обігу зброї присвоїла поліція явочним порядком і протягнула це в законі про поліцію авторства МВС;
- "докУмент" типу наказ про обіг зброї видають самі ж поліцаї;
- дозволи видають ті самі поліцаї за своїми ж "правилами";

- кому і що видавати, а кому і що не видавати визначають знову ж таки поліцаї;
- корупціонерами в схемі можуть бути виключно поліцаї;
- нагляд у сфері обігу зброї теж поліцайський;
- розслідування порушень у сфері обігу зброї поліцайське;
- накладення стягнень на порушників всередині системи (а, може, незгодних із системою) теж поліційне;
- визначення що робити з тими, хто дозвіл отримав (залякувати, погрожувати відібранням дозволу і зброї) - теж поліція.

А тепер питання: для чого при такій супермонополії поліцям потрібен закон про зброю?
Та вони кістками ляжуть проти закону, будуть пудрити мізки усякими відмазками і показушними кампаніями боротьби з корупціонерам ще десятки років. Аби тільки зберегти цю гнилу совкову схему.
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02.03.2021 09:32 Ответить
Чергова кампанія. Мені цікаво, як вони будуть боротися з нелегальною зброєю? Зачищати по кварталам?
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02.03.2021 09:48 Ответить
 
 