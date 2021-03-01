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Зеленский призвал к "углублению децентрализации": "Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский призвал к

Для реформирования государственного управления необходимо углубление децентрализации власти.

К такому выводу пришли участники совещания под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Гражданин должен доверять государству - только тогда Украина будет успешной. А для этого мы должны построить профессиональную и добропорядочную государственную службу, которая работает в интересах граждан. Мы должны обеспечить полную открытость власти и эффективно использовать ресурсы. Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов. Углубление децентрализации поднимет благоустройство в регионах и даст шанс трудоустройства на местах", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать префекты, а не чиновники в столичных кабинетах

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Зеленский призвал к "углублению децентрализации": "Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов" - Цензор.НЕТ 6346
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01.03.2021 22:22
+7
Честно очередной день пустословия и чеса по ушам статист и конферансье но не как президент государства
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01.03.2021 22:18
+4
На каких лохов эта божья роса рассчитана?
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01.03.2021 22:23
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Хоче більше "независимых республик", 2 йому мало.
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01.03.2021 22:15 Ответить
після програшу СН на місцевих виборах, бачить такі важелі впливу на місцеву владу - з києва...
заміна голів обладміністрацій на "сильні особистості" не виправдовує очікувань..
а про райдержадміністрації вже й не чути.....чи є вони ще?
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02.03.2021 06:56 Ответить
Власть не видела, не видит, и не будет видеть проблемы простых людей. У них одна проблема, побольше набить свой карман, а на народ им глубоко наплевать.
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01.03.2021 22:17 Ответить
Славко, а якщо чесно- ти при Зеленському став краще жити, чи гірше?
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01.03.2021 22:34 Ответить
ти не забудь йому нагадати, як галасував...
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02.03.2021 00:03 Ответить
Честно очередной день пустословия и чеса по ушам статист и конферансье но не как президент государства
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01.03.2021 22:18 Ответить
Коротко о главном: "Углубление поднимет!"
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01.03.2021 22:19 Ответить
кто это сказал? оглянитесь...
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01.03.2021 22:20 Ответить
Зеленский призвал к "углублению децентрализации": "Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов" - Цензор.НЕТ 5521
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01.03.2021 22:20 Ответить
Кто говорит, что власть не работает в интересах граждан? Категорически не согласен. Еще как работает, и работает в поте лица. Например, гражданин Баум. Чем не гражданин? Настоящий орел. Или Гетманцев, беня(тот даже тройной гражданин, а может и больше), Ахметов, Пинчук. Это что, не граждане? Еще какие. Добкин чего стоит. Сойдет за пятерых. Так что аккуратней, надо, гражданин клоун, аккуратней.
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01.03.2021 22:21 Ответить
Что-то пробило его на монологи, последнее время.
Может, дурь, знатная с Аргентины прибыла?
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01.03.2021 22:22 Ответить
Зеленский призвал к "углублению децентрализации": "Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов" - Цензор.НЕТ 6346
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01.03.2021 22:22 Ответить
?во как?- перед выборами видел проблемы в Петра ,как только "смотрители квартала" вручили "зе" булаву и он перебрался в киевские кабинеты ,тут же ослеп на "зеленую глаукому"
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01.03.2021 22:23 Ответить
На каких лохов эта божья роса рассчитана?
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01.03.2021 22:23 Ответить
Зебилы до сих пор уверены, что смогут второй раз лохам навешать лапшу на уши. Они прекрасно знают, что 73% были отбитыми лошками, которым через СМИ вложили нужный формат ненависти к Пороху.
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01.03.2021 22:27 Ответить
помиляєшся. Таких хто бажає носити лапшу - нині десь 20%; що в перерахунку на парламентські вибори становить десь третину залу.
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01.03.2021 23:59 Ответить
власть из центра и так уже вертят вокруг прибора все региональные князьки - прокуроры, менты, налоговая полностью автономные. кабинетные массовики-затейники из центра носу не суют в областные центры. а про губернаторов вообще отдельный разговор - мало кто по полгода засиживается... клоун на клоуне - взять хотя бы того же черкасского скичко)
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01.03.2021 22:24 Ответить
пририжень вже на "лаври" Ельцина замахнувся,той теж щось подібне ніс..,але не виніс і призначів *****..,що невже Лисий?
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01.03.2021 22:25 Ответить
Ні, він так не п*є, як пив Єльцин, там щось інше куйовдить.
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02.03.2021 07:19 Ответить
Тобто, поглибленю реформ команди президента Порошенко? І що означає це «поглиблення»? Я розумію ввести в дію, імплементувати, а що означає «поглиблення»?
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01.03.2021 22:25 Ответить
Зебилы, вы только что просрали выборы "на местах". Поэтому проблемы "на местах" вы видеть по-любому не будете. А какая разница? Зеленський закликав до "поглиблення децентралізації": "Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів" - Цензор.НЕТ 2141
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01.03.2021 22:27 Ответить
Киевская власть должна жить в кайф, не заморачиваясь проблемами украинцев. Президент должен шляться эммиратами и оманами, а не заморачиваться какими-то обязанностями. Неплохо бубочка пристроилась. Хотя уже давно известно, не способен он ни на что.
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01.03.2021 22:27 Ответить
Власть разрушать умеет лучше всех, не надо нам помогать, просто не мешайте и делайте свою работу
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01.03.2021 22:27 Ответить
прям как Горбачев = Углубим!
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01.03.2021 22:29 Ответить
Главное начать, а затем расширить и углубить! (С)
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01.03.2021 22:32 Ответить
Та вже розширив, обличчя в екран телевізора не поміщається і щоки як у хомяка звисають. А що ще можна "углублять" важко уявити.
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02.03.2021 07:23 Ответить
Чисто як Кучма - пижився, дувся, говорив шось, а толку нуль.
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01.03.2021 22:31 Ответить
Зеленський закликав до "поглиблення децентралізації": "Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів" - Цензор.НЕТ 6455
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01.03.2021 22:32 Ответить
Золотые слова! Их бы да в голову президенту...
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01.03.2021 22:34 Ответить
Народ Украины призвал к "углублению пенетрации" президента Зеленского: "Народ должен видеть решение проблем на местах, а не с экранов своих телевизоров"
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01.03.2021 22:35 Ответить
Зе хитрый евррей. Лишь бы самому ничего не делать.
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01.03.2021 22:40 Ответить
Когда все это слышишь, не покидает ощущение, что тексты озвучивает автоматический воспроизводитель текстов. Как лозунги "СССР-оплот мира", " Мы придем к победе коммунистического труда". Они вроди и есть, но ты их не замечпешь.
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01.03.2021 22:49 Ответить
Зеленський закликав до "поглиблення децентралізації": "Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів" - Цензор.НЕТ 2334
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01.03.2021 23:33 Ответить
Из Буковеля, из Омана проблемы людей ещё хуже просматриваются чем из киевских кабинетов. Не так ли ВОЗ¿
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01.03.2021 23:51 Ответить
Вове пора проходить тесты по IQ Зеленський закликав до "поглиблення децентралізації": "Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів" - Цензор.НЕТ 2600
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01.03.2021 23:53 Ответить
красівві фрази. Вони, безперечно, мають вплив на деяких. фанів артиста.
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01.03.2021 23:57 Ответить
"Ты пойми, студент: сейчас на жисть надо смотреть ширше! А к людЯям надо помягше!"
(с)
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02.03.2021 00:14 Ответить
легко рассказывать о "децентрализации" из окна киевского кабинета. а на местах видно следующее: в сельский местности впервые в нашей двухтысячелетней истории ликвидированы органы местного самоуправления, одновременно укрупнены районы, руководители которых их местных мелких царьков превратились в местных средних царьков. главы громад не отстают: теперь и они могут побалабосить бюджеты разогнаных сельсоветов.
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02.03.2021 06:38 Ответить
 
 