Зеленский призвал к "углублению децентрализации": "Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов"
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Для реформирования государственного управления необходимо углубление децентрализации власти.
К такому выводу пришли участники совещания под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Гражданин должен доверять государству - только тогда Украина будет успешной. А для этого мы должны построить профессиональную и добропорядочную государственную службу, которая работает в интересах граждан. Мы должны обеспечить полную открытость власти и эффективно использовать ресурсы. Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов. Углубление децентрализации поднимет благоустройство в регионах и даст шанс трудоустройства на местах", - сказал Зеленский.
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заміна голів обладміністрацій на "сильні особистості" не виправдовує очікувань..
а про райдержадміністрації вже й не чути.....чи є вони ще?
Может, дурь, знатная с Аргентины прибыла?
(с)