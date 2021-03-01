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Новости Политика Украины Убийство Шеремета
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Аваков (3444) Шеремет (565)

Если обвиняемых в убийстве Шеремета оправдают, то к обвинению будут применены санкции, - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Если обвиняемых в убийстве Шеремета оправдают, то к обвинению будут применены санкции, - Аваков

Если фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета оправдают, то к обвинению будут применены санкции.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в интервью телеканалу "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По его словам, с самого начала расследования на следствие оказывалось немалое давление.

"Дальше следствие получило на руки факты. Доложили мне, потом доложили генеральному прокурору. Прокуратура сказала - оснований достаточно. Мы сказали - давайте еще подождем британскую экспертизу. Дождались. Оснований достаточно. Предъявили... И дальше включается механизм средств массовой информации, публичного обсуждения... На фоне того, что нет доверия к правоохранителям. Дальше акцент смещается. Уже никто не помнит первоисточников, никто не помнит текущие аргументы следствия…", - считает Аваков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Аваков: выносить "дело Стерненко" в таком аспекте в дни Майдана, - это провокация

Министр также рассказал о том, как будут реагировать правоохранители, если обвиняемых оправдают.

"Суд должен вынести вердикт: виновны или невиновны. Невиновны - значит, ошиблось обвинение. Есть процедура принятия соответствующих санкций. Если виновны - они должны понести наказание. Но я меньше всего хочу, чтобы это было решение, игнорирующее факты", - сказал он.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+77
А Аваков и бубочка, которые проводили праесс-конференцию, обвиняя невиновных, типа не при делах. Нет, засранцы, это вы назначили виноватыми невиновных, теперь хрен отмажетесь.
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01.03.2021 22:45
+64
Это, если не ошибаюсь называется угроза и давление на суд?
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01.03.2021 22:44
+55
НІ !ЦЕ ПРЯМА ПОГРОЗА ТИМ, ХТО НЕ ДОВЕДЕ справу Вовки з Аваковим по Шеремету до вироку звинуваченим.
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01.03.2021 22:58
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по Татарову и без "британских экспертиз" всё прозрачно,но его выводят из-под действия закона,а вот по "шереметам" канючат уже не первый год приговоры и суды.Кстати.о "британской экспертизе" нигде раньше не упоминалось...не из разряда ли эти экспертизы "..британские учёные доказали.." ? )
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02.03.2021 08:08 Ответить
Який же цинічний Рюкзаков. Одночасно хоче скинути вину із себе і Бубочки, що їх слова на прес-конференціях не мали ніякого значення і погроза слідчим, що якщо не дофальшуєтье - то підете на кічу. А знає пан Рюкзаков, що їх слова на брифінгу мали головне значення і посил по слідчих і прокурорів, любою ціною запротолити цих трьох невинних в тюрягу? А що, Рюкзаков такий великий спеціаліст і експерт, що може дати оцінку доказам? Цим він ще раз підтвердив, що тиснув на слідчих, прокуратуру і суд. Вашим справах цим, іншим і рюкзаковим ніхто давно не вірить. Відповідати прийдеться всеодно, бо шило в мішку не заховаєш, воно по-любому визізе.
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02.03.2021 08:23 Ответить
армянская мафия и зеленский посадили людей в тюрьму,
теперь главный армянский мафиози разводит лохов
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02.03.2021 09:05 Ответить
авакова в отставку, вместе с клованом зеленским
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02.03.2021 09:07 Ответить
всех судей уволить с волчьими билетами, хотя в Украине решают армяне, а не лохи ...
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02.03.2021 09:13 Ответить
Усе, як при совку: ми наказали слідству шити справу проти непричетних, а якщо непричетних не засудять, то покарають слідчих, а не нас.
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02.03.2021 09:48 Ответить
потрібен закон що в держ органах - тільки українці
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02.03.2021 09:49 Ответить
" Лучше мьі будем кормить своих олигархов, чем росийских" А.Аваков Зігмунд заплакав..
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02.03.2021 10:02 Ответить
А можно насчет фактов поподробнее
А то разлагольствовать можно вечно
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02.03.2021 12:06 Ответить
Цікавий феномен, коли обговорюється піар, а не факти. Але ж ще bbc виклала факти досить детально: https://www.bbc.com/russian/features-50778221
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02.07.2021 13:28 Ответить
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