Если обвиняемых в убийстве Шеремета оправдают, то к обвинению будут применены санкции, - Аваков

Если фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета оправдают, то к обвинению будут применены санкции.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в интервью телеканалу "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По его словам, с самого начала расследования на следствие оказывалось немалое давление.

"Дальше следствие получило на руки факты. Доложили мне, потом доложили генеральному прокурору. Прокуратура сказала - оснований достаточно. Мы сказали - давайте еще подождем британскую экспертизу. Дождались. Оснований достаточно. Предъявили... И дальше включается механизм средств массовой информации, публичного обсуждения... На фоне того, что нет доверия к правоохранителям. Дальше акцент смещается. Уже никто не помнит первоисточников, никто не помнит текущие аргументы следствия…", - считает Аваков.

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Министр также рассказал о том, как будут реагировать правоохранители, если обвиняемых оправдают.

"Суд должен вынести вердикт: виновны или невиновны. Невиновны - значит, ошиблось обвинение. Есть процедура принятия соответствующих санкций. Если виновны - они должны понести наказание. Но я меньше всего хочу, чтобы это было решение, игнорирующее факты", - сказал он.