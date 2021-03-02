В пакет военной помощи Украине на $125 млн входит поставка 2 катеров Mark VI с вооружением, - Пентагон
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В Минобороны США рассказали, что входит в новый пакет военной помощи для Украины на сумму $125 млн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Пакет помощи "включает обучение, вооружение и консультативные услуги" для ВСУ.
"Эти действия подтверждают приверженность США предоставлению оборонительного летального оружия, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российской агрессии", – говорится в сообщении Пентагона.
Украина получит два патрульных катера Mark VI с вооружением. "В поставку также входят дополнительные контрбатарейные радиолокационные станции и боевая техника, призванные повысить поражающее действие, командование и управление, а также ситуативную осведомленность ВСУ; непрерывное обеспечение спутниковой разведки и анализа; военно-медицинское оборудование и техника для эвакуации с места боевых действий", – сообщили в Минобороны США.
Оставшиеся $150 млн, выделенные Конгрессом США, будут предоставлены в 2021 финансовом году, когда Министерство обороны в сотрудничестве с Государственным департаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в этом году, как того требует Национальное оборонное ведомство.
Пентагон призвал Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами, способствуют повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизируют оборонный сектор в других ключевых областях в соответствии с принципами и стандартами НАТО.
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Соглашением предусмотрено прекращение огня с 00:00 часов 10 ноября. Для контроля за прекращением огня будет развёрнут миротворческий центр.
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там полгода уже не воюют
и правильно слили армян, сейчас они за РФ будут всеми 4мя конечностями держаться ...
На початку 2021 року ВМС США заявили про свій намір продати їх до кінця року. Рішення було прийнято як захід економії, оскільки човни не використовувалися широко, страждали від проблем з надійністю і вважаються занадто дорогими в обслуговуванні.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_VI_patrol_boat
https://www.ukrmilitary.com/2021/02/mark-vi.html
Доречі, це уже не Вікіпедія - https://news.usni.org/2021/02/18/navy-decommissions-3-cyclone-patrol-craft-looking-to-shelve-mark-vi-patrol-boat
"У травні 2012 року SBI отримала початковий контракт на 36,5 млн доларів на шість патрульних катерів MK VI. У липні 2014 року ВМС США підписали з SBI угоду про тверду фіксовану ціну на суму 34,5 млн доларів на чотири додаткових патрульних катери MK VI".
Для України, хоч і безкоштовно, але в рахунок допомоги 125 млн. дол., чи по 62,5 млн. дол. за катер
протистоянні з Кацапієй. Рації і беспілотниками і квадрокоптерами ЗСУ і
добровольцям і волонтери доставали, а 300 старих Хамерів ми пам ятаємо
до цих пір. Отака ціна відмови від ядерної зброї.
"Військові джипи «Хаммер», які США подарували Україні, розмитнювались з
ціною 967 тис грн. Про це повідомило джерело в Державній фіскальній службі..
.Всі машини дуже старі - вони виготовлені у період з 1986 по 1995 роки, мають
двигуни об'ємом 6,2-6,5 літрів. За даними ЗМІ, у цих броньовиків виявились
брезентові двері.."
Допомога яка надходить зараз це вже інший рівень, але чи не запізно.
засоби захищають наших вояків, а не допомагають звільняти території
України. Дебіл.
Озброєння патрульних катерів типу Mark VI легкими протикорабельними ракетами можливе та очікує рішення від Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Думская». По цьому питанню зараз йдуть активні консультації, проте ініціатива в оснащенні катерів американськими легкими протикорабельними ракетами має йти від Офісу президента та Міністерства оборони.
Зєля там що, колупається в дупі і не може швидко сказати "ТАК!"??? Чи він не знає, як відмовитись, щоб свого коханого пуйла не образити???
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Зєленого чмирька геть. Достркові.
Деньги со временем придется возвращать, либо деньгами либо экономическими и политическими уступками!
Даже за гуманитарную помощь от государства приходится платить.
Timeo Danaos et dona ferentes - Бойся данайцев и дары приносящих.
Знаю о гуманитарной помощи США во время землетрясения в Пакистане в 2005г. Содрали "3 шкуры". И за продукты, одеяла ... и за доставку в сложных условиях по коммерческой стоимости.
Военное имущество выжившее к осени 45-го просто возвращалось в имеющемся состоянии. А "гражданское", которые остались в эконовмике Союза, с учетом затрат по доставке оценивалось где-то в 5 млрд. дол. за вычетом амортизации и потерь амеры выставили сначала 2,6 млрд, потом 1,3 и спорили 30 лет. Итого составило около 700 млн. Что есть копейки с учетом 2% годовых.
В 2012 году энтузиасты истории пытались получить к ним доступ. И США и РФ отказали.
По поводу поддержки производителей. Почему бы нашему правительству не выкупать АНы и дарить развивающимся странам?
tZE inform
@tZEinform
·2 чИз 275 млн. $ военной помощи Украине, 125 млн. $ будет выделено сразу, а 150 млн. $ после того, как Зеленский вернет полномочия Генеральному Штабу и министру обороны, отобранные в пользу Хомчака.