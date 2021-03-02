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В пакет военной помощи Украине на $125 млн входит поставка 2 катеров Mark VI с вооружением, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В пакет военной помощи Украине на $125 млн входит поставка 2 катеров Mark VI с вооружением, - Пентагон

В Минобороны США рассказали, что входит в новый пакет военной помощи для Украины на сумму $125 млн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Пакет помощи "включает обучение, вооружение и консультативные услуги" для ВСУ.

"Эти действия подтверждают приверженность США предоставлению оборонительного летального оружия, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российской агрессии", – говорится в сообщении Пентагона.

Украина получит два патрульных катера Mark VI с вооружением.  "В поставку также входят дополнительные контрбатарейные радиолокационные станции и боевая техника, призванные повысить поражающее действие, командование и управление, а также ситуативную осведомленность ВСУ; непрерывное обеспечение спутниковой разведки и анализа; военно-медицинское оборудование и техника для эвакуации с места боевых действий", – сообщили в Минобороны США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac. ФОТОрепортаж

Оставшиеся $150 млн, выделенные Конгрессом США, будут предоставлены в 2021 финансовом году, когда Министерство обороны в сотрудничестве с Государственным департаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в этом году, как того требует Национальное оборонное ведомство.

Пентагон призвал Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами, способствуют повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизируют оборонный сектор в других ключевых областях в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пентагон заказал для Украины два катера Mk VI по 20 млн долларов, - СМИ. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
это не так!.. Пентагон полностью изменил на 100% концепцию морских прибрежных кораблей.. США отказываются от всего вида существующих литоральных кораблей трех типов, и от двух видов патрульных катеров, в том числе и от Mark IV..
У США другие задачи, и они на 100% будут обновлять свои патрульные корабли.. весь свой патрульный флот..
а для охраны Азово-Черноморского побережья Украины такие катера, самое то!..
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01.03.2021 23:03
+12
Прикольный катерок!
Браунинги 50 калибра на каждом углу!
В пакет военной помощи Украине на $125 млн входит поставка 2 катеров Mark IV с вооружением, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5421
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01.03.2021 22:47
+9
У нас ситуация как в Израиле в первые годы становления государства.
Справились они, справимся и мы.
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01.03.2021 23:05
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Подпишитесь на "Украина 365" и узнаете чем вчера Алиев сбил сраный Мавзолейный ИСКАНДЕР в Н.Карабахе... У пакет військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark IV із озброєнням, - Пентагон - Цензор.НЕТ 534
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01.03.2021 23:14 Ответить
В ночь с 9 на 10 ноября (01:00 местного времени, 00:00 московского времени) было подписано соглашение о перемирии в Карабахе. Это соглашение было подписано премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.Прекращение огня
Соглашением предусмотрено прекращение огня с 00:00 часов 10 ноября. Для контроля за прекращением огня будет развёрнут миротворческий центр.
---------
там полгода уже не воюют У пакет військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark IV із озброєнням, - Пентагон - Цензор.НЕТ 2717
и правильно слили армян, сейчас они за РФ будут всеми 4мя конечностями держаться ...
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01.03.2021 23:22 Ответить
Доречі, про катер катер Mark VI.( Автопереклад):
На початку 2021 року ВМС США заявили про свій намір продати їх до кінця року. Рішення було прийнято як захід економії, оскільки човни не використовувалися широко, страждали від проблем з надійністю і вважаються занадто дорогими в обслуговуванні.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_VI_patrol_boat
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01.03.2021 23:15 Ответить
Зачем перевод? Есть подробные статьи.
https://www.ukrmilitary.com/2021/02/mark-vi.html
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01.03.2021 23:28 Ответить
РАБссиянская Википедия такая же Матня что и слова Ольги Скабеевой... У пакет військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark IV із озброєнням, - Пентагон - Цензор.НЕТ 7804ломаный грош...
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01.03.2021 23:21 Ответить
У пакет військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark IV із озброєнням, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3432 Англомовна Вікіпедія.
Доречі, це уже не Вікіпедія - https://news.usni.org/2021/02/18/navy-decommissions-3-cyclone-patrol-craft-looking-to-shelve-mark-vi-patrol-boat
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01.03.2021 23:28 Ответить
самое ценное здесь спутниковая разведка.
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01.03.2021 23:24 Ответить
Просранно конечно очень много за 30 лет ,но делать подобное массово на Николаевских верфях можно запросто .
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01.03.2021 23:27 Ответить
Тепер про вартість. У цій статті вартість катера для американської армії (від 6 до 8,5 млн. дол.):
"У травні 2012 року SBI отримала початковий контракт на 36,5 млн доларів на шість патрульних катерів MK VI. У липні 2014 року ВМС США підписали з SBI угоду про тверду фіксовану ціну на суму 34,5 млн доларів на чотири додаткових патрульних катери MK VI".
Для України, хоч і безкоштовно, але в рахунок допомоги 125 млн. дол., чи по 62,5 млн. дол. за катер
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01.03.2021 23:40 Ответить
Пардон, тут помилився. У ці 125 млн. дол. входять не тільки два катери, єі інші поставки. Тому, говорити про 62,5 млн. дол. за катер - невірно. Помилився.
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02.03.2021 00:15 Ответить
У пакет військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark IV із озброєнням, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5915
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01.03.2021 23:42 Ответить
Нажаль вся допомога США до Джавелінив особо ніякої погоди на зробила у

протистоянні з Кацапієй. Рації і беспілотниками і квадрокоптерами ЗСУ і
добровольцям і волонтери доставали, а 300 старих Хамерів ми пам ятаємо
до цих пір. Отака ціна відмови від ядерної зброї.
"Військові джипи «Хаммер», які США подарували Україні, розмитнювались з
ціною 967 тис грн. Про це повідомило джерело в Державній фіскальній службі..
.Всі машини дуже старі - вони виготовлені у період з 1986 по 1995 роки, мають
двигуни об'ємом 6,2-6,5 літрів. За даними ЗМІ, у цих броньовиків виявились
брезентові двері.."


Допомога яка надходить зараз це вже інший рівень, але чи не запізно.
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01.03.2021 23:48 Ответить
Да ты охренело, чучело!? Конрбатарейные радары от США кардинально поменяли ход войны! У пакет військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark IV із озброєнням, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3751
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02.03.2021 02:28 Ответить
Дебил , когда и где конкретно? Ты только срать способен недоносок?
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02.03.2021 07:37 Ответить
Це ті радари, про які писали, що колаборанти віддали росіянам?
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02.03.2021 10:17 Ответить
Дебіл тупий, я про летальну зброю казав це по перше і контрбатарейні
засоби захищають наших вояків, а не допомагають звільняти території
України. Дебіл.
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02.03.2021 14:53 Ответить
по Будапештскому за США - должок имеется, так что Джо, катерами не отделаешься, давай статус ядерной державы вместе восстанавливать !
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01.03.2021 23:59 Ответить
Статус не відновлять, але ядерна зброя може бути, як у Ізраїлі.
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02.03.2021 10:19 Ответить
В Черном море закончились военно-морские учения НАТО "Poseidon-21". Впервые, за последние 5 лет Украина не получила приглашение на участие в военно-морских учених НАТО в черноморском регионе.
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02.03.2021 01:35 Ответить
Лучше бы эти деньги направили на закупку украинских бронемашин, показанных на выставке в ОАЭ.
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02.03.2021 09:20 Ответить
Так не вийде при усьому бажанні. За американські дармові гроші можна отримати тільки те, на що погоджується "дарувальник".
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02.03.2021 09:28 Ответить
Это не подарок а военная помощь.
Деньги со временем придется возвращать, либо деньгами либо экономическими и политическими уступками!
Даже за гуманитарную помощь от государства приходится платить.
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02.03.2021 09:35 Ответить
я вибачаюсь, а яких "політичних уступок" України від США ви боїтеся?
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02.03.2021 10:19 Ответить
Я уже ничего не боюсь. А политические уступки от Украины США не нужны. Остаются деньги, которые придется отдавать нашим внукам.
Timeo Danaos et dona ferentes - Бойся данайцев и дары приносящих.
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02.03.2021 10:24 Ответить
ваші домисли безпідставні. військова допомога США безповоротна
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02.03.2021 11:47 Ответить
До пакету військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark VI із озброєнням, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9370
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02.03.2021 16:28 Ответить
А много денег просили за ленд-лиз? И много ли заплатили совьеты?
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02.03.2021 17:28 Ответить
Я не знаю про ленд-лиз. С совковые документы остались как секретные сами знаете у кого и из Украины недоступны. Американские тоже засекречены.
Знаю о гуманитарной помощи США во время землетрясения в Пакистане в 2005г. Содрали "3 шкуры". И за продукты, одеяла ... и за доставку в сложных условиях по коммерческой стоимости.
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02.03.2021 18:01 Ответить
Узнать то особо не сложно. Согласно основному соглашению по ленд-лизу между СССР и США от 11 июня 1942 года, США не имеют оснований поднимать вопрос о том, чтобы Советский Союз возместил Соединенным Штатам стоимость уничтоженных, утраченных или потребленных во время войны ленд-лизовских предметов, поставленных Советскому Союзу.
Военное имущество выжившее к осени 45-го просто возвращалось в имеющемся состоянии. А "гражданское", которые остались в эконовмике Союза, с учетом затрат по доставке оценивалось где-то в 5 млрд. дол. за вычетом амортизации и потерь амеры выставили сначала 2,6 млрд, потом 1,3 и спорили 30 лет. Итого составило около 700 млн. Что есть копейки с учетом 2% годовых.
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02.03.2021 18:34 Ответить
В данном же случае, помощь безвозвратна. Американцы выигрывают поддерживая своих производителей оружия, а в будущем и запчастей, боеприпасов и чутка учебных центров.
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02.03.2021 18:36 Ответить
Ну и почему до сих пор практически все документы засекречены?
В 2012 году энтузиасты истории пытались получить к ним доступ. И США и РФ отказали.
По поводу поддержки производителей. Почему бы нашему правительству не выкупать АНы и дарить развивающимся странам?
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03.03.2021 08:49 Ответить
Потому, что для этого должен быть профицит бюджета млрд. так в 200 грн. Ну, или гривну можно было бы в Африку экспортировать, тогда вместо профицита можно было эти 200 ярдов допечатать.
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03.03.2021 14:48 Ответить
Mark VI(6), а не Mark IV(4), бестолочи.
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02.03.2021 09:47 Ответить
Самая главная помощь, которую мог бы оказать запад, это перестать грабить Украину через МВФ, землю, цены на газ, овгз. Поставлять вооружение деморализованной армии это снабжать врага тренировочными мишенями.
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02.03.2021 11:09 Ответить
Знакомая песТня, деморализованая армия? Надеюсь ты о своих бурятах?
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02.03.2021 11:43 Ответить
В Бурятии тариф газа $0.1, а в Украине $2.5 (при себестоимости $0.5). Тренируй мораль.
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02.03.2021 13:09 Ответить
Тренируй *****, *******
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02.03.2021 15:29 Ответить
Чукча, 2,5$ за что? Чукча-математик поясни.
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02.03.2021 17:29 Ответить
Точнее не так. $0.08 против $0.25 за кубический метр. При себестоимости Укргаздобычи $0.05.
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02.03.2021 20:43 Ответить
чушь и профанация
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03.03.2021 09:36 Ответить
спорить с числами это хуже чем профанация.
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03.03.2021 13:13 Ответить
числа по разному можно использовать, например манипулировать ими, как вы.
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03.03.2021 14:03 Ответить
Это простейшие числа, из первоисточников. Вы еще скажите про манипуляции в теореме Пифагора.
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03.03.2021 15:49 Ответить
Поэтому ватники так не любят американцев.) И чтобы им отомстить украли с наших катеров обосранные туалеты и старую проводку
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02.03.2021 11:09 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·2 чИз 275 млн. $ военной помощи Украине, 125 млн. $ будет выделено сразу, а 150 млн. $ после того, как Зеленский вернет полномочия Генеральному Штабу и министру обороны, отобранные в пользу Хомчака.
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02.03.2021 11:23 Ответить
Впаривают пиндосы металлолом за бабки в долг - чисто еврейский самый простой развод.))) Не верите, спросите Кролика или Беню, да и сами видели.))
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02.03.2021 17:41 Ответить
за какие бабки и в какой долг, если это безоплатная, бесповоротная помощь
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03.03.2021 14:04 Ответить
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