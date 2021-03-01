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С 1 марта в Беларуси штраф за участие в акции протеста составляет 900 евро

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

С 1 марта в Беларуси штраф за участие в акции протеста составляет 900 евро

С 1 марта в Беларуси действует обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Теперь штраф за участие в несанкционированных акциях протеста составляет 2 900 беларуских рублей (€900).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

В случае повторного нарушения штраф может составить 5 800 беларуских рублей (€1800).

Административное заключение за повторное участие в незаконной акции повысили до 30 суток.

Раньше за участие в протесте можно было получить предупреждение, теперь такая мера исключена из кодекса. Вместе с тем вводится новый вид наказания – "общественные работы".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+29
Ну что - цветочки мусорам еще хочется дарить?
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01.03.2021 23:08
+19
Я думал что кацапы докатятся до уровня северной кореи!
Но походу у лукашенко есть все шансы сделать это первым!
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01.03.2021 23:13
+18
"Народний" президент. С 1 марта в Беларуси штраф за участие в акции протеста составляет 900 евро - Цензор.НЕТ 3095
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01.03.2021 23:07
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"Народний" президент. С 1 марта в Беларуси штраф за участие в акции протеста составляет 900 евро - Цензор.НЕТ 3095
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01.03.2021 23:07 Ответить
З 1 березня у Білорусі штраф за участь в акції протесту становить 900 євро - Цензор.НЕТ 8792 З 1 березня у Білорусі штраф за участь в акції протесту становить 900 євро - Цензор.НЕТ 7047
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02.03.2021 05:26 Ответить
Сябров теперь ещё и рублем будут бить.
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01.03.2021 23:08 Ответить
Ну что - цветочки мусорам еще хочется дарить?
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01.03.2021 23:08 Ответить
цветочки без снятия кроссовок не действуют. а теперь с болотных хороняк и шкуру сдирать будут.
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01.03.2021 23:17 Ответить
а может цветы мусоркам?
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02.03.2021 00:15 Ответить
Я навіть не знаю, де висіли би ті приніматєлі, якщо би таку маячню спробували пропхнути в Україні.
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01.03.2021 23:09 Ответить
Я думал что кацапы докатятся до уровня северной кореи!
Но походу у лукашенко есть все шансы сделать это первым!
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01.03.2021 23:13 Ответить
Не слышал о протестах в КНДР. Где почитать можно ?
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01.03.2021 23:14 Ответить
Протесты в кндр приблизительно там, где будут протесты в Белорусии.
Как то так.
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01.03.2021 23:16 Ответить
Мозгви відморозив? Прочитай 50 раз - можливо дійте смисл 2 речень
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02.03.2021 09:44 Ответить
Протестов в Беларуси уже тоже особо не видать.
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02.03.2021 12:56 Ответить
Интересно на сколько их ещё хватит?
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01.03.2021 23:18 Ответить
Нагнули бульбашей по полной.Домитинговались хором и цветочками?Дальше строем и и тихо .Сами виноваты позволяете над собой издеваться.
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01.03.2021 23:20 Ответить
Мда, сходил на митинг, отдай зарплату.
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01.03.2021 23:23 Ответить
1000 оро в месяц в микромордоре зряплата?
та не смешите мои болотные сапоги.
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01.03.2021 23:54 Ответить
Нормально жить в белой Анголе в 21 веке в центре Европы?
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02.03.2021 00:49 Ответить
шо, допрыгались зайчики
теперь всё будет в евро З 1 березня у Білорусі штраф за участь в акції протесту становить 900 євро - Цензор.НЕТ 5715
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01.03.2021 23:24 Ответить
Таким чином Лука, мабуть хоче поповнити бюджет країни.
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02.03.2021 09:56 Ответить
Правильно! Нефиг майданить. А то ишь, чего захотели - участвовать в акциях несанкционированного протеста. Вообще страх потеряли? Нужно работать, а не бездельничать, я бы еще на месте Лукашенко, автоматом в тунеядцы добавлял. Поймали на месте протеста, нет увольнительного - значит тунеядец, со всеми вытекающими последствиями.
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01.03.2021 23:25 Ответить
так ведь хороняки и не майданили.
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01.03.2021 23:57 Ответить
=Президентка= ж десь на березень анонсувала поновлення ходінь по вихідних.
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01.03.2021 23:27 Ответить
Будуть масові походи в ліс, за пролісками. З 1 березня у Білорусі штраф за участь в акції протесту становить 900 євро - Цензор.НЕТ 7204
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02.03.2021 10:08 Ответить
В Беларуси 1 евро = 3.15 белорусских рублей .
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01.03.2021 23:32 Ответить
Остались только забастовки. За них уволить могут. Но всех не уволят.
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01.03.2021 23:45 Ответить
Так про забастовку теж треба завчасно попередити, та і забастовки можливі тільки з економічних питань, умов праці і т.і. Політичні забастовки в Блорусі - заборонені.
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01.03.2021 23:58 Ответить
так тут все просто. Малая зарплата и все. Главное чтобы организованно и в одно время. Правда штрейкбрехеры с россии повалят табунами.
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02.03.2021 10:46 Ответить
Українців би це не зупинило, тому що незаконно ставити такі штрафи.
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01.03.2021 23:47 Ответить
У нас все это "узаконено" ввиде тарифов
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02.03.2021 00:03 Ответить
А якщо босим?
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01.03.2021 23:49 Ответить
***** мабуть денёг не дал, а "литвинов" надо ж чем-то, типо пенсии задабривать )
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01.03.2021 23:53 Ответить
БЕЛОРУСИ - КРАЩЕ Б ВИ ДОМА СИДІЛИ ЧИМ ТАКИМ ЦИРКОМ ВСЕ ЦЕ ЗАКІНЧУВАТИ З 1 березня у Білорусі штраф за участь в акції протесту становить 900 євро - Цензор.НЕТ 9573
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02.03.2021 00:07 Ответить
Белорусы вы где? Диктатура африканского типа в 21 веке в центре Европы это нормально? Немножко потерпеть осталось, лет 20 а потом можно и стать частью параши. И название белорусь забыть навсегда. Но можно всё изменить если понять что ваши братья это украинцы а не орки кацапские.
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02.03.2021 00:47 Ответить
вот тебе бабушка и юрьев день
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02.03.2021 01:14 Ответить
Следующим этапом будет расстрел.Лишь бы"у нас не так как в Украине.У нас не майдан."Да,сябры?.....терпилы....
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02.03.2021 03:58 Ответить
Мразь усатая
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02.03.2021 04:26 Ответить
тю, я бы на месте бацьки так бы и делал. Бо понту с того, шо шило на мыло менять(бацьку на Светика - оба за хутина, плюс аморфно отвечают , мол, чей Крым, но главное, в пользу муйлуши). Чем безлад таким счином разводить, а главное за понюшку (табачку) - всех к ногтю... А ШО ДЕЛАТЬ (з покiрними)...
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02.03.2021 06:12 Ответить
зря... лучше их сразу - на органы разбирать......
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02.03.2021 08:29 Ответить
лукашеску и так уже и эдак умоляет белорусов взять в руки вместо цветочков покрышки, а они ни в какую.
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02.03.2021 09:03 Ответить
Видимо еще не наступил момент, когда нечего терять кроме своих цепей.
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02.03.2021 10:49 Ответить
Я так и знал что они на этом еще и заработают))
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02.03.2021 12:50 Ответить
Усатый неплохо так труханул в начале, прямо как овощь в феврале 14го. Но потом пришел в себя, огляделся, оперился и пошел косить конюшину. У нас такое же было бы если бы овощь остался.
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02.03.2021 12:52 Ответить
Да не белоруси вата ватой
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02.03.2021 13:00 Ответить
 
 