С 1 марта в Беларуси штраф за участие в акции протеста составляет 900 евро
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
С 1 марта в Беларуси действует обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Теперь штраф за участие в несанкционированных акциях протеста составляет 2 900 беларуских рублей (€900).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.
В случае повторного нарушения штраф может составить 5 800 беларуских рублей (€1800).
Административное заключение за повторное участие в незаконной акции повысили до 30 суток.
Раньше за участие в протесте можно было получить предупреждение, теперь такая мера исключена из кодекса. Вместе с тем вводится новый вид наказания – "общественные работы".
Топ комментарии
+29 Randall Flag da70119e
показать весь комментарий01.03.2021 23:08
+19 mrSmith
показать весь комментарий01.03.2021 23:13
+18 vitaliymkua
показать весь комментарий01.03.2021 23:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Но походу у лукашенко есть все шансы сделать это первым!
Как то так.
та не смешите мои болотные сапоги.
теперь всё будет в евро