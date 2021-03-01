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игорный бизнес (406) азартные игры (120) Гетманцев (389)

Игорный бизнес уже оплатил три лицензии на 70 млн грн, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Игорный бизнес уже оплатил три лицензии на 70 млн грн, -

Игорный бизнес уже оплатил государству три лицензии на общую сумму в 70 млн грн.

Об этом сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы слушали на заседании фракции доклад руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого. Он нам доложил, что три лицензии уже выданы и оплачены на 70 миллионов", – сказал Гетманцев.

Нардеп добавил, что комиссия выдала еще две лицензии на ведение игорного бизнеса, деньги от которых поступят в ближайшее время.

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"И еще две лицензии уже выданы, то есть решение уже принято, но еще не оплачены, – это 130 млн грн, и Комиссия ожидает в ближайшие дни оплату этих лицензий", – уточнил "слуга народа".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Вы ещё наркотик легализуйте,те ещё подкинут.
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01.03.2021 23:20
+12
Игорный бизнес вторгнет в нищету и без того бедное население. О каком игорном бизнесе может идти речь в нищей стране?Это же наркомания, психическая зависимость. И главное - всем похеру. Это неация? Нет, это не нация, это мэшканці.
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01.03.2021 23:21
+8
пора артистов призвать к ответу
всё дорожает и денег нету
и только слышно уже два года,
смешных два слова "слуга народа"
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01.03.2021 23:20
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пора артистов призвать к ответу
всё дорожает и денег нету
и только слышно уже два года,
смешных два слова "слуга народа"
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01.03.2021 23:20 Ответить
Вы ещё наркотик легализуйте,те ещё подкинут.
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01.03.2021 23:20 Ответить
Игорный бизнес вторгнет в нищету и без того бедное население. О каком игорном бизнесе может идти речь в нищей стране?Это же наркомания, психическая зависимость. И главное - всем похеру. Это неация? Нет, это не нация, это мэшканці.
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01.03.2021 23:21 Ответить
ну ты и клоун! во многих странах игорный бизнес легален! или ты думаешь, что у нас закрыты все казино сейчас? так вот могу тебе 100% сказать, что нет! и тот, кто хочет испытать удачу, зависим этим, тот найдет где играть, поверь мне. брат мой работал в Батуми в казино 5 лет. до этого в Украине года 3-4... поверь, знает он очень много про этот бизнес. Грузины не дураки, у них там под Турков хорошо работало все...Ковид все поламал
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02.03.2021 10:34 Ответить
Клоун, для того чтобы знать что колбаса воняет тухлятиной. не нужно быть технологом колбасного цеха. А легален этот бизнес там, где коррупция на порядок ниже чем на Украине или её вовсе нет, то есть через казино не легализируются преступные доходы.
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02.03.2021 13:13 Ответить
Да пусть легализуют. Но все можно сделать как в Швеции: казино гос, обмен фишек под камеру и с чеком) и пусть легализуют))
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02.03.2021 19:56 Ответить
Клоун, в Швеции нет коррупции. А там где воруют, казино - источник легализации украденного.
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02.03.2021 21:39 Ответить
идиотос обыкновенный! через казино не пропустишь тех объемов, что у нас воруют! это та, копейки! все украденное у них в оффшорах, запомни!
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03.03.2021 11:21 Ответить
В покер и на игровых автоматах отмывают миллионы.Для даунов вроде тебя и Ляшко, достаточно.
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03.03.2021 11:34 Ответить
А кто то не очень умный должен свои деньги туда проиграть. Потом не заплатить комуналку, стать на биржу... Взять кредит и опять все просрать.
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01.03.2021 23:21 Ответить
лудомания - болезнь. выносят из дома все. продают жилье. и не важно кто ты - врач, программист или мент. у нас такое никто не лечит....
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01.03.2021 23:29 Ответить
Думал написать много букав,а нахрена.Я знал,что таки будет жопа и за клоуна не голосовал.От і все малята.
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01.03.2021 23:42 Ответить
suum cuique,вас же просили думать перед тем,как "птицу" ставить,ну хоть наржались?
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01.03.2021 23:30 Ответить
Чуєш, орк, ти трохи нє по адрєсу!
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02.03.2021 00:25 Ответить
Тоді вибачте,бо Ваш сарказм на зебілятину був схожий,пробачте, якщо що.
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02.03.2021 00:39 Ответить
На не умных как раз и был расчёт. А их, как известно, у нас где-то процентов 70.
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02.03.2021 10:13 Ответить
70 млн - это копейки. Там они за вечер поднимают столько. Ставки налогов на эту деятельность должны Быть не менее 1 млрд грн
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01.03.2021 23:24 Ответить
Податок має бути 90-95% прибутку !!!)))
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01.03.2021 23:26 Ответить
150!
150%%%%%%%%%%%%%%%%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111
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02.03.2021 11:35 Ответить
А этот "слуга урод" - уменьщил налоги для игорного бизнеса, т.к. он сам в этом бизнесе.
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02.03.2021 06:48 Ответить
"Лёгким движением руки ,............Украина превращаеться, в кукольний балаган " !!!!)))))
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01.03.2021 23:25 Ответить
ЭТО ПОЛНЫЙ ПИФДЕЦ, ГОСУДАРСТВО "ЗАРАБАТЫВАЕТ" НА АЗАРТНЫХ ИГРАХ, ПРИ ЭТОМ В ПРИНЦИПЕ ОБВОРОВЫВАЯ СВОИХ ЖЕ ГРАЖДАН! УТОПИЯ.. ЧЕМ ХВАЛИТЬСЯ ЗДЕСЬ НЕ ЗНАЮ, ТУТ ПЛАКАТЬ НУЖНО!
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01.03.2021 23:26 Ответить
Слов нет, твари конченые. За эти мансы с казино нужно разгонять всю верхъовную раду нафыиг. Это в интересах нарида?
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01.03.2021 23:27 Ответить
Наріду пох...,головне "Лишьби не Порошенко!" !!!!))))
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01.03.2021 23:29 Ответить
Минуточку! А где тогда эти сволочи "гетманцевы" харчеваться будут?
Гральний бізнес уже оплатив три ліцензії на 70 млн грн, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 6902
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02.03.2021 06:36 Ответить
пусть ищут и неожиданно находят клады царской и скифской чеканки.
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02.03.2021 09:44 Ответить
Мало вам обычных алкашей и нариков? будьте вы прокляты.
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01.03.2021 23:29 Ответить
Лицензии продавать будут раз в год ?
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01.03.2021 23:32 Ответить
какаяразніца?
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01.03.2021 23:37 Ответить
по нормальному игорнbй бизнес нужно приравнять к торговле наркотиками .
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01.03.2021 23:47 Ответить
хитрожопому ляшко, шо обіцяв шо поверне Крим, кто-то подсказал как узаконить ворованные миллионы или взятки - их надо выиграть в лотерею й тоді - нихто не забере, тільки лотерея має бути СВОЯ, карл,своя
це дійсно анально-геныально Гральний бізнес уже оплатив три ліцензії на 70 млн грн, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 2989
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02.03.2021 00:28 Ответить
Что тут гениального, преступные деньги испокон веков отмываются через казино как вариант можно найти в подполе наследство прабабушки, полетать со стерхом или найти амфору с монетами.
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02.03.2021 09:31 Ответить
Это уникально! За два года НИЧЕГО для страны не сделать, только гадить, портить, воровать и отдыхать за казенный кошт!
Что вы понавыбирали, убогие???
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02.03.2021 00:34 Ответить
Семен Семенченко
4 год ·
Україна арештувала i тепер має можливість управляти і отримувати дохід від майна екс міністра внутрішніх справ уряду Януковича Віталія Захарченка. Про це сьогодні повідомили в ДБР. Серед цих активів 3 квартири, 4 житлових будинки, 6 машиномісць (паркінгів), 24 земельні ділянки, сукупна вартість яких перевищує 1,4 мільярда гривень. Шкода що це чомусь було неможливо при каденції Порошенка (колишнього колеги В.Захарченко по уряду Януковича - Азарова). «Меркель не веліла», Путін міг «ще більше напасти», Захарченко «сидів під плінтусом як миша», Байден «не тримав»Петра «за яйця» і тупо «не було повноважень». Нажаль...
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02.03.2021 07:07 Ответить
"управляти і отримувати дохід" от квартир и участков земли??? Для особо одаренных: "арестовать имущество" и "отримувати дохiд"----две большие разницы! Ха-ха!
Тупым зебилам ,вроде насiння на зарплате у бени, конечно неизвестно, что при Порохе денег стягнули в бюджет с попередников около 4 миллиардов баксов, а не какие-то пару квартир, арест с которых снимут через месяц-другой)))

Но зеленые лохторат схавает "перемогу"!
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02.03.2021 20:54 Ответить
Дураки выбрали себе подобных... И как они мощно за "зелень" везде топили в прежние времена, ухх! А сейчас что-то вообще нигде не видно такого, словно за "проект околопомойского" никто и не голосовал.
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02.03.2021 10:23 Ответить
Бездомные на Гаваях в месяц получают от властей 300$ на еду и 400$ на личные потребности. Не платят налоги и могут селиться на любом открытом пространстве. Теперь посмотрите в окно и живите с этим...(с)
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02.03.2021 01:03 Ответить
в ж0пу игорный бизнесс и в ж0пу гетьманцева.. лично играл 8 лет.. 8 лет вычеркнутых из жизни.. друзья некоторые ушли, проблем зато - куча пришла.. короче - это Кара Господня... это зло, грех и порок.. и животное то, которое рассказывает нам за пару гривен налогов, ломая при этом тысячи жизней, ломая семьи, ломая всё правильное и честное...
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02.03.2021 01:14 Ответить
Согласен с Баумом, пора снижать расценки и налоги на выигрыш. Особенно, если и Гетманцев - один из главных акционеров игорного бизнеса.
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02.03.2021 05:56 Ответить
"Нардеп добавил, что комиссия выдала еще две лицензии на ведение игорного бизнеса, деньги от которых поступят в ближайшее время." (с)

"поступят в ближайшее время" В ЧЕЙ КАРМАН ? Гральний бізнес уже оплатив три ліцензії на 70 млн грн, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 1545
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02.03.2021 06:18 Ответить
Ну, например этому Гетьманцу.)
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02.03.2021 10:26 Ответить
все 3 лицензии выкупил авакян...
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02.03.2021 07:09 Ответить
армяне, как хозява Украины, получают бесплатно
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02.03.2021 09:04 Ответить
щоб ви слуголуродівські ...ДАРАСИ повішались на тих грошах, мерзото зелено-квартальна!
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02.03.2021 07:14 Ответить
гетманцев и зеленский нехило поживились,
на шлюх 70 лямов сбили,
а какой интерес нам, лохобанам ?
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02.03.2021 09:02 Ответить
А сколько игорный бизнес уже поимел с украинцев?
А сколько поимеет за год?
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02.03.2021 09:18 Ответить
Игорьный бизнес
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02.03.2021 10:10 Ответить
Да идите вы в жопу!
Боитесь проиграть что на водку не хватит?
Давайте адреса, где уже работает!
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02.03.2021 11:38 Ответить
 
 