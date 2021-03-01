Игорный бизнес уже оплатил три лицензии на 70 млн грн, - "слуга народа" Гетманцев
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Игорный бизнес уже оплатил государству три лицензии на общую сумму в 70 млн грн.
Об этом сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы слушали на заседании фракции доклад руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого. Он нам доложил, что три лицензии уже выданы и оплачены на 70 миллионов", – сказал Гетманцев.
Нардеп добавил, что комиссия выдала еще две лицензии на ведение игорного бизнеса, деньги от которых поступят в ближайшее время.
"И еще две лицензии уже выданы, то есть решение уже принято, но еще не оплачены, – это 130 млн грн, и Комиссия ожидает в ближайшие дни оплату этих лицензий", – уточнил "слуга народа".
Пожалуйста, подождите...
всё дорожает и денег нету
и только слышно уже два года,
смешных два слова "слуга народа"
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сволочи"гетманцевы" харчеваться будут?
це дійсно анально-геныально
Что вы понавыбирали, убогие???
4 год ·
Україна арештувала i тепер має можливість управляти і отримувати дохід від майна екс міністра внутрішніх справ уряду Януковича Віталія Захарченка. Про це сьогодні повідомили в ДБР. Серед цих активів 3 квартири, 4 житлових будинки, 6 машиномісць (паркінгів), 24 земельні ділянки, сукупна вартість яких перевищує 1,4 мільярда гривень. Шкода що це чомусь було неможливо при каденції Порошенка (колишнього колеги В.Захарченко по уряду Януковича - Азарова). «Меркель не веліла», Путін міг «ще більше напасти», Захарченко «сидів під плінтусом як миша», Байден «не тримав»Петра «за яйця» і тупо «не було повноважень». Нажаль...
Тупым зебилам ,вроде насiння на зарплате у бени, конечно неизвестно, что при Порохе денег стягнули в бюджет с попередников около 4 миллиардов баксов, а не какие-то пару квартир, арест с которых снимут через месяц-другой)))
Но зеленые лохторат схавает "перемогу"!
"поступят в ближайшее время" В ЧЕЙ КАРМАН ?
на шлюх 70 лямов сбили,
а какой интерес нам, лохобанам ?
А сколько поимеет за год?
Боитесь проиграть что на водку не хватит?
Давайте адреса, где уже работает!