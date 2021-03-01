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Луганщина (6247) прокуратура (4868) штурм (393) наемники РФ (2004)

Организатора и участника "батальона "Леший" будут заочно судить за штурм Луганского погранотряда в 2014-м, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Организатора и участника

Луганская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из участников преступной группировки, которые принимали участие в штурме Луганского пограничного отряда.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, им инкриминируется участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и нападение в его составе на предприятия, учреждения, организации или граждан, которое привело к тяжелым последствиям, и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 260; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

По данным следствия, житель города Кадиевка, имея преступный умысел на захват административных зданий и совершение других особо тяжких преступлений, создал и возглавил организованную преступную группу - так называемый батальон "Леший".

2 июня 2014 года участники преступной группировки совершили вооруженное нападение на Луганский пограничный отряд. Участники незаконного вооруженного формирования вели прицельный огонь из автоматического и стрелкового оружия, в том числе с крыш жилых домов квартала Мирный оккупированного Луганска. Ожесточенный бой длился почти двое суток. В результате вражеской атаки ранены 8 пограничников и захвачены административные помещения.

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В настоящее время обвиняемые объявлены в общегосударственный розыск. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением Главного управления Нацполиции в Луганской области, оперативное сопровождение - Управлением уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Христо Грозев и группа Билингкэт снимает фильм об ИХТАМНЕТах РАБссии и чмошниках Вагнера...,а также про то каким образом Лукашеску отдал этих хмырей Путлеру.По факту это убойный материал против Ермака и Зели...
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02.03.2021 00:05
+5
Для таких нужно временно снять мораторий на смертную казнь...
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01.03.2021 23:50
+5
Имиджу Украины нанесен колоссальный вред,так опозорить страну мог только абсолютный болван...,операцию по Вагнерцам вели разведки США,Израиля,Турции и Украины...,какой позор...
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02.03.2021 00:11
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не прошло и 3 года...
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01.03.2021 23:31 Ответить
Ни фото..ни ФИО...так ..как пук в лужу ...абстрактное лицо? Или это секрет? )))
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02.03.2021 08:09 Ответить
Є підозра, що цьому крендєлю присунуть менше ніж Стерненко. Можливо навіть відпустять на "родіну", "под лічноє обязатєльство". Нє?
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01.03.2021 23:37 Ответить
Читай уважно. Їх не зловили, вони десь в дирляндії чи кацапії.
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02.03.2021 04:55 Ответить
За такое преступление до 15 лет?
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01.03.2021 23:42 Ответить
Для таких нужно временно снять мораторий на смертную казнь...
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01.03.2021 23:50 Ответить
...и взять в аренду электростул в США
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02.03.2021 10:18 Ответить
Христо Грозев и группа Билингкэт снимает фильм об ИХТАМНЕТах РАБссии и чмошниках Вагнера...,а также про то каким образом Лукашеску отдал этих хмырей Путлеру.По факту это убойный материал против Ермака и Зели...
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02.03.2021 00:05 Ответить
Были слухи что даже Netflix заинтересовался таким сюжетом
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02.03.2021 09:57 Ответить
Имиджу Украины нанесен колоссальный вред,так опозорить страну мог только абсолютный болван...,операцию по Вагнерцам вели разведки США,Израиля,Турции и Украины...,какой позор...
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02.03.2021 00:11 Ответить
Мудрий нарід обрав ахх какова чувака на лісапєтє. Хуже нібудіт.
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02.03.2021 00:27 Ответить
"с крыш жилых домов" - узнаваемый каSSапский хероизм и тактика, когда захватил автомат...
всё что нужно знать о лаптеногих и их леших
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02.03.2021 00:13 Ответить
РАБссия и ХЕРоизм понятия не совместимые...особенно басни про Брестскую крепость,28 хероев ПОНТЫфиловцев,Зою Космодемьянскую и прочий бред сивой Мавзолейной Кобылы... Організатора та учасника "батальйону "Лєший" заочно судитимуть за штурм Луганського прикордонного загону в 2014-му, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2072
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02.03.2021 00:16 Ответить
Нуу бій 22 червня був і 45та дивізія вермахту таки не взяла форт (то не фортеця) в цей день. Та й загинуло там 400-600 німців (австрійців). Взяли тільки після трьохденного масованого обстрілу на 6й день.
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02.03.2021 05:05 Ответить
Штурм Бреста был в 1939 году в сентябре,советские болваны гатили из пушек,немцы и совки провели совместный военный парад в Брест-Литовске ,,,провели парад братаны иными словами..Організатора та учасника "батальйону "Лєший" заочно судитимуть за штурм Луганського прикордонного загону в 2014-му, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6439 Організатора та учасника "батальйону "Лєший" заочно судитимуть за штурм Луганського прикордонного загону в 2014-му, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3813
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02.03.2021 07:36 Ответить
Розумієш, підміняти одну казку іншою - то дурне діло.
Брестський форт в 1939 році захопили німці ще 16-17 вересня, але, як потім виявилося, поляки (до батальону) капітана Раздишевського в ніч з 17 на 18 те захопили пустий, покинутий німцями форт "Граф Берг" десь в кілометрі на північ від Брестського форта. Так, як 17го савєти також полізли добивати Польщу, і , Брест-Берестя переходило до савєтів, німці їх не зачіпали. РККА штурмувало форт Берг із 22 по 27 вересня. Втрати невідомі, але, враховуючи сили захисників і розміри форта Берг, вони не могли бути більшими за кількадесят чоловік. Раздишевський попав у полон і згинув десь у розстрілах 1940 року чи Гулазі.
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03.03.2021 21:51 Ответить
Надо всех боевиков ОРДЛО объявить вне закона, пообещать им пожизненное и смертную казнь и поставить крест на возвращении этих территорий. А все потому, что кто-то боится а вдруг война закончится и чем тогда они будут заниматься, за счет чего сладко жить
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02.03.2021 05:31 Ответить
Ватный рашистский длбб, слонячий болт тебе на всю морду, а не *поставить крест на возвращении этих территорий*! Мы еще немного подождем, пока заСраха не ослабнет окончательно и начнет валиться а-ля ссссссссср, а за это время поднакопим нового оружия и силенок и погоним ватных пдрсв в свои татаромордовские ипеня
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02.03.2021 10:24 Ответить
Та пусть не парится это ж не Стерненко .
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02.03.2021 09:24 Ответить
За напад на державу Україну 15 років!? Та їм мінімум ДОВІЧНЕ без права ПОМИЛУВАННЯ. І діяти треба як Моссад, ворог країни, рано чи пізно, повинен бути покараний в любому куточку світу
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02.03.2021 09:35 Ответить
 
 