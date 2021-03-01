Организатора и участника "батальона "Леший" будут заочно судить за штурм Луганского погранотряда в 2014-м, - прокуратура

Луганская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из участников преступной группировки, которые принимали участие в штурме Луганского пограничного отряда.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, им инкриминируется участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и нападение в его составе на предприятия, учреждения, организации или граждан, которое привело к тяжелым последствиям, и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 260; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

По данным следствия, житель города Кадиевка, имея преступный умысел на захват административных зданий и совершение других особо тяжких преступлений, создал и возглавил организованную преступную группу - так называемый батальон "Леший".

2 июня 2014 года участники преступной группировки совершили вооруженное нападение на Луганский пограничный отряд. Участники незаконного вооруженного формирования вели прицельный огонь из автоматического и стрелкового оружия, в том числе с крыш жилых домов квартала Мирный оккупированного Луганска. Ожесточенный бой длился почти двое суток. В результате вражеской атаки ранены 8 пограничников и захвачены административные помещения.

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В настоящее время обвиняемые объявлены в общегосударственный розыск. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением Главного управления Нацполиции в Луганской области, оперативное сопровождение - Управлением уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Луганской области.