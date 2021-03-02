Загруженность коек для больных COVID-19 в больницах Ивано-Франковска превышает 100 процентов. ВИДЕО
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Загруженность коек, выделенных для больных COVID-19, в Ивано-Франковской городской больнице № 1 - почти 130%, в центральной городской больнице - 102%.
Об этом корреспондентам Суспільне Карпати рассказали руководители этих медицинских учреждений, информирует Цензор.НЕТ.
В центральной городской больнице сейчас лечатся 358 пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 100 больных - в тяжелом состоянии. 16 человек находятся в реанимации. Заместитель главного врача медучреждения Владимир Вовчук говорит, что в таком режиме врачи готовятся работать минимум неделю.
"По состоянию на сегодня ситуация в больнице остается напряженной. Она управляемая, но напряженная. Количество больных и количество госпитализаций не уменьшается. И так еще эту неделю и, возможно, следующий придется работать", - сказал Владимир Вовчук.
Сейчас, по его словам, больница обратилась к ректору национального медицинского университета с просьбой освободить помещение одной из кафедр, расположенной в больнице. Это позволило бы дополнительно развернуть примерно 20 коек. Кроме того, в перинатальном центре обустраивают еще одно отделение для больных. Там разместят 40 коек.
"У нас есть места, выделенные в одном из отделений на пятом этаже. У нас сейчас есть проблема подобрать персонал, поэтому мы работаем над этим, чтобы обеспечить. Других вопросов у нас нет - лекарства есть, кислород есть, вот, с персоналом нам очень трудно", - добавил Вовчук.
В городской клинической больнице № 1 загруженность коек больными COVID-19 составляет 125-130%, рассказал главный врач Тарас Василик.
"Сейчас на 200 койках, которые мы развернули для госпитализации пациентов в COVID-19, лежит 249 пациентов. Нам приходится привлекать дополнительные площади - коридоры, в том числе и кровати, которые развернуты на базе перинатального центра", - отметил он.
По данным системы мониторинга СНБО, количество подтвержденных в сутки случаев COVID-19 в Ивано-Франковской области остается одной из самых высоких в Украине.
За минувшие сутки на Прикарпатье подтвердили 526 новых случаев заболевания СOVID-19. Это на 208 меньше, чем за предыдущие сутки. 28 февраля смертей с диагнозом COVID-19 медики на Прикарпатье не зафиксировали.
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Нет, ну извольте подобрать слова как-то по другому. Воображение рисует пикантные картины. Военно-медицинский юмор какой-то.
Наверно хозяева гостиниц скинулись Степанову и Ляшко на гостинец 😀😀😀
Степанов, ты в курсе сколько лет полагается на нарах за подлог ?
Приезжай сам и форографируй.
скільки можна тих глобалістів слухати і йти в них на поводу
тим паче, що вони весь час свіжого віруса скрізь постійно підсипають...