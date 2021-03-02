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На Закарпатье блокирована нелегальная добыча песка, ущерб государства составил 9 млн грн, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Закарпатье блокирована нелегальная добыча песка, ущерб государства составил 9 млн грн, - СБУ

Служба безопасности Украины блокировала нелегальную добычу полезных ископаемых на Закарпатье. Действия коммерсантов нанесли государству ущерб на сумму 9 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал схему основатель и директор одного из агропромышленных хозяйств. Он наладил незаконную добычу песчано-гравийной смеси в водоохранной зоне реки Уж под видом полива сельскохозяйственных культур. По заключению экспертов, теневой промысел мог привести к негативному воздействию на гидрологический состояние речной  экосистемы.

Инициированная СБУ судебная инженерно-экологическая экспертиза подтвердила факт добычи более 10 тыс. кубометров ископаемых. В рамках уголовного производства задокументирован факт нанесения ущерба государству на сумму 1.7 млн гривен. Кроме этого, по результатам расчетов экологов установлено, что сумма ущерба за незаконную добычу песка составила 7.3 млн  гривен.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили технику, задействованную на нелегальных работах. Решается вопрос о наложении ареста на имущество.

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Сейчас организатору противоправной деятельности сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Володимир Янченко
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хм.. до чего дошли ворюги !!! я вот неделю бухал и на улицу не выходил, а сегодня вышел за пивом в маркет и смотрю - *****!!! уже снег украли !!! На Закарпатье блокирована нелегальная добыча песка, ущерб государства составил 9 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 325
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02.03.2021 02:07 Ответить
Ще і місяця не прйшло як місцеве керівництво ділило територію Закарпатської області між собою для розчистки русла річок та вимагли на це їз бюджету країни сотні міліонів гривень.А тут розчищують за дарма так їх ловлять та ****** злочинцями.
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02.03.2021 06:22 Ответить
У нас возле Вышгорода скоро из Днепра весь песок вычерпают.
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02.03.2021 06:42 Ответить
в Киеве то же самое... коля-котлета научит как не платить налоги за песок....
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02.03.2021 06:57 Ответить
Под Коростышевом роют не стесняясь, прокуратура молчит и делает вид что ничего не случилось
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02.03.2021 07:21 Ответить
Треба вирізати ліси, це безпечно, відповідає угоді про економічну співпрацю з ЄС, має великий і мохнатий дах від сідниць з правоохороних систем, міністерств, обласних чиновників. А пісок це злочин.
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02.03.2021 08:49 Ответить
Даа... Тяжелые для СБУ времена. Кончились в Закарпатье все обнальщики и топ-коррупционеры. Ве обилечены. Где искать новые источники дохода?. Докатились до "добытчиков песка". Что дальше? За базарных торговцев возьметесь?
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02.03.2021 10:07 Ответить
За Говерлой надо следить - вдруг пропадёт
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02.03.2021 10:27 Ответить
На Закарпатье блокирована нелегальная добыча песка ? Подобные сообщения напоминают сообщение СовИнформБюро в 1941 году об успехах Красной армии, когда немцы окружали целые армии и двигались на Моску.
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02.03.2021 10:45 Ответить
Сообщений о героических успехах СБУ в денежных делах тем больше, чем хуже ситуация на фронте. И да, очередной подрыв бойцов ВСУ на мине на контролируемой территории это мелочь по сравнению с добычей песка в Закарпатье.
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02.03.2021 13:18 Ответить
 
 