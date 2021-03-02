На Закарпатье блокирована нелегальная добыча песка, ущерб государства составил 9 млн грн, - СБУ

Служба безопасности Украины блокировала нелегальную добычу полезных ископаемых на Закарпатье. Действия коммерсантов нанесли государству ущерб на сумму 9 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал схему основатель и директор одного из агропромышленных хозяйств. Он наладил незаконную добычу песчано-гравийной смеси в водоохранной зоне реки Уж под видом полива сельскохозяйственных культур. По заключению экспертов, теневой промысел мог привести к негативному воздействию на гидрологический состояние речной экосистемы.

Инициированная СБУ судебная инженерно-экологическая экспертиза подтвердила факт добычи более 10 тыс. кубометров ископаемых. В рамках уголовного производства задокументирован факт нанесения ущерба государству на сумму 1.7 млн гривен. Кроме этого, по результатам расчетов экологов установлено, что сумма ущерба за незаконную добычу песка составила 7.3 млн гривен.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили технику, задействованную на нелегальных работах. Решается вопрос о наложении ареста на имущество.

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Сейчас организатору противоправной деятельности сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.