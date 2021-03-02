Twitter ввел маркировку сообщений с недостоверной информацией о вакцинах против COVID-19
Новости Цензор.НЕТ Общество
Компания Twitter сообщила, что начнет маркировать твиты, содержащие вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Начиная с сегодняшнего дня, мы будем отмечать твиты, которые могут содержать вводящую в заблуждение информацию о вакцинах против COVID-19 в дополнение к нашим постоянным усилиям по удалению наиболее вредной, вводящей в заблуждение информации по COVID-19, из сервиса", - говорится в сообщении компании.
Уточняется, что одно нарушение не повлечет за собой никаких последствий. Тем временем после двух - трех нарушений аккаунт будет заблокирован на 12 часов, после четырех на неделю. Свыше пяти нарушений будут наказываться блокировкой аккаунта навсегда.
Соцсеть отмечает, что уже удалила более 8,4 тыс. твитов и приняла меры в отношении 11,5 млн аккаунтов по всему миру за вводящую в заблуждение информацию по COVID-19.
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во-вторых - нужно маркировать сообщения, оставленные под впн как незаслуживающие доверия
Демократия это цензура,свобода это рабство
Тільки не треба про виробників. Чи вони все озвучують ?
Тобто, інші фахівці, дивлячись на той склад, який подано, не мають права висловити думку щодо дії окремих компонентів ?
От воозка теж, за твітером, має =достовірну= інформацію від самого початку, правда ?
І решта діячів та діячок.
Ну, зі "свободою слова" давно все зрозуміло. Цензура як вона є і диктатура однієї думки.
All Lives Matter теж не можна було писати. Не знаю, як зараз.
Не підуть.
Вони чекатимуть, що буде з персонажем і ко.
Бо вони вже рік поспіль ніяк заснути не можуть..
Хоча, можливо, творців інтернету ще раніше спалили б на багатті...