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Новости За рубежом Санкции против России
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Власти США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Власти США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России, - Госдеп

Власти США намерены продолжать тесно координировать с ЕС действия в отношении РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник представитель Госдепа Нед Прайс.

"Мы всегда тесно координировали наши действия. Наши инициативы никогда не станут сюрпризом для ЕС. То же самое касается и их инициатив", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о возможных мерах администрации США в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным.

Прайс подчеркнул, что данная тема - "это важный приоритет" для Вашингтона.

Ранее в понедельник CNN сообщил со ссылкой на источники в Белом доме, что администрация США готовится ввести на этой неделе ограничительные меры против России из-за ситуации с Навальным.

"Введение санкций будет координироваться с Европейским союзом. Эти меры и точное время их вступления в силу сообщат американские и европейские официальные лица в ближайшие дни", - отмечается в сообщении.

Эти санкции станут первыми ограничительными мерами, которые предпримет администрация президента США Джо Байдена против России. "Они зададут тон ее политики по отношению к Москве в будущем", - передает канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз введет санкции против России из-за Навального раньше, чем ожидалось, - Йозвяк

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

По решению Московского суда Навальный проведет в колонии 2 года и 5 месяцев по делу "Ив Роше".

С 23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо, задерживая протестующих.

Читайте также: "Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде. АУДИО
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Топ комментарии
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Власти США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3410Власти США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2977
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02.03.2021 08:10
+2
Власти США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России, - Госдеп - Цензор.НЕТ 1117 Власти США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2315
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02.03.2021 08:04
+2
США И ЕС приготовили раше санкции - ЩАС КАК ВВЕДУТ !!!

Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 6053
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02.03.2021 08:20
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Власти США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России, - Госдеп - Цензор.НЕТ 1117 Власти США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2315
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02.03.2021 08:04 Ответить
Власти США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России, - Госдеп - Цензор.НЕТ 3410Власти США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2977
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02.03.2021 08:10 Ответить
США И ЕС приготовили раше санкции - ЩАС КАК ВВЕДУТ !!!

Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 6053
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02.03.2021 08:20 Ответить
Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5914 Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7905а вас профессор надо арестовать,вы не любите пролетайрят...
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02.03.2021 08:39 Ответить
Певуны рюсскага мира пля... Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7578 Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7578 Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 2086
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02.03.2021 08:40 Ответить
Будут руководить руководителями ) ибо США - страна руководителей
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02.03.2021 08:41 Ответить
Пoxoжэ Бaйден гoтoвит ПИТЕPAСТУ с питерсских подворотней очередной кacaпoKOTEЛ . .



Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8147
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02.03.2021 08:43 Ответить
Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 9300 Байденко хвошЫзд)))Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 4907
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02.03.2021 08:45 Ответить
Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 3167 Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 6578Мацковия 1812 года,Наполеон сжег это дерьмо....
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02.03.2021 08:43 Ответить
Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 538 Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8071Хан Гирей сжег это дерьмо в 1571 году
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02.03.2021 08:46 Ответить
Нічого не скажеш, дієва санкція.
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02.03.2021 09:10 Ответить
Хан Герой! Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 5509
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02.03.2021 10:58 Ответить
Головне щоб не дуже слухали ЄС... бо там підх#йлят багато окрім " виказування озабочєної озабоченості" нічого робити з рашистами не бажають.
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02.03.2021 08:51 Ответить
Озабоченість не можна Санкції жорстки! - побачим де Америка поставить кому!
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02.03.2021 08:53 Ответить
Фишка в другом,почему Наполеон три раза разгромил РАБссию в 1805,в 1807 и в 1812 годах и ни разу не атаковал сталицу того дерьма горад Санктъ-Питирьбюргер,а Мацковию Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7459Мокшандию,ответ знаете?
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02.03.2021 08:58 Ответить
Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 9274
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02.03.2021 09:05 Ответить
Зуллус-Ордынская Моцковия был осколком Золотой Орды,а Питирбюргер был отдельным Уездом Влада США координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8407
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02.03.2021 09:06 Ответить
Это с шестеркой х.йла Макроном, что ли?!
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02.03.2021 09:16 Ответить
"Координировать" можно по-разному.
Можно тупо спустить список полезных санкций с Вашингтона в Брюссель с требованием соблюдать их вне зависимости "экономических интересов" ЕС (читай - выбирайте - или кацапские деньги в вашем кармане, или рынок США для ваших компаний).
А можно послать "пакет рекомендаций" и устроить между США и ЕС говорильню, какие санкции лучше вводить. И в итоге заболтать это дело.
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02.03.2021 09:31 Ответить
Если американский Джо клюнет на координацию санкций рашистской подельницы Меркель ,тогда газовая труба будет достроена ,и путь к полной оккупации рашистом Украины ,будет открыт
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02.03.2021 09:32 Ответить
Спасать Навального, вместо прекращения строительства Северного потока -2 ?

Неужели готовится очередное предательство Украины- повтор перегрузки Обамы, - ради альянса питерских чекистов с немецким «глубинным рейхом» ?

"Вялость команды Байдена вызвала реакцию и в американском конгрессе, который, собственно, и является источником санкций против проекта, уничтожающего трансатлантическую и европейскую солидарность.

Достаточно лишь провозгласить, что у США там нет национального интереса, и пусть европейцы и россияне сами решают судьбу этого газопровода.

Полное совпадение неартикулированных публично интересов российской клептократии и немецкого «глубинного рейха».

"Самый большой экспорт России - не газ или нефть, а коррупция." Гарри Каспаров

Это злодейство фарисейски прикрывается дискурсами «Диалог превыше всего», «когда торгуют - не воюют», «санкционировать, но сотрудничать».

Многолетний симбиоз офицеров восточно-немецкой разведки Штази М.Варнига и советского КГБ В.Путина может стать предвестником других геополитических реалий ХХІ века.
США. Уже немного забылось, но следует вспомнить, что 5 августа 2020 года в американском издании Politico появилось открытое письмо 103 бывших американских высоких должностных лиц с выразительным названием «Пришло время пересмотреть нашу российскую политику».

Об официально артикулированных интересах разных сторон, причастных к проекту «Северный поток-2», сказано, написано и показано много. Но есть интересы, о которых не говорят вслух и понимание которых позволяет объяснить, почему этот проект еще не похоронен, а его сторонники активно пытаются достроить трубопровод.

РФ.Российская политика в плоскости энергетических отношений с Европой и прежде всего Германией как ее самой большой движущей силой - калька советской политики времен холодной войны.
Достаточно вспомнить фрагмент секретной докладной записки союзного МИД «О политической линии и некоторых практических шагах СССР в связи с образованием в ФРГ правительства Вилли Брандта», представленной в ЦК КПСС 1 декабря 1969 года: «Важное значение может иметь достижение договоренности о поставках в ФРГ советского природного газа. Речь идет о заключении контракта, который действовал бы в течение двух десятков лет и поставил бы до известной степени в зависимость от Советского Союза такую важнейшую сферу народного хозяйства ФРГ, как энергетика».
Оглянувшись на более чем 50-летнюю ретроспективу, можно констатировать, что сформулированная задача не только выполнена, но и перевыполнена.
В зависимость поставлена не только энергетика уже объединенной Германии, - в зависимость поставлен ее политический класс, большинство которого, словно наркозависимые, эту зависимость не признают.
Феномены Шредера и путинферштеерства - этому подтверждение.
Бывшее должностное лицо Госдепа США Бенджамин Шмитт подчеркивает, что поддержка «Северного потока-2» ограничена небольшой частью немецкого и австрийского деловых сообществ, которые исторически любят работать с российскими государственными предприятиями.
Интерес Кремля - углубить эту зависимость ради разрушения трансатлантического моста безопасности и замены его евразийским в виде российско-немецкого, что сдвинет геополитику Европы ХХІ века, вернув ее в 30-е годы прошлого.
И Берлин здесь уже играет на стороне Москвы.
Пророческими оказались слова М.Тэтчер об объединенной Германии, сказанные ею в Колорадо-Спрингс еще в 1995 году на встрече бывших лидеров стран Запада, завершивших холодную войну: «Германия стремится к превосходству… Вы не привязали Германию к Европе - вы привязали Европу к великой Германии…»
Вот это уже реальное и опасное для Европы немецкое превосходство ярко проявляется в истории с «Северным потоком-2» и объясняет, почему Евросоюз такой беспомощный в противодействии ему, хотя Европарламент принял не одну резолюцию против указанного проекта.
Если проект все же завершат, это будет символизировать, среди прочего, трансформацию Европейского Союза де-факто в Германский Союз, чего не воспримут страны Центрально-Восточной Европы и прежде всего Польша.
Раскол в ЕС углубится, что и требуется Кремлю, который уже открыто декларирует конфронтационный курс по отношению к Брюсселю.
Для Москвы главная европейская столица - в случае завершения «Северного потока-2» - окончательно переместится в Берлин. Здесь следует вспомнить реплику российского оппозиционера Гарри Каспарова в письме от 2019 года министру иностранных дел ФРГ Г.Маасу, что самый большой экспорт России - не газ или нефть, а коррупция.
Можно сказать, что в случае успеха «Северного потока-2» самые большие дивиденды этот экспорт принесет кремлевской клептократии и ее немецким партнерам.
Акционерное соглашение между участниками проекта предусматривает, что швейцарская компания-оператор будет получать плату за услуги транспортировки газа с момента его введения в эксплуатацию, независимо от того, будет ли в нем газ вообще, и в размере, эквивалентном плате за эти же услуги при максимальной проектной мощности 55 млрд куб. м/год.
Это объясняет, почему «Газпром» и его партнеры несмотря ни на что хотят достроить хотя бы одну нить и провести формальную церемонию запуска в эксплуатацию. С этого момента более 1,4 млрд долл. ежегодно в течение 50 лет «будут капать» на счет швейцарской компании «Газпрома» и непрозрачно распределяться в виде дивидендов «нужным людям» в Европе. - полностью "Подводные течения проекта «Северный поток-2», автор Михаил Гончар. https://zn.ua/international/podvodnye-techenija-proekta-severnyj-potok-2.html

2Константин Поляков и Слоницький Віктор Юрійович

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02.03.2021 10:39 Ответить
 
 