Девять украинских воинов пострадали в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе. За сутки - 7 нарушений "тишины" со стороны врага, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 1 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле Павлополя и Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, вблизи Красногоровки захватчики обстреливали позиции украинских сил из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского оккупанты вели огонь в направлении позиций ВСУ из стрелкового оружия.

"Неподалеку от Павлополя, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевые травмы.

Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - сказано в сообщении.

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Неподалеку от Богдановки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Основной целью действий российско-оккупационных войск остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В нескольких случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВСУ.

По всем фактам зафиксированных нарушений украинской стороной СЦКК принимались меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что Вооруженные формирования РФ продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ: "28 февраля мини БПЛА Миссии подвергся влиянию (глушение сигнала) вблизи населенного пункта Ясиноватая. Во время патрулирования неподконтрольных правительству Украине территорий, СММ ОБСЕ зафиксировала 12 единиц вооружения и военной техники, которые размещены с нарушениями установленных линий отвода и 16 единиц ВВТ по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения".

"Украинская сторона СЦКК в который раз фиксирует нарушения вооруженными формированиями РФ требований, о запрете проведения инженерных работ в районе линии соприкосновения. Вблизи населенного пункта Троицкое вооруженные формирования РФ продолжают дооборудовать существующие и строят новые укрепления в направлении позиций ВСУ.

С целью недопущения эскалации конфликта, украинская сторона СЦКК обратилась к представителям СММ ОБСЕ с просьбой провести мониторинг указанных районов и призвать представителей ОРЛО немедленно прекратить работы.

Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - подчеркнули в пресс-центре ОС.

Также в штабе добавили, что по состоянию на 7:00 утра 2 марта, обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие ипродолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.





