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Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20230) ранение (3239) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

Девять украинских воинов пострадали в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе. За сутки - 7 нарушений "тишины" со стороны врага, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Девять украинских воинов пострадали в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе. За сутки - 7 нарушений

За прошедшие сутки, 1 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а возле Павлополя и Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, вблизи Красногоровки захватчики обстреливали позиции украинских сил из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского оккупанты вели огонь в направлении позиций ВСУ из стрелкового оружия.

"Неподалеку от Павлополя, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевые травмы.

Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 36-й ОБрМП Сергей Моисеенко погиб в зоне ООС 28 февраля в результате вражеских обстрелов

Неподалеку от Богдановки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Основной целью действий российско-оккупационных войск остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В нескольких случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВСУ.

По всем фактам зафиксированных нарушений украинской стороной СЦКК принимались меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что Вооруженные формирования РФ продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ: "28 февраля мини БПЛА Миссии подвергся влиянию (глушение сигнала) вблизи населенного пункта Ясиноватая. Во время патрулирования неподконтрольных правительству Украине территорий, СММ ОБСЕ зафиксировала 12 единиц вооружения и военной техники, которые размещены с нарушениями установленных линий отвода и 16 единиц ВВТ по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения".

"Украинская сторона СЦКК в который раз фиксирует нарушения вооруженными формированиями РФ требований, о запрете проведения инженерных работ в районе линии соприкосновения. Вблизи населенного пункта Троицкое вооруженные формирования РФ продолжают дооборудовать существующие и строят новые укрепления в направлении позиций ВСУ.

С целью недопущения эскалации конфликта, украинская сторона СЦКК обратилась к представителям СММ ОБСЕ с просьбой провести мониторинг указанных районов и призвать представителей ОРЛО немедленно прекратить работы.

Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - подчеркнули в пресс-центре ОС.

Также в штабе добавили, что по состоянию на 7:00 утра 2 марта, обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие ипродолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Девять украинских воинов пострадали в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе. За сутки - 7 нарушений тишины со стороны врага, - штаб ОС 01
Девять украинских воинов пострадали в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе. За сутки - 7 нарушений тишины со стороны врага, - штаб ОС 02
Девять украинских воинов пострадали в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе. За сутки - 7 нарушений тишины со стороны врага, - штаб ОС 03
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Топ комментарии
+37
Що відбувається останнім часом ?
Де те чмо ? Воно в запої чи з кайфу вийти не може ?
Де ці всі зе-командири хомчаки з таранами ?
Командування в ЗСУ є ?
Чому мовчить командувач ООС ?
Уроди.

Одужуйте, хлопці, якнайшвидше !
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02.03.2021 08:28
+16
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень "тиші" з боку ворога, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8440
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02.03.2021 09:03
+14
Да. Для того шобы пабедить - надо просто перестать стрелять. - Бубочка@
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02.03.2021 08:31
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Правила форума Совет форумчан
Що відбувається останнім часом ?
Де те чмо ? Воно в запої чи з кайфу вийти не може ?
Де ці всі зе-командири хомчаки з таранами ?
Командування в ЗСУ є ?
Чому мовчить командувач ООС ?
Уроди.

Одужуйте, хлопці, якнайшвидше !
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02.03.2021 08:28 Ответить
Ето уже МЫР зеленый или еще НЕТ Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень "тиші" з боку ворога, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7910 Где говнокомандувач где МО ? У всех языки в СРАКЕ -- ТВАРИ Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень "тиші" з боку ворога, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5538
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02.03.2021 08:41 Ответить
ну почему сразу в срауке.. накладівать запреті на превентивное минирование линии соприкосновения в диверсионно-опасных местах. - они всегла рады. как и штрафовать за ответный огонь
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02.03.2021 14:37 Ответить
похоже хомчаки и тараны с зеленским договорились с кремлядями ....
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02.03.2021 08:45 Ответить
Каждого руского, каждого любителя ***** и и руского мира, каждого жителя лугандонии - надо убивать, убивать и еще раз убивать
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02.03.2021 09:15 Ответить
Главнокомандующий ВСУ Хомчак ответил запретом на предложение провести превентивное минирование линии соприкосновения в диверсионно-опасных местах.

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02.03.2021 14:36 Ответить
Да. Для того шобы пабедить - надо просто перестать стрелять. - Бубочка@
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02.03.2021 08:31 Ответить
а чем ответила Украина????????
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02.03.2021 08:32 Ответить
ведет подсчёт нарушений
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02.03.2021 08:49 Ответить
Это ОБСЕ ведет подсчет нарушений, а "наши" только видосики клепают про очередную "провокацию" и "нарушения" нашими командирами "правил передвижения"
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02.03.2021 09:01 Ответить
Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень "тиші" з боку ворога, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5961
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02.03.2021 23:39 Ответить
Крысы мавзолейные отмечают годовщину нападения 1 марта 2014 года..крысы позорные... Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень "тиші" з боку ворога, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6568
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02.03.2021 08:34 Ответить
ну правильно, пока малоПИД,,,роское нарко-Чмо и заслуженный уклонист искал мира в очке ботаксного педофила его орки "работали" по разведке, минировании, снайперскими группами и т.д но для "великого" Сцикуна это темный лес.....
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02.03.2021 08:52 Ответить
Підрив не прицільний і патаму не щітаіцца.
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02.03.2021 08:58 Ответить
Это вообще провокация, водитель-провокатор специально наехал на мирно лежащую мину, чтобы обвинить в срыве договоренностей мирные рэспублики
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02.03.2021 09:03 Ответить
Увидел рускаво - убей его, увидел любителя рускаво мира и жителя лугандонии - убей его!
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02.03.2021 09:13 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень "тиші" з боку ворога, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8440
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02.03.2021 09:03 Ответить
Кацапські міни називають "невідомими вибуховими пристроями", а ворожі ДРГ - "групи невідомих". Школа Зєлєнского - "та сторона".
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02.03.2021 09:04 Ответить
Надо их оштрафовать - сами подорвались, шоб бубашке насолить Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень "тиші" з боку ворога, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 185
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02.03.2021 09:12 Ответить
знайти на ****** ***** сініє глазкі і в ніх пасматрєть...
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02.03.2021 09:31 Ответить
"Невідомі вибухові пристрої"? Серйозно? Це вже відкрите протистояння, чи ще ні?
Швидкого одужання нашим захисникам.
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02.03.2021 10:10 Ответить
це все відповідь московитів на санкції проти Мертвечука та його гнилої компанії ворогів.
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02.03.2021 10:49 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·1 чГлавнокомандующий ВСУ Хомчак ответил запретом на предложение провести превентивное минирование линии соприкосновения в диверсионно-опасных местах.
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02.03.2021 11:22 Ответить
А вислюк все на рояле играет.
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02.03.2021 11:23 Ответить
Главнокомандующий ВСУ Хомчак ответил запретом на предложение провести превентивное минирование линии соприкосновения в диверсионно-опасных местах !!
Т.е .гибель наших воинов зелёную мразоту не интересует , надо так понимать !
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02.03.2021 11:55 Ответить
Зеля, подрывы это же не нарушение перемирия, правда?
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02.03.2021 15:17 Ответить
С целью недопущения эскалации конфликта, украинская сторона СЦКК обратилась к представителям СММ ОБСЕ с просьбой провести мониторинг указанных районов и призвать представителей ОРЛО немедленно прекратить работы. Источник: https://censor.net/ru/n3250881

Прекратити які такі "РОБОТИ", чи вбивство вояків України Зе влада вже почала

називати роботами ? Дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі. За добу - 7 порушень "тиші" з боку ворога, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6532
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02.03.2021 15:29 Ответить
Треба вже давно навчитися воювати, дивитися, куди ходиш, і куди їдеш. Не підриватися, і кивати - то на сепарів, то на хомчаків з віслюками. Сепари як мінували, так і будуть мінувати і по наростаючій. Хомчакам з віслюками як було то все пох., так і буде. САМИМ ВЧИТИСЯ ВОЮВАТИ, а не ходити і їздити, як барани по мінних полях
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02.03.2021 16:13 Ответить
Кацапські міни і фугаси зараз називають "невідомими вибуховими пристроями",
кацапські ДРГ - "групами невідомих осіб". Мабуть, скоро бурятські танки будуть називати "механізмами невідомого призначення".
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02.03.2021 18:50 Ответить
Зеленский приказал разминировать передовую теперь оккупанты ходят в тылу как дома.
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02.03.2021 20:43 Ответить
 
 