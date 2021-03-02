Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 115 млн, число жертв достигло 2,55 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 2 марта в мире зарегистрировали 290 470 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 615 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 115 003 270 случаев инфицирования, из них 290 470 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 550 489 человек, из них 6 615 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 90,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 18-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10.