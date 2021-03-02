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Новости Политика Украины Бюджет-2021
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Госбюджет с начала года выполнен с дефицитом в сумме 28,3 млрд грн, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Госбюджет с начала года выполнен с дефицитом в сумме 28,3 млрд грн, - Минфин

Общий фонд госбюджета за январь-февраль 2021 года выполнен с дефицитом в сумме 28,3 млрд грн, сообщило Министерство финансов.

"За январь-февраль 2021 года общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в сумме 28,3 млрд грн при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 49,3 млрд грн", - указал Минфин в релизе, передает Цензор.НЕТ.

Как указал Минфин, ссылаясь на оперативные данные Государственной казначейской службы, за январь-февраль 2021 года доходы общего фонда составили 124,9 млд грн (на 4% больше росписи), расходы - 154,2 млрд грн, что составляет 90,7% от росписи.

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"Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, обслуживание долга и субвенции, дотации местным бюджетам проводились в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений", - подчеркнул Минфин.

По его данным, фактические госзаимствования в общий фонд госбюджета за январь-февраль составили 74,3 млрд грн, или 68,6% от запланированных на этот период. Размещение ОВГЗ на финансирование госбюджета принесло 74,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте - 14 млрд грн.

"Из внешних источников по состоянию на 1 марта 2021 года средств не поступало", - отметили в Минфине.

При этом погашения в январе-феврале 2021 года составили 51,5 млрд грн, что меньше плана на 2,1%, обслуживание - 13,8 млрд грн (на 7,8% ниже запланированных).

Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.
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Топ комментарии
+4
ЗЕпридурки....так кто теперь у вас МАРАДЕР и БАРЫГА?
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02.03.2021 09:06
+4
Госбюджет с начала года выполнен с дефицитом в сумме 28,3 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 7728
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02.03.2021 09:11
+3
Дорулились ЗЕбилы(( всего за два месяца минус 1 лярд баксов..А при Порошенко за весь год был профицит..Прикидую какой дефицит у ЗЕбилов будет до конца года, если всего за два месяца уже миллиард баксов минуса..
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02.03.2021 09:02
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Дорулились ЗЕбилы(( всего за два месяца минус 1 лярд баксов..А при Порошенко за весь год был профицит..Прикидую какой дефицит у ЗЕбилов будет до конца года, если всего за два месяца уже миллиард баксов минуса..
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02.03.2021 09:02 Ответить
Он привык принимать как проститутка, со всех сторон(почти цитата) Госбюджет с начала года выполнен с дефицитом в сумме 28,3 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 3862
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02.03.2021 09:05 Ответить
Біда в тому, що ніхто на неї вже не ведеться, їй бідній приходиться чіплятися до перехожих.))
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02.03.2021 09:28 Ответить
Держбюджет з початку року виконано з дефіцитом у сумі 28,3 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 5744 "Год-два, а потом ваши рыжие кудри примелькаются и Вас начнут просто бить."
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02.03.2021 10:34 Ответить
Будьте ласкаві, назвіть рік та цифри, коли був в Україні профіцит.
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02.03.2021 09:49 Ответить
У них не буде деХвіцита - в листопаді внесуть зміни до Держбюджету - і - опа-ля - ловкость рук і нічєго болєє - уже є профіцит! Навіть в МВФ можна з таких козирєй зайти!!!
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02.03.2021 10:07 Ответить
Аааааа!!! спасайся хто может!!!!!
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02.03.2021 09:05 Ответить
Столько занимать уже не получится. Придётся допечатывать и крутить инфляцию в космос! Зато минималку можно будет летом до 6500 поднять и отрапортовать, что теперь все заживут по новой и эпоха бедности, как и было обещано, закончилась! Кушайте
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02.03.2021 09:06 Ответить
Можно и до 20 000 поднять. Зебиллы схавают.
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02.03.2021 09:09 Ответить
ЗЕпридурки....так кто теперь у вас МАРАДЕР и БАРЫГА?
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02.03.2021 09:06 Ответить
Госбюджет с начала года выполнен с дефицитом в сумме 28,3 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 7728
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02.03.2021 09:11 Ответить
Нужна срочна вызывать Гончарука и Самокат. Тока он спасет Бубочку.
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02.03.2021 09:08 Ответить
то ли в 17 году при барыге то был да, зелебобики?
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02.03.2021 09:11 Ответить
Дефицит 28,3 млрд., 74,3 млрд грн кредит. - реальная дыра в Бюджете 2 месяца = 106,6 млрд.
По средствам живем. Держбюджет з початку року виконано з дефіцитом у сумі 28,3 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3925
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02.03.2021 09:31 Ответить
Так вот он какой, рост экономики./ В новый год заходим с прогнозами роста экономики на почти 5%, - Шмыгаль.26.12.20.
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02.03.2021 09:44 Ответить
Зато у Бені, Ахметки, Фірташа, Медведчука і Бойко - профіцимт на такуж суму. Кінець бідності уже прийшов 73%?
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02.03.2021 09:57 Ответить
По прогнозу Министерства финансов, Украина в 2021 году потратит 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января. Пиковые объемы платежей приходятся на март, июнь и сентябрь, свидетельствуют данные на сайте министерства.
Так, в марте кредиторам предстоит выплатить 70,69 млрд грн, в июне - 76,80 млрд грн, в сентябре - 101,77 млрд грн.
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02.03.2021 10:05 Ответить
то есть в марте надо выплатить почти также как за январь и февраль.
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02.03.2021 10:07 Ответить
Кто-то объяснит мне, как доходы за февраль превышают план на 2%, а бюджет с дефицитом??
Это запланированный дефицит?
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02.03.2021 11:33 Ответить
 
 