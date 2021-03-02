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От COVID-19 в Украине уже провакцинированы более 4,9 тыс. человек, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

От COVID-19 в Украине уже провакцинированы более 4,9 тыс. человек, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Донецкая область является лидером по количеству сделанных прививок от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавірус_інфо".

Так, за минувшие сутки прививку от COVID-19 получили 1764 человека.

С начала кампании привиты 4 905 человек, которые получили первую дозу вакцины.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области (400 прививок).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Twitter ввел маркировку сообщений с недостоверной информацией о вакцинах против COVID-19

От COVID-19 в Украине уже провакцинированы более 4,9 тыс. человек, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Порошенко назвал эту вакцину ГОВНОМ. Я не его фанат но тут полностью согласен.
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02.03.2021 09:15
+5
Как можно верить людям которые постоянно врут. Степанов говорит что врачи отказываются колоть себя этой вакциной потому что в течении полугода после болезни вакцинироватся противопоказано. При этом тут же делает себе укол хотя болел два месяца назад.
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02.03.2021 09:25
+4
4900!
Цікаво, а членів уряду, депутатів та інших можновладців привитих Pfizer, також внесли в цю статистику?
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02.03.2021 09:11
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к 2050 году всех вакцЫнируем!!!
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02.03.2021 09:10 Ответить
4900!
Цікаво, а членів уряду, депутатів та інших можновладців привитих Pfizer, також внесли в цю статистику?
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02.03.2021 09:11 Ответить
Порошенко назвал эту вакцину ГОВНОМ. Я не его фанат но тут полностью согласен.
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02.03.2021 09:15 Ответить
со справкой о вакцинации индейскими помоям пустят в Польшу ?
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02.03.2021 09:16 Ответить
лох должен страдать!
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02.03.2021 09:18 Ответить
Очень сильно сомневаюсь.
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02.03.2021 09:19 Ответить
Как можно верить людям которые постоянно врут. Степанов говорит что врачи отказываются колоть себя этой вакциной потому что в течении полугода после болезни вакцинироватся противопоказано. При этом тут же делает себе укол хотя болел два месяца назад.
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02.03.2021 09:25 Ответить
Це пропаганда для лошар з ватними мозгами! Проти COVID-19 в Україні вже провакциновано понад 4,9 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7138
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02.03.2021 09:29 Ответить
лидер - Донецкая обл. А если б спутником кололи- так впереди планеты всей были!!!
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02.03.2021 09:35 Ответить
Колять військовим в примусово-добровільному порядку.
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02.03.2021 11:32 Ответить
Проти COVID-19 в Україні вже провакциновано понад 4,9 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3096
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02.03.2021 09:36 Ответить
Капля в море.
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02.03.2021 10:47 Ответить


ШАНОВНІ ВОЇНИ - ...



..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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02.03.2021 11:55 Ответить
..Шановні ВОЇНИ це ТРЕБА знати ..якщо Вам щось "нав"язують" -- для прикладу ВАКЦИНАЦІЯ .
Конвенція
про захист прав і гідності людини
щодо застосування біології та медицини:
Конвенція про права людини
та біомедицину

. .Стаття 2 Пріоритет людини Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.

Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3uTqQtj8S5OJ8Vgb85LtMLYvBIjgsPGb9mpwF6fXBZlsg5f-Aco8wYHGQ#Text
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02.03.2021 11:56 Ответить
Парламентська асамблея Ради Європи

Постанова No2361 (2021)

Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
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02.03.2021 11:57 Ответить
 
 