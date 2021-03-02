Постепенный рост акциза в обмен на гарантированные поступления в бюджет и сохранение цены для потребителей, - глава фракции "СН" о табачной поправке
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Лидер фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия ответил на обвинение в лоббировании интересов представителей табачной индустрии из-за подачи правок о снижении акциза на табачные изделия для нагрева (ТИЭН).
Об этом шла речь на его брифинге по итогам заседания фракции "Слуги народа" в понедельник, 1 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.
Как сообщалось ранее, группу депутатов обвинили в лоббировании интересов представителей табачной индустрии, поскольку они поддержали поправку к законопроекту №4278 авторства Давида Арахамии, которой предлагается снизить акциз на табачные изделия для нагрева на 30%. По подсчетам специалистов, бюджет недополучит около 3 млрд гривен в этом году, если поправку примут.
Арахамия, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что сегодня в Украине распространена проблема не только контрабанды, но и "серого импорта" табачных изделий из Беларуси, Молдовы и России.
"Есть так называемые "пиджаки", граждане Украины, которые имеют право безлимитного перехода через границу. Они берут 2 блока "айкоса" (два блока упаковок табачных изделий для нагрева (ТИЭН) — ред.), которые они имеют право по закону провезти без растаможки, кладут в два кармана, и с улыбающимся видом переходят границу. Сколько раз за день они могут перейти границу? Столько сколько им захочется, чтобы в среднем заработать в среднем 300-500 долларов за день. Вот что получается. В конечном счете компания-производитель не страдает, поскольку все эти "айкосы" произведены Philip Morris в Беларуси, Молдове и России. Но государство недополучает акциз существенно", — отметил Арахамия.
Глава фракции "СН" рассказал, что с компанией Philip Morris были проведены переговоры, по итогам которых была выработана договоренность — снижение акциза в обмен на гарантированные поступления в бюджет и сохранение цены для потребителей.
"Мы сели с Philip Morris, обсудили эту проблему. Мы им сказали: "Нам нужны гарантии поступления в бюджет". Они нам дали гарантию на 11 млрд гривен за 2021-2022 год. Независимо от того, какое количество продадут, эти деньги заплатят в бюджет. Мы сказали: "Нехорошо, чтобы во время коронавируса ритейловая цена становилась 80 гривен". И они взяли на себя вот это 200% повышение за свой счет, ритейловая цена остается такой же. Вот и вам весь лоббизм Арахамии на пальцах", — заявил политик.
Также Арахамия отметил, что ему известно о том, что представители организаций, которые выступают против табачной индустрии, критикуют его за внесенную поправку. Сам он считает, что просто "случайно в чужой рынок попал со своей правкой".
Напомним, "Филип Моррис" гарантировал госбюджету Украины более 11 млрд грн доходов от акциза на ТИЭН.
Пожалуйста, подождите...
Не понимаю , если Зе хорошо тянет в пиаре , то зачем такие противные лица берет в руководители ? Загадка
Да это же шизофрения какая то...уколите его индийской вакциной в мозг!
Круто. Слуги урода дбають, щоб курці не пеплачували, а отримували якомога більше отрути. Світе, вчися!
До речі, саме час висівати розсаду американських сортів тютюну. Дуже довго сходить. Головне,щоб температура була близько 27 градусів.
При цьому більшість курців лікують рак легенів за мій рахунок. Навіщо мені це?
Те, що хворі платять величезні гроші за лікування, ніяк не відміняє факту, що держава на це виділяє гроші. Тому, ідіоте, перед написанням дебілізмів думай спочатку.
Это перлы для лохов
Сигареты в Украине контролирует российская мафия - это раз
Фуры с сигаретами гоняют через Закарпатье в ЕС - это два
КАКИЕ ПИДЖАКИ - граница с ЕС закрыта уже год, а фуры пропускают
Господи, и есть же зебилы, которые жрут этот бред, что кто-то там что-то на себя взял ). Взяли вы, за щеку, веря в эту чушь.
І як з цим пов'язана контрабанда?
Таке враження що він почув якісь нові для себе слова і просто їх повторює не розуміючи змісту.
Хоча чому я дивуюсь?
У статті мова йде проте, що слуги урода роблять договорняк із табачним монополістом, щоб відстрочити підняття акцизу і зекономити монополісту гроші.
Ця стаття лише про те, що слуги вирішили погодитися з умовами монополіста.
Поправку ще не прийняли: По подсчетам специалистов, бюджет недополучит около 3 млрд гривен в этом году, если поправку примут.