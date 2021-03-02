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Постепенный рост акциза в обмен на гарантированные поступления в бюджет и сохранение цены для потребителей, - глава фракции "СН" о табачной поправке

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Постепенный рост акциза в обмен на гарантированные поступления в бюджет и сохранение цены для потребителей, - глава фракции

Лидер фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия ответил на обвинение в лоббировании интересов представителей табачной индустрии из-за подачи правок о снижении акциза на табачные изделия для нагрева (ТИЭН).

Об этом шла речь на его брифинге по итогам заседания фракции "Слуги народа" в понедельник, 1 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.

Как сообщалось ранее, группу депутатов обвинили в лоббировании интересов представителей табачной индустрии, поскольку они поддержали поправку к законопроекту №4278 авторства Давида Арахамии, которой предлагается снизить акциз на табачные изделия для нагрева на 30%. По подсчетам специалистов, бюджет недополучит около 3 млрд гривен в этом году, если поправку примут.

Арахамия, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что сегодня в Украине распространена проблема не только контрабанды, но и "серого импорта" табачных изделий из Беларуси, Молдовы и России.

"Есть так называемые "пиджаки", граждане Украины, которые имеют право безлимитного перехода через границу. Они берут 2 блока "айкоса" (два блока упаковок табачных изделий для нагрева (ТИЭН) — ред.), которые они имеют право по закону провезти без растаможки, кладут в два кармана, и с улыбающимся видом переходят границу. Сколько раз за день они могут перейти границу? Столько сколько им захочется, чтобы в среднем заработать в среднем 300-500 долларов за день. Вот что получается. В конечном счете компания-производитель не страдает, поскольку все эти "айкосы" произведены Philip Morris в Беларуси, Молдове и России. Но государство недополучает акциз существенно", — отметил Арахамия.

Глава фракции "СН" рассказал, что с компанией Philip Morris были проведены переговоры, по итогам которых была выработана договоренность — снижение акциза в обмен на гарантированные поступления в бюджет и сохранение цены для потребителей.

"Мы сели с Philip Morris, обсудили эту проблему. Мы им сказали: "Нам нужны гарантии поступления в бюджет". Они нам дали гарантию на 11 млрд гривен за 2021-2022 год. Независимо от того, какое количество продадут, эти деньги заплатят в бюджет. Мы сказали: "Нехорошо, чтобы во время коронавируса ритейловая цена становилась 80 гривен". И они взяли на себя вот это 200% повышение за свой счет, ритейловая цена остается такой же. Вот и вам весь лоббизм Арахамии на пальцах", — заявил политик.

Также Арахамия отметил, что ему известно о том, что представители организаций, которые выступают против табачной индустрии, критикуют его за внесенную поправку. Сам он считает, что просто "случайно в чужой рынок попал со своей правкой".

Напомним, "Филип Моррис" гарантировал госбюджету Украины более 11 млрд грн доходов от акциза на ТИЭН.
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Топ комментарии
+6
Коли дивлюся на оті пики Слуг клєптоманів, рука шукає каменюку. Та потім згадую, що розбити можна не пику, а власний ПК.
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02.03.2021 09:24
+4
Постепенный рост акцыза....и сохранение цен для потребителей!)
Да это же шизофрения какая то...уколите его индийской вакциной в мозг!
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02.03.2021 09:13
+3
он мразь абхазская, всё он знает, просто лохов доит
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02.03.2021 09:20
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Правила форума Совет форумчан
Доля безакциза возрастёт. Черный экспорт через границу тоже...
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02.03.2021 09:11 Ответить
Почему идёт борьба за контроль на границе - шоб таскать контрабанду туда- сюда - сигареты, авто , бытовую технику
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02.03.2021 09:20 Ответить
Коли дивлюся на оті пики Слуг клєптоманів, рука шукає каменюку. Та потім згадую, що розбити можна не пику, а власний ПК.
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02.03.2021 09:24 Ответить
Физия у Арахамии реально неприятная и неопрятная , Корниенко от него не отстаёт
Не понимаю , если Зе хорошо тянет в пиаре , то зачем такие противные лица берет в руководители ? Загадка
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02.03.2021 09:28 Ответить
Постепенный рост акцыза....и сохранение цен для потребителей!)
Да это же шизофрения какая то...уколите его индийской вакциной в мозг!
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02.03.2021 09:13 Ответить
"и сохранение цены для потребителей"

Круто. Слуги урода дбають, щоб курці не пеплачували, а отримували якомога більше отрути. Світе, вчися!
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02.03.2021 09:15 Ответить
А що в нашому житті не отрута? Не хочеш, не кури. Перевели паскуді пів України на самосад.
До речі, саме час висівати розсаду американських сортів тютюну. Дуже довго сходить. Головне,щоб температура була близько 27 градусів.
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02.03.2021 09:29 Ответить
"Не хочеш, не кури."

При цьому більшість курців лікують рак легенів за мій рахунок. Навіщо мені це?
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02.03.2021 09:45 Ответить
Что ты несешь,какой наЙУХ за твой счет? Видать онкология любая тебя не касалась еще,но может коснется за твой гнылой рот - все расходы полностью ложаться на семью пациента,а это сотни тысяч грн.,дэбил.
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02.03.2021 10:18 Ответить
Дебіле, інститут раку - державна установа. Всьому персоналу держава платить зарплати. Держава також платить за техніку (часом дуже дорогу), яка там є.
Те, що хворі платять величезні гроші за лікування, ніяк не відміняє факту, що держава на це виділяє гроші. Тому, ідіоте, перед написанням дебілізмів думай спочатку.
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02.03.2021 10:41 Ответить
Блин, Арахамия просто придурок «Есть так называемые "пиджаки", граждане Украины, которые имеют право безлимитного перехода через границу.» и т д
Это перлы для лохов
Сигареты в Украине контролирует российская мафия - это раз
Фуры с сигаретами гоняют через Закарпатье в ЕС - это два
КАКИЕ ПИДЖАКИ - граница с ЕС закрыта уже год, а фуры пропускают
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02.03.2021 09:18 Ответить
он мразь абхазская, всё он знает, просто лохов доит
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02.03.2021 09:20 Ответить
абхазский отброс решил поживиться на курилбщиках
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02.03.2021 09:19 Ответить
"с компанией Philip Morris были проведены переговоры, по итогам которых была выработана договоренность - снижение акциза в обмен на гарантированные поступления в бюджет и сохранение цены для потребителей" - как говорили в фильме гая риччи, "если в схеме ты не видишь лоха, значит, это ты и есть".
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02.03.2021 09:20 Ответить
какие отвратительные рожи у клоунов-правителей мудрого нарида...
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02.03.2021 09:25 Ответить
Мы сказали: "Нехорошо, чтобы во время коронавируса ритейловая цена становилась 80 гривен". И они взяли на себя вот это 200% повышение за свой счет.

Господи, и есть же зебилы, которые жрут этот бред, что кто-то там что-то на себя взял ). Взяли вы, за щеку, веря в эту чушь.
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02.03.2021 09:26 Ответить
Не способен контрабанду остановить? А что мешает???. Власти мало?. Идиотизм какой то. Ему про одно, ого про другое. Уже были гарантии в Будапештском меморандуме.
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02.03.2021 09:28 Ответить
Схематоз легалізації контрабаса на держрівні завжди свято, скажи зєлайно?
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02.03.2021 09:34 Ответить
Поступове зростання акцизу в обмін на гарантовані надходження до бюджету і збереження ціни для споживачів, - глава фракції "СН" про тютюнову поправку - Цензор.НЕТ 5221 Поступове зростання акцизу в обмін на гарантовані надходження до бюджету і збереження ціни для споживачів, - глава фракції "СН" про тютюнову поправку - Цензор.НЕТ 731
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02.03.2021 09:45 Ответить
Так зниження чи підвищення акцизу?
І як з цим пов'язана контрабанда?
Таке враження що він почув якісь нові для себе слова і просто їх повторює не розуміючи змісту.
Хоча чому я дивуюсь?
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02.03.2021 09:51 Ответить
3 млрд. в рік буде втрачати держава!!! Але коли СН заїхало бабло від тютюнових лобістів, то надо проголосувати))
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02.03.2021 09:57 Ответить
Курение - это зло (так же, как и алкоголь), поэтому плюсую. Надо бы еще сочетать это с антитабачной и антиалкогольной рекламой, плюс селдить за выполнением закона о запрете курения (и распития спиртных напитков) в непредназначенных для этого местах.
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02.03.2021 10:12 Ответить
Иды в монастирь,там не пьют и не курят))) Или ты отшибленый сектант?
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02.03.2021 10:19 Ответить
Плюсюєш що? Збереження цін на отруту, щоб люди і далі себе вбивали?
У статті мова йде проте, що слуги урода роблять договорняк із табачним монополістом, щоб відстрочити підняття акцизу і зекономити монополісту гроші.
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02.03.2021 10:44 Ответить
Акцизи дорожчають, а отже отрута стає менш доступною. Це й плюсую.
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02.03.2021 13:30 Ответить
Минулого року було рішення сильно підняти акциз. Тютюновий монополіст включив лобізм і хоче це підняття розтягнути на кілька років.
Ця стаття лише про те, що слуги вирішили погодитися з умовами монополіста.
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02.03.2021 13:44 Ответить
Згоден.
Поправку ще не прийняли: По подсчетам специалистов, бюджет недополучит около 3 млрд гривен в этом году, если поправку примут.
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02.03.2021 17:37 Ответить
 
 