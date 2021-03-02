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амнистия (450) ВР (28732) налоги (3182) инвестняня (14)

Рада сегодня рассмотрит законопроекты Зеленского о налоговой амнистии и реформу Высшей квалификационной комиссии судей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня рассмотрит законопроекты Зеленского о налоговой амнистии и реформу Высшей квалификационной комиссии судей

Верховная Рада сегодня, 2 марта, проведет очередное заседание пятой сессии. Среди вопросов, которые народные депутаты будут рассматривать в Раде - законопроекты о налоговых и таможенных льготах для инвестиционных нянь и пакет законопроектов президента Владимира Зеленского о налоговой амнистии.

Так, законопроектом №3761 предлагается с 1 января 2021 до 1 января 2035 года освободить от налогообложения НДС операций при ввозе инвестором в Украину оборудования для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями. Законопроект №3762 предлагает также до 2035 года освободить инвесторов от налогообложения ввозной пошлины такого оборудования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также будут рассмотрены четыре президентских законопроекта о налоговой амнистии:

  • №5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет;
  • №5154 о внесении изменения в статью 29 Бюджетного кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины;
  • №5155 о внесении изменения в статью 16 Закона Украины "О валюту и валютные операции" в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины;
  • №5156 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуального кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии

Кроме этого парламент повторно в первом чтении рассмотрит законопроект №3711-д относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Также парламент рассмотрит проекты постановлений о назначении внеочередных выборов глав Коларовского сельсовета (Запорожская область), Малолюбошанского сельсовета (Ривненская область), Теребовлянского сельсовета (Тернопольская область), Липовецкого горсовета (Винницкая область) и Комарновского горсовета (Львовская область). Выборы должны пройти 31 октября 2021 года.
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Топ комментарии
+2
Сделать суд присяжных и выгнать этих судей- коррупционеров
Все равно к этому придётся вернутся , бо реформа никакая не поможет перевоспитать нынешних судей
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02.03.2021 09:48
+2
Немного не так..
Обокрал на миллиарды...налог заплатил с миллионов (в лучшем случае)...и ты честный...
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02.03.2021 10:22
+2
Деже важливий закон для бабломойського, вазеленського та плісняви.
Чи не тому беня-діктова радісно глашала, про повернення частини вкрадених з "Привату" мільйярдів.
Рятують, перш за все, беню з бубою від правосуддя.
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02.03.2021 10:38
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Сделать суд присяжных и выгнать этих судей- коррупционеров
Все равно к этому придётся вернутся , бо реформа никакая не поможет перевоспитать нынешних судей
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02.03.2021 09:48 Ответить
Ніяких послаблень крадіям податків не може бути! Всі податки мають бути сплачені в бюджет, бо сплачуват податки це святий обов'язок кожного громадянина України та іноземних громадян які ведуть бізнес на території України!
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02.03.2021 11:24 Ответить
Снова гринпоц какой то шлак в раду отправил
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02.03.2021 09:55 Ответить
Для кого як.
"Податкова амністія", як я розумію, легалізація награбованого.
Обікрав країну, заплати податок і ти чесний.
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02.03.2021 10:14 Ответить
Немного не так..
Обокрал на миллиарды...налог заплатил с миллионов (в лучшем случае)...и ты честный...
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02.03.2021 10:22 Ответить
Деже важливий закон для бабломойського, вазеленського та плісняви.
Чи не тому беня-діктова радісно глашала, про повернення частини вкрадених з "Привату" мільйярдів.
Рятують, перш за все, беню з бубою від правосуддя.
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02.03.2021 10:38 Ответить
Рада сегодня рассмотрит законопроекты Зеленского о налоговой амнистии и реформу Высшей квалификационной комиссии судей - Цензор.НЕТ 9013
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02.03.2021 09:57 Ответить
Доброго ранку, панове! Рада сьогодні розгляне законопроєкти Зеленського про податкову амністію та реформу Вищої кваліфікаційної комісії суддів - Цензор.НЕТ 1855
Коротко
З нетерпінням чекаю, коли Медведчук викупить плюси і їх теж закриють.
* * *
У тебе суд в смартфоні і у Єрмака суд в смартфоні. Але є нюанс.
* * *
Жизнь коротка. Не тратье её напрасно. Проводите как можно больше времени в интернете, споря с незнакомцами.
* * *
Миллионы подростков хотят спасти нашу планету от загрязнения.
Миллионы их родителей хотят, чтобы они начали спасение со своей комнаты.
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02.03.2021 10:00 Ответить
все стыренное у НАС они легализируют, прелесть какая
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02.03.2021 10:02 Ответить
Так делали все предыдущие.
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02.03.2021 10:49 Ответить
А для большинства населения забыли законопроектики предложить?
Называются так:
"Налоговая амнистия субсидий"
"Реформа домкомов и стачкомов ОСББ"
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02.03.2021 10:13 Ответить
"освободить от налогообложения НДС операций при ввозе инвестором в Украину оборудования для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями"
Что-то это мне сильно напоминает!
То ли "технологический парк", то ли "инновационный проет"....
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02.03.2021 10:46 Ответить
С олигархов снять ответственность за то, что наворовано за столько лет... Олигархов нужно сажать и конфисковать все преступным путем нажитое, а не ответственность снимать за преступления. Этот закон это преступление! Воровство вагонами узаконить. Просто верх зла! Вместо наказания олигархи получают поощрения...
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02.03.2021 11:42 Ответить
 
 