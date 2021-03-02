"Не выдержал страданий": пациент с тяжелой формой COVID-19 пытался перерезать себе горло в больнице Днепра

В Днепре 54-летний мужчина с тяжелой формой COVID-19 пытался перерезать себе горло.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

По словам Рыженко, история одного из реанимационных больных едва не закончилась трагедией.

"Юрию 54 года, COVID-пневмонией он заболел 12 февраля, был госпитализирован в COVID-отделение одной из больниц Днепра. Вирус "съел" 95% легочной ткани. Возник двусторонний пневмоторакс. Пациент был прооперирован: с двух сторон установлены плевральные дренажи.

Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой. Добыв нож, он пытался перерезать себе горло. Врачам удалось вовремя остановить кровотечение", - написал он.

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Рыженко отметил, что в субботу пациента доставили в больницу им. Мечникова, ЛОР-хирурги зашили порез.

"Сейчас пациент в крайне тяжелом состоянии. В реанимации, на аппарате ИВЛ", - добавил врач.