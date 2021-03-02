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"Не выдержал страданий": пациент с тяжелой формой COVID-19 пытался перерезать себе горло в больнице Днепра

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Днепре 54-летний мужчина с тяжелой формой COVID-19 пытался перерезать себе горло.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

По словам Рыженко, история одного из реанимационных больных едва не закончилась трагедией.

"Юрию 54 года, COVID-пневмонией он заболел 12 февраля, был госпитализирован в COVID-отделение одной из больниц Днепра. Вирус "съел" 95% легочной ткани. Возник двусторонний пневмоторакс. Пациент был прооперирован: с двух сторон установлены плевральные дренажи.

Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой. Добыв нож, он пытался перерезать себе горло. Врачам удалось вовремя остановить кровотечение", - написал он.

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Рыженко отметил, что в субботу пациента доставили в больницу им. Мечникова, ЛОР-хирурги зашили порез.

"Сейчас пациент в крайне тяжелом состоянии. В реанимации, на аппарате ИВЛ", - добавил врач.

Не выдержал страданий: пациент с тяжелой формой COVID-19 пытался перерезать себе горло в больнице Днепра 01
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Топ комментарии
+7
Настало время офигительных историй...
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02.03.2021 10:00
+7
Думаю там справа не в знеболюючих, а те що кожний подих це досягнення. Навіть не можу уявити, як людині має бути, щоб вона сама себе хотіла лишити життя.
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02.03.2021 10:18
+4
А разве прививки от тупости уже есть? Или зачем ты сюда это строчишь?
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02.03.2021 10:16
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Настало время офигительных историй...
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02.03.2021 10:00 Ответить
Не вже відсутні знеболюючі???
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02.03.2021 10:10 Ответить
Любой каприз за твои деньги
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02.03.2021 10:15 Ответить
наркотики при легких не применяются даже рак легких люди не чувствуют распада легких.. умирают тихо на ходу или во сне.. тут пневмоторакс это физическая нехватка воздуха.. человек может жить в определенных условиях комфортно (относительно оговорка) при остатке 2/4 легкого при удаленном одном полностью это при тяжелом туберкулезе..) а тут процесс просто е закончился вирус убивает ткани и создает побочные факторы ..такие как нарушение свертываемости крови обычно тромбоз.. закупоривание легочных артерий вен эмболия...человека понять можно мучения.... его бы ввести в состояние искусственной комы.. НО.. при таких симптомах как не парадлоксально пациент должен быть в контакте...
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02.03.2021 10:21 Ответить
Одним словом, ужас.
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02.03.2021 12:59 Ответить
Думаю там справа не в знеболюючих, а те що кожний подих це досягнення. Навіть не можу уявити, як людині має бути, щоб вона сама себе хотіла лишити життя.
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02.03.2021 10:18 Ответить
Там не просто знеболюючі потрібні, а анестезіолог поруч, щоб слідкувати за станом пацієнта, але не в кожного серце витримає такий марафон, та і анестезіологів біля кожного не поставиш. Бувають випадки, коли люди відмовляються від хіміотерапії раку. Їм легше померти, ніж витримувати ті страждання. Хоча на останніх стадіях онкології болі такі, що звичайні дози знеболюючих вже не допомагають. .
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02.03.2021 10:23 Ответить
Сделать нужно прививку и все будет ок, и получить книжечку вакцинации, и не парясь отдыхать летом. А дальше сам каждый решает для себя, делать или нет. Я хочу сделать, но мне никто не предлагает и в ближайшие пол года думаю будет так же...
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02.03.2021 10:14 Ответить
А разве прививки от тупости уже есть? Или зачем ты сюда это строчишь?
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02.03.2021 10:16 Ответить
тупость в тех кто не хочет ее делать и призывает других
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02.03.2021 11:06 Ответить
вопрос: не хочет делать вообще или именно эти помои которые завезли в страну? Потому что если ты согласен делать все что тебе сунут под нос, то возможно ты чем то не тем занимаешься в жизни.
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02.03.2021 16:20 Ответить
а есть выбор? "Не витримав страждань": пацієнт із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло в лікарні Дніпра - Цензор.НЕТ 1762
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02.03.2021 16:35 Ответить
В том то и смысл, что само государство не дает даже самому выбрать другую вакцину, потому что тупо якобы не сертифицированы...и легально они сюда попасть не могут.
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02.03.2021 16:56 Ответить
так врачи отказываются делать и многие кто тоже, а лишнюю вакцЫну выкидуют, думаю уколоться индийским шмурдяком не составит проблемы, так что все в ваших руках
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02.03.2021 10:17 Ответить
Я тоже не против сделать прививку, только пфайзер, модерна, джонсон. А то, что привезли нам, это шмурдяк типа спутник, почитайте сопроводительную документацию на сайте, особенно интересны параграфы, про дилительность имунитета после прививки и взаимодействие с другими лекарствами. Спойлер, в этих параграфах написанно - "НЕ ДОСЛІДЖУВАЛОСЬ".
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02.03.2021 10:21 Ответить
Ну блин, ребята, не сравнивайте спутник который и 3тий этап но прошел, астразенека которая его прошла. +70-80% лекарственных средств делают в Индии
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02.03.2021 13:24 Ответить
Я не сравниваю, я лишь говорю, что про это лекарство написал сам ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Это можно прочитать в сопроводительной документации. На сайте http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/D868FE5F2E952C73C22586850038D748/$file/UA185930101_EDC2.pdf
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02.03.2021 15:02 Ответить
Когда ты две недели чувствуешь себя как рыба на берегу, ещё не на то решишься. До сих пор храню переписку в Вайбере с умершим товарищем, разговаривать он не мог - задыхался. И моё последнее сообщение, на которое уже не будет ответа.
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02.03.2021 10:25 Ответить
Задихався, балакать не міг. Але клацать по клавіатурі здоровья хватало?
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02.03.2021 10:30 Ответить
ну, у тебя ж без мозгов, как то получается клацать?
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02.03.2021 11:13 Ответить
таке враження, що ти з тих, з клаватурної армії стєпанова
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02.03.2021 11:55 Ответить
Коли прочитав заголовок, перше, що прийшло на думку, це побачив рахунок на оплату і зрозумів - кінець. Аби рідні не заставляли квартиру під заставу, вирішив, що похорон вийде значно дешевшим.
"Здобувши ніж" - дійсно офігітєльная історія... Пацієнт прикутий до ліжка із трубками з легень, кисневою вентиляцією, без якої через хвилину втратить свідомість, десь вештається по відділенню в пошуках ножа? Чим займаються правоохоронні органи?
Як би там не було, але спроба самогубства мала певний ефект: перевезли із сраного відділення до обласної і там ще чого доброго стане на ноги. Хай навіть інвалідом, а все ж. Безкоштовно!
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02.03.2021 10:27 Ответить
О выбрасывании флаконов с прививками
В Израиле говорят сделали так, если остаются дозы прививок , то медик выходит на улицу и объявляет , что может сделать прививки вне плана желающим
Мудрое решение
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02.03.2021 10:31 Ответить
А тем временем в Словакии зарегистрировали Спутник. Сегодня доставили первую партию.
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02.03.2021 11:44 Ответить
Каімтєт салдатскіх матєрєй гаварят что Спутник к полнай імпатєнціі пріводіт. Бєдниє руссіш зольдаттен.
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02.03.2021 12:25 Ответить
Осталось найти дебилов которые привьются вашим наросийским шмурдяком.
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02.03.2021 12:26 Ответить
Какие кацапы - сволочи . Своих людей не прививают , а делают бизнес на продаже этого дерьма
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02.03.2021 12:31 Ответить
София, во-1-х это не бизнес а политический проект. Ты знаешь что ваш премьер лично встречал самолет с 1-й партией?
Во-2-х, вопросы не столько к Рашке (все знают что от нее ждать) а к тем кто на все это ведется.
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02.03.2021 13:38 Ответить
Премьер на грани до отставки . Это будет последней каплей
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02.03.2021 13:42 Ответить
поживем-побачимо. У них і так народжуваність висока лише у сектантів. так ті й не вакцинуються "Не витримав страждань": пацієнт із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло в лікарні Дніпра - Цензор.НЕТ 4898
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02.03.2021 11:56 Ответить
Поражение тканей легких 95% это необратимый процесс ...
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02.03.2021 10:35 Ответить
Да вы эскуляп-философф! Стесняюсь спросить, необратимый процесс чего?
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02.03.2021 10:58 Ответить
а вам скуляп-фелософф бояршник сутра в помощь
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02.03.2021 11:15 Ответить
Боярышник прекрасен не только с утра. Он не теряет своих целебных свойств в течении всего дня, - уж можете мне поверить ))
По поводу необратимости процесса поражения лёгких..
Расскажите это около 1/2 миллионам переболевших коронавирусом в средней и тяжелой формах, с двусторонней пневмонией лёгких, только в Украине. По всему миру их ещё больше. По-вашему эти люди, вследствие необратимости процесса поражения лёгких на 95%, сейчас каким образом дышат? Неужто, по старинке, с помощью жабр?
Видимо, вам голова нужна лишь для того, чтоб было на чём зимой шапку носить. А сейчас потеплело, можно, похоже, и без головы обойтись..
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02.03.2021 12:46 Ответить
Прекрасная у вас биография и шапка красивая продолжайте далее...
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02.03.2021 13:10 Ответить
Кацапчег, ты где-то своё прокси потерял ))
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02.03.2021 13:24 Ответить
Только мокшанское быдло сюда заходит чтоб переходить на личности и оскорблять. Надеюсь модератор тебя забанит...
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02.03.2021 13:30 Ответить
Ураження тканин легенів. "Не витримав страждань": пацієнт із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло в лікарні Дніпра - Цензор.НЕТ 3819 "Не витримав страждань": пацієнт із важкою формою COVID-19 намагався перерізати собі горло в лікарні Дніпра - Цензор.НЕТ 1596
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02.03.2021 11:21 Ответить
Это он когда почитал Степанова что лечение от ковида у нас совершенно бесплатно для пациентов больниц.
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02.03.2021 10:39 Ответить
Далой прививки!
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02.03.2021 10:44 Ответить
а откуда потом легочная ткань возьмется...
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02.03.2021 12:48 Ответить
Может их в искусственную кому вводить на какоето время?
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02.03.2021 12:57 Ответить
Пошла пропаганда вакцинации.
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02.03.2021 13:03 Ответить
 
 