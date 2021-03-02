"Не выдержал страданий": пациент с тяжелой формой COVID-19 пытался перерезать себе горло в больнице Днепра
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В Днепре 54-летний мужчина с тяжелой формой COVID-19 пытался перерезать себе горло.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.
По словам Рыженко, история одного из реанимационных больных едва не закончилась трагедией.
"Юрию 54 года, COVID-пневмонией он заболел 12 февраля, был госпитализирован в COVID-отделение одной из больниц Днепра. Вирус "съел" 95% легочной ткани. Возник двусторонний пневмоторакс. Пациент был прооперирован: с двух сторон установлены плевральные дренажи.
Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой. Добыв нож, он пытался перерезать себе горло. Врачам удалось вовремя остановить кровотечение", - написал он.
Рыженко отметил, что в субботу пациента доставили в больницу им. Мечникова, ЛОР-хирурги зашили порез.
"Сейчас пациент в крайне тяжелом состоянии. В реанимации, на аппарате ИВЛ", - добавил врач.
Пожалуйста, подождите...
"Здобувши ніж" - дійсно офігітєльная історія... Пацієнт прикутий до ліжка із трубками з легень, кисневою вентиляцією, без якої через хвилину втратить свідомість, десь вештається по відділенню в пошуках ножа? Чим займаються правоохоронні органи?
Як би там не було, але спроба самогубства мала певний ефект: перевезли із сраного відділення до обласної і там ще чого доброго стане на ноги. Хай навіть інвалідом, а все ж. Безкоштовно!
В Израиле говорят сделали так, если остаются дозы прививок , то медик выходит на улицу и объявляет , что может сделать прививки вне плана желающим
Мудрое решение
Во-2-х, вопросы не столько к Рашке (все знают что от нее ждать) а к тем кто на все это ведется.
По поводу необратимости процесса поражения лёгких..
Расскажите это около 1/2 миллионам переболевших коронавирусом в средней и тяжелой формах, с двусторонней пневмонией лёгких, только в Украине. По всему миру их ещё больше. По-вашему эти люди, вследствие необратимости процесса поражения лёгких на 95%, сейчас каким образом дышат? Неужто, по старинке, с помощью жабр?
Видимо, вам голова нужна лишь для того, чтоб было на чём зимой шапку носить. А сейчас потеплело, можно, похоже, и без головы обойтись..