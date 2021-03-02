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Трое парней выдавали себя за контролеров, чтобы не платить за проезд в транспорте, - Львовский горсовет
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Работники отдела контроля ЛКП "Львовэлектротранс" обнаружили безбилетных пассажиров, которые пытались избежать ответственности, представившись контролерами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
По словам заместителя директора ЛКП "Львовэлектротранс" Виталия Баранского, во время выяснения обстоятельств стало известно, что лица не работают на предприятии и не имеют права проверять проездные документы у пассажиров.
"Совершив побег, нарушители в короткий срок были задержаны работниками Шевченковского отдела полиции Львова. Свое поведение объяснили, что это для челленджа", - рассказал Баранский.
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да бабло они трясли с безбилетников, что тут не понятного - находили безбилетных, вытаскивали их из транспорта и "решали" с ним что делать