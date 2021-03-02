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Трое парней выдавали себя за контролеров, чтобы не платить за проезд в транспорте, - Львовский горсовет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Трое парней выдавали себя за контролеров, чтобы не платить за проезд в транспорте, - Львовский горсовет

Работники отдела контроля ЛКП "Львовэлектротранс" обнаружили безбилетных пассажиров, которые пытались избежать ответственности, представившись контролерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

По словам заместителя директора ЛКП "Львовэлектротранс" Виталия Баранского, во время выяснения обстоятельств стало известно, что лица не работают на предприятии и не имеют права проверять проездные документы у пассажиров.

"Совершив побег, нарушители в короткий срок были задержаны работниками Шевченковского отдела полиции Львова. Свое поведение объяснили, что это для челленджа", - рассказал Баранский.

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Автор: Богдан Гуньковський
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что такое члениндж?
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02.03.2021 10:26 Ответить
Этим словечком очень любит щеголять их кумир Зеленский. Вот они и отмазку придумали.
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02.03.2021 10:48 Ответить
Виклик. Це для відео на ютубі. Є челенджі наприклад в холодну воду пірнають або лід у труси насипають.
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02.03.2021 12:20 Ответить
если для челленджу то значит можно?
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02.03.2021 10:36 Ответить
Крупные рецидивисты. Если повесить на них кражу 300 грн, то можно дать каждому по 7 лет, как Стерненку
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02.03.2021 11:03 Ответить
как же я скучно живу
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02.03.2021 11:47 Ответить
Что других новостей ек???
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02.03.2021 12:04 Ответить
Не платить за проезд??? Это они сказали? Как лохов чесслово
да бабло они трясли с безбилетников, что тут не понятного - находили безбилетных, вытаскивали их из транспорта и "решали" с ним что делать
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02.03.2021 12:50 Ответить
 
 