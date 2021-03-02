Мы должны не только пересмотреть систему пенсионного обеспечения, но и ограничить премии чиновникам, - народный депутат Бондарев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Парламентарий убежден, что вопрос повышения пенсий лежит не только в плоскости изменения пенсионного обеспечения, но и в баснословных и, главное, немотивированных зарплатах чиновников, которые выплачиваются из государственного бюджета.
Об этом Константин Бондарев заявил в эфире телеканала "НАШ".
"Если бы мы в прошлом году не выплачивали огромные средства наблюдательным советам, а также господину Витренко и Коболеву, то этих денег достаточно было бы, чтобы вдвое повысить пенсии", - заявил народный избранник.
По мнению нардепа, зарплаты и премии чиновникам должны быть лимитированы на законодательном уровне. Также нардеп считает, что необходимо разработать формулу, по которой будет высчитываться эффективность того или иного менеджера, и согласно с соответствующими результатами должно приниматься решение выплачивать премию конкретном управленцу или нет.
"На мой взгляд надо вводить предельный уровень выплат чиновникам и формулу, по которой рассчитывать, если есть соответствующий KPI и этот управленец действительно выводит компанию на какой-то уровень. К примеру, "Украинская железная дорога" имеет огромные убытки в 10 миллиардов за прошлый год. А сколько господин Лещенко получает каждый месяц заработной платы? 338 тыс. ", - возмутился парламентарий.
В то же время Константин Бондарев отмечает, что Украине крайне необходимо переходить на страховую систему пенсионного обеспечения, ведь нынешняя система не выдерживает такой нагрузки.
"Надо все же принять волевое решение, к которому нас подталкивает и МВФ, и мировое сообщество, и перейти на другую систему пенсионного обеспечения - на страховую. Сегодня у нас солидарная система: то, что мы с вами заработали сегодня, заплатили налоги, заплатили в пенсионный фонд - кому-то это идет на пенсии. И этого, как мы видим, не хватает", - подытожил нардеп.
Пожалуйста, подождите...
Ниочем.
Что бы поменьше было зарплат в конвертах надо уменьшить взносы в ФСЗН(у вас ПФ)нанимателем и разделить выплаты между нанимателем и работником,а так же повысить отвественоссть за такие деяния.
Потому что так можно и в коммунизм скатится, а мы это все проходили.
Во Франции действует система государственного финансирования политических партий. Однако с 1995 года запрещены пожертвования юридических лиц, а размеры пожертвований физических лиц ограничены.
В Германии действует система государственного финансирования политических партий - за каждый голос, полученный партией, которая преодолела на выборах полупроцентный барьер, государство единоразово платит 1 евро.
В Италии система государственного финансирования партий зависит от итогов выборов. Также разрешены пожертвования от профсоюзов, корпораций и иностранных организаций.
В Швеции разрешено государственное финансирование, запрещены только анонимные пожертвования.
В Бельгии государство также финансирует политических партии. Однако если партии проявляют "враждебность по отношению к правам человека", финансирование прекращается.
В Испании политические партии финансируются из государственного бюджета, а также за счет пожертвований своих сторонников. Запрещены иностранные пожертвования и взносы от испанских предприятий и фирм.
В Чехии государство финансово помогает партиям. При этом их финансовая отчетность не должна публиковаться.
В Польше действует дифференцированная система государственного финансирования, в зависимости от результатов предыдущих выборов. Иностранные пожертвования запрещены.
1) створення справедливої судової системи, яка виносить приписи не тільки керуючися розгалудженим законодавством, а й справедливістю;
2) створенням прокуратури та правоохоронних органів, які несуть відповідальність за свою діяльність;
3) створення фінансових контролюючих органів, які попереджають махінації в фінансовій сфері;
4) персональна відповідальність керівників фінустанов, які оперують пенсійними фондами;
5) тримати низький рівень інфляції на протязі десятиліть аби пенсійні вклади не перетворилися на лайно черговою Гонтарєвою.
хочу додати - державна пенсія це пенсія від Держави і вона повинна бути гідною всіх, тобто обов"язково прив"язуватися до прожиткового мінімуму і інфляції...а от персональні і інші "блатні" пенсії мають виплачуватися з інших фондів і джерел - наприклад : персональний пенсіонер прокурор - нехай платить прокуратура, генерал - нехай військові...і таке інше.... державна пенсія має залежати від стажу (а не від зарплат...особливо незрівняних - міністра і лікаря чи вчителя, наприклад) все інше - в накопичувальну пенсійну систему - скільки забажали і змогли... а Державна...то майже той мінімум, щоб прожити плюс що заслужив по стажу чи на небезпечній або важкій праці (і це точно не судді-прокурори-депутати-міністри)
якось так))))
Взагалі то, важливо розуміти принцип роботи ПФ. Незалежно від форми власності це, фінансова установа, яка отримує зібрані у населення кошти і позичає їх тому чи іншому клієнту. У випадку з державним ПФ, таким клієнтом виступає держава. Другий аспект, який потрібно розуміти це, те що клієнт має повернути борг з відсотками. І тут починається клоунада від політиків, які намагаються видати повернення отих боргів, як якусь неймовірну щедрість і дотації від них любимих благодійників. Просираючи з року в рік гроші пенсійного фонду вони розповідають що, держава вже не в змозі утримувати цей фонд, а по суті вони визнають своє бункрутство і фінансову безвідповідальність.
таке враження, що для них не існує поняття - цільовий фонд...дерибанять куди не ліньки...
Что значить "ограничить"?
Этих бюрократов половину разогнать, а оставшимся платить минималку - этого требует
Зе-народ!
Даже по нынешним законам, минимальная пенсия должна быть не менее 3094 грн, отметила лидер «Батькивщины». Для того чтобы увеличить пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, ввести медстрахование, нужны средства. И их можно найти, изменив экономическую политику. https://proua.com.ua/esli-netu-deneg-nauchu-gde-brat-timoshenko-sdelala-zayavlenie.html?fbclid=IwAR1rIND0v4bxLOzinv94mugCmVYQ8cFn1VhnLlMyhHGZ4fLDUI-4YcHQqk0