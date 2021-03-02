Мы должны не только пересмотреть систему пенсионного обеспечения, но и ограничить премии чиновникам, - народный депутат Бондарев

Парламентарий убежден, что вопрос повышения пенсий лежит не только в плоскости изменения пенсионного обеспечения, но и в баснословных и, главное, немотивированных зарплатах чиновников, которые выплачиваются из государственного бюджета.

Об этом Константин Бондарев заявил в эфире телеканала "НАШ".

"Если бы мы в прошлом году не выплачивали огромные средства наблюдательным советам, а также господину Витренко и Коболеву, то этих денег достаточно было бы, чтобы вдвое повысить пенсии", - заявил народный избранник.

По мнению нардепа, зарплаты и премии чиновникам должны быть лимитированы на законодательном уровне. Также нардеп считает, что необходимо разработать формулу, по которой будет высчитываться эффективность того или иного менеджера, и согласно с соответствующими результатами должно приниматься решение выплачивать премию конкретном управленцу или нет.

"На мой взгляд надо вводить предельный уровень выплат чиновникам и формулу, по которой рассчитывать, если есть соответствующий KPI и этот управленец действительно выводит компанию на какой-то уровень. К примеру, "Украинская железная дорога" имеет огромные убытки в 10 миллиардов за прошлый год. А сколько господин Лещенко получает каждый месяц заработной платы? 338 тыс. ", - возмутился парламентарий.

В то же время Константин Бондарев отмечает, что Украине крайне необходимо переходить на страховую систему пенсионного обеспечения, ведь нынешняя система не выдерживает такой нагрузки.

"Надо все же принять волевое решение, к которому нас подталкивает и МВФ, и мировое сообщество, и перейти на другую систему пенсионного обеспечения - на страховую. Сегодня у нас солидарная система: то, что мы с вами заработали сегодня, заплатили налоги, заплатили в пенсионный фонд - кому-то это идет на пенсии. И этого, как мы видим, не хватает", - подытожил нардеп.