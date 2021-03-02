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Новости Политика Украины
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Бондарев Константин (45) пенсия (2135)

Мы должны не только пересмотреть систему пенсионного обеспечения, но и ограничить премии чиновникам, - народный депутат Бондарев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы должны не только пересмотреть систему пенсионного обеспечения, но и ограничить премии чиновникам, - народный депутат Бондарев

Парламентарий убежден, что вопрос повышения пенсий лежит не только в плоскости изменения пенсионного обеспечения, но и в баснословных и, главное, немотивированных зарплатах чиновников, которые выплачиваются из государственного бюджета.

Об этом Константин Бондарев заявил в эфире телеканала "НАШ".

"Если бы мы в прошлом году не выплачивали огромные средства наблюдательным советам, а также господину Витренко и Коболеву, то этих денег  достаточно было бы, чтобы вдвое повысить пенсии", - заявил народный избранник.

По мнению нардепа, зарплаты и премии чиновникам должны быть лимитированы на законодательном уровне. Также нардеп считает, что необходимо разработать формулу, по которой будет высчитываться эффективность того или иного менеджера, и согласно с соответствующими результатами должно приниматься решение выплачивать премию конкретном управленцу или нет.

"На мой взгляд надо вводить предельный уровень выплат чиновникам и формулу, по которой рассчитывать, если есть соответствующий KPI и этот управленец действительно выводит компанию на какой-то уровень. К примеру, "Украинская железная дорога" имеет огромные убытки в 10 миллиардов за прошлый год. А сколько господин Лещенко получает каждый месяц заработной платы? 338 тыс. ", - возмутился парламентарий.

В то же время Константин Бондарев отмечает, что Украине крайне необходимо переходить на страховую систему пенсионного обеспечения, ведь нынешняя система не выдерживает такой нагрузки.

"Надо все же принять волевое решение, к которому нас подталкивает и МВФ, и мировое сообщество, и перейти на другую систему пенсионного обеспечения - на страховую. Сегодня у нас солидарная система: то, что мы с вами заработали сегодня, заплатили налоги, заплатили в пенсионный фонд - кому-то это идет на пенсии. И этого, как мы видим, не хватает", - подытожил нардеп.
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Топ комментарии
+5
А лещей сколько десятки тысяч и главное какой от них толк, все в убытках, пенсии и зарплаты нищенские только с десяток миллиардеров, или сколько их там так точно и не знаем, да десятки тысяч лещей, судей, коболей и тд пользуются тем что зарабатывают все.
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02.03.2021 11:04
+3
Перш ніж переходити на страхову пенсійну систему держава має забезпечити наступні умови, які не дозволять знищити накопичення громадян:
1) створення справедливої судової системи, яка виносить приписи не тільки керуючися розгалудженим законодавством, а й справедливістю;
2) створенням прокуратури та правоохоронних органів, які несуть відповідальність за свою діяльність;
3) створення фінансових контролюючих органів, які попереджають махінації в фінансовій сфері;
4) персональна відповідальність керівників фінустанов, які оперують пенсійними фондами;
5) тримати низький рівень інфляції на протязі десятиліть аби пенсійні вклади не перетворилися на лайно черговою Гонтарєвою.
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02.03.2021 11:25
+2
ну так не надо балаболить, сделайте. Слабо?
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02.03.2021 10:55
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Да он таки умалишенный. Зарплата леща - это всего 100 пенсов. А их, блин, миллионы. Ото лишь бы сказать, короче. Не, ну был бы таксист или писал бы тут комменты - не вопрос. Но ты ж типа депутат...
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02.03.2021 10:56 Ответить
А лещей сколько десятки тысяч и главное какой от них толк, все в убытках, пенсии и зарплаты нищенские только с десяток миллиардеров, или сколько их там так точно и не знаем, да десятки тысяч лещей, судей, коболей и тд пользуются тем что зарабатывают все.
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02.03.2021 11:04 Ответить
Питання не в відносній кількості до пенсій, а в тому чи він їх відробляє? Чули такий вислів: "Не в коня корм"? Це, як раз і є той випадок, коли кормлять скотину краще ніж вона приносить користі.
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02.03.2021 11:33 Ответить
Згодний. Що він там взагалі робить - не розумію.
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02.03.2021 12:30 Ответить
Бла-бла-бла...
Ниочем.
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02.03.2021 10:54 Ответить
Просто поверніть податок на зарплату (ЄСВ) на підприємствах, що належать великому бізнесу до рівня реакційного 2013 року. І отримаєте змогу підняти в два рази пенсії. Але який Бєня це вам дозволить?
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02.03.2021 11:28 Ответить
як це, ніочьом? Людина попіарилася.
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02.03.2021 11:29 Ответить
ну так не надо балаболить, сделайте. Слабо?
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02.03.2021 10:55 Ответить
помилуй Боже! хай вже краще нічого руками не чіпають.
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02.03.2021 11:30 Ответить
Ограничить надо, особенно топ чиновникам. Но врать про повышение вдвое пенсий не стоит. Низкие пенсии - результат олигархата, а не премий. Идиотская налоговая система и предназначена компенсировать ущерб, который наносят олигархи ПФ и бюджету. И изменить ее нельзя не отправив в мир иной олигархат как явление. Такая система порождает черные зарплаты и дефицит ПФ, и так по кругу. Премии здесь явно ни при чем, но урезать их, конечно, на порядок(как минимум) нужно.
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02.03.2021 11:19 Ответить
А может проще сбалансировать выплаты в пенсионный фонд что бы не было зарплат в конвертах?
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02.03.2021 11:24 Ответить
примушувати людей вносити в ПФ грошей більше ніж вони заробляють? А як щодо тих, хто оперує отриманими коштами?
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02.03.2021 11:28 Ответить
У нас тоже есть проблема с зарплатами в конвертах, надо реформировать систему по польскому образцу. Часть накопительная пенсии, часть из взносов работающих.
Что бы поменьше было зарплат в конвертах надо уменьшить взносы в ФСЗН(у вас ПФ)нанимателем и разделить выплаты между нанимателем и работником,а так же повысить отвественоссть за такие деяния.
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02.03.2021 11:33 Ответить
Чому в Польщі і взагалі на заході працюють досить прості рішення, які тут працювати не будуть вам пояснити? Якщо в Польщі держава гарантує базовий рівень пенсійного забезпечення, а решта йде в різні пенсійно-накопичувальні фонди, які вже дозволяють жити на пенсії з витрибеньками і ще й залишити у спадок то, тут це, працювати не буде з причин порушення основ державності.
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02.03.2021 11:40 Ответить
Об этом и говорю. Налоговая система совершенно идиотская. Налоги не должны превышать 15% в общей сложности. Сейчас это 41%. Но они не могут убрать их, потому как надо компенсировать вымывание олигархами бюджетных ресурсов. С олигархов надо начинать. Все остальное - следствие. Но слуга олигархов войну хозяевам объявлять априори не будет. Даже наоборот: такой вакханалии как сейчас еще не было за 30 лет.
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02.03.2021 11:30 Ответить
Олигархи есть везде, однако скажем в США они нажили честным путем свое состояние, а у вас разворовали страну. Это не олигархи, а бандиты, а бандит должен сидеть в тюрьме,с конфискацией имущества.
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02.03.2021 11:34 Ответить
Именно так, и с этого надо начать. По-другому просто не получится. Но это целый комплекс вопросов, и уже не зеленскому их решать.
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02.03.2021 11:36 Ответить
Я к тому что нельзя воспитывать ненависть к бизнесу как к классу, нужно индивидуально подходить к каждому олигарху человеку и разбираться как он заработал свое состояние. Это уголовники,а не бизнесмены.
Потому что так можно и в коммунизм скатится, а мы это все проходили.
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02.03.2021 11:41 Ответить
У нас ситуация очень странная: ни коммунизм, ни социализм, ни капитализм. Это - олигархат. К бизнесу это отношения не имеет. Это банальное воровство, скупка по дешевке физических активов с помощью запугивания и часто уничтожения конкурентов со следующей покупкой власти и формирования законов под себя. Бизнес так себя не ведет, так ведут себя бандиты. Уже в законе. Они не дадут развиваться стране и нормальному, правильному бизнесу. Их надо прибрать.
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02.03.2021 11:48 Ответить
Многие партии финансируются олигархами,в некоторых западных странах партии фифнсируются из государственного бюджета.
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02.03.2021 11:51 Ответить
В Великобритании государственного финансирования партий нет. Британский закон требует, чтобы все субсидии в партийные фонды свыше пяти тысяч фунтов обнародовались.
Во Франции действует система государственного финансирования политических партий. Однако с 1995 года запрещены пожертвования юридических лиц, а размеры пожертвований физических лиц ограничены.
В Германии действует система государственного финансирования политических партий - за каждый голос, полученный партией, которая преодолела на выборах полупроцентный барьер, государство единоразово платит 1 евро.
В Италии система государственного финансирования партий зависит от итогов выборов. Также разрешены пожертвования от профсоюзов, корпораций и иностранных организаций.
В Швеции разрешено государственное финансирование, запрещены только анонимные пожертвования.
В Бельгии государство также финансирует политических партии. Однако если партии проявляют "враждебность по отношению к правам человека", финансирование прекращается.
В Испании политические партии финансируются из государственного бюджета, а также за счет пожертвований своих сторонников. Запрещены иностранные пожертвования и взносы от испанских предприятий и фирм.
В Чехии государство финансово помогает партиям. При этом их финансовая отчетность не должна публиковаться.
В Польше действует дифференцированная система государственного финансирования, в зависимости от результатов предыдущих выборов. Иностранные пожертвования запрещены.
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02.03.2021 12:03 Ответить
В каждой стране - что-то свое. Но уверен, что такие типы, вроде ахметова или бени, сидели бы в тюрьме, а не искали обслуживающих их депутатов(и находили). У нас нет судебной системы, у нас нет правоохранительной системы. Все куплено. "Покупателей" надо усмирять. Тогда можно дальше идти.
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02.03.2021 12:10 Ответить
Потрібно розуміти ще й причину тої чи іншої системи фінансування партій. Наприклад в Німеччині корні йдуть з результатів 30-літньої війни, коли протестанти з католиками дійшли згоди щодо умов перемир'я. Спочатку, у них ввели державне фінансування церков, а потім вже дійшло до партій. Гооловний смисл був у збереженні миру і соціальної злагоди народу, а не в створенні годівнички для політиків.
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02.03.2021 12:26 Ответить
Погугліть, які податки на девіденти в Західній Європі та в Північній Америці.Явно не 5% як в Україні. А скромні 48%. От в них і є кошти.
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02.03.2021 11:44 Ответить
В Украине зарплаты уже выше чем в Беларуси,осталось по пенсиям обогнать,тогда наглядно будет видно,что антироссийская политика приводит к обогащению народа.
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02.03.2021 11:23 Ответить
Вже розбагатіли ми.
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02.03.2021 11:45 Ответить
Перш ніж переходити на страхову пенсійну систему держава має забезпечити наступні умови, які не дозволять знищити накопичення громадян:
1) створення справедливої судової системи, яка виносить приписи не тільки керуючися розгалудженим законодавством, а й справедливістю;
2) створенням прокуратури та правоохоронних органів, які несуть відповідальність за свою діяльність;
3) створення фінансових контролюючих органів, які попереджають махінації в фінансовій сфері;
4) персональна відповідальність керівників фінустанов, які оперують пенсійними фондами;
5) тримати низький рівень інфляції на протязі десятиліть аби пенсійні вклади не перетворилися на лайно черговою Гонтарєвою.
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02.03.2021 11:25 Ответить
дозвольте писок вставити?
хочу додати - державна пенсія це пенсія від Держави і вона повинна бути гідною всіх, тобто обов"язково прив"язуватися до прожиткового мінімуму і інфляції...а от персональні і інші "блатні" пенсії мають виплачуватися з інших фондів і джерел - наприклад : персональний пенсіонер прокурор - нехай платить прокуратура, генерал - нехай військові...і таке інше.... державна пенсія має залежати від стажу (а не від зарплат...особливо незрівняних - міністра і лікаря чи вчителя, наприклад) все інше - в накопичувальну пенсійну систему - скільки забажали і змогли... а Державна...то майже той мінімум, щоб прожити плюс що заслужив по стажу чи на небезпечній або важкій праці (і це точно не судді-прокурори-депутати-міністри)
якось так))))
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02.03.2021 12:01 Ответить
Так у нас приблизно таке і зараз. Але тут виникає проблема з тим що, та сама прокуратура і суддівський корпус все рівно отримує доплати з бюджету. Це, просто окрема гілка того самого ПФ, який і так додується державою.
Взагалі то, важливо розуміти принцип роботи ПФ. Незалежно від форми власності це, фінансова установа, яка отримує зібрані у населення кошти і позичає їх тому чи іншому клієнту. У випадку з державним ПФ, таким клієнтом виступає держава. Другий аспект, який потрібно розуміти це, те що клієнт має повернути борг з відсотками. І тут починається клоунада від політиків, які намагаються видати повернення отих боргів, як якусь неймовірну щедрість і дотації від них любимих благодійників. Просираючи з року в рік гроші пенсійного фонду вони розповідають що, держава вже не в змозі утримувати цей фонд, а по суті вони визнають своє бункрутство і фінансову безвідповідальність.
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02.03.2021 12:37 Ответить
а як Вам виплата (не сіло не впало) підприємцям наприкінці 2020 р. по 8 000 грн з пенсійного фонду???
таке враження, що для них не існує поняття - цільовий фонд...дерибанять куди не ліньки...
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02.03.2021 12:47 Ответить
Ну, тут незалежні юристи мають розглянути правомірність такої справи. Можливо у когось виникнуть питання, а я не можу зватися юристом.
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02.03.2021 14:03 Ответить
Вяло, дипутатик, вяло?
Что значить "ограничить"?
Этих бюрократов половину разогнать, а оставшимся платить минималку - этого требует
Зе-народ!
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02.03.2021 13:05 Ответить
Все правільно!!!

Даже по нынешним законам, минимальная пенсия должна быть не менее 3094 грн, отметила лидер «Батькивщины». Для того чтобы увеличить пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, ввести медстрахование, нужны средства. И их можно найти, изменив экономическую политику. https://proua.com.ua/esli-netu-deneg-nauchu-gde-brat-timoshenko-sdelala-zayavlenie.html?fbclid=IwAR1rIND0v4bxLOzinv94mugCmVYQ8cFn1VhnLlMyhHGZ4fLDUI-4YcHQqk0
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02.03.2021 13:55 Ответить
Депутат Бондарев сказал правильно, но вот если мы ему и другим СН поручим это сделать, то будет ещё хуже.
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02.03.2021 15:38 Ответить
 
 