Замглавы ОП Смирнов о приговоре Стерненко: Прокуратура должна объяснить причинно-следственную связь, чтобы у граждан не возникали вопросы

Приговор Стерненко - это решение первой инстанции. Впереди апелляция. Процесс максимально открыт. Работают адвокаты, прокуроры.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов, комментируя акции протеста против приговора Сергею Стерненко.

"Акция была анонсирована как мирная. Уже после того, как я пересмотрел новости и видео с места ее проведения, увидел довольно негативную реакцию на присутствие полиции и военнослужащих Нацгвардии. Для меня остается открытым вопросом, почему часть правоохранителей были в полной экипировке. Какая в этом была необходимость? Ведь люди вышли на мирную акцию, хотят донести свою позицию относительно решения по Сергею Стерненко. Такие митинги преследуют одну простую цель: привлечь внимание властей на то или иное событие и получить обратную связь", - отметил замглавы ОП.

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"Здесь надо говорить о базовой цивилизационной вещи: о том, какой вообще может быть ожидаемая реакция, может ли президент выражать ее относительно решения суда? В любой развитой стране суд - признак цивилизации. Президент или ОП не могут подменять его собой. Поскольку речь идет о решении первой инстанции, которое еще не прошло апелляционный контроль (то есть не вступило в законную силу), рано что-либо комментировать. Судебный процесс открытый, соревновательный. Если судьи первой инстанции неправильно оценили доказательства сторон, то я больше, чем уверен, что суд апелляционной инстанции обязательно даст этому оценку. Кто должен предоставить исчерпывающие ответы людям, которые приходят к ОП по этой ситуации? Должна быть четкая и понятная коммуникационная политика от стороны, которая поддерживала государственное обвинение - прокуратуры. Именно они должны объяснить причинно-следственную связь между обвинительным актом и решением, которое принял суд, для того, чтобы у граждан не возникало вопросов относительно неправильной или неполной оценки доказательств судом. Прокуроры должны показать, на чем основывалось обвинение в суде. Об этом нужно просто говорить. Я еще раз подчеркиваю: президент и Офис президента не могут подменять собой суд", - добавил Смирнов.

"Какую реакцию ожидают от президента? Поговорим сугубо юридическим языком: какой она может быть? Оценка решения суда? Это не юридический документ. В этом вопросе нужно быть достаточно осторожным, чтобы не выглядело, как давление на суд и правоохранительные органы. ... Поэтому здесь важно понять, какую реакцию может дать президент. Еще раз обращаю внимание: это решение первой инстанции. Впереди апелляция. Процесс максимально открыт. Работают адвокаты, прокуроры. Когда апелляционный суд проверит законность и обоснованность приговора, можно будет говорить о какой-то публичной реакции относительно восприятия (или нет) решения суда. Но все равно она будет личной. У президента нет процессуальных инструментов, как у прокуратуру. Он не носит мантию, не выносит судебные решения. Поэтому я считаю, что реакция на этом этапе была бы преждевременной", - резюмировал замглавы ОП.

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С полным текстом интервью Андрея Смирнова можно ознакомиться здесь.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.