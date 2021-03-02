Замглавы ОП Смирнов о приговоре Стерненко: Прокуратура должна объяснить причинно-следственную связь, чтобы у граждан не возникали вопросы
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Приговор Стерненко - это решение первой инстанции. Впереди апелляция. Процесс максимально открыт. Работают адвокаты, прокуроры.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов, комментируя акции протеста против приговора Сергею Стерненко.
"Акция была анонсирована как мирная. Уже после того, как я пересмотрел новости и видео с места ее проведения, увидел довольно негативную реакцию на присутствие полиции и военнослужащих Нацгвардии. Для меня остается открытым вопросом, почему часть правоохранителей были в полной экипировке. Какая в этом была необходимость? Ведь люди вышли на мирную акцию, хотят донести свою позицию относительно решения по Сергею Стерненко. Такие митинги преследуют одну простую цель: привлечь внимание властей на то или иное событие и получить обратную связь", - отметил замглавы ОП.
"Здесь надо говорить о базовой цивилизационной вещи: о том, какой вообще может быть ожидаемая реакция, может ли президент выражать ее относительно решения суда? В любой развитой стране суд - признак цивилизации. Президент или ОП не могут подменять его собой. Поскольку речь идет о решении первой инстанции, которое еще не прошло апелляционный контроль (то есть не вступило в законную силу), рано что-либо комментировать. Судебный процесс открытый, соревновательный. Если судьи первой инстанции неправильно оценили доказательства сторон, то я больше, чем уверен, что суд апелляционной инстанции обязательно даст этому оценку. Кто должен предоставить исчерпывающие ответы людям, которые приходят к ОП по этой ситуации? Должна быть четкая и понятная коммуникационная политика от стороны, которая поддерживала государственное обвинение - прокуратуры. Именно они должны объяснить причинно-следственную связь между обвинительным актом и решением, которое принял суд, для того, чтобы у граждан не возникало вопросов относительно неправильной или неполной оценки доказательств судом. Прокуроры должны показать, на чем основывалось обвинение в суде. Об этом нужно просто говорить. Я еще раз подчеркиваю: президент и Офис президента не могут подменять собой суд", - добавил Смирнов.
"Какую реакцию ожидают от президента? Поговорим сугубо юридическим языком: какой она может быть? Оценка решения суда? Это не юридический документ. В этом вопросе нужно быть достаточно осторожным, чтобы не выглядело, как давление на суд и правоохранительные органы. ... Поэтому здесь важно понять, какую реакцию может дать президент. Еще раз обращаю внимание: это решение первой инстанции. Впереди апелляция. Процесс максимально открыт. Работают адвокаты, прокуроры. Когда апелляционный суд проверит законность и обоснованность приговора, можно будет говорить о какой-то публичной реакции относительно восприятия (или нет) решения суда. Но все равно она будет личной. У президента нет процессуальных инструментов, как у прокуратуру. Он не носит мантию, не выносит судебные решения. Поэтому я считаю, что реакция на этом этапе была бы преждевременной", - резюмировал замглавы ОП.
С полным текстом интервью Андрея Смирнова можно ознакомиться здесь.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
Пожалуйста, подождите...
- Ми дуже розраховували на наших союзників та гарантів Будапештського договору. Ми розуміли,що вони не прийдуть сюди воювати безпосередньо. Я тоді як секретар РНБО напрацьовував схеми і форми, як вони могли нам допомогти. Про які форми йдеться? Спільні військові навчання Сі-Бриз української армії і армій країн НАТО. Ми ж проводили Сі-Бриз до того. Навчання і сама наявність натівських вояків тут були б серйозним стрим уючим фактором. Це те, що я рекомендував як секретар РНБО і з чим звертався до наших західних партнерів.Інший формат - вхід у Чорне море кораблів 6-го флоту США, як це було в Грузії і стало тоді великим стримуючим фактором для наступу російської армії. Вони зайшли, але пізніше. Світ теж був розгублений деякий час. Але ми розраховували на те, що він відреагує більш виразно, а не тільки дипломатичними заявами і закликами, щоб все було спокійно. Ми дуже сподівалися на наших союзників. Проте, думаю, що пройшов певний час, поки союзники збагнули вагомість того, що відбувається в Україні. На жаль, тоді, в перші місяці ми не отримали тої підтримки, на яку розраховували.
- Чи мали західні партнери вплив на українську владу, що не призвело до радикальних дій в Криму?
- Звичайно, вони боялися повномасштабного зіткнення. Вони намагалися з цього приводу вплинути на керівництво України, запевняючи, що зможуть знайти дипломатичні механізми тиску на Путіна. Вони остерігалися повномасштабної війни в Україні. Було явно відчутно, що для них ця ситуація була несподіванкою. На той момент вони не могли собі дати відповідь, як діяти. На виконуючого обов'язки президента України, головнокомандуючого Турчинова це не мало великого впливу. Ми приймали рішення, незважаючи на цей вплив. Але, звичайно, така позиція Заходу була.
Парубій Інтерв'ю 20.02.2016
Але є важливі речі.
1. Прокуратура має надати беззаперечні докази та обгрунтування.
А також відповіді чому не сидять злочинці іншого штибу, за плечами яких значно вагоміші злочини. І навіть такий на прізвище Татаров переховується в ОПі президента.
2. Хто вивів повністю екіпірованих поліцейських проти мирної демонстрації народу.
В нас поліцейська держава ? Вони лише владу захищають , а права людей ні ?
Ну да, а невиновный человек уже сидит за решеткой...
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
Прокурор просить звільнити Жукова від відповідальності через закінчення строку давності. Ось так і закінчилася казка Бігуса про "розкрадання свинарчуків в оборонці".
Насправді, ту справу проти Жукова, де начебто закінчилися строки давності, ще треба було виграти. Йому і Рогозі шили дічь про буцімто завищення ціни на деталі для нашої військової техніки, викрадені у РФ, де всемогутній контроль ФСБ і нє может бить. "Завищення" відбувалося шляхом використання приватних фірм, через які він з Рогозою мусив провести деталі, щоб легалізувати їх в Україні, бо державні заводи не мають права купляти деталі з рук за готівку, як він це зробив у тупих російських прапорщиків. А ціна виросла, бо посадові особи тих фірм брали на себе ризики, що їх почнуть тягати, якщо якийсь дебіл підніме скандал у ЗМІ. Що потім і сталося, і ці посадові особи, включно з бухгалтершою, таки пішли під суд.
Але прокурорам треба було реагувати на скандал у суспільстві, який підняли тупі журналюги, тому зшили цю дічь. А таку тупу дічь зліпили, бо іншої розумної дічі зліпити не вийшло б, навіть якби хотілося. Бо Бігус повигадував мультіки і цілі шматки переписки, але дампи надати відмовився навідріз.
На жаль, в нашій країні немає такого, щоб державні органи розібралися і сказали: та бєлібєрда, яку ви, все суспільство вже стали вважати істиною - тупа підробка і брехня мудаків, і ніякої "схеми" взагалі не було, а контрабандисти-корупціонери насправді нормальні пацани, бо завдяки їм наші військові мають військову техніку, а тепер не мають, бо бігус - дебіл.
В Ізраїлі нікому в голову не прийшло б саджати контрабандистів, які поставляли техніку їхній стороні конфлікту. Це просто неможливо уявити. Емануеля Цукера, який скупляв по Європі літаюче барахло у колекціонерів і переганяв у Ізраїль, ніхто б не посмів оголосити курупціонером-злочинцем, бо він завищив ціну. Бо про ембарго на поставки зброї та походи по ринку попитай. Тому Ізраїль - сильна країна, що Емануель Цукер у них герой у пантеоні героїв. Таке можливо лише у нас, коли якісь мудаки безкарно піднімають скандал про "завищену ціну" на БМП із Болгарії, коли БМП у нас нема, їх виробляє лише РФ, а у Болгарії ФСБ труїть "новічком" постачальника техніки для нас. Такі скандали проканують лише у нас, бо розуміння товарно-грошових відносин у населення на рівні совкового колгоспу. Бо у нас власники ЗМІ холять і плекають цей ідіотизм населення, випещують лоха, щоб стригти з нього вже навіть не мільярдами, а трильйонами.
А що ж Гладковський-молодший? У нього ж теж підозра? А у нього теж підозра по зловживанню впливом. А значить, і у нього строки давності вже тютю.
Передаю привіт всім патріотам білецького-боцмана, які носилися зі свинками по всій країні. Це ви привели олігархів до корита.https://tverezo.info/post/132122
Таким чином, ініціатор бєспрєдєла цього дня - поліцаї.
Суд виправдав топ-чиновника, а вбивцею 81-річної бабусі вважають його автомобіль
падали в форме защищают мразей в мантиях
Показово що, Зеленський включив режим ***** і так само, як ***** ухиляється згадувати ім'я Навального, Зеленський мовчить про Стерненка.