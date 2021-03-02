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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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Замглавы ОП Смирнов о приговоре Стерненко: Прокуратура должна объяснить причинно-следственную связь, чтобы у граждан не возникали вопросы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замглавы ОП Смирнов о приговоре Стерненко: Прокуратура должна объяснить причинно-следственную связь, чтобы у граждан не возникали вопросы

Приговор Стерненко - это решение первой инстанции. Впереди апелляция. Процесс максимально открыт. Работают адвокаты, прокуроры.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов, комментируя акции протеста против приговора Сергею Стерненко.

"Акция была анонсирована как мирная. Уже после того, как я пересмотрел новости и видео с места ее проведения, увидел довольно негативную реакцию на присутствие полиции и военнослужащих Нацгвардии. Для меня остается открытым вопросом, почему часть правоохранителей были в полной экипировке. Какая в этом была необходимость? Ведь люди вышли на мирную акцию, хотят донести свою позицию относительно решения по Сергею Стерненко. Такие митинги преследуют одну простую цель: привлечь внимание властей на то или иное событие и получить обратную связь", - отметил замглавы ОП.

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"Здесь надо говорить о базовой цивилизационной вещи: о том, какой вообще может быть ожидаемая реакция, может ли президент выражать ее относительно решения суда? В любой развитой стране суд - признак цивилизации. Президент или ОП не могут подменять его собой. Поскольку речь идет о решении первой инстанции, которое еще не прошло апелляционный контроль (то есть не вступило в законную силу), рано что-либо комментировать. Судебный процесс открытый, соревновательный. Если судьи первой инстанции неправильно оценили доказательства сторон, то я больше, чем уверен, что суд апелляционной инстанции обязательно даст этому оценку. Кто должен предоставить исчерпывающие ответы людям, которые приходят к ОП по этой ситуации? Должна быть четкая и понятная коммуникационная политика от стороны, которая поддерживала государственное обвинение - прокуратуры. Именно они должны объяснить причинно-следственную связь между обвинительным актом и решением, которое принял суд, для того, чтобы у граждан не возникало вопросов относительно неправильной или неполной оценки доказательств судом. Прокуроры должны показать, на чем основывалось обвинение в суде. Об этом нужно просто говорить. Я еще раз подчеркиваю: президент и Офис президента не могут подменять собой суд", - добавил Смирнов.

"Какую реакцию ожидают от президента? Поговорим сугубо юридическим языком: какой она может быть? Оценка решения суда? Это не юридический документ. В этом вопросе нужно быть достаточно осторожным, чтобы не выглядело, как давление на суд и правоохранительные органы. ... Поэтому здесь важно понять, какую реакцию может дать президент. Еще раз обращаю внимание: это решение первой инстанции. Впереди апелляция. Процесс максимально открыт. Работают адвокаты, прокуроры. Когда апелляционный суд проверит законность и обоснованность приговора, можно будет говорить о какой-то публичной реакции относительно восприятия (или нет) решения суда. Но все равно она будет личной. У президента нет процессуальных инструментов, как у прокуратуру. Он не носит мантию, не выносит судебные решения. Поэтому я считаю, что реакция на этом этапе была бы преждевременной", - резюмировал замглавы ОП.

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С полным текстом интервью Андрея Смирнова можно ознакомиться здесь.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Протестующие на ул. Банковой под зданием Офиса Президента объявили о бессрочной акции протеста с 27 февраля.
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Топ комментарии
+11
Вменяют..., срок влепили, 7 лет. При том что убийцы Кати Гондзюк на свободе, и бандюка чье ДНК на автомате из которого расстреляли Окуеву тоже отпущен под подписку, о как...
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02.03.2021 11:16
+9
Купа води в цій балаканині.
Але є важливі речі.
1. Прокуратура має надати беззаперечні докази та обгрунтування.
А також відповіді чому не сидять злочинці іншого штибу, за плечами яких значно вагоміші злочини. І навіть такий на прізвище Татаров переховується в ОПі президента.
2. Хто вивів повністю екіпірованих поліцейських проти мирної демонстрації народу.
В нас поліцейська держава ? Вони лише владу захищають , а права людей ні ?
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02.03.2021 11:05
+9
Займитесь судьей - сепаром, прокурором поддерживавшим липовое обвинение и ментами, которые фальсифицировали материал, рускоязычной экспертизой и руссо-экспертом и наконец самим "пострадавшим" - выясните его связь с Трухановым, Марковым, ментами !!!
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02.03.2021 11:07
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Какие наркотики, какие крышевания? Стерненку вменяют ограбление какого-то сепара на 300 гривен.
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02.03.2021 11:08 Ответить
Вменяют..., срок влепили, 7 лет. При том что убийцы Кати Гондзюк на свободе, и бандюка чье ДНК на автомате из которого расстреляли Окуеву тоже отпущен под подписку, о как...
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02.03.2021 11:16 Ответить
Адміністрація Байдена схвально оцінила арешти Стерненка, тому прокуратура бикує як хоче, бо в США дали дозвіл. Америці не потрібна сильна Україна, а потрібна слабка та керована. Демократи США зробили все щоб путін захопив якомога більше території України. Саме адміністрація демократа Обами вмовляла Київ не стріляти по російським терористам, поки вони не захопили Крим та Донбас! Тепер політика демократів, на втягування путіна якомога глибше в Україну - продовжується! Патріотів будуть саджати в тюрми, бо вони заважають наступу путінських терористів!
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02.03.2021 11:30 Ответить
Бери выше, за Стерненка рептилоиды ЗЕле звонили. Откуда такой бред? Труха с портянкой подсуетились и все срослось.
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02.03.2021 11:35 Ответить
А Ви чули десь занепокоєння від посольства США справою Стерненка та несправедливим вироком? Чи може заклики від США до України забезпечити об'єктивне судове слідство та чесний суд над Стерненком? Чи Ви думали що переслідування та вбивства патріотів України руками ментів, після Майдану не були схвалені адміністрацією демократа Обами? Сашка Білого вбили менти, Лісника вбили менти, не терористи, не диверсанти, а менти, в тилу! Посадили за грати в час порошенка більше 8000 ветеранів АТО не без схвального ставлення зі сторони американської адміністрації! США в Україні проводить політику стримування паріотизму та націоналізму, щоб у владі залишались контрольовані недоумки та корупціонери!
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02.03.2021 11:41 Ответить
И где те 8000 ветеранов, Зеля их отпустил или сидят до сих пор? Игорь, когда я читают тебя, то возникает впечатление, перерастающее в уверенность, что ты кремлевский провокатор.
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02.03.2021 11:46 Ответить
В кого термін арешту або ув'язнення вийшов - той не сидить, а всі інші сидять і нові сідають! Запитайте в МВС статистику по кількості ветеранів АТО та добровольців які перебувають під арештом або за гратами по вирокам судів і Ви побачити реальну картину, що цифра збільшилась!
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02.03.2021 11:48 Ответить
Чего нашим писать? Напишу сразу в администрацию Байдена.
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02.03.2021 11:51 Ответить
Первоисточник в студию ,иначе ты балабол и вонючий троль ,праститут пишущий за 30 серебряников.
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02.03.2021 13:27 Ответить
- У перші дні захоплення Криму постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв заявляв, що світові лідери могли зупинити РФ у Криму. Чи можна говорити про те, що вони відсторонилися від вирішення цієї проблеми на той час?

- Ми дуже розраховували на наших союзників та гарантів Будапештського договору. Ми розуміли,що вони не прийдуть сюди воювати безпосередньо. Я тоді як секретар РНБО напрацьовував схеми і форми, як вони могли нам допомогти. Про які форми йдеться? Спільні військові навчання Сі-Бриз української армії і армій країн НАТО. Ми ж проводили Сі-Бриз до того. Навчання і сама наявність натівських вояків тут були б серйозним стрим уючим фактором. Це те, що я рекомендував як секретар РНБО і з чим звертався до наших західних партнерів.Інший формат - вхід у Чорне море кораблів 6-го флоту США, як це було в Грузії і стало тоді великим стримуючим фактором для наступу російської армії. Вони зайшли, але пізніше. Світ теж був розгублений деякий час. Але ми розраховували на те, що він відреагує більш виразно, а не тільки дипломатичними заявами і закликами, щоб все було спокійно. Ми дуже сподівалися на наших союзників. Проте, думаю, що пройшов певний час, поки союзники збагнули вагомість того, що відбувається в Україні. На жаль, тоді, в перші місяці ми не отримали тої підтримки, на яку розраховували.
- Чи мали західні партнери вплив на українську владу, що не призвело до радикальних дій в Криму?
- Звичайно, вони боялися повномасштабного зіткнення. Вони намагалися з цього приводу вплинути на керівництво України, запевняючи, що зможуть знайти дипломатичні механізми тиску на Путіна. Вони остерігалися повномасштабної війни в Україні. Було явно відчутно, що для них ця ситуація була несподіванкою. На той момент вони не могли собі дати відповідь, як діяти. На виконуючого обов'язки президента України, головнокомандуючого Турчинова це не мало великого впливу. Ми приймали рішення, незважаючи на цей вплив. Але, звичайно, така позиція Заходу була.
Парубій Інтерв'ю 20.02.2016
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02.03.2021 13:39 Ответить
Лично ***..ло ,презедент раши сказал ,что захват крыма ,это военная операция ,и военно космические силы ,то есть ,ядерные боевые ракеты были в боевой готовности .Тебе бы легче стало если бы на Киев прилетело ,Чернобыля мало ?Мы ни чего не знаем, овца ,и вряд ли когда ни будь узнаем. А я просил первоисточник по Стерненко ,где Байден ухвалив орешт?
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02.03.2021 17:58 Ответить
Первоисточник в студию ,иначе ты балабол и вонючий троль ,праститут пишущий за 30 серебряников.
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02.03.2021 13:26 Ответить
Кацап, ты знаешь где твоё место.
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02.03.2021 11:41 Ответить
Купа води в цій балаканині.
Але є важливі речі.
1. Прокуратура має надати беззаперечні докази та обгрунтування.
А також відповіді чому не сидять злочинці іншого штибу, за плечами яких значно вагоміші злочини. І навіть такий на прізвище Татаров переховується в ОПі президента.
2. Хто вивів повністю екіпірованих поліцейських проти мирної демонстрації народу.
В нас поліцейська держава ? Вони лише владу захищають , а права людей ні ?
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02.03.2021 11:05 Ответить
Как направляет опарыш портянка , прокладку венедиктову такие решения и выносятся 100% очком «не дурачка какого-то»
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02.03.2021 11:05 Ответить
Замглавы ОП Смирнов о приговоре Стерненко: Прокуратура должна объяснить причинно-следственную связь, чтобы у граждан не возникали вопросы - Цензор.НЕТ 2022
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02.03.2021 11:07 Ответить
Займитесь судьей - сепаром, прокурором поддерживавшим липовое обвинение и ментами, которые фальсифицировали материал, рускоязычной экспертизой и руссо-экспертом и наконец самим "пострадавшим" - выясните его связь с Трухановым, Марковым, ментами !!!
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02.03.2021 11:07 Ответить
И я не я и хата не моя. И Портнова не мы привезли, и не мы поселили его на даче Коломойского, он сам поселил. И не мы дали Портнову "суд в смартфоне", шоб он с этой дачи "смартфоном" руководил судебной системой Украины.
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02.03.2021 11:10 Ответить
Поскольку речь идет о решении первой инстанции, которое еще не прошло апелляционный контроль (то есть не вступило в законную силу), рано что-либо комментировать. Источник: https://censor.net/ru/n3250914

Ну да, а невиновный человек уже сидит за решеткой...
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02.03.2021 11:13 Ответить
#СтерненкуВолю
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
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02.03.2021 11:15 Ответить
Кінець казки про «розкрадання свинарчуків в оборонці»

Прокурор просить звільнити Жукова від відповідальності через закінчення строку давності. Ось так і закінчилася казка Бігуса про "розкрадання свинарчуків в оборонці".
Насправді, ту справу проти Жукова, де начебто закінчилися строки давності, ще треба було виграти. Йому і Рогозі шили дічь про буцімто завищення ціни на деталі для нашої військової техніки, викрадені у РФ, де всемогутній контроль ФСБ і нє может бить. "Завищення" відбувалося шляхом використання приватних фірм, через які він з Рогозою мусив провести деталі, щоб легалізувати їх в Україні, бо державні заводи не мають права купляти деталі з рук за готівку, як він це зробив у тупих російських прапорщиків. А ціна виросла, бо посадові особи тих фірм брали на себе ризики, що їх почнуть тягати, якщо якийсь дебіл підніме скандал у ЗМІ. Що потім і сталося, і ці посадові особи, включно з бухгалтершою, таки пішли під суд.
Але прокурорам треба було реагувати на скандал у суспільстві, який підняли тупі журналюги, тому зшили цю дічь. А таку тупу дічь зліпили, бо іншої розумної дічі зліпити не вийшло б, навіть якби хотілося. Бо Бігус повигадував мультіки і цілі шматки переписки, але дампи надати відмовився навідріз.
На жаль, в нашій країні немає такого, щоб державні органи розібралися і сказали: та бєлібєрда, яку ви, все суспільство вже стали вважати істиною - тупа підробка і брехня мудаків, і ніякої "схеми" взагалі не було, а контрабандисти-корупціонери насправді нормальні пацани, бо завдяки їм наші військові мають військову техніку, а тепер не мають, бо бігус - дебіл.
В Ізраїлі нікому в голову не прийшло б саджати контрабандистів, які поставляли техніку їхній стороні конфлікту. Це просто неможливо уявити. Емануеля Цукера, який скупляв по Європі літаюче барахло у колекціонерів і переганяв у Ізраїль, ніхто б не посмів оголосити курупціонером-злочинцем, бо він завищив ціну. Бо про ембарго на поставки зброї та походи по ринку попитай. Тому Ізраїль - сильна країна, що Емануель Цукер у них герой у пантеоні героїв. Таке можливо лише у нас, коли якісь мудаки безкарно піднімають скандал про "завищену ціну" на БМП із Болгарії, коли БМП у нас нема, їх виробляє лише РФ, а у Болгарії ФСБ труїть "новічком" постачальника техніки для нас. Такі скандали проканують лише у нас, бо розуміння товарно-грошових відносин у населення на рівні совкового колгоспу. Бо у нас власники ЗМІ холять і плекають цей ідіотизм населення, випещують лоха, щоб стригти з нього вже навіть не мільярдами, а трильйонами.
А що ж Гладковський-молодший? У нього ж теж підозра? А у нього теж підозра по зловживанню впливом. А значить, і у нього строки давності вже тютю.
Передаю привіт всім патріотам білецького-боцмана, які носилися зі свинками по всій країні. Це ви привели олігархів до корита.https://tverezo.info/post/132122
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02.03.2021 11:19 Ответить
Варнягання, крім того, що офіс Президента відхрестився від наказу про перекриття Банкової 23 лютого.
Таким чином, ініціатор бєспрєдєла цього дня - поліцаї.
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02.03.2021 11:20 Ответить
тут явне переадресація відповідальності на інший державний орган. Фішка в тому що, і ті, і інші підпорядковуються президенту.
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02.03.2021 12:49 Ответить
В Україні немає правосуддя бо судочинство пов'язло в корупції та хабарництві.Ось свіжий приклад,дивіться за вбивство пенсіонерки на пішохідному переході державний службовець не отримав жодного покарання бо так вирішив суд ім'ям України!!!
Суд виправдав топ-чиновника, а вбивцею 81-річної бабусі вважають його автомобіль
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02.03.2021 11:31 Ответить
А я зробивби так на місці президента. Апіляційний розглд справи зробивби публічним з журналістами і телебаченням...В кінці кінців людям треба зрозуміти що таке прокурори що таке судді і як вони виносять рішення...і всі зразу побачать їх гнилість порівнявши той суд з публічним апеляційним судом.
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02.03.2021 12:24 Ответить
Украина государство воров и мусоров,
падали в форме защищают мразей в мантиях
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02.03.2021 12:37 Ответить
Не Україна, а держава. Треба розуміти різницю між країною, державою і народом. Держава це, група осіб, які зібралися за попередньою згодою з метою експлуатації матеріальних та людських ресурсів країни.
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02.03.2021 12:47 Ответить
простите, в Украине создано государство Воров и Мусоров
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02.03.2021 13:28 Ответить
Ну, як би саме архаїчне поняття держава це, має на увазі. я про це і написав.
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02.03.2021 14:06 Ответить
мусора мрази, зеленский поц
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02.03.2021 12:39 Ответить
Почалося, я не я і хата не моя. Типу, президент не відповідає ні за що. Навіть за своїх підлеглих. Хоча, силовики і судова система як раз і є його безпосередньою відповідальністю. І якщо суддя виносить лівозаконне рішення на кривий запит прокуратури то, реагувати має як раз президент. А не якийсь його третій помічник секретарки.
Показово що, Зеленський включив режим ***** і так само, як ***** ухиляється згадувати ім'я Навального, Зеленський мовчить про Стерненка.
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02.03.2021 12:45 Ответить
 
 