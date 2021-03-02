Медведчук о жизни под санкциями: Продукты покупаю за наличные, кредиткой не пользуюсь, денег достаточно

Нардеп ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук заявил, что ему непонятны некоторые аспекты введенных против него санкций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Медведчук рассказал в интервью "BBC News Украина".

"Я пока пытаюсь понять, в чем суть санкций и как их могут реализовать. Мне сложно это понять, хотя я доктор юридических наук. Например, как быть с санкцией, где говорится о том, что мне запрещено распоряжаться и использовать мои активы, то есть недвижимостью и средствами на счетах? Понятно, что мне позвонили и сказали, что заблокирован мой счет в украинском банке. Так же и моей жене. Понятно, что я не могу распоряжаться имуществом, то есть дом, который находится в моей собственности, я продать не могу. Автомобили, которые находятся в моей собственности – они все задекларированные - я продать не могу. Это я понимаю. Но как насчет того, что запрещено использовать? Я не могу жить в своем доме? Я не могу ездить в машине, принадлежащей мне на праве личной собственности? Это бред в плане конституционных прав и обязанностей", - отметил кум Путина.

По словам Медведчука, он ведет открытый образ жизни продукты и все остальное покупает за наличные.

"Но хочу вам открыть большую тайну: если кто-то захочет проверить, как я пользовался своей кредиткой, то увидит, что в течение нескольких последних лет у меня нет ни одного платежа. Я просто не платил кредиткой, у меня нет в этом необходимости", - объяснил он.

Также читайте: Обострение на Донбассе происходит из-за введения санкций против Медведчука. Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу, - Кравчук

"У нас есть - задекларированные - достаточно денег, в том числе наличных. Я буду подавать декларацию как народный депутат и всего отмечу, включая очень большими доходами за прошлый год", - добавил Медведчук.

Кроме того, Медведчук опроверг принадлежность ему 5 самолетов, попавших под санкции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аваков о беседе Медведчука и Суркова: не последний разговор, там будет еще