Медведчук о жизни под санкциями: Продукты покупаю за наличные, кредиткой не пользуюсь, денег достаточно
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук заявил, что ему непонятны некоторые аспекты введенных против него санкций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Медведчук рассказал в интервью "BBC News Украина".
"Я пока пытаюсь понять, в чем суть санкций и как их могут реализовать. Мне сложно это понять, хотя я доктор юридических наук. Например, как быть с санкцией, где говорится о том, что мне запрещено распоряжаться и использовать мои активы, то есть недвижимостью и средствами на счетах? Понятно, что мне позвонили и сказали, что заблокирован мой счет в украинском банке. Так же и моей жене. Понятно, что я не могу распоряжаться имуществом, то есть дом, который находится в моей собственности, я продать не могу. Автомобили, которые находятся в моей собственности – они все задекларированные - я продать не могу. Это я понимаю. Но как насчет того, что запрещено использовать? Я не могу жить в своем доме? Я не могу ездить в машине, принадлежащей мне на праве личной собственности? Это бред в плане конституционных прав и обязанностей", - отметил кум Путина.
По словам Медведчука, он ведет открытый образ жизни продукты и все остальное покупает за наличные.
"Но хочу вам открыть большую тайну: если кто-то захочет проверить, как я пользовался своей кредиткой, то увидит, что в течение нескольких последних лет у меня нет ни одного платежа. Я просто не платил кредиткой, у меня нет в этом необходимости", - объяснил он.
"У нас есть - задекларированные - достаточно денег, в том числе наличных. Я буду подавать декларацию как народный депутат и всего отмечу, включая очень большими доходами за прошлый год", - добавил Медведчук.
Кроме того, Медведчук опроверг принадлежность ему 5 самолетов, попавших под санкции.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.
Пожалуйста, подождите...
Не здивуюсь,якщо й блокування телеканалів теж виявиться вигідним для нього договорняком.
Правильно очережное тупое шоу для быдло лохтората Зели, с целью поднять рейтинг.
Да госпожа генпрокурор, расскажите нам, как так может быть, что у вас есть доказательства вины Медведчука в финансировании терроризма(ну как их может не быть, если вводят санкции, ну или как санкции можно вводить если нет доказательств), а дело по УК не открываете?
Американці такого жирного терра давно би ліквідували.
Мудень, не тупи. Суть в том, что закрыли твои говнопомойки.
а як же фінансування тероризму ?
Де карна справа ?
Чому ж тєло на прізвище Татаров сховалось в ОПі президента, а прокуроша його ніби там не бачить.
Больше похоже, на то, что вы наркоботы, тупо отмазываете Медведчука от ответственности.
Фанаты Зе считают, что не судить Медведчука за терроризм, не препятствовать уничтожению ВСУ, имея все доказательства на руках, "на данном этапе и так нормально"
Довбню ! А до чого тут твоє сранє бабло ?? Всім і так зрозуміло що ти не жебракуєш
"дипломованими юристами", які здатні хіба що "відосиками" відповісти, суворо склавши брови
@__M_s_n__
Щодо санкцій проти самих фізичних осіб Марченко і Медведчука:
Це взагалі досить смішна і печальна історія.
Ось на скріні те що їм заборонили Особливо потішний пункт 5.
Заборона військовим кораблям Оксани Марченко заходити і гавані
дИбіли, так.
Скрін:
https://pbs.twimg.com/media/EuyIFuJXcAAfo3M?format=jpg&name=small
Це як бездумне списування в школі.
В документах, тим більше такого рівня, потрібно залишати тільки те, що стосується даного випадку.
Ну да... выглядит из серии "не останавливать половыми органами" в инструкции по эксплуатации бензопилы. Но тем не менее пишут.
Причому, поміж підсанкційних компаній зареєстровані в росії, яким санкції Зелі абсолютно побоку.
Тут все написано:
https://twitter.com/__M_s_n__/status/1363564850295828480
https://youtu.be/5FPr80pwmO0
Жена в магазин ходила и своей расплачивалась. И вообще за мной ничего не числится...
Время покажет. Пока еще рано говорить о них. Зеленые работают на свой имидж. Такие как этот паскудный сексот, им явно помогают. Больше не надо ничего знать об этом. Жаль только, что и посадка Стерненко работает на имидж этих зеленых тварей. В глазах ваты, они выросли до уровня защитников. Как-то так.
Ты еще скажи, что на рынок ходишь)))))
Как эта убийца, не только Стуса но и многих Украинцев, мог стать "народным" депутатом? Почему, оно не на нарах???
И виллы по всему миру тоже?