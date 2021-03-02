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Медведчук (1755) санкции (10623)

Медведчук о жизни под санкциями: Продукты покупаю за наличные, кредиткой не пользуюсь, денег достаточно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведчук о жизни под санкциями: Продукты покупаю за наличные, кредиткой не пользуюсь, денег достаточно

Нардеп ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук заявил, что ему непонятны некоторые аспекты введенных против него санкций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Медведчук рассказал в интервью "BBC News Украина".

"Я пока пытаюсь понять, в чем суть санкций и как их могут реализовать. Мне сложно это понять, хотя я доктор юридических наук. Например, как быть с санкцией, где говорится о том, что мне запрещено распоряжаться и использовать мои активы, то есть недвижимостью и средствами на счетах? Понятно, что мне позвонили и сказали, что заблокирован мой счет в украинском банке. Так же и моей жене. Понятно, что я не могу распоряжаться имуществом, то есть дом, который находится в моей собственности, я продать не могу. Автомобили, которые находятся в моей собственности – они все задекларированные - я продать не могу. Это я понимаю. Но как насчет того, что запрещено использовать? Я не могу жить в своем доме? Я не могу ездить в машине, принадлежащей мне на праве личной собственности? Это бред в плане конституционных прав и обязанностей", - отметил кум Путина.

По словам Медведчука, он ведет открытый образ жизни продукты и все остальное покупает за наличные.

"Но хочу вам открыть большую тайну: если кто-то захочет проверить, как я пользовался своей кредиткой, то увидит, что в течение нескольких последних лет у меня нет ни одного платежа. Я просто не платил кредиткой, у меня нет в этом необходимости", - объяснил он.

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"У нас есть - задекларированные - достаточно денег, в том числе наличных. Я буду подавать декларацию как народный депутат и всего отмечу, включая очень большими доходами за прошлый год", - добавил Медведчук.

Кроме того, Медведчук опроверг принадлежность ему 5 самолетов, попавших под санкции.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+28
Учитывая, что санкции против аж пару каналов, но полностью не затрагивают 100+ его компаний с активами в Украине, то что ему от этого?

Правильно очережное тупое шоу для быдло лохтората Зели, с целью поднять рейтинг.

Да госпожа генпрокурор, расскажите нам, как так может быть, что у вас есть доказательства вины Медведчука в финансировании терроризма(ну как их может не быть, если вводят санкции, ну или как санкции можно вводить если нет доказательств), а дело по УК не открываете?
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02.03.2021 10:56
+16
У кума хла десятки если не сотни квартир заваленных деньгами. какое-то время падла протянет
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02.03.2021 10:53
+16
і це все ???
а як же фінансування тероризму ?
Де карна справа ?
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02.03.2021 11:01
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У кума хла десятки если не сотни квартир заваленных деньгами. какое-то время падла протянет
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02.03.2021 10:53 Ответить
знач нада грабить квартиры мердтвердчука!!!! если они завалены баблом Медведчук розповів про життя під санкціями: "Грошей достатньо, зокрема й готівки" - Цензор.НЕТ 7519
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02.03.2021 11:13 Ответить
Медведчук має гнити в тюрмі за всі злочини проти України! Там йому гроші будуть непотрібні.
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02.03.2021 11:27 Ответить
я аж прослезился)) эта курва распорола последний матрас с деньгами и хлеб с молоком покупает рваными двацатками Медведчук про життя під санкціями: Продукти купую за готівку, кредиткою не користуюся, грошей достатньо - Цензор.НЕТ 2622
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02.03.2021 11:39 Ответить
Мабуть це він на підставні фірми купив пару тюрем для себе і для ...ху*ла.
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02.03.2021 12:09 Ответить
Дурака включает.. а ещё юрист...
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02.03.2021 10:53 Ответить
Чому ? Він правий.По-перше,санкції накладено незаконно,по-друге,зі вказаних в його декларації більше ста фірм,підсанкційні лише дві,та й ті в рф.Грошей валом.
Не здивуюсь,якщо й блокування телеканалів теж виявиться вигідним для нього договорняком.
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02.03.2021 11:02 Ответить
Ждем радостно-щенячьего визга от зебилят. Давно их визжания слышно не было Ладно. Пусть лучше пояснят, каково это быть лохом? Разведенным, тупым лохом. Ась, зебилы? Вам за себя не обидно?
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02.03.2021 10:55 Ответить
Учитывая, что санкции против аж пару каналов, но полностью не затрагивают 100+ его компаний с активами в Украине, то что ему от этого?

Правильно очережное тупое шоу для быдло лохтората Зели, с целью поднять рейтинг.

Да госпожа генпрокурор, расскажите нам, как так может быть, что у вас есть доказательства вины Медведчука в финансировании терроризма(ну как их может не быть, если вводят санкции, ну или как санкции можно вводить если нет доказательств), а дело по УК не открываете?
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02.03.2021 10:56 Ответить
Наказу від Бубачкі не надходило.
Американці такого жирного терра давно би ліквідували.
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02.03.2021 11:00 Ответить
вначале они бы его выпотрошили Медведчук розповів про життя під санкціями: "Грошей достатньо, зокрема й готівки" - Цензор.НЕТ 199
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02.03.2021 11:17 Ответить
Медведчук рассказал о жизни под санкциями: "Денег достаточно, в том числе и наличных" - Цензор.НЕТ 9454
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02.03.2021 11:01 Ответить
"Я пока пытаюсь понять, в чем суть санкций и как их могут реализовать. Источник: https://censor.net/ru/n3250916

Мудень, не тупи. Суть в том, что закрыли твои говнопомойки. Медведчук рассказал о жизни под санкциями: "Денег достаточно, в том числе и наличных" - Цензор.НЕТ 4794
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02.03.2021 10:57 Ответить
і це все ???
а як же фінансування тероризму ?
Де карна справа ?
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02.03.2021 11:01 Ответить
Все вопросы к Венедиктовой. Мне на данном этапе достаточно того, что закрыли вражеские каналы. Это надо было сделать очень давно.
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02.03.2021 11:04 Ответить
Та невже...
Чому ж тєло на прізвище Татаров сховалось в ОПі президента, а прокуроша його ніби там не бачить.
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02.03.2021 11:08 Ответить
То есть Медведчук финансирует убийство солдат ВСУ, а как наказание для него за это закрытие каналов!!!! И по твоему мнению этого уже ДОСТАТОЧНО.

Больше похоже, на то, что вы наркоботы, тупо отмазываете Медведчука от ответственности.
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02.03.2021 11:54 Ответить
Тупо отмазывал соехряк. И шмаркли не очень его прессуют. Но на данном этапе и так нормально. Меньше будет кацапской пропаганды и это - хорошо.
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02.03.2021 13:19 Ответить
Спасибо наркобот, даже заскриню себе на память.
Фанаты Зе считают, что не судить Медведчука за терроризм, не препятствовать уничтожению ВСУ, имея все доказательства на руках, "на данном этапе и так нормально"
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02.03.2021 13:26 Ответить
Не знаю, что там считают фанаты шмаркли, но фанаты соехряка хотят всё и сразу. Но почему тогда фанаты соехряка не требовали от соехряка всё и сразу? Медведчук про життя під санкціями: Продукти купую за готівку, кредиткою не користуюся, грошей достатньо - Цензор.НЕТ 3320
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02.03.2021 13:41 Ответить
Медведчук рассказал о жизни под санкциями: "Денег достаточно, в том числе и наличных" - Цензор.НЕТ 5438
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02.03.2021 10:58 Ответить
Це все гроші, які воно в нас натирило.
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02.03.2021 10:59 Ответить
Как и все остальные олигархи.
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02.03.2021 11:06 Ответить
Фух!Слава Богу,что хоть не голодает!А то я уже распереживался ))))
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02.03.2021 10:59 Ответить
"доктор" прикидывается больным
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02.03.2021 11:01 Ответить
Спецкурьеры из Москвы как бегали, так и бегают. Денег нававлом! Медведчук рассказал о жизни под санкциями: "Денег достаточно, в том числе и наличных" - Цензор.НЕТ 5244
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02.03.2021 11:01 Ответить
####Денег достаточно, в том числе и наличных###
Довбню ! А до чого тут твоє сранє бабло ?? Всім і так зрозуміло що ти не жебракуєш
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02.03.2021 11:02 Ответить
Да..? Тогда поделись со своими ватными изберателями .а они как всегда отсосут))
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02.03.2021 11:05 Ответить
А не пора ли делится а Медведчук. С такими как ты твоим же оружием. И будет всё справедливо. И только не ной.
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02.03.2021 11:06 Ответить
Ну а че,будни обвиненного в пособничестве терроризма...это же не Антоненко,в конце концов...да,зесрань?
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02.03.2021 11:06 Ответить
Не дивно, що людина із юридичною освітою відверто стібається над
"дипломованими юристами", які здатні хіба що "відосиками" відповісти, суворо склавши брови
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02.03.2021 11:11 Ответить
подвійне і більше громадянство особи позбавляє її права обирати, бути обраним, працювати в органах усіх влад, державної служби, фінансування з бюджету, пенсійного забезпечення.
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02.03.2021 11:11 Ответить
гандо.у явно мало. Что он и демонстрирует. Те гавносанкции для него типа щекотки. Ценные самолеты дали вывести - это кто позволил ???? Не-е... Его нужно садить.И конфисковать абсолютно все. И не только у его долбанной жены. А в плоть до внучатых племянников. Эта падла хорошо замаскировалась.
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02.03.2021 11:18 Ответить

@__M_s_n__

Щодо санкцій проти самих фізичних осіб Марченко і Медведчука:
Це взагалі досить смішна і печальна історія.
Ось на скріні те що їм заборонили Особливо потішний пункт 5.
Заборона військовим кораблям Оксани Марченко заходити і гавані
дИбіли, так.

Скрін:
https://pbs.twimg.com/media/EuyIFuJXcAAfo3M?format=jpg&name=small
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02.03.2021 11:18 Ответить
Да, столь замысловатой формулировкой запретили медведчуковской яхте (в случае если он надумает переписать посудину на супругу) появляться в акватории Чёрного моря, это публичный щелчок по носу. Жаль, что автору опуса это непонятно.
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02.03.2021 11:28 Ответить
Яхта підпадає під кваліфікацію "військовий корабель"?
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02.03.2021 11:33 Ответить
Написано "иноземных невийсковых суден и вийсковых кораблив". Это вполне стандартная формулировка.
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02.03.2021 11:47 Ответить
Передрали з попередніх рішень РНБО?
Це як бездумне списування в школі.
В документах, тим більше такого рівня, потрібно залишати тільки те, що стосується даного випадку.
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02.03.2021 11:52 Ответить
К чему менять то, что опробовано временем и успешно работает?Потому и не меняют, незачем.
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02.03.2021 11:56 Ответить
Як військові кораблі "працюють" в даному випадку?
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02.03.2021 12:00 Ответить
Алла, там не к чему придираться. Стандартная формулировка, покрывающая все риски, применяется к имеющимся у подсанкционного лица активам.
Ну да... выглядит из серии "не останавливать половыми органами" в инструкции по эксплуатации бензопилы. Но тем не менее пишут.
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02.03.2021 12:07 Ответить
Насправді, в порівнянні з тим фактом, що в декларації медведчука вказані 100 компаній та фірм, а санкції введені до мізерної кількості його бізнесів, це несуттєвий момент.
Причому, поміж підсанкційних компаній зареєстровані в росії, яким санкції Зелі абсолютно побоку.
Тут все написано:
https://twitter.com/__M_s_n__/status/1363564850295828480
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02.03.2021 12:15 Ответить
"и вийскови корабли". Запрет и частным судам, и военным.
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02.03.2021 12:24 Ответить
Что-то он вдруг развякался! Если санкции ему действительно, по-барабану, то пусть сидит и молчит в тряпочку, пока разъярённые народные массы не разорвали его как Тузик тапочку.
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02.03.2021 11:21 Ответить
Такая падаль воду должна пить из ржавой бочки и питатся крысиным пометом...
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02.03.2021 11:23 Ответить
Может пустим шапку по кругу судье на новые штаны?©
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02.03.2021 11:25 Ответить
Хотів я би понасміхатися з сєпара, але чомусь впевнений що він пи...дить і прибідняєся.
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02.03.2021 11:33 Ответить
Він навпаки каже, що в нього все Ок після "страшних санкцій".
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02.03.2021 11:35 Ответить
Він ще й прямо каже тим хто перебував у екстазі від ЗЄ-санкцій, що санкції смішні.
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02.03.2021 11:38 Ответить
На омтвюа видео интересное вышло. Не все кацапы сожгли и вывезли :
https://youtu.be/5FPr80pwmO0
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02.03.2021 11:38 Ответить
Вот, чтобы кликабельно было.
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02.03.2021 11:41 Ответить
Посмотрел в Гугле магазины Спортмастер в Киеве. Все работают. Просто смех.
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02.03.2021 11:41 Ответить
Но хочу вам открыть большую тайну: если кто-то захочет проверить, как я пользовался своей кредиткой, то увидит, что в течение нескольких последних лет у меня нет ни одного платежа. Я просто не платил кредиткой, у меня нет в этом необходимости



Жена в магазин ходила и своей расплачивалась. И вообще за мной ничего не числится...
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02.03.2021 11:42 Ответить
Господи как трогательно, плачу))))
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02.03.2021 11:43 Ответить
я тоже слязу пустил, не одному мне тяжело, давайте фонд организуем, не перезимует эта падла, с голоду крякнет, чует моё сердце.
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02.03.2021 11:47 Ответить
В стиле своего кремлевского кума. Санкции? Какие санкции? России от них только лучше.
Время покажет. Пока еще рано говорить о них. Зеленые работают на свой имидж. Такие как этот паскудный сексот, им явно помогают. Больше не надо ничего знать об этом. Жаль только, что и посадка Стерненко работает на имидж этих зеленых тварей. В глазах ваты, они выросли до уровня защитников. Как-то так.
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02.03.2021 11:43 Ответить
Он ещё и в магазин за продуктами ходит! А , на вид, питается только падалью
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02.03.2021 11:51 Ответить
А обслуживающему персоналу не платит? Бесплатно работают? Коммуналку не платит?Или у него целый склад дома наличных, заранее запасов наделал?Пол страны в подвале на чёрный день..
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02.03.2021 11:51 Ответить
Ничего... В тюрьме 1 курицу за лимон баксов налом покупать будет...
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02.03.2021 11:54 Ответить
По продуктам за наличные искренне насмешил.
Ты еще скажи, что на рынок ходишь)))))
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02.03.2021 12:04 Ответить
Та ти що а треба щоб ти падло жив на мінімальну пенсію звичайного пенсіонера...і крім зеленки ні хріна купить не міг... От тоді я скажу "покарання Медведчука задоволен... Всі хто був при владі всі 30 років і мають статки вище мінімального пенсійного забезпечення повинні відповідати за свою срану працю над країноюі їїопущенням до такого дна. Ну ні чого ...головний суд у всіх по переду о там і подивимось на справедливість.
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02.03.2021 12:13 Ответить
Може зберемо по гривні і допоможемо нещасним! ?
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02.03.2021 12:18 Ответить
зегниды лоханули избирателей, мертветчук жирует, лохи курят бамбук
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02.03.2021 12:36 Ответить
Как же ему тяжело жить. Бедный человек просто весь исхудал - перебивается с хлеба на воду.
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02.03.2021 12:54 Ответить
Якщо не буде чим заплатити за комуналку, то нехай продадуть котіка-кокосіка тай заплатять!!!
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02.03.2021 13:20 Ответить
"Продукты покупаю за наличные...", какой незчастный, слава ***** что хоть ***** есть! А обслуживание самалётиков, карабликов, домиков и т. п., тоже за наличные?
Как эта убийца, не только Стуса но и многих Украинцев, мог стать "народным" депутатом? Почему, оно не на нарах???
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02.03.2021 13:41 Ответить
не долго быковать осталось товарищу
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02.03.2021 14:31 Ответить
Интересно,расеюшка собирается медведчукам гумконвой с продовольствием слать, они ж вроде как рускагаварящие...
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02.03.2021 14:34 Ответить
Ці виродки вже геть вважають цей народ за ніщо. Які санкції? Ми що США, де на законодавчому рівні прописані механізми їх накладання, виконання та контролю. І то ми бачимо, що вони діють на народ, тих держав на які вони накладені, а не на тих тиранів, які керують цим народом. Зрозуміло, що одне з іншим повязано. Але народ під гнітом тирана і санкцій ще більше дичавіє та злоблюється. Та це я відійшов в сторону. а тепер знову про нас. Які санкції? Де в нас в правових документах є хочаб визначення слова - санкції? Є кримінальний кодекс і там є чітко вказані статті за злочини. Тому не потрібно нам очі замилювати і локшину на вуха вішати. Якщо зрадник, вор, фінансист терористів значить вирок, вязниця і конфіскація всього майна. Все. Все просто і зрозуміло. І так має бути. Тільки так.
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02.03.2021 16:36 Ответить
Офшорные карточки не заблокировали?
И виллы по всему миру тоже?
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02.03.2021 16:38 Ответить
 
 