За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 10 человек, выздоровели - 746, выявили 463 новых случая, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве зафиксировано 463 подтвержденных случая заболевания COVID-19 (всего 138483).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, заболели: 260 женщин в возрасте от 18 до 85 лет; 182 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 13 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 месяца до 14 лет.

Также зафиксировано 10 летальных случаев от вируса (всего 2672)

За сутки госпитализированы 69 пациентов, преодолели коронавирус 746 человек (всего 94596)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (85), Дарницком (77) и в Днепровском (72) районах.

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