Начальника одной из налоговых инспекций на Тернопольщине поймали на получении миллионной взятки через посредника, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

В Тернопольской области поймали на взяточничестве начальника одной из районных налоговых инспекций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник, 2 марта.

"Под процессуальным руководства Тернопольской областной прокуратуры начальника одной из районных государственных налоговых инспекций Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области и его посредника разоблачили по факту получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, чиновник ГНИ требовал у местного предпринимателя 1 млн грн неправомерной выгоды. За эту сумму он обещал уменьшить размеры штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, но не направлять результаты проверок в управление фискальной службы для регистрации уголовного производства.

Правоохранители задокументировали факт получения посредником неправомерной выгоды и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время уличенным лицам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Разоблачение осуществлялось прокурорами совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного во Львове, при оперативном сопровождении сотрудников СБУ в Тернопольской области.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором.





Фото: Офис генпрокурора