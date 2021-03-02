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Начальника одной из налоговых инспекций на Тернопольщине поймали на получении миллионной взятки через посредника, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Тернопольской области поймали на взяточничестве начальника одной из районных налоговых инспекций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник, 2 марта.

"Под процессуальным руководства Тернопольской областной прокуратуры начальника одной из районных государственных налоговых инспекций Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области и его посредника разоблачили по факту получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, чиновник ГНИ требовал у местного предпринимателя 1 млн грн неправомерной выгоды. За эту сумму он обещал уменьшить размеры штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, но не направлять результаты проверок в управление фискальной службы для регистрации уголовного производства.

Начальника одной из налоговых инспекций на Тернопольщине поймали на получении миллионной взятки через посредника, - Офис генпрокурора 01

Правоохранители задокументировали факт получения посредником неправомерной выгоды и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время уличенным лицам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Разоблачение осуществлялось прокурорами совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного во Львове, при оперативном сопровождении сотрудников СБУ в Тернопольской области.

Начальника одной из налоговых инспекций на Тернопольщине поймали на получении миллионной взятки через посредника, - Офис генпрокурора 02

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнут уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором.

Начальника одной из налоговых инспекций на Тернопольщине поймали на получении миллионной взятки через посредника, - Офис генпрокурора 03
Начальника одной из налоговых инспекций на Тернопольщине поймали на получении миллионной взятки через посредника, - Офис генпрокурора 04
Фото: Офис генпрокурора
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Топ комментарии
+7
Нам многие "деятели" рассказывали о том что бы чиновник не брал взятки ему нужна достойная зарплата! Вот скажите мне какая должна быть зарплата у чиновника, когда у него одна взятка миллион? и вряд ли она единственная в году, а то и в месяце! Может не зарплату нужно поднимать , а ответственность, контроль, посадить с десяток каждого лет на 50 с конфискацией иммущества у подсудимого и всех его родственником, жен, мам, братьев, детей, теть, бабушек.. тогда сами родственники порешат взяточника и садить не придется, что бы не содеражать суку за счет налогоплатильщика!
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02.03.2021 11:27
+4
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!)))
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02.03.2021 11:32
+3
Вот такой масштаб в Налоговой - без миллиона не обращайся/не отвлекай. Это в Тернополе... А в более крупных городах ? А в Киеве....?
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02.03.2021 11:28
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Правила форума Совет форумчан
Не взятка, а благодарность!
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02.03.2021 11:26 Ответить
Всі держінспекці та конторки,це розплідники корупціі !!!)))
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02.03.2021 11:29 Ответить
Нам многие "деятели" рассказывали о том что бы чиновник не брал взятки ему нужна достойная зарплата! Вот скажите мне какая должна быть зарплата у чиновника, когда у него одна взятка миллион? и вряд ли она единственная в году, а то и в месяце! Может не зарплату нужно поднимать , а ответственность, контроль, посадить с десяток каждого лет на 50 с конфискацией иммущества у подсудимого и всех его родственником, жен, мам, братьев, детей, теть, бабушек.. тогда сами родственники порешат взяточника и садить не придется, что бы не содеражать суку за счет налогоплатильщика!
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02.03.2021 11:27 Ответить
Вот такой масштаб в Налоговой - без миллиона не обращайся/не отвлекай. Это в Тернополе... А в более крупных городах ? А в Киеве....?
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02.03.2021 11:28 Ответить
якщо режим буде так своїх годувальників щімити, то довго не протримається
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02.03.2021 11:28 Ответить
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!)))
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02.03.2021 11:32 Ответить
оголосити догану та примусова вакцінувати індийською та китайською вакцинами одночасно)))
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02.03.2021 11:56 Ответить
а собственно вопрос: за что такая взятка? это какая же схема должна быть, или какие нарушения, чтобы порешать за такую сумму? мне вот интересно, а почему не шерстят тех, кто

ДАЛ взятку? ее же не за красивые глаза дали..
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02.03.2021 12:34 Ответить
Тернопольщина. Одна из наиболее патриотично настроенных областей.
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02.03.2021 14:01 Ответить
 
 