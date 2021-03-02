Если бы Зеленский принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы ушел в отставку, - Аваков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что довольно часто ведет дискуссии с президентом Владимиром Зеленским.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".
По словам главы МВД, очень важно иметь доверие со стороны президента.
"Он не всегда сразу принимает решения – и это правильно, потому что это тяжеловесные решения. Как в случае с санкциями. Но очень важно, что есть такой конструктивный механизм. Без этого трудно работать", - отметил Аваков.
В то же время, министр рассказал, что довольно часто ведет дискуссии с президентом.
"Я не могу сказать, что я готов поддержать все решения, которые он принимает. Он говорит: "Ну, тут ваша позиция понятна". Ну, возможно, так и надо: чтобы был баланс мнений, чтобы мы могли тут двигаться как-то вперед поступательно... Но во всех главных решениях, которые принимает Зеленский, - мне это подходит. Потому что если бы он принимал решения, которые несовместимы с моим внутренним миром, я бы сказал: "Извините, я пошел в отставку". А те детали, о которых мы спорим или которые подвергаются дискуссии, а потом он принимает решение, - это допустимая процедура плюрализма", - объяснил Аваков.
Пожалуйста, подождите...
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А при нем министром МВД был все тот же Сабаков.
Значит, авакян тоже
весь покрытый зеленью, абсолютно весь.
И Перуны бить устали
Колотушками из стали
В таз небесный голубой.
Вышел Ангел из тумана,
Вынул ножик из кармана,
Обезвредил хулигана
И растаял за трубой. © сеть
В якій ще країні світу МІНІСТРИ дають інтерв'ю не державною мовою?
Антимайдановец-янучара Татаров совместим с внутренним миром Авакова.
побачимо у кого яке нутро..
#стерненкуволю
ой как верим...аж слезу умиления гонит...не могу писать )))) клаву не вижу))))
51 хв ·
Москва у своєму прагненні знищити Україну використовує не лише пропагандистсько-диверсійну мережу московського "православ'я", не лише промосковські телеканали ("наш", інтер, М1 тощо), не лише жопоблок, але все що завгодно, зокрема нацьковує на нас ті єврейські організації, які москвою підгодовуються.
Москва все ще хоче визначати які пам'ятники мають бути в Україні, а які ні.
Московити пихають нам новий меморіал в Бабиному ярі. Вже багатьох купили, щоб поставити його.
Вони хочуть, щоб цей меморіал робив якийсь московит-збоченець і щоб цей меморіал принижував українців.
Для довідки: більшість закопаних в Бабиному ярі - українці. Це жертви московитських репресій 1930 - 1941 років, жертви німецьких репресій 1941 - 1943 років та жертви московитських репресій, які здійснювалися після реокупації України московитами.
Страчували там і нещасних з числа інших національностей, зокрема євреїв. Дехто з дослідників вважає, що саме Бабин яр був місцем початку Холокосту.
Скільки кого там закопано невідомо. Дослідження чомусь ніколи не здійснювалися і не плануються. Гадаю саме тому, що може виявиться, що більшість похованих там вбиті московитами, а не німцями.
Не всі єврейські діячі та організації куплені москвою. Один з найвидатніших представників української єврейської громади, політв'язень, член Української Гельсінської Спілки сімдесятих-вісімдесятих років Йосип Зісельс нині є категоричним противником московського проекту в Бабиному ярі.
На жаль, Киівська міська адміністрація - за. Проголосують за московський проект навіть половина депутатів патріотичних фракцій Київради (гроші не пахнуть).
Голосування намічене на четвер.
Разве, что дать народу право на самооборону с оружием, чтобы защищать свою жизнь. Жизнь близких. И, подобные решения, которые шли, бы, на корысть народу.
Это с ним, точно, несовместимо.
одинаковые му....
"Денис Бигус поинтересовался, давно ли продолжается это "партнерство в контексте выборов".
На вопрос, поздравил ли Аваков его с победой Зеленского Коломойский ответил: "Мы с Аваковым постоянно общаемся… Поэтому мы считаем, что это общая победа".
"У нас нет партнерства по поводу выбора Зеленского, у нас есть фан-клуб Зеленского. Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю (Юлию Тимошенко, - ред.) болели вместе. Мы болели против Пети (Петра Порошенко, - ред.)", - ответил Коломойский.
На вопрос, с какого момента Аваков начал "болеть против Пети", олигарх ответил: "Не хочу за него говорить, но я бы, если бы у меня спросили, когда у него произошел "необратимый процесс", когда Петя "перешел Рубикон", то это когда по поводу сына история была ("дело рюкзаков Авакова", - ред.)
При этом Коломойский назвал "дело рюкзаков Авакова" "надуманной историей".