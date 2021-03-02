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Новости Политика Украины
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"ЕС" требует немедленно внести законопроект о коллаборационизме и создании ВСК по "делу вагнеровцев" в повестку дня Рады, - Ирина Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция "Европейская Солидарность" требует от руководства парламента немедленно внести в повестку дня законопроект об ответственности за коллаборационизм и создание ВСК по "делу вагнеровцев".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Ровно семь лет назад Совет Федераций проголосовал за введение российских оккупационных войск на территорию суверенной Украины. И нынешние забывчивым с Банковой не могут вспомнить фамилии тех, кто сдал Крым. Так давайте напомним Зеленскому, что это был Янукович, который обратился с письмом соответствующим к Российской Федерации ввести войска. 90% "ментов", потому что не поворачивается язык назвать их милицией, Крыма сдали тогда присягу, народ украинский и Украины. И руководство этих "ментов" сейчас работает на Банковой", - напомнила Геращенко.

По словам нардепа, только президент Зеленский боится назвать Путина агрессором, говоря о каких-то сепаратистах на Востоке.

"На этой неделе Президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс. Давайте требовать от Зеленского в присутствии наших европейских партнеров рассказать о том, что перемирие нет ни одного дня, о десятках убитых и раненых только в этом году. О сорванном и заблокированном освобождении заложников, о страданиях миллионов украинцев", - призвала Геращенко.

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"На Востоке не сепаратисты, не боевики - там российские оккупационные войска и их наемники. Нужно называть вещи своими именами и немедленно принимать закон о коллаборационизме. Мы хотим поблагодарить фракцию "Голос", а также других коллег, которые поддержали инициативу "Европейской Солидарности" и стали соавторами закона о коллаборационизме", - отметила парламентарий.

"Конечно, монобольшинству "либы не Порошенко", и в тот же день они зарегистрировали свой похожий законопроект. Мы не будем здесь рвать на себе вышиванки, кто больше патриот. Главное принять этот закон", - отметила сопредседатель "Европейской Солидарности".

"Мы требуем от председателя Верховной Рады немедленно в повестку дня внести законопроект о коллаборационизме, так же как ВСК по "вагнеровцам". Потому что это неприлично, когда в высших кабинетах государства сидят предатели, которые сегодня вновь предают украинских разведчиков, сдают их", - подытожила Геращенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Вася, це питання до дебіла, якого ви обрали собі препіздентом. "ЕС" требует немедленно внести законопроект о коллаборационизме и создании ВСК по "делу вагнеровцев" в повестку дня Рады, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7921
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02.03.2021 11:47
+15
и как это было? просвети. интересно
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02.03.2021 11:49
+14
Але ж то були бариги, а зараз нарід обрав найчеснішу і найкомпетентнішу владу. Доречі, що заважає розслідувати зараз Ілловайськ і Дебальцево? Хочмак, Коломойський чи знову Порошенко?
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02.03.2021 11:50
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Шмаркля каток перед ОПою влаштував щоб протестуючі не напали на "потерпілого". Ти забув, склероз, чи провали в пам'яті?
До речі, а той ху..дожник КГ - автор малюнка? Хіба його карикатури зараз не потрібні, чи він талант свій пропив? Зараз роботи було б для нього значно більше.
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02.03.2021 12:36 Ответить
Ну тепер нарешті зрозуміло чого нешмаркля влаштував каток на Деміївці Але не втримався - і за за гроші
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02.03.2021 12:40 Ответить
Буде !! Питання в тому, чи він буде працювати ,як і численна кількість існуючих законів ,чи хтось буде покаран, за порушення діючого законодавства !!!!)))
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02.03.2021 12:05 Ответить
для всех вопящих "а пачиму не приняли раньше"

Проект Закона о запрете коллаборационизма (6170)
Зарегистрирован 9 марта 2017 года депутатом Верховной Рады Игорем Лапиным. Если рассматривать текст с точки зрения рядового гражданина (судьбы которого, собственно, и касается документ), то прослеживается определенная размытость определений. Например, в п. 1 ст. 1 законопроекта дается определение понятию коллаборационизм как «сотрудничество гражданина Украины с российской оккупационной властью и созданными или поддерживаемыми Российской Федерацией незаконными вооруженными формированиями» в Крыму или ОРДЛО, но нет разъяснений механизма такого сотрудничества.

Проект Закона о защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма (7425)
Зарегистрирован 20 декабря 2017 года. Инициаторы - девять нардепов, среди которых есть и автор предыдущего законопроекта Игорь Лапин.
Авторы проекта - Виталий Овчаренко и Ирина Лоюк - утверждают, что документ направлен на справедливое наказание. А наказание должно происходить по результатам проверок граждан, подозреваемых в коллаборационизме. Проверки будут проводить специальные «комиссии правды», которые фактически берут на себя функции судов. В состав комиссий предлагается ввести активистов, которые, по словам авторов проекта, «пользуются авторитетом». Более точной информации о кандидатурах этих активистов в настоящее время нет.

а теперь поднимайте сайт ВР и смотрите кто и как голосовал за эти проекты и отвечайте сами себе "пачиму". хомяки гребаные
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02.03.2021 12:16 Ответить
Так была коалиция? Или только фикция?
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02.03.2021 13:53 Ответить
Всё, что надо было Парашенке в 14-19гг он протянул, руки-ноги выворачивал, но протянул!
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02.03.2021 15:30 Ответить
Класна "отмазка" --Хай колаборанти здают Україну ,тому що Порох іх не посадив !!!))))
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02.03.2021 12:26 Ответить
Колабораціоналізм важко трактувати є кримінальні статті за державну зраду,справа "вагнера",це державна зрада єрмаком,зєлєнським,аваковим,бакановим.Скоро вийде фільм про цю операцію і її злив зрадниками. Порошенко чорт.
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02.03.2021 12:32 Ответить
Будуть гальмувати руками, ногами, навіть волосся, щоб не створити парламентську комісію по "Вагнеровцям" бо це їх політична смерть. Ось так, 73%, ви привели до влади зрадників і ворогів України.
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02.03.2021 12:35 Ответить
І з впертістю віслюків звинувачують в усіх негараздах попередників !!!Та не минулим треба жити ,а сьогоденням та майбутнім !!)))
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02.03.2021 12:42 Ответить
"Я считаю, что комиссия - это чистая ерунда. Правоохранительные органы пусть расследуют, а не Верховная Рада. Может, еще и на улицу пойти, чтобы там расследовали? Проблема офшоров в том, что кто-то может уклоняться от уплаты налогов или выводить за рубеж средства, полученные незаконным путем. Это преступления, для них предусмотрена соответствующая квалификация. При чем здесь парламент?", - сказал Винник (БПП)

"Ось так, 54,7%, ви привели до влади зрадників і ворогів України."
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02.03.2021 13:58 Ответить
Та никто вас никуда не приводил, сами прибежали!
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02.03.2021 15:27 Ответить
Якщо Пєця очолить якусь корисну справу, то Пєця її і поховає. Тільки тому, що Пєцю люди добре знають і поруч з ним не стануть.
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02.03.2021 12:42 Ответить
Ванюша ,що трапилось ?? Де гасло -Зелю геть!! Дострокові!! !!!))
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02.03.2021 12:44 Ответить
"ЄС" вимагає негайно внести законопроєкт про колабораціонізм і створення ТСК у "справі вагнерівців" до порядку денного Ради, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5875
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02.03.2021 12:49 Ответить
Ваня, що ти проти Порошенко? Все, що зробив Порошенко, воно в дії. Ось, наприклад асоціація з ЄС, чи безвіз. Чи сильна армія,якої не було, чи запровадження квот, мови. А церква, за яку гинули наші діди і прадіти століттями? А децентралізація в дії. А сімейний лікар, який залишився від медичної реформи, бо поставку медикаментів "нові" знищили і розвалили проведення медреформи і налагодили свої корупційні поставки. Санкції проти ворога Московії(росії) в дії. В Конституції записано напрамок руху країни - в ЄС і НАТО, золотовалютні резерви з нуля виросли до 23 млр.доларів США, казна з нуля мала на передачу влади 170 млрд., рост економіки на 4% та багато іншого. Що Ваня зробили твої, за яких ти тут рвеш останнє волося на голові?
А ще, Ванюша, головне, що за Порошенко всі цивілізовані країни, як США, Європа, Кадана, Великобританія, а це багато чого означає. Для мене вони бвільші авторитети, аніж ти, Ваня, з Дівулею.
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02.03.2021 13:01 Ответить
Запарили писати ЄС. Наче то Євросоюз вимагає. Пишіть партія Порошенко, чи соромитесь свого "кормильца"?
А для тих у кого пам'ять як у золотої рибки, нагадаю, як сивочолий спасітєль нації сам називав кацапськіх вояк:
"Я вступив на свою посаду як президент миру. Підписавши Мінські домовленості, я оголосив про припинення вогню і почав реалізовувати всі пункти, без винятку, підписані представниками України, Росії та ПОВСТАНЦЯМИ".
20 січня 2015р. Петро Порошенко
Отака муйня малята....
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02.03.2021 12:56 Ответить
І що далі ??? Хай колабораціоністська гидота гуляє далі, хай нищит Україну, а ми будемо з примарою Порошенка боротись !!!)))
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02.03.2021 13:04 Ответить
А навіщо ти його відкриваєш? "ЄС" вимагає негайно внести законопроєкт про колабораціонізм і створення ТСК у "справі вагнерівців" до порядку денного Ради, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2919
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02.03.2021 14:58 Ответить
ну то в чому проблема??? вперед до виконання!!!
чи то була скарга на ЄС?
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16.07.2022 16:03 Ответить
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