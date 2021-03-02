"ЕС" требует немедленно внести законопроект о коллаборационизме и создании ВСК по "делу вагнеровцев" в повестку дня Рады, - Ирина Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Фракция "Европейская Солидарность" требует от руководства парламента немедленно внести в повестку дня законопроект об ответственности за коллаборационизм и создание ВСК по "делу вагнеровцев".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.
"Ровно семь лет назад Совет Федераций проголосовал за введение российских оккупационных войск на территорию суверенной Украины. И нынешние забывчивым с Банковой не могут вспомнить фамилии тех, кто сдал Крым. Так давайте напомним Зеленскому, что это был Янукович, который обратился с письмом соответствующим к Российской Федерации ввести войска. 90% "ментов", потому что не поворачивается язык назвать их милицией, Крыма сдали тогда присягу, народ украинский и Украины. И руководство этих "ментов" сейчас работает на Банковой", - напомнила Геращенко.
По словам нардепа, только президент Зеленский боится назвать Путина агрессором, говоря о каких-то сепаратистах на Востоке.
"На этой неделе Президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс. Давайте требовать от Зеленского в присутствии наших европейских партнеров рассказать о том, что перемирие нет ни одного дня, о десятках убитых и раненых только в этом году. О сорванном и заблокированном освобождении заложников, о страданиях миллионов украинцев", - призвала Геращенко.
"На Востоке не сепаратисты, не боевики - там российские оккупационные войска и их наемники. Нужно называть вещи своими именами и немедленно принимать закон о коллаборационизме. Мы хотим поблагодарить фракцию "Голос", а также других коллег, которые поддержали инициативу "Европейской Солидарности" и стали соавторами закона о коллаборационизме", - отметила парламентарий.
"Конечно, монобольшинству "либы не Порошенко", и в тот же день они зарегистрировали свой похожий законопроект. Мы не будем здесь рвать на себе вышиванки, кто больше патриот. Главное принять этот закон", - отметила сопредседатель "Европейской Солидарности".
"Мы требуем от председателя Верховной Рады немедленно в повестку дня внести законопроект о коллаборационизме, так же как ВСК по "вагнеровцам". Потому что это неприлично, когда в высших кабинетах государства сидят предатели, которые сегодня вновь предают украинских разведчиков, сдают их", - подытожила Геращенко.
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До речі, а той ху..дожник КГ - автор малюнка? Хіба його карикатури зараз не потрібні, чи він талант свій пропив? Зараз роботи було б для нього значно більше.
Проект Закона о запрете коллаборационизма (6170)
Зарегистрирован 9 марта 2017 года депутатом Верховной Рады Игорем Лапиным. Если рассматривать текст с точки зрения рядового гражданина (судьбы которого, собственно, и касается документ), то прослеживается определенная размытость определений. Например, в п. 1 ст. 1 законопроекта дается определение понятию коллаборационизм как «сотрудничество гражданина Украины с российской оккупационной властью и созданными или поддерживаемыми Российской Федерацией незаконными вооруженными формированиями» в Крыму или ОРДЛО, но нет разъяснений механизма такого сотрудничества.
Проект Закона о защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма (7425)
Зарегистрирован 20 декабря 2017 года. Инициаторы - девять нардепов, среди которых есть и автор предыдущего законопроекта Игорь Лапин.
Авторы проекта - Виталий Овчаренко и Ирина Лоюк - утверждают, что документ направлен на справедливое наказание. А наказание должно происходить по результатам проверок граждан, подозреваемых в коллаборационизме. Проверки будут проводить специальные «комиссии правды», которые фактически берут на себя функции судов. В состав комиссий предлагается ввести активистов, которые, по словам авторов проекта, «пользуются авторитетом». Более точной информации о кандидатурах этих активистов в настоящее время нет.
а теперь поднимайте сайт ВР и смотрите кто и как голосовал за эти проекты и отвечайте сами себе "пачиму". хомяки гребаные
"Ось так, 54,7%, ви привели до влади зрадників і ворогів України."
А ще, Ванюша, головне, що за Порошенко всі цивілізовані країни, як США, Європа, Кадана, Великобританія, а це багато чого означає. Для мене вони бвільші авторитети, аніж ти, Ваня, з Дівулею.
А для тих у кого пам'ять як у золотої рибки, нагадаю, як сивочолий спасітєль нації сам називав кацапськіх вояк:
"Я вступив на свою посаду як президент миру. Підписавши Мінські домовленості, я оголосив про припинення вогню і почав реалізовувати всі пункти, без винятку, підписані представниками України, Росії та ПОВСТАНЦЯМИ".
20 січня 2015р. Петро Порошенко
Отака муйня малята....
чи то була скарга на ЄС?