"ЕС" требует немедленно внести законопроект о коллаборационизме и создании ВСК по "делу вагнеровцев" в повестку дня Рады, - Ирина Геращенко

Фракция "Европейская Солидарность" требует от руководства парламента немедленно внести в повестку дня законопроект об ответственности за коллаборационизм и создание ВСК по "делу вагнеровцев".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Ровно семь лет назад Совет Федераций проголосовал за введение российских оккупационных войск на территорию суверенной Украины. И нынешние забывчивым с Банковой не могут вспомнить фамилии тех, кто сдал Крым. Так давайте напомним Зеленскому, что это был Янукович, который обратился с письмом соответствующим к Российской Федерации ввести войска. 90% "ментов", потому что не поворачивается язык назвать их милицией, Крыма сдали тогда присягу, народ украинский и Украины. И руководство этих "ментов" сейчас работает на Банковой", - напомнила Геращенко.

По словам нардепа, только президент Зеленский боится назвать Путина агрессором, говоря о каких-то сепаратистах на Востоке.

"На этой неделе Президент Евросовета Шарль Мишель посетит Донбасс. Давайте требовать от Зеленского в присутствии наших европейских партнеров рассказать о том, что перемирие нет ни одного дня, о десятках убитых и раненых только в этом году. О сорванном и заблокированном освобождении заложников, о страданиях миллионов украинцев", - призвала Геращенко.

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"На Востоке не сепаратисты, не боевики - там российские оккупационные войска и их наемники. Нужно называть вещи своими именами и немедленно принимать закон о коллаборационизме. Мы хотим поблагодарить фракцию "Голос", а также других коллег, которые поддержали инициативу "Европейской Солидарности" и стали соавторами закона о коллаборационизме", - отметила парламентарий.

"Конечно, монобольшинству "либы не Порошенко", и в тот же день они зарегистрировали свой похожий законопроект. Мы не будем здесь рвать на себе вышиванки, кто больше патриот. Главное принять этот закон", - отметила сопредседатель "Европейской Солидарности".

"Мы требуем от председателя Верховной Рады немедленно в повестку дня внести законопроект о коллаборационизме, так же как ВСК по "вагнеровцам". Потому что это неприлично, когда в высших кабинетах государства сидят предатели, которые сегодня вновь предают украинских разведчиков, сдают их", - подытожила Геращенко.

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